Nové útoky imigrantů v Německu. Nesouhlasím, že jde o náhodu. Vidím jasný vzorec a mám obavy, varuje bezpečnostní expert

ROZHOVOR Bezzubá Evropská unie se bojí a neumí říci Turecku, že do Evropy prostě nepatří. Na vyhrožování o otevření hranice pro miliony migrantů, ze kterého se zakladatel tureckého sekulárního státu Kemal Atatürk musí otáčet v hrobě, je jednoduchá odpověď – každého migranta bez dokladů posílat šupem do jeho domoviny. Izraelský bezpečnostní expert dlouhodobě žijící v ČR David Bohbot v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz dále upozorňuje, že Turecko si může otevřením hranic vyřešit otázku 10 milionů Kurdů, které by tak rádo poslalo ze země pryč, nejlépe do Evropy. A jak jsme na tom s ozbrojováním – bude se postihovat české heslo „každý správný muž má u sebe nůž“, a upřednostňovat násilníci a kriminálníci, kteří si zakazovanou zbraň stejně opatří na černém trhu?

I přes nové útoky v Německu, vedené Kosovanem nebo Eritrejcem, se podle mainstreamových médií vlastně nic neděje, protože jde, jako téměř vždy, o nepříčetného člověka... Co na to říkáte?

Média nejsou vždy upřímná. Naprostá většina jich dnes patří bohatým lidem, pro které je migrace výhodná, protože jim umožňuje získávat levnější pracovní síly.

Nesouhlasím s tvrzením, že nové útoky jsou jen náhodným detailem v procesu integrace imigrantů. Vidím jasný vzorec a mám oprávněné obavy.

Lidé, kteří podporují imigraci, říkají, že naše populace stárne a naše počty klesají. Říká se také, že imigranti pomáhají ekonomice. Jaký je váš názor?

Tvrdit, že kompenzace stárnutí populace a nižší porodnosti imigranty z jiných civilizačních okruhů nepředstavuje nebezpečí, je protimluv, představující riziko pro naši civilizaci. Daleko lepším způsobem, jak bojovat proti klesajícímu počtu původních obyvatel – a nejen v ČR – je vytvořit systém pomoci mladým párům a podpory pracujících rodin s více dětmi.

Pomoc imigrantů ekonomice je velmi sporná. Rozhodně většina imigrantů z „nové“ migrační vlny zatím podstatně více spotřebovává – než do ekonomiky zemí, které je přijaly, vrací, například ve formě pracovního nasazení.

Každý přistěhovalec by měl být posuzován podle toho, jaký má potenciál a skutečné výsledky, bez jakéhokoliv pardonu. Dáte nám, dostanete jako naši občané. Zklamali jste, jste násilničtí, nechápete nebo nechcete chápat naše pravidla? Automaticky vás posíláme domů. Právo žít s námi si musíte tvrdě „vysloužit“.

Eritrejec podle švýcarských orgánů byl slušný člověkem, u něhož se asimilace povedla. Nu, nepovedla. Nebo nakonec přece jen povedla a on je jenom ten chudák, co se na něj ostatní dívají skrz prsty?

Anketa Jste pro zavedení ,,daně z masa", jak se o tom vážně uvažuje v Německu? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 9342 lidí

Pojďme dále. Německo si stěžuje, že k němu proudí od nás stovky nelegálních migrantů. To je jako by diplomaticky řeklo, že na pohyb cizinců u nás jsme rezignovali...

Němci za následky „otevřené náruče“ paní Merkelové už dlouho a s oblibou svalují vinu na ostatní státy EU. A co se týká té rezignace... Víte, oni mají vlastně pravdu. V jedné věci se ale zásadně mýlí. Státní orgány ČR na pohyb cizinců po našem území nerezignovaly, a vlastně ani nemohly. Ony to totiž dosud řešit vlastně ani nezačaly.

... ale na druhé straně zase my tvrdíme, že přes hranici chodí k nám za levnými nákupy a levnějšími děvčaty migranti a utečenci, čekající na azyl v Německu. A s hrstkou eur jsou tady „grófové‘.

Za jakým účelem k nám chodí nelegální migranti nedokážu posoudit, nemám k tomu dostatek informací. Že se ale volně pohybují přes hranice a po našem území naprosto bez ohledu na míru rizika, jaké představují pro své okolí, o tom jasně svědčí okolnosti případu znásilnění mladé dívky, ke kterému došlo nedávno na Litoměřicku.

Psali jsme: V Berlíně chtěla dívka přijmout do chlapeckého sboru. Odmítli ji, tak se soudí pro diskriminaci Zlín: Trolejbusy v Kostelci a Štípě uchrání ovzduší před více než tunou emisí Na Zemana i Klause se zapomene, vyřeší to příroda, říká režisér Marhoul. Bustu v Kapitolu jako Havel nebude mít ani jeden z nich Žalování senátora Wagenknechta do Bruselu má důsledky. Vyjádřila se tamní ombudsmanka

Pojďme k jiné věci. Máme tu sucho a nebude lépe. Izrael jako málokterý stát světa má „zmáknuté“ hospodaření s vodou. Mohl by pro nás být i v tomto vzorem?

Ano, Izrael bojuje se suchem už dlouho, a má v tomto směru více než bohaté zkušenosti. Je logické se poučit z osvědčených zkušeností a ušetřit tak nejen vodu, ale především čas a peníze.

V Izraeli si vody velice vážíme. Nikdy nezapomínáme na to, že její nedostatek znamená nutnost šetřit, a že se to týká každého člověka. Je čas pochopit, že vodu je možné používat několikrát, že i znečištěnou vodu je možné použít například k zalévání nebo pro průmyslové účely.

Voda je ostatně strategická záležitost, že?

Voda je pro člověka základní existenciální komoditou, stejně jako kvalitní životní prostředí. Sektor výroby pitné vody a hospodaření s vodou musí být chápán jako strategická infrastruktura státu.

Není podle vás už Nobelova cena míru zdiskreditovaná? Kdysi Jásir Arafat, nyní aktivistická švédská teenagerka, demonstrující za životní prostředí, nebo dokonce německá aktivistka, která navrhuje vzít si z Libye hned půl milionu čekajících migrantů?

Anketa Těšíte se na oslavy 30. výročí Sametové revoluce? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 12691 lidí

Myslím, že svět potřebuje jak lidi jako jsem já, kteří vždy varují před válkou a dalšími hrozbami, tak lidi, kteří vidí svět jako pozitivní místo prosté jakýchkoliv nebezpečí. Jejich sny pomáhají lidem jako jsem já přežít, potřebujeme je, aby náš život měl nějaký smysl.

Turecký ministr zahraničí uvedl 22. července, že Turecko ruší dohodu o uprchlících, protože EU nesplnila svůj slib osvobodit turecké občany od víz. Znamená to, že když EU nezruší Turkům vízovou povinnost, Erdogan už nebude bránit běžencům v cestě do Evropy? Co si o tom myslíte? Co lze udělat, abychom tomu zabránili?

Slabí evropští vůdci nás vedou ke katastrofě. Podle nich má Evropa jenom dvě volby – buď přijmout 82 milionů Turků do EU a Schengenu, nebo trpně přihlížet otevření tureckých hranic a záplavě milionů uprchlíků hrnoucích se do EU. Je to stejné, jako kdyby se mě někdo zeptal, zda chci skočit z horního patra mrakodrapu, nebo zda se raději nechám přejet autobusem.

Obě tyto varianty vedou ke ztrátě identity Evropy a jejích národů. Obávám se také, že Turecko hodlá využít otevření hranic k vyřešení svého největšího vnitřního problému, kterým jsou Kurdové. Vím, že mnoho lidí podporuje Kurdy v jejich boji za samostatnost. Já také, ale neumím si představit Evropu jako domov pro 10 milionů Kurdů.

Obě zmíněná řešení jsou špatná a vidím jen tři možné varianty vývoje.

Za prvé: Vzdát se Turků a přijímat miliony imigrantů z Turecka letadly místo po moři.

Za druhé: Odmítnout turecké požadavky, a nechat miliony uprchlíků volně přicházet z Turecka.

Nebo za třetí, přijmout moje řešení. Změnit zákony tak, aby každý ilegální přistěhovalec věděl, že bude okamžitě deportován bez možnosti protestu, pokud by byl chycen bez řádných dokladů. Musíme prostě dát imigrantům najevo, že tady nemají budoucnost a nejsou zde vítáni. Jen tak lze zastavit tuto doslova šílenou situaci.

Moje poslední otázka se týká ozbrojování obyvatelstva a volného nošení zbraní. Probíhá debata o likvidaci zbrojních průkazů a zákazu nošení střelných zbraní v rámci celé EU. Kromě toho ve Velké Británii a v Německu je zakázáno dokonce i nošení nožů na veřejnosti. Je to cesta, když na černém trhu si zbraň může obstarat vlastně kdokoliv?

V žádném případě nemohu souhlasit s odzbrojováním občanů a s rušením zbrojních průkazů. Pro mě je to dokonce natolik kardinální, že to považuji za možný důvod k potenciálnímu vystoupení z EU. Zdá se mi, že EU říká: „Nevěříme vám natolik, abyste měli právo nosit zbraň. Naopak věříme teroristům a kriminálníkům, že na vás nebudou útočit.“ Je to pro mě neakceptovatelné.

A co se týká nožů – v České republice jsme zvyklí považovat nůž spíše za nástroj než za zbraň. Líbí se mi rčení „každý správný muž má u sebe nůž“, které z toho vychází. Možná bychom ale měli vysvětlovat občanům, že i nůž je zbraň a může být stejně nebezpečný jako pistole. Vytáhnout nůž na člověka je poslední možnost obrany.

Psali jsme: „To nejhorší teprve přijde!“ Zbrojní expert Hynek se nebojí mluvit. Ani o migrantech Šok po střelbě v USA: Krysy? Rasista Trump zabil lidi? ozývá se. U nás zaznělo něco jiného Bezpečnostní expert Němec: Kdyby Eritrejec útočil ve Švýcarsku, mohou ho sundat, jenže v Německu nesmíte mít ani slzák. Stát nás neochrání, musíme se bránit sami Smlouva o likvidaci raket končí. Petříček ukázal na Rusko



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Václav Fiala