Nejezte, řekne vám Fiala. Ropa a plyn: Jak za Hitlera, oznámil expert

Tohle není pomoc. Kupovat méně nafty, abychom omezili Putina? Jako kdyby vláda řekla, abychom nejedli, ulevil si energetický expert Ivan Noveský. ParlamentnímListům.cz vylíčil, jak by to nyní dopadlo bez ruských surovin. „Znamená to, že o dvě třetiny by se všechno muselo ořezat a důsledek v praxi by byl, že by jezdily třeba jen záchranky, hasiči, policie a možná nějaké zásobovací vozy. Jako za války,“ uvedl. „Z hlediska nedostatku ropy by to bylo na nežití, ale ne na smrt. Z hlediska nedostatku plynu na nežití a na smrt. Ruský plyn nejsme schopni v současné době nahradit,” dodal.

Vláda odmítá zastropování ceny benzínu a nafty a situaci prý nehodlá řešit ani snížením či odpuštěním DPH. Jaký vzkaz tím občanům vysílá?

Jaký signál tím posílá občanům, je jednoznačné. Vláda dává najevo, že jí nezáleží na tom, jestli Česká republika úplně zkolabuje. Problém začíná být natolik dramatický, že dopravci ani nevědí, jak budou přepravovat zboží, protože si s někým domluví zakázku za určitou cenu, ale ta cena druhý den neplatí. Kromě toho se dopravci dostávají do mimořádně nevýhodné konkurenční pozice vůči sousedním zemím, kde jsou ceny nižší, protože se tam vlády o své lidi starají.

Maďaři zastropovali ceny na 33 korunách za litr, Polsko také zavedlo výrazné úlevy. Státy, které se o své lidi starají, jejich podnikatelé a firmy mají obrovskou konkurenční výhodu proti našim dopravcům. Nemluvím o běžných občanech, kteří denně dojíždějí autem do práce a mají rozpočet mimořádně našponovaný nebo už díky dlouho rostoucím cenám energií jsou dlouhodobě v červených číslech. Vzniká velký problém, který nevyřeší rozhodně nějaké odpuštění silniční daně nebo dálničních poplatků. Tohle není žádná pomoc, stejně tak malé sociální přesuny nejsou řešením.

Zmínil jste okolní země jako Polsko či Maďarsko, které to řeší. Do Polska mnoho Čechů jezdí na pumpy a Poláci jsou naštvaní, že jim vykupujeme pohonné hmoty…

Jenže to není jen o vykupování, má to další konsekvence, kterou si vláda asi neuvědomuje. Koneckonců tam kromě ministra Síkely není žádný ekonom. Problém je v tom, že kdyby naše vláda snížila spotřební daň z pohonných hmot, přijde sice z jedné strany o peníze, ale přichází o ně stejně, protože nejen z příhraničí, ale i z dalekého příhraničí se lidem vyplatí jezdit nakupovat pohonné hmoty ven. Takže stát o peníze přichází stejně, a ještě nečinností likviduje české pumpaře, kteří jsou v pohraniční oblasti.

Mirek Topolánek odmítá, že jsou pohonné hmoty nejdražší v historii, podle něho dokonce ve srovnání s výší průměrné mzdy jsou levnější než před osmi roky a dnes si koupíme o 60 litrů víc nafty než tehdy. Lze to v současné krizové situaci takto srovnávat?

Tohle je tvrdá demagogie. Podívejte se na spotřební koš a na to, jak šíleně roste inflace, zvyšují se ceny základních potravin, ceny energií a všeho. Lidé si nemohou koupit o 60 litrů víc nafty, nebudou si moct koupit žádnou naftu.

USA oznámily konec ruského plynu a ropy. Pokud totéž učiní Evropa, co to přinese? Dokážeme to adekvátně nahradit? Z EU se ozývá, že to zvládneme.

Oblíbená německá kancléřka říkala „wir schaffen das“, zvládneme to, v reakci na příliš statisíců migrantů do Německa. Rozdělím odpověď do dvou částí. Pokud vím, tak USA stále berou deset procent své spotřeby ropy z Ruska. Nejsou pochopitelně závislí na potrubním plynu, protože tam logicky žádné trubky nevedou.

Spojených států se ale vůbec nedotkne, pokud by ruskou ropu přestaly brát, protože se zpátky skamarádí s Venezuelou a budou brát od ní. Co se týká plynu, USA jsou jedním z největších exportérů LNG (zkapalněný zemní plyn, pozn. red.) a mají naopak zájem, abychom ho my začali kupovat. Nemohli jsme ho ale dosud kupovat za ceny, za které bereme ruský plyn. Kdyby nám to prodávali za stejné ceny, pak to bude zajímavé, ale stejně se k nám LNG nemá šanci dostat. Němci si to uvědomují, protože nemají jediný terminál na dovoz LNG a dál na východ je jeden terminál pouze v Polsku. Pár jich je ve Španělsku, Francii a zemích Beneluxu a jeden je možná v italském Terstu. Jenže ten plyn nám cestou „sežerou“ západní státy.

Nahradit americkým zkapalněným zemním plynem celoevropskou spotřebu ruského plynu je nyní prakticky nemožné. Rusko do Evropy ročně dodávalo 200 miliard metrů krychlových plynu a toto všechno nahradit LNG by znamenalo následující. Kdyby měl 200 miliard kubíků LNG odvozit jeden tanker, musel by ročně podniknout milion cest! Fyzicky to prostě nelze zvládnout. Pokud se zavře ruský zemní plyn, jako Česká republika ležíme na lopatkách.

Ruský vicepremiér Alexandr Novak varuje, že by odmítnutí ruské ropy vedlo ke katastrofálním důsledkům pro globální trh a barel ropy by stál klidně i 300 dolarů. Je to reálné?

Ano, to je klidně možné. Možná jste zaregistroval, že s panem prezidentem Bidenem vyběhli Saúdové, kdy v podstatě řekli, že s ním o žádném navýšení dodávek ropy teď jednat nebudou. Proto jsem zmiňoval, že jediná šance Američanů na ropu z jiného zdroje je Venezuela.

Pokud jde o Českou republiku, my jsme schopni třetinu potřebného objemu ropy dotáhnout ropovodem Ingolstadt, což je arabská ropa. Jde však maximálně o třetinu, víc ne. Znamená to, že o dvě třetiny by se všechno muselo ořezat a důsledek v praxi by byl, že by jezdily třeba jen záchranky, hasiči, policie a možná nějaké zásobovací vozy. Jako za války. Kdyby to bylo možné, ostatní by mohli jezdit na dřevoplyn jako za druhé světové války. Z hlediska nedostatku ropy by to bylo na nežití, ale ne na smrt. Z hlediska nedostatku plynu na nežití a na smrt. Ruský plyn nejsme schopni v současné době nahradit.

Šokuje mě vyjádření šéfa ukrajinského Naftogazu, který vyzval Evropu, aby zastavila dodávky ruského zemního plynu a ropy do Evropy. Vždyť oni sami by na to umřeli! Dostávají ruský plyn přes Německo a říkají, že berou německý plyn. Ukrajinské vlastní zásoby plynu jsou dávno vyplundrované, zásobníky mají prázdné. Nedovedu si představit, že by se tahle výzva měla realizovat.

Co byste doporučil vládě v této chvíli?

Česká vláda by se měla okamžitě probrat a začít fungovat pro české občany. Nemá řešit jenom válku na Ukrajině a uprchlíky, ale otázky české ekonomiky a českých občanů. Pan premiér Fiala se vyjádřil, že Česká republika má v zásobnících plynu zásoby dostačující na měsíc. Neřekl tím nepravdu, ale realita je trochu jiná. Na území naší země jsou zásobníky, které patří německé společnosti, a v těch zásobnících mají čeští obchodníci absolutní minimum zemního plynu. Takže ano, v České republice jsou zásobníky, ale ty zásobníky ani plyn, který v nich je, nepatří České republice. Je mi líto, ale stát fatálně selhává.

Ve státních hmotných rezervách máme bůhvíjaké blbosti, ale plyn neřeší. Přitom plyn jednoznačně do státních hmotných rezerv patří a stát se má okamžitě vzchopit a zásobníky koupit. Koncern RWE momentálně prodává svou společnost RWE Gas Storage, která na našem území vlastní šest zásobníků zemního plynu s kapacitou zhruba 2,7 miliardy kubíků, což je téměř třetina naší roční spotřeby. Kdyby nastal problém v pravidelných dodávkách, pomohlo by to s překlenutím určitého období. Sám jsem ty zásobníky stavěl, takže vím, o čem hovořím.

Co říci závěrem českým občanům, mohou se nějak připravit na ještě horší situaci?

Když v říjnu začal problém s Bohemia Energy, dávali jsme coby pracovní skupina „Energie není luxusní zboží“ návrhy, co by se s tím mělo dělat. Tehdy jsem zaujal velmi pesimistický názor, že už nemůže být hůř. Nyní jako velký optimista říkám, že hůř může být a bude. Pokud se vláda nezačne chovat tak, že jsou čeští občané, živnostníci a průmysl na prvním místě, a nezačne hájit jejich zájmy, celé to spadne. Bez zemního plynu se neobejdeme. Máme sice spoustu elektřiny z jádra a uhlí a na naši spotřebu by to stačilo, ale ČEZ by musel přestat exportovat, což se nestane, protože by ho žalovali minoritní akcionáři. Musíme se jako stát vzpamatovat, aby Česká republika přežila. Začínám z toho všeho mít hrůzu, a to opravdu nepřeháním.

Co říkáte na návrh vlády: Ať lidi raději nejezdí?

Dříve se tomu říkalo hraběcí rady, ostatně Marii Antoinettě to urychlilo cestu na popraviště, když doporučila hladovějícím Francouzům, že když nemají na chleba, ať jedí koláče...

Návrh vlády je sice pokrok vracející nás do roku 1900, ale jednoduché recepty mohou dobře fungovat, pokud jdou vedoucí představitelé státu příkladem. Přestanou zbytečně létat do Bruselu a po světě. Nebudou jezdit sami vládními limuzínami atd.

A dává to vládě možnost pokračovat dále, když vzhledem k logickému šílenému nárůstu cen potravin (např. cena mouky se včera na pařížské burze zvýšila třikrát) může vláda navrhnout, aby tedy lidé nejedli? Nakonec v Severní Koreji to tak funguje a většina Severokorejců je velmi štíhlá. Česká vláda by to mohla vyhlásit jako zdravotní program v rámci prevence proti chorobám z obezity…

