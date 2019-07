Němci čas od času zkouší zlikvidovat Evropu. Jaroslav Foldyna žasne, jak byli Itálii vnuceni další uprchlíci

ROZHOVOR „Předčasné volby by pro ČSSD skončily katastrofou. Důvodem je, že politika, kterou ČSSD dlouhodobě prosazuje, je namířena proti zájmům jejích tradičních voličů a sympatizanti pražské kavárny či Kliniky mají jiné politické oblíbence,“ lamentuje poslanec Jaroslav Foldyna (ČSSD) nad současným směřováním vlastní strany. Za případný pád vlády bude podle něj odpovědná právě sociální demokracie. A ke kauze uprchlíků dovezených německou kapitánkou Carolou Rackete do Itálie říká Foldyna rezolutně: „Neexistuje žádné ‚lidské právo‘ usadit se a žít tam, kde se mi zrovna zachce. Ti lidé by se měli vrátit domů a vybudovat si své země. Evropané nemohou uživit celou Afriku a ani nemají důvod se o to pokoušet.“

Premiér Andrej Babiš narychlo akceptoval úterní večerní schůzku v Lánech s Milošem Zemanem a Janem Hamáčkem, ačkoli dopoledne odlétal na jednání Evropské rady. Drží podle vás v situaci kolem ministra kultury Antonína Staňka všechny trumfy v ruce prezident? Má nyní Andreje Babiše „v hrsti“?

Takto bych to neformuloval. Spíš bych řekl, že pan prezident má silnou pozici. Pan premiér má ovšem také k dispozici několik variant, takže síly prezidenta a premiéra jsou zhruba vyrovnané. Ale berte tuto sportovní, mírně konfrontační, terminologii, prosím, jako mírnou nadsázku. Nemyslím si, že prezident s premiérem musí být v nějakém ostrém konfliktu. Alespoň ne v tomto případě.

Právník Jan Kysela se domnívá, že prezident otálením podkopává premiérovu pozici. Navrhuje na Miloše Zemana podat ústavní žalobu. Váš komentář?

V právním státě může kdokoli žalovat kohokoli za cokoli, co uzná za vhodné. Zda je právní názor pana Kysely správný ale posoudí až případný soud.

Radní Českého rozhlasu dali za pravdu posluchači, který si stěžoval na úroveň diskuze u kulatého stolu na stanici Český rozhlas Plus. V pořadu Ondřeje Konráda na Českém rozhlasu Plus Názory a argumenty zazněla tvrdá kritika na ministra kultury Antonína Staňka. Petr Honzejk například prohlásil, že má vizáž a vyjadřování okresního tajemníka z 80. let. Jak to na vás působí?

V tom případě by měl být pan Honzejk spokojený, a nemyslím to zle, jen jak se do lesa volá, tak se... Sám má vizáž a vyjadřování snaživého svazáka z roku 1985. Dobře si podobné mládence pamatuji. Když Antonín Staněk ve Sněmovně popisoval, jak se na ministerstvu snažil zastavit rozkrádání veřejných peněz, tak ale rozhodně jako okresní tajemník z 80. let nepůsobil. Že takový člověk svazáka Honzejka irituje, pokládám za přirozené.

Vás předseda Jan Hamáček připustil, že by se mohly konat předčasné volby. Vy sám jste to na sociálních sítích okomentoval slovy „sadomaso zakončené eutanazií“. Myslíte si, že předčasné volby by pro ČSSD skončily krachem, tedy že by zůstala před branami Sněmovny? A kde hledat příčinu neutěšených výsledků sociální demokracie?

Předčasné volby by pro ČSSD skončily katastrofou. Důvodem je, že politika, kterou ČSSD dlouhodobě prosazuje, je namířena proti zájmům jejích tradičních voličů a sympatizanti pražské kavárny či Kliniky mají jiné politické oblíbence. Ti první třeba TOP 09 nebo STAN, ti druzí zase Piráty. Ani jedna skupina nikdy ČSSD volit nebude.

Čí vina to bude, pokud padne vláda?

Bude to vina ČSSD. Kromě toho, že dělala špatnou politiku směrem k voličům, tak se ještě někteří její zástupci ve vládě chovali tak, že jich už má koaliční partner plné zuby. A zcela právem, zbytnělé sebevědomí neodpovídající skutečným schopnostem a výsledkům není dobrým základem pro spolupráci.

Umělci se poněkud překvapivě pustili do kritiky filmového festivalu v Karlových Varech, a to kvůli sponzoringu od České zbrojovky. Firma obchoduje například i s Egyptem, což podle některých ze sponzorství činí neetickou záležitost. Stejně tak byla na červeném koberci při příchodu vypískána ministryně financí Alena Schillerová, státní penězovody přitom letos festival zadotovaly skoro 49 miliony korun. Proč tedy umělci na festival jezdí? Neměli by jej spíše bojkotovat?

Nevím, co by měli dělat umělci, ale vím, že stát by na takové festivaly neměl přispívat. Jde o soukromý byznys několika jednotlivců a není důvod, aby se na něj skládali daňoví poplatníci. Myslím, že by ty peníze šly použít smysluplněji. Co se týká zbraní, tak základním předpokladem k natočení filmu je, že jeho tvůrci musí být naživu. Umělcům by možná někdo měl vysvětlit, že bez produktů firem, jako je Česká zbrojovka, by žádné filmy nenatočili, protože by pravděpodobně nežili. Naopak Česká zbrojovka se bez charity ve prospěch českých umělců zcela jistě snadno obejde.

Německá kapitánka Carola Rackete se svou lodí Sea-Watch 3, na které bylo kolem 40 uprchlíků, vplula do italských vod a pokusila se pasažéry vysadit na italském ostrově Lampedusa. Při manévrování dokonce ohrozila loď italské pobřežní stráže a tím i životy námořníků na palubě. Obstojí v tomto případě argument, že Carola Rackete chtěla pouze zachránit italské životy?

Mohla je zachránit tak, že by je odvezla domů, času na to měla dost. Neexistuje žádné „lidské právo“ usadit se a žít tam, kde se mi zrovna zachce. Ti lidé by se měli vrátit domů a vybudovat si své země. Evropané nemohou uživit celou Afriku, a ani nemají důvod se o to pokoušet. Až příště pošlou podobnou loď Italové ke dnu, tak to bude z jejich strany pochopitelná reakce.

Mimochodem, když ve 30. letech minulého století Němci mluvili o svém právu na sebeurčení a rozšíření svého životního prostoru, tak také tvrdili, že bez toho nepřežijí. V této logice tedy obsazení Československa, útok na Polsko a následně celá 2. světová válka bylo vlastně také jen „zachraňování životů“. Jenom tehdy Němci udělali jednu zásadní chybu: měli se prohlásit za zoufalé běžence. Z dnešního pohledu byl Joseph Goebbels vlastně břídil. Myslím si ale, že se nyní v pekle tetelí blahem z toho, jak se jeho následovníci poučili z jeho chyb.

Německý prezident Frank-Walter Steinmeier se k postupu Itálie, která uprchlíky nechtěla přijmout, vyjádřil nadmíru kriticky: „Itálie je uprostřed Evropské unie, je to zakládající stát EU. A proto smíme od země jako Itálie očekávat, že bude k takovému případu přistupovat jinak.“ Váš komentář?

Je to od roku 1945 poprvé, kdy vysoký německý představitel otevřeně povzbuzuje občany Německa k násilnému vniknutí na území jiné země a nedodržování jejích zákonů. Dodržování místních pravidel (zákonů) na území, které je definováno státními hranicemi, je ale jedním ze základních definičních znaků státu a já nevím, jak jinak by měla Itálie reagovat. Měli by snad italští představitelé říci, že Italové nemají co mluvit do toho, kdo a za jakých podmínek vstoupí do Itálie? Že o tom budou rozhodovat „neziskovky“, odredovaná pirátka a Afričani?

Jsme svědky organizovaného a násilného narušování státní suverenity člena NATO a německý prezident tomu tleská. To je něco neuvěřitelného. Vypadá to, že Němci trpí jakousi obsedantní poruchou, pokusit se jednou za čas zlikvidovat Evropu a já se pouze obávám, že multikulturalismus je pro tyto účely mnohem efektivnější než nacismus. Ostatně, multikulturalismus je jen jeho modernější a vylepšenou verzí.

Měří podle vás Evropská unie všem zemím stejně? Jakou pozici má v EU Česká republika?

Současná EU je prakticky podřízena společné vůli Německa a Francie a tyto země jsou dnes, bohužel, v rukou šílenců. Pokud chce ČR mít v rámci EU (nebo i mimo ni) slušnou pozici, tak by měla dál spolupracovat se zeměmi V4. Máme mnoho společného a váha čtyř zemí se 65 miliony obyvatel je samozřejmě větší než váha jedné, desetimilionové. Dál by se k nám mohli připojit i Rakušané, Chorvati, Slovinci, Srbové a dnes to vypadá, že také s Italy bychom mohli najít mnoho společných zájmů.

V politice samozřejmě spojenectví nikdy nejsou věčná, obyčejně trvají, jen pokud jsou výhodná pro všechny zúčastněné, a je to tak v pořádku. Henry Kissinger jednou řekl, že Amerika nemá stálé přátele či nepřátele, ale pouze stálé zájmy. Myslím, že to neplatí jen pro USA.

