Nový ruský cíl na Ukrajině. Šándor ví, kde udeří. Bude to vážné

Generální tajemník NATO Stoltenberg říká, že Putin Ukrajinu nezničí a Aliance bude dál stát po jejím boku. Slovenský premiér Fico naproti tomu uvedl, že strategie Západu vůči Ukrajině selhala. Kdo z nich má pravdu?

Putin Ukrajinu zničil už nyní tím, že okupuje 18 procent jejího území. Je samozřejmě možné, že může postoupit ještě dál, ale pokud vnímáme Stoltenbergova slova, nezničí Putin Ukrajinu tak, jak bychom si pod slovem zničit představovali. Tedy že ji celou bude okupovat, celou ji rozbije, vyhladí občany a odstraní vládu. Takhle určitě ne.

Podíváme-li se na Ficova slova, tam je zase část pravdy v tom, že my jsme Ukrajině slibovali, že ji budeme podporovat pořád, ale teď americký prezident Biden říká, že Ukrajinu budou podporovat, pokud to půjde. Vidíme, že západní podpora je limitní, a Ukrajině jsme sice slíbili kdovíco, ale nejsme schopni nebo ochotni jí to dát. Slíbili jsme jako EU, že budeme Ukrajině dodávat milion dělostřeleckých nábojů ročně, ale dali jsme jen 300 tisíc. Problém je také v tom, že ani banky nechtějí výrobcům nábojů poskytovat úvěry, aby bylo možné je začít vyrábět. Zároveň výrobci nemají jistotu v tom, jak dlouho budou schopni ty náboje vyrábět. To je evidentní selhání Západu. Putin si může říct, otevřete takovou a takovou továrnu, a udělají to. V tom je velký rozdíl.

Ficova slova jsem neslyšel nebo nečetl celá, ale evidentně je to o tom, že podpora Západu je čím dál menší, což se bohužel projevuje v tom, že Ukrajina nejenže nemá ani peníze na chod státu, ale nemá peníze na další vedení bojové činnosti, které by mohlo vyústit v to, aby získala zpět část okupovaných území a vylepšila si tím vyjednávací pozici.

Stoltenberg ani nic jiného říkat nemůže, protože stojí v čele Aliance a musí udržovat podporu Ukrajině. Z druhé strany je jasné, že v nějaké blízké době se Ukrajina členem NATO nestane, tomu přece nikdo nevěří. Totéž platí v případě, že došlo k zahájení přístupových rozhovorů do Evropské unie. Ani to neznamená, že by se Ukrajina v nějaké dohledné době členskou zemí EU stát mohla. Z tohoto hlediska vnímám Ficovo hodnocení tak, že západní strategie zklamala a je zde velká disproporce mezi sliby a mezi realitou.

Pravda je, že už delší čas vidíme postupné ochlazování mnoha západních zemí vůči neochvějné podpoře Ukrajiny, které se nepovedla tolik očekávaná protiofenziva, na kterou mnozí sázeli. Kam to celé vede? Lze reálně očekávat vrácení Ukrajiny do původních hranic, jak především naši politici zdůrazňují?

Osobně jsem skeptický k tomu, že by Ukrajina kdy mohla obnovit svoji celistvost tak, jak jsme ji znali před rokem 2014. A už vůbec si neumím představit, že by se Rusové vzdali Krymu. Rozhodující je, pokud by došlo k mírovým rozhovorům, kdo a z jaké pozice na nich bude vystupovat. Pokud by ukrajinské vedení bylo ochotno přistoupit na brutální mírové podmínky Rusů, tedy žádné NATO, žádná velká armáda atd., konflikt by mohl skončit relativně brzy, protože si nemyslím, že snahou Ruska je okupovat celou Ukrajinu. Na to nemá sílu a způsobilo by mu to obrovské problémy.

Pokud Ukrajina na takové podmínky nebude ochotna přistoupit, čemuž se vůbec nedivím, bude Rus dále pokračovat v opotřebovávací válce, ničení ukrajinské infrastruktury a celkovém rozpadu země, jak jsme toho bohužel svědky i nyní. Kdy ale dojde k nějakému skutečnému ukončení bojů? Rusové o to teď žádný velký zájem nemají, protože jsou na koni. Vidí, že je Ukrajina slabá a americký Kongres stále není ochoten pomoc Ukrajině znovu schválit a ví, že Evropa toho moc nemá a v případě toho, co má, zvažuje, zda vůbec poskytne. To je celkový obraz stavu, ve kterém se právě nacházíme.

Do jaké míry mohou situaci výrazně proměnit americké prezidentské volby a případné vítězství Donalda Trumpa?

Některá velkohubá prohlášení Donalda Trumpa je třeba brát s rezervou. Je samozřejmě otázka, co se může ještě všechno odehrát, protože pokud vyhraje, přijde Trump reálně k moci až na konci ledna 2025. Joe Biden si nemůže dovolit žádný druhý Afghánistán a v jeho případě nehrozí nějaký úprk Spojených států z podpory Ukrajiny. Kompromisy se očekávat dají, ale obávám se, že nepůjde o takové částky, jaké by Ukrajina potřebovala.

Zda by Donald Trump válku ukončil, jak říká, to si nejsem jistý. Podobně jako si nejsem jist, že na to Rusové spoléhají. Rusové v tuhle chvíli hrají hlavní kartu v tom, že získávají převahu, a Ukrajina má problémy nejen se zbraněmi a municí, ale také s personálem. Proto budou Rusové pomalu, ale soustavně tlačit a letecky likvidovat ukrajinskou zbrojní infrastrukturu. A jakmile se dozvědí, kdy mají na Ukrajinu dorazit první stíhačky F-16, začnou likvidovat ukrajinská letiště, aby Ukrajinci neměli odkud letadla provozovat. Proto těžko říct, kdy něco skončí ani jak to skončí.

V některých našich médiích lze pozorovat názory, že Rusko se sice nyní tváří, že mu ekonomika roste a válku zvládá, ale po opětovném Putinově vítězství v prezidentských volbách se to vše zhroutí. Může na tom něco být?

To bych úplně netvrdil. Je třeba vnímat, že i přes ztráty, které Putin má, se jeho podpora v konfliktu drží poměrně vysoko. 70 procent není vůbec málo. Nemluvě o tom, že protiruské sankce vedly k tomu, že Rusové udělali z jejich pohledu i některá správná ekonomická opatření a ekonomiku to nezadusilo, právě naopak, to je také fakt. Rusko se sbližuje s Čínou, ale také s Indií, která kupuje ropu a plyn. Ropu, kterou Evropa odmítla odebírat, od Ruska kupuje Saúdská Arábie a pak ji do Evropy přeprodává, to je další fakt. Všechno toto vedlo k tomu, že Rusko není na kolenou, jak někteří předpovídali. Nemůže na tom nic změnit, že bude Putin znovu zvolen. Jde o dlouhodobější stav, který není vytvořen administrativním rozhodnutím, ale ekonomickou realitou vzniklou poté, co jsme vyhlásili jedenáct sankčních balíků, které prostě Rusko neposlalo do kolen, ale ruské ekonomice to bohužel prospělo.

Jak je to vlastně s evropskou i českou podporou Ukrajiny? Míněno zbraně a zbrojní materiál, máme vůbec ještě co posílat?

Kromě politické podpory toho už mnoho nezmůžeme. Ano, můžeme samozřejmě připravovat a cvičit ukrajinské vojáky v našich výcvikových prostorech. Těžko z inventáře Armády ČR můžeme cokoli předat. Problém je v tom, že dokud tu nebudeme mít CV-90, bojová vozidla pěchoty, těžko můžeme Ukrajincům předat naše starší BVP. Totéž v případě tanků a dalších věcí. Jsme odkázáni na to, že už nemáme skoro co poslat, snad možná kromě nějaké munice. Zda budeme schopni či ochotni jim dát 152mm samohybné houfnice Dany za francouzské Césary, tam nevím, jaký je plán. Možné to je, ale určitě to není realizovatelné teď. Všechno bude záviset na tom, abychom nevydali úplně všechno a nezůstali s holýma rukama.

