Nezvládají to. Nic se neplánuje. Expert o tragické úrovni českého školství

Pane docente, jako dlouholetého pedagoga se vás zeptám, jak hodnotíte letošní příjímací zkoušky na střední školy? Zvládl to Cermat dobře? Srovnejme prosím i s minulým rokem…

Zkoušky, které provádí Cermat, se v naší zemi staly naprosto běžnou praxí. Oproti minulým letům nedošlo k výraznému zhoršení ani zlepšení. Anketa Věříte státním institucím České republiky? Rozhodně ano 3% Převážně ano 0% Převážně ne 2% Rozhodně ne 95% hlasovalo: 9986 lidí

Co však podléhá kritice, je omezení výběru škol, na které je student přijat. Na přihlášce má tři možnosti, ale pokud je přijat na školu uvedenou na prvním místě, musí na ni nastoupit, bez ohledu na to, že je přijat i na školy uvedené na druhém a třetím místě. Tím si ulehčil práci stát, potažmo školy. Ale půlroční rozdíl mezi podáním přihlášky a přijetím je v životě patnáctiletých dlouhá doba, ve které se odehrávají mnohé názorové změny.

Je dobře, že jsou na všechny školy stejné přijímací zkoušky? Má vypovídající hodnotu, když se žák hlásí na gymnázium, na „ekonomku“ nebo třeba i na „zdrávku“?

Základní škola poskytuje základy vzdělání a na dalších školách různého typu získává vzdělání dle svého zájmu a naturelu, proto si myslím, že jednotné přijímací zkoušky jsou v pořádku. Školy při hodnocení zohledňují i účast na různých olympiádách a soutěžích, kde své přednosti může uchazeč prezentovat s ohledem na to, o jaký typ studia má zájem. Na školy s uměleckým zaměřením se pak konají talentové zkoušky, což je v pořádku.

Celkově, podívejme se na české školství. Opět, stejně jako minulý rok, byl poměrně velký přesah na většině středních škol. V čem je tedy problém? Zaspali politici to, že základní školy končí silné ročníky? Více zájemců než míst bylo i na mnohých učilištích….

Slabá nebo žádná kompetence ministrů a nezvládání svých postů je nejen ve školství. Ta je patrné prakticky ve všech oblastech, které tato vláda řídí, tedy spíše neřídí.

Patrná je především neschopnost dlouhodobě plánovat cokoli. V našem případě vědí 15 let, kolik žáků bude končit deváté třídy. 5 let vědí, které základní školy a ve kterých regionech budou žáci končit. To je dostatečně dlouhá doba se na výstupní počty žáků připravit.

A z jiného soudku. Pozůstalí mohli konečně nahlédnout do kompletního vyšetřovacího spisu ohledně masové vraždy na Filozofické fakultě. Z některých stran zaznívají určité pochybnosti o postupu policie a také výzvy k odstoupení ministra vnitra nebo i policejního ředitele. Co na celý ten tragický případ říkáte vy, třeba i z pozice bývalého rektora vysoké školy? A měli by zmínění pánové odstoupit ze svých funkcí?

Jedná se o obrovskou tragédii pro všechny, kterých se bytostně týká. Je smutné, že vysocí činitelé včetně ministra vnitra se vzájemně plácali po ramenou, jak brilantně situaci zvládli. Opak je pravdou; od samého počátku je patrné selhání těch, kteří zásahu veleli. Nedivím se výtkám rodičů studentů vůči těm, kteří diletantským řízením celé akce stojí za touto tragédií. Naopak smekám před řadovými policisty, kteří zasahovali pod tímto nekompetentní velením. Pokud stále slyšíme z úst vládních představitelů, že patříme do civilizované Evropy, a ne někam na Východ, pak by rezignace nejen policejního ředitele i ministra vnitra byla namístě.

Ostatně, již před půl rokem jsem v ParlamentníchListech.cz napsal: „Co se v naší republice musí stát, když 14 mrtvých nestačí, aby někdo z politiků či odpovědných funkcionářů převzal politickou odpovědnost (byť samozřejmě osobně za konkrétní selhání nemůže) a rezignoval.“

Psali jsme: „Nemají svědomí.“ Facka Rakušanovi. Matka oběti z FF UK řekla Šlachtovi vše

Vraťme se i k nedávným volbám do Evropského parlamentu (EP). Jak hodnotíte výsledky a jak moc, jestli tedy vůbec, mohou změnit směřování EU? Co konkrétně by se mělo změnit?

Domnívám se, že volby do EP nezměnily nic. Opět se do čelných funkcí derou ti, kteří jsou za současný stav EU zodpovědni, a ti nejsou schopni sebereflexe a změny směřování EU. Ještě uplyne nějaká doba, kdy se EU v této podobě rozpadne sama od sebe a na jejích troskách vznikne evropské spojenectví zemí nového typu, spojenectví suverénních států na bází hospodářské, politické a vojenské spolupráce.

Změnit se musí především diktát Evropské komise ve všem, v nepodstatných maličkostech, i v koncepčních záležitostech, jako je Green Deal a zelené šílenství, které je jen podvodem a velkým byznysem pro vyvolené. Zbavit jednotlivé členské země jejich suverenity není možné, jedná se o země s tisíciletou, staletou historií. Evropa není nově dobytým americkým územím, kde se po praktickém vyhlazení původních obyvatel národy z různých koutů světa spojily do stávajícího státního útvaru. Toto okopírovat nelze.

A co, dle vašeho názoru, čeští voliči vzkázali české vládě?

Že jsou nespokojeni s jejím vládnutím. Nejenže vládní koalice prohrála v zastoupení europoslanců 9 : 12, ale ještě markantnější je prohra, pokud voličské hlasy převedeme na možné získané mandáty do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zde by vládní koalice získala pouze 82 křesel proti 118 křeslům současné opozice.

Eurovolby nedopadly příliš dobře ani pro vládní strany v Německu nebo v Rakousku. Jak předpovídáte politický vývoj v těchto zemích?

Je obtížné predikovat další vývoj v těchto zemích, protože volby do EP jsou jiné než volby do parlamentů členských zemí EU.

Ukazuje se však nespokojenost se současnou vládní garniturou především v Německu, s její zelenou a promigrační politikou a plněním zadání globalistů. Růst popularity Alternativy pro Německo (AfD) to potvrzuje, na druhou stranu ani tato varianta není pro tuto zemi pravým ořechovým.

I v Rakousku panuje únava z tradičních stran. Po skandálním odstranění premiéra Kurze a představitelů ÖFP, je posílení popularity této strany opět na programu dne.

Vyvozovat závěry je tudíž obtížné. Navíc všichni dobře víme, že EU a státy EU se rozhodují až jako druhé v pořadí – za USA. Proto pro vývoj v těchto státech budou rozhodující prezidentské volby v USA.