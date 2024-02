Nic neumějí, ale dluhy nasekají za miliardy. Zaorálek je pobouřen. Z Fialy a dalších

Sociální demokrat Lubomír Zaorálek je v současné době nejvíce pobouřen tím, že premiér prohlašuje, že většinu úkolů vláda splnila, a ministr financí zase, že zásadní reformy si voliči nepřejí. Ukazuje na to, jak postupně bobtná shodek rozpočtu, ale také jak zaostává Česká republika v oblasti investic. Kritizuje také nákladné projekty, které vláda schvaluje. Jako třeba stíhačky F-35 nebo stavba čtyř bloků jaderné elektrárny. Přitom není schopna ani spustit fungující systém přijímaček na školy. Jediné, čeho tím docílí, je, že zatíží vlády další. A pokud by chtěli pomoci? „Fialova vláda by udělala nejlépe, kdyby co nejdříve odešla a vzdala snahy pouštět se do něčeho, z čeho budeme důsledky sklízet celá další léta,“ tvrdí Zaorálek.

Jak si podle vašeho mínění stojí vláda, která je za půlkou mandátu? Mluví o šetření, Ústavní soud jí posvětil seškrtání valorizace penzí, stvrdili nákup amerických F-35, nakupují síť čerpacích stanic Robin Oil za miliardy apod. Jak byste výkon vlády zhodnotil?

Nejvíce mě aktuálně pobouřilo, když jsem pana premiéra Fialu slyšel říkat, že většinu úkolů už jeho vláda splnila. K tomu ministr financí Stanjura vykládá, že vláda už žádné zásadní reformy nechystá, protože je voliči nechtějí. Jde vlastně o oficiální přiznání, že nebudou vůbec nic dělat. Jde o zpečetění skutečnosti, že vláda není schopna vládnout.

Měla řešit problém zdrojů státního rozpočtu, měla přijít s daňovou reformou, která by začala napravovat to, co způsobila v minulém období hlasovací koalice ODS, ANO a SPD zrušením superhrubé mzdy, tedy sekeru 150 miliard ve státním rozpočtu, což urychlilo proces disproporce mezi výdaji a příjmy, který je stále obrovský a vedl k tomu, že máme za posledních šest let nastřádaný dluh dva biliony korun. Tuhle zvětšující se puklinu ve státním rozpočtu měla vláda za úkol řešit, ale teď vypadá, že s tím nehodlá nic dělat. Je to nehorázné.

Dluhy ale dělaly i jiné vlády. Pokud jiný problém nevidíte, není to přece zase tak hrozné.

Ale kdepak. Vláda má přece naprosto zásadní problém, že se zastavil ekonomický růst. To je naprosté novum, to tu dlouho nebylo. Naše země byla mnoho let hodnocena jako případ úspěšné transformace a země, která neustále roste. To se zastavilo a vláda měla přijít se sérií opatření, která by to změnila. Zároveň nám vláda dluží odpověď na tisíckrát opakovaný problém, že jsme se začali pohybovat po trajektorii země, která žije z levných mezd a která v posledních letech přestala přijímat zahraniční investice. Ke strategické investici ze zahraničí sem naposledy došlo v roce 2016! Jak řekl šéf CzechInvestu, za tři roky jsme kvůli tomu přišli o 750 miliard.

Vláda stojí před tím, že se zastavila ekonomika a země žije na bázi levných mezd, které nás ženou do jakési podoby země, která bude pouze využívána jinými státy světa při transformaci ekonomiky s využitím nových technologií. My se vůbec nechytneme. Přitom se teď rozhoduje o budoucnosti a vláda místo toho, aby hledala způsob, jak se do toho zapojíme, řekne, že už nebude nic dělat. Pobuřuje mě, že vláda fakticky ignoruje stav, ve kterém se náš stát nachází, a rovnou říká, že s tím nebude nic dělat.

Od nástupu vlády vůči ní slyšíme téměř kontinuálně zdrcující kritiku. Není tedy z pohledu vás coby jejího ostrého kritika lepší, kdyby vláda už nic nedělala?

Pakliže vláda nemá co nabídnout a neví si rady se situací, ve které se nacházíme, a chtěla udělat něco skutečně užitečného, tak pro ni mám řešení. Podat demisi. Vláda, která není schopna vládnout, nemá v současné době u moci co dělat. Česká republika si dnes nemůže dovolit udržovací vládu.

Počkejte, ale vláda přece netvrdí, že nechce už dělat vůbec nic. Plánuje řadu akcí nebo projektů.

Navzdory tomu, že nedovede reagovat na přicházející problémy, se dostala do jakéhosi divného rauše, kdy se začala vrhat do neuvěřitelně nákladných projektů, jimiž hodlá rozbít a rozložit veřejné finance tohoto státu. Nákup stíhaček F-35, nejdražšího vojenského projektu v celé historii, vyjde celkově odhadem na půl bilionu korun. Nejde totiž pouze o pořizovací cenu těch 24 letadel, ale jejich provoz a celý životní cyklus. Vláda se v tomto směru pouští do věci, která nesouvisí s bezpečností republiky, protože tohle naší bezpečnosti nikterak nepomůže, ale naopak povede k zastarání armády, protože na nic dalšího už nebudou peníze. Jde o naprosto nepromyšlený a neperspektivní krok.

Druhou podivnou věcí jsou slova o stavbě čtyř nových jaderných reaktorů. Pokud by to vláda skutečně spustila a zavázala stát smlouvami, bude to znamenat další skoro nevyčíslitelné náklady. Vidíme to na projektu britské jaderné elektrárny Hinkley Point, která měla stát čtrnáct miliard liber a nakonec vyšla na 46 miliard, na trojnásobek. Ve stejném duchu můžeme říci, že k tomu, jak se Česko zadlužuje, hodlá Fialova vláda přiložit další dva až tři biliony korun. Mluví o projektu, na který nemá finance, a navíc celý průběh té operace je natolik pochybný a nesrozumitelný, že to pouze ukazuje na nekompetenci vlády.

Někdo trefně řekl, že tato vláda, která není schopna spustit ani přijímací řízení na střední školy, se rozhodne stavět jadernou elektrárnu nebo provozovat nejsofistikovanější letoun F-35 potřebující celou řadu dalších masivních investic do podpůrných systémů a infrastruktury. Působí to tak, že vláda se svou nehybnost a neschopnost rozhodla kompenzovat neuvěřitelnými bilionovými projekty do budoucnosti, kterými zatíží vlády, co přijdou po ní. Fialova vláda by udělala nejlépe, kdyby co nejdříve odešla a vzdala snahy pouštět se do něčeho, z čeho budeme důsledky sklízet celá další léta.

V debatě kolem nákupu stíhaček F-35 téměř od počátku vidíme zajímavý moment. Vládní politici a některá jim spřátelená média nebo komentátoři s odpůrci této akvizice nevedou debatu o smyslu nákupu tohoto typu stíhaček a důvodech, proč nestačí dosavadní gripeny, ale rovnou odpůrce mnohdy nálepkuje jako lidi, kteří odmítají posílit naši bezpečnost. Dokonce můžeme vidět i označení za proruské aktivisty či lidi šířící Putinovy zájmy. Jak tohle vnímáte?

Je naprostá pravda, že úroveň debaty o tom je tragická. Nejde o žádnou výměnu argumentů a vláda vůbec veřejnost nepřesvědčuje o pozitivech F-35 proti jiným typům letounů. Prostě ty odpůrce onálepkuje. Přitom bezpečnost České republiky je zásadní věc a mně jde o to, jakým způsobem jsme schopni ji skutečně zajistit a využít peníze daňových poplatníků, které do obrany vkládáme. Podívejte se na to, kolik je každý rok investováno do armády, a je to snad vidět? Bojová hodnota armády je neuvěřitelně nízká. Jak je to možné, když tam celá léta cpeme obrovské peníze? Přestává to být legrace. Opravdu potřebujeme efektivní a funkční armádu.

Pamatuju Jense Stoltenberga (šéfa NATO, pozn. red.), který nám vždycky v Bruselu říkal, že od nás chtějí hlavně postavení těžké brigády, a co se letectva týče, potřebují od nás především air policing, tedy střežení vzdušného prostoru, k čemuž zcela stačily gripeny. Místo toho, abychom plnili své závazky, rozhodli jsme se nakoupit to nejdražší, co existuje, a pořádně to nevyužijeme. Celá koncepce budování armádních sil je zcela vadná proto, že vůbec nereagujeme na současné poměry ve světě a nevyvozujeme z toho závěry pro svoji roli v obranných silách.

