Niedermayer pro PL: Extremisté v ČR ztratili jeden mandát. Štětina? Lidsky mě to mrzí, ale TOPka za to nemůže

Těší vás, že jste získal nejvíc preferenčních hlasů ze všech kandidátů, kteří se v České republice ucházeli o zvolení do Evropského parlamentu?

Mne to překvapilo, ale úplně bych to nepřeceňoval. Myslím si, že to ukazuje minimálně část voličů, že nepotřebuje různé populistické tanečky, aby se člověk vyhýbal nějakým tématům, já o těchto věcech mluvím přímo, dělám to, o čem si myslím, že je dobré pro nás a pro Evropu. Víte, že o mně často píší, že jsem zrádce a nezastávám český zájem, a proto mne hrozně překvapilo, že spousta lidí tomu rozumí, a že to podporuje. Čili pro mne je to velké a pozitivní překvapení.

Není to tím, že voliči TOP 09 a STAN jsou lidé, které politika zajímá a přemýšlejí o ní?

Jo. To ale nemusí být jen věcí TOP 09 a STANu, možná že i voliči jiných stran se nenechají oblbovat různými zkreslenými věcmi a účelovým konáním politiků, kteří to dělají proto, že si myslí, že tak hlasy lidí získají. Já jsem si říkal, že nebudu dělat věci, ze kterých by se mi špatně spalo, tak jsem překvapený, že to v úzkém spektru, v kterém jsem, docela dobře zafungovalo. Ale nedělám z toho nějaké dalekosáhlé závěry, prostě mě to potěšilo. Já jsem psal i na Facebook, že pro mne jsou tyto volby takový test toho, jestli člověk, který má takové principy, může v politice fungovat nebo ne. A tohle byla pro mne osobně odpověď, že o to určitý zájem je. Z toho mám obrovskou radost.

Souhlasíte s názorem, že evropské volby dopadly v České republice celkem dobře, protože protievropské síly nejsou výrazně zastoupeny, získaly jen tři mandáty z jednadvaceti?

Když se podíváme na úplný extrém, došlo k oslabení, kdybych porovnával minulé zastoupení komunistů a Svobodných s dnešním zastoupením SPD a komunistů, tak tam jeden mandát ubyl. To je pozitivní. Někde jsem zaznamenal názor, že nejvíc proevropské strany, my a KDU-ČSL, ztratily, ale nezapomeňme, že tady nastoupili Piráti, kteří jsou také vnímaní jako silně proevropští, i když to samozřejmě budou muset potvrdit. A pak je pro mne samozřejmě otázka, jakým způsobem bude vypadat působení ANO a ODS v Evropě, hlavně od ODS. U hnutí ANO to také bude zajímavé. Já část kandidátů znám, to jsou velmi kompetentní a proevropsky smýšlející lidé, kteří dříve či později mají problém se svým předsedou Andrejem Babišem, proto se jim rozpadl klub v EP, pan Ježek a pan Telička odešli, a teď bude zajímavé sledovat, jestli se klub bude držet spíš postojů blízkých premiérovi nebo jestli se bude opakovat nějaká takováto historka.

A jak hodnotíte celkový výsledek voleb do Evropského parlamentu ve členských zemích Evropské unie?

My jsme se o tom nedávno bavili. Měl jsem velké obavy, že počet poslanců, kteří budou jednoznačně prosazovat tu restrikci nebo omezení nebo demontáž, bude hodně vysoký, a teď to zatím nevypadá. Já ten výsledek považuji za docela dobrý už proto, že se traduje, že v Parlamentu byla silná většina lidovců a socialistů, ale to platilo pouze v tak málo případech, že tohle je pro mne vlastně svým způsobem taková dobrá kontinuita, že každá většina pro každou legislativu se bude hledat od začátku a těch různých většin, které se bude dát vytvořit, je spousta, což je podle mne pozitivní.

RNDr. Luděk Niedermayer TOP 09



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

I když různých stran, které vystupují protievropsky, přibylo, nedá se říci, že všechno zlé je pro něco dobré, protože to je trochu takový výstražný prst, aby k nějakým potřebným změnám a reformám v Evropské unii došlo?

Myslím, že to k tomu patří. Část lidí se nedívá na Evropu stejně jako vy, nedívá se na ni stejně jako já, ta Evropa musí být všech. Pro mne je ten dělící moment, jestli politici mají zájem hledat společná řešení. Třeba si to společné řešení představují jinak. A to je pro mne ten test. To je jejich normální přístup. Můžeme začít od zelených, liberálů, socialistů, nás a velmi často konzervativců, ti tvoří velmi pohodlnou většinu. A bude fajn, když se jednou sestaví většina tak a jindy jinak. Zase v rámci extrémně protievropských sil jsou nějaké posuny, Wilders výrazně ztratil, ale objevila se tam nějaká nová strana. A ty nové strany si budou moci vybrat, jestli se postupně budou chtít zapojovat do té práce, nebo jestli budou jen těmi křiklouny, jako byl Farage a jeho hoši. To se všechno uvidí, ale v každém případě tento výsledek otvírá možnost pro to, aby unie dál fungovala. A to je pro mne hlavní věc těchto voleb.

Když se vrátíme k domácí politice, ukazuje se, že váš volební úspěch může vyvolat nějaké úvahy v TOPce, jak využít vaší obliby? Na sociálních sítích se objevují úvahy, že byste mohl být příštím předsedou strany, protože není tajemstvím, že zakladatel strany Miroslav Kalousek není příznivcem svého nástupce Jiřího Pospíšila. Nesetkal jste se už s nějakou výzvou, abyste kandidoval do čela strany?

Je asi jednoduché něco takového napsat na facebooku, ale já o takovéto variantě nepřemýšlím. Dostal jsem neobvykle silný mandát na to, abych pracoval v Evropském parlamentu. Mojí vizí je, že člověk má dělat méně věcí pořádně, než více věcí nepořádně. A druhá věc, myslím, že je ve všech stranách nebezpečné hledat zachránce. I když to tak nevypadá, protože média chtějí osobnosti, ale politika je týmová hra. Myslím, že uvnitř TOPky je velmi dobrý tým lidí, myslím, že těch zhruba dvanáct procent hlasů, které jsme v evropských volbách získali, je impuls pro to, aby i STAN přemýšlel o tom, že tohle je dobrá cesta, jak postupovat dál. Podle mne jsou tohle ty hlavní otázky, než najít jednoho člověka, který všechno vyřeší. Myslím, že bychom se měli zamyslet nad tím konceptem Spojenců, uvědomit si, že v obou těchto stranách, jak v TOPce, tak v Stanu jsou vynikající lidé, a kdyby spojili síly, tak to bude fungovat. A svoji roli vidím v tom, abych pomáhal formovat TOPku v něčem, co nám pomohlo, podle mne to mohlo být ještě silnější, že budeme zcela jasně vnímáni jako kompetentní odpovědná proevropská síla, a tím se budeme trochu lišit od těch ostatních. A také je důležité, že v minulých obdobích jsem jako vedoucí parlamentního klubu byl součástí vedení, a pokud bude nějaká dohoda, že by bylo žádoucí, abych dával víc podnětů, tak ta cesta je velmi jednoduchá.

Bývalý předseda a předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek se krátce po uzavření volebních místností pustil do současného vrcholného vedení strany za „tříštění sil“ proevropsky orientovaných liberálních stran. „Když někoho odmítáte za partnera, nemůžete mu klást za vinu, že do toho jde sám,“ pronesl o hnutí Evropa společně (ESO), jehož lídr Jaromír Štětina se s TOP 09 rozhádal, i o hnutí Hlas Pavla Teličky. TOP 09 se tak v evropských volbách ucházelo o hlasy voličů společně se Starosty, do koalice se přidali ještě Zelení a Liberálně ekologická strana společně s dalšími drobnějšími subjekty.

Mně se nezdá úplně fér kritizovat kandidátku, která je bezprecedentním spojením, i kdybych byl raději, pokud bychom měli patnáct procent, myslím, že dvanáct procent je dobrý výsledek. Bylo hrozně složité vyjednat to spojení. Standa Polčák v tom sehrál velkou roli. Na to, co vyrobili, mohou být hrdi. Ano, určitě mohla být diskuse o tom, kdo ještě tam mohl být a za jakých podmínek, ale holt v některých případech k tomu nedošlo a nepovedlo se to. Já jsem byl kolem případu Jarka Štětiny, kterého mám moc rád, lidsky mě to velmi mrzelo, ale mám pocit, že ta vina nebyla na straně TOPky. Je to prostě nějaký začátek, byl bych rád, kdybychom si z toho odnesli, že budovat středopravou sílu je dobrý nápad a uvidíme, jestli bude dost zájemců, kteří by se do toho projektu zapojili. Myslím, že to, co bylo vytvořeno z vůle lidí TOPky a STANu byl obrovský úspěch. A zároveň si musíte uvědomit, že spousta těch sdružení, které to podpořily, se ani nepřiblížily tomu, aby měli svého europoslance. Protože ty volby jsou kruté, těch míst je hrozně málo. Mně tedy připadá, že je to ohromný úspěch a ten by se měl dál rozvíjet v různých dalších volbách, kde ty možnosti jsou mnohem víc otevřené pro to, aby ti lidé z jiných subjektů byli na místech, které zajistí, žte uspějí. Já to vidím jako začátek cesty.

Přes úspěch v evropských volbách se objevují hlasy, že není nejšťastnější, když předseda strany je zároveň poslancem Evropského parlamentu a řídil stranu z Bruselu. Nebylo by podle vás vhodnější, aby byl lídrem budoucích krajských a zejména sněmovních voleb člověk, který je v České republice?

Můj přístup je jiný, ale to neznamená, že je jediný správný. Podle mne to není diskuse, která musí probíhat v následujících hodinách. Myslím si, že stojí za to se nad tím zamyslet. Je zase pravda, že v tom bruselském aranžmá tomu různí lidé věnují různý čas. Ne proto, že by nechtěli, ale protože třeba výbory, ve kterých jsem já, fungují čtyři dny každý týden. To znamená, že pro mne by byl velký problém v Bruselu nebýt, ale jsou výbory, které jsou mnohem méně aktivní, takže při určité volbě výborů třeba stačí na provedení práce dva dny. Ale tohle je otázka do celého balíku diskuse. Já bych si určitě netroufal v tom vynášet nějaké soudy ať tím či oním směrem. Asi se o tom bude dřív či později mluvit.

Neobáváte se, že skutečnost, že jste dostal dvojnásobně více hlasů než předseda Jiří Pospíšil, můžte být pro někoho záminkou k tomu, aby odstřelil pana Pospíšila z vedení strany?

Je třeba si uvědomit, že každá záminka je špatná. Je dobré si uvědomit, že jednička na kandidátce je ošidná. Já jsem byl jedničkou minule a Jiří Pospíšil mne s obrovským náskokem přeskákal. Část lidí jedničku bere jako nezpochybnitelnou a nekroužkuje ji. Nejsem rád, když se věci řeší pomocí záminek a v tomto případě by to neměl být zásadní bod na stole. Mně došlo hodně preferenčních hlasů, protože se nám díky mým spolupracovnicím v posledních týdnech dařila velmi dobrá kampaň na Facebooku. Ale já bych z toho opravdu nedělal dalekosáhlé závěry. Důležité je, že kandidátka jako celek uspěla, možná trochu méně, než bych si já přál, ale obhájení tří mandátů je velký výsledek. A myslím si, že jak pan Polčák, tak pan Pospíšil na tom mají velkou kladnou roli. Je zbytečné z toho hrotit nějaké debaty.

Psali jsme: Pro Jiřího Pospíšila a další ústavní diletanty. Právník Hasenkopf dělá jasno, jak je to s demisí ministra Sněmovna bude pokračovat ve schvalování rozšíření EET Ostrava: Město roztančí festival Beats for Love Zeman si to užívá, Hamáčka i Babiše si vodí, posmíval se Ivan Bartoš. A co říkali na odmítnutí Staňkovy demise jiní?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Libuše Frantová