Než přišel, věřili Češi státu víc. Vidlák se na Foltýna nezlobí, když pomáhá

Dane, tak vy vyzýváte k neplacení koncesionářských poplatků za Českou televizi, která dle vás půl roku kryla Rakušana a Policii ČR stran vyšetřování na Filozofické fakultě. Proč by to měla odnést zrovna ta Česká televize? Copak vy se na ni občas nedíváte?

Což o to... já na to hlavně platím, protože televizi doma máme. Sice ji využíváme stále méně, ale koncesionářské poplatky platit musím, i když se masochisticky dívám hlavně na politické debaty, abych měl přehled, který Fiala je větší blbec. A přiznám se, teď občas koukám na fotbal. Ale asi toho nechám, protože je to rok od roku horší.

Já Českou televizi viním ze zavedení zdejší mediálně politické kultury, kdy do politiky vlastně nemůže přijít nikdo normální. Jakýkoliv úspěšný podnikatel, doktor, právník anebo bloger je Norou Fridrichovou okamžitě osočen, onálepkován, protažen blátem a zesměšněn tak, že se na to zpravidla vykašle, protože za takových okolností fakt nemá chuť pracovat pro národ. Tím pádem se do politiky dostanou jen jájínci s vysokým egem, kteří se v mediální žumpě ještě rochňají, jako třeba Zeman nebo Trump anebo se tam dostanou šedé myši, které se každé ráno podívají na ČT, aby zjistili, jaký mají zastávat názor. Typickým příkladem je Danuše Nerudová.

Nic mezi tím prakticky není. Do politiky se nikdo nehrne, protože nemá zájem o žaludeční vředy a zničenou pověst. Tohle je vina především redaktorů České televize.

Jinak, Rakušana dost přitlačila ke zdi Lenka Šimůnková, matka oběti z FF UK. O ní jsme se už bavili. Co mě zaujalo je, že příznivci vlády její snahu zjednat spravedlnost pro zavražděnou dceru nesdílí. Posílají ji na psychiatrii, označují za „dezolátku“ a tvrdí, že brzo vstoupí do nějaké „dezolátní“ politické strany. Kde se bere tahle „uhlířská víra“ nejtvrdších zastánců Fialy, se kterou ani zastřelená holka nehne?



Když nikoho lepšího nemají, tak jim přece paní Šimůnková nemůže brát jejich lídry. Jak by k tomu líbodémo přišla?



On vlastně podobně uvažuje i vládní „strategický komunikátor“, plukovník Otakar Foltýn. Nejdřív pravil, že správný občan má věřit institucím svého státu... A pár dní na to přišlo zemětřesení kolem úniku usnesení o „fakultě“. A teď tvrdí, že kdo o něm řekne, že zavádí cenzuru, je kolaborant a ruský agent. Co po nás, občanech, ten lampasák, kterého sami platíme, vlastně chce, když na nás takhle pořvává?



Hele, ale musíte uznat, že ten armádní výcvik má něco do sebe, že? Já jsem díky Foltýnovi pochopil, jak je možné, že vojáci napochodují na rozkaz svých velitelů na smrt, i když musejí vědět, že v hiearchii nad nimi je to samý debil nebo blbeček. V jedné písni od Asonance se zpívá: Za vítězstvím žeň se dál, dbej abys vždy v čele stál, vojna ztvrdí pěst i sval a mozek ztvrdne záhy...

Teď nechali jeden ztvrdlý mozek mluvit často v televizi. Přesně takhle se mluví na cvičištích, přesně takhle se dělá politické školení mužstva a přesně pro takové idioty u nás není armáda ve vážnosti a Češi se chovají jako Švejci. Uznejte, chtěl byste, aby vám takový Foltýn velel při šturmu na Bachmut? Měl byste z něj dobrý pocit? Měl byste pocit, že máte šanci to přežít?

Když Foltýna slyšíte, tak vás úplně přejde chuť, věřit státním institucím, byť jen pozdrav.



Ten vztah „k institucím“... To je zajímavé. Máte pocit, že Češi a hlavně Moraváci, které znáte víc, „věří státním institucím“, jak žádá Foltýn?



Myslím, že než Foltýn přišel, tak jsme státním institucím věřili o něco víc. Teď už je to zase horší a než si Foltýn po šesti měsících vyhodnotí tuhle komunikační katastrofu, tak bude víra ve stranu a vládu záporná. Ale já se nezlobím. I kdybych mluvil jako svatý Jan Zlatoústý, nedokázal bych lidem vysvětlit, že jsme v průseru tak dobře, jako to dokáže Foltýn po dvou minutách na obrazovce.

K praktické politice: Koalice STAČILO!, kterou jste v eurovolbách podporoval, staví kandidátky do krajských voleb. Budou na nich opět lidé od paní Dernerové, lidé od Jiřího Paroubka i od národních socialistů. A třeba profesor Jan Žaloudík nebo Petra Rédová. Znamená to, že lídři mimo KSČM se budou hledat i pro parlamentní volby?

Kateřina Konečná o svých plánech zatím nahlas nemluví. Není zapotřebí upozorňovat politické soupeře, co chce dělat. Ale když teď máme hento mistrovství Evropy ve fotbale, půjčím si jedno sportovní přirovnání: Vítězná sestava se nemění. Koalice STAČILO! slavila úspěch tím, že dala na kandidátce prostor především osobnostem, které neprošly stranickými strukturami. Fungovalo to výborně. Kateřina Konečná „vyluxovala“ voliče na levici ještě lépe než Filip Turek na pravici. Předpokládám, že tento základ úspěchu zůstane, jen se pro parlamentní volby bude dělat ještě lépe a radostněji. Za necelé tři měsíce ostatně uvidíme, zda se STAČILO! osvědčí i v krajských a senátních volbách.



V Americe si udržuje mírný náskok Donald Trump, který chce chytit pod krkem Zelenského i Putina. Zelenskému dle svých poradců má říct, že bude jednat o míru, jinak nic nedostane. A Putinovi zase to, že když nebude on jednat o míru, dostane Ukrajina mnohem víc zbraní. Ukrajina prý nemá počítat s tím, že získá ztracená teritoria, má ale být v tom míru „po zuby ozbrojená“. Jak se vám to všechno rýmuje?



To je tak americké a Trumpovské... Přesně tohle jsem od Donalda čekal. Ale je to účet bez hostinského. Jednak je do amerických prezidentských voleb ještě daleko a do prezidentské inaugurace je ještě dál. Dál si dovoluju pochybovat, že USA mají někde ještě onu hromadu zbraní, které by mohla Ukrajina dostat. Kdyby existovala, Biden by ji tam dodal i bez dohody s Ruskem o míru. A pak samozřejmě nevíme, co si o takovém návrhu myslí Vladimir Putin.

Za podstatnější v celém návrhu považuju to, že vstup Ukrajiny do NATO má být odložen „na neurčito“. To je určitě lepší základ pro jednání o míru než harašení dodávkami zbraní, které Západ už dávno nemá.

Nemluvě o tom, že jestli Izrael zaútočí na Libanon, budou mít Američané úplně jiné starosti.



Blíží se žně. Někdo se možná bude pošklebovat, že tu nadnášíme témata jak Televizní noviny za komunistů, ale jíst chceme všichni. Tak řekněte, co žně udělají s cenami potravin?

Myslím, že žně s cenami potravin na pultech obchodních řetězců nic neudělají. To musíte za Prouzou. U nás na Znojemsku se to jeví tak, že obilovin bude dost. Úroda nebude rekordní, ale už třetí rok v řadě bude nadprůměrná. To už dlouho nebylo. My, Jihomoraváci, jsme obilná sila včas vyprázdnili a jsme schopni novou sklizeň uskladnit, ale třeba na severní Moravě už se to tak dobře nepodařilo a budou mít s uskladněním problémy. Proto čekám, že ceny obilovin mírně klesnou a bude se čekat na celková čísla z celé Evropy, především z Ukrajiny. Pokud nám zase pošlou do EU dvacet milionů tun, tak budou zemědělci v zimě protestovat, že proti tomu letošní demonstrace byly jen selanka.

Jo a jinak, pan Prouza obvinil ministra Výborného z toho, že pléduje za dražší kuřata, když žádá obchodní řetězce, aby zvýšily výkupní ceny českým zemědělců. Komu má občan vlastně fandit?

Normální český občan bude fandit českému zemědělci. Jen liberální euroobčan bude fandit Prouzovi a zahraničním hytlermarketům. Ale dost srandy.

Tady vidíte, jak to u nás funguje. Ministr zemědělství může udělat jedinou věc – hezky, pokorně poprosit obchodní řetězce, aby laskavě zvedly výkupní ceny. A co udělá Tomáš Prouza, pěkně pansky a zpupně prohlásí, že pokud výkupní ceny zvednou, o marže se neošidí a přenesou to na zákazníky... Ejhle, moderní evropský volný trh v praxi. Myslím, že tady si s pravicovými tezemi asi nevystačíme.

Každopádně vidíte, že Prouza je silnější než ministr zemědělství a komu doopravdy musí jít Výborný na ruku, aby se udržel v sesli. Bohužel to zase ničí lidovcům preference a pokud Výborný bude bačovat ještě rok, z KDU-ČSL nic nezbude. To mají za svou malost, zbabělost a neschopnost.