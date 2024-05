Nechtějí je ani jejich vlastní země. Kobza se hrozí, koho migrační pakt „přesídlí“ do ČR

„Když se podíváme na mapu islámských center v bývalém západním Německu, vidíme, že změny v německé společnosti dosáhly bodu, odkud se již nelze vrátit,“ říká k nedávné demonstraci v Hamburku poslanec SPD Jiří Kobza. Servítky si nebral ohledně migračního paktu. Padla slova jako „prohloubení našeho poddanství v EU“. Řekl i, jak vidí těch dvacet let, co uplynulo od vstupu ČR do EU a tentokrát padlo slovo „nevolnictví“. Vrátil se také k nedávné konferenci konzervatistů v Budapešti.

Jak jste uvedl na sociální sítě, koncem dubna jste se zúčastnil s delegací SPD konference konzervativců CPAC, kterou v Budapešti pořádalo maďarské hnutí Fidesz ve spolupráci s americkými republikány. Kdo ze světových politiků se této akce například zúčastnil a co zajímavého tam zaznělo?

Především to bylo o sjednocení konzervativních sil ve světě. Líbil se mi výraz Internacionální konzervativismus. Dále to bylo proti hnutí woke (termín „dewoke“ to docela vystihoval, jako odmítnutí násilného prosazování progresivismu.

Seznam speakerů by byl hodně dlouhý, proto zde uvádím odkaz.

Zajímavé bylo, že se zúčastnili konzervativní politici i z velmi vzdálených zemí a regionů jako jsou USA, jižní Amerika, Austrálie a Gruzie.

Někteří američtí senátoři a kongresmani (kongresmanky) se připojili online, nicméně jejich vystoupení nebyla o nic méně zajímavá, jako např. vystoupení bývalé prezidentské kandidátky Kari Lakeové.

Osobně jsem tam vedl několik velmi zajímavých dvoustranných diskuzí s americkými republikánskými senátory a kongresmany, se kterými náš (SPD) pohled na situaci ve světě dokonale souzní.

Pro mne nejzajímavější byly projevy Viktora Orbána, republikánského kongresmana Andyho Harrise, Geerta Wilderse a dalších.

„Víte vůbec, co se v Evropě děje? ČT pečlivě vybírá informace, o které se s námi podělí, aby se při oslavách našeho vstupu do EU neprovalilo, co znamená naše poddanství,“ napsal jste na svůj facebookový profil. Reagoval jste na nedávnou akci, která se konala v Hamburku, konkrétně šlo o demonstraci radikálních muslimů, kteří vyzývali k nastolení chalífátu, tedy náboženské vlády islámu. Máte pocit, že média o této akci neinformovala dostatečně?

Chybí například rozebrání propalestinských demonstrací, kde společně (stejně jako v Libanonu v 70. letech) došlo v západní Evropě ke spojení islamistů a levice a kde 80 let po konci druhé světové války beztrestně znějí odporná antisemitská hesla.

Zcela absentuje rozbor enormního nárůstu kriminality páchané v západní Evropě muslimskými imigranty a jejich potomky.

Nikdo neřeší ani nezmiňuje rostoucí emigraci původních obyvatel z Německa a Holandska do střední a východní Evropy, kam se ve velkých počtech uchylují před násilím imigrantů a islamistů. Jako občané EU totiž nevstupují do žádných statistik o migraci. Výzvy k chalifátu už (na rozdíl od výše uvedeného) nelze „vymlčet“, proto je musela ČT zmínit, ale velmi vágně.

A co říci k té demonstraci samotné? A jak v tomto směru vidíte situaci v Německu?

Já mám již čtyři roky ve Sněmovně návrh novely trestního zákona, který by měl trestat šíření a propagaci ideologií, šířících nenávist a násilí na základě náboženství, rasy, politického přesvědčení atd. Pokaždé je tento návrh odmítnut pětikoalicí podle pravidla ze známého filmu Pelíšky „muž s koženou brašnou nesmí projít!“.

Je podivné, že německé hraniční kontroly na hranicích s ČR kontrolují migraci jen směrem do Německa. Nám by se moc hodilo, aby kontroly byly obousměrné.

Ve vašem komentáři na toto téma, který vyšel i v Parlamentních listech, jste zmínil i tolik diskutovaný migrační pakt. Co k němu tedy říci?

Migrační pakt považuji za prohloubení našeho poddanství v EU, když o tom, kdo má zde žít a využívat naše sociální benefity (bez toho, že by někdy nějak přispěl ku prospěchu našeho státu) má rozhodovat nějaký úředník v Bruselu, který zde nikdy nebyl a netuší nic o našem způsobu života.

Podle mne je to jen snaha vlád západoevropských zemí exportovat společenský zmatek a nízkou bezpečnost na ulicích do našich zemí, aby jim to jejich voliči nepřipomínali. Také je nutné pamatovat, že v rámci tzv. „přesídlování“ se státy budou chtít (na náš úkor) zbavit těch migrantů, které z nějakých důvodů nechtějí a po pravdě, které ani nazpět nechtějí jejich vlastní země…

„Šílenci nás a naše děti ženou do války, povětšinou vlastních dětí nemajíce. Obchodují s cizí krví, ale sami by tam nešli. Své děti jim nedám,“ píšete také na Facebooku. Můžete to prosím i pro naše čtenáře trochu více rozebrat?

To jsem rozebral ve svém článku v Parlamentních listech:

Kobza (SPD): Své děti jim nedám! | ParlamentniListy.cz – politika ze všech stran

Když jsme u toho, co říkáte na to, že se Ukrajinský stát rozhodl, že nebude svým občanům, kteří jsou ve vojenském věku, ale odešli před válkou do zahraničí, poskytovat konzulární služby? Měli by se vrátit na Ukrajinu a bojovat?

Pro mne je to především jasné upozornění, že miliony Ukrajinců nevěří své vládě, nevěří v to, co se děje na Ukrajině a už vůbec se nechtějí pro to nechat zmrzačit nebo zabít.

Pojďme zpátky na naši politickou scénu. Podle průzkumu agentury Median, který vyšel minulý měsíc, klesly preference SPD a a naopak stouply PRO Jindřicha Rajchla. Čím to, podle Vás?

Momentální podobou výzkumného vzorku s přihlédnutím ke statistické chybě (3%) a tím, že SPD zde bylo sledováno samostatně a Trikolora (2%) rovněž tak. Takže de facto o žádnou ztrátu nejde.

Dubnový průzkum Medianu ze 2.5. už SPD přisuzuje zase 10 %.

Rozdělování konzervativní scény na mnoho subjektů, které sice nedosáhnou 5%, ale odsají hlasy skutečné parlamentní opozici, kterou je SPD, a které díky přepočtům nakonec připadnou stranám, které by voliči pidistran nikdy nevolili, je dílem týmů sociologů a psychologů.

Mantry jako „můj hlas nic nezmění“ a „kdyby volby mohly něco změnit, už by je zakázali“ dokonale míchají volební matematikou, protože drží řadu voličů – skoro 40% - doma. Zásadní věcí je pochopit, že aby můj hlas splnil, co od něj chci, musím ho dát straně, o které VÍM , že se do Sněmovny (či Evropského parlamentu) dostane. Samozřejmě, vždy se vynoří řada samozvaných mesiášů, kteří budou tvrdit, že budou mít 15 a více procent, aby na sebe nalákali aspoň to 1%, o které po přepočtu obohatí vítěze voleb.

Ohledně toho, že uplynulo 20 let od našeho vstupu do EU, jste napsal na Facebooku krátké vyjádření, kde zaznělo i slovo „nevolnictví“. Takže není pro ČR v tomto směru co slavit, podle Vás?

V první řadě je podvod tvrdit, že jsme vstoupili do EU v dnešní podobě (po Lisabonské smlouvě), protože referendum (2003) bylo o vstupu do „maastrichtské“ EHS, kde se v naprosto drtivé většině oblastí dalo uplatnit právo veta členských států, a nikoliv do jakéhosi paskvilu RVHP s progresivistickou ideologickou nadstavbou, kde můžeme být kdykoli přehlasováni a jsou nám vnuceny věci směřující proti našim základním životním zájmům.

Nevolnictví chápu tak, když o mém způsobu života rozhoduje někdo jiný, koho se to ale nedotkne. Pokud rozhodují co máme jíst, jak topit, čím svítit, čím platit, kdo zde bude žít na náš účet, co smíme říkat a co se smíme dozvědět, nutí nás zničit si vlastní průmysl, energetiku a dopravu lépe, než to dokázala 2. světová válka, tak co to je?

Naše vlády postupně rozprodaly nejenom to, co naši otcové 40 let budovali, ale i naši budoucnost (a samozřejmě budoucnost našich potomků) astronomickým zadlužením. Slyšeli jste o antickém otroctví pro dluhy? Občan, který na konci měsíce jen tak tak poplatí faktury, nedělá nic jiného, než že otročí za byt a stravu. To má být svoboda? Tak já to vidím opravdu jinak.

