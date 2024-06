Od Konečné: Budeme žít v bídě a bojovat o žvanec? STAČILO bramborám za 26,90 Kč

„Řekněme STAČILO vysokým cenám raných brambor za 26,90 Kč/kg, STAČILO bramborám z Turecka… My bychom měli cestovat do zahraničí za zážitky, ne k nám maso ze Španělska, cibule z Filipín,“ říká „šestka“ na kandidátce STAČILO! Jarmila Dubravská. „Budeme žít v chudobě, vrátíme se do středověku, budeme bojovat o žvanec, světlo a kousek tepla?“ ptá se a vysvětluje, proč je důležité jít k volbám. „Neposlouchejte ty žvanily, kteří tvrdí, že se nic nedá změnit,“ vzkazuje. Zmínila „lživé obvinění Zdeňka Jandejska i hulvátské vyjádření starosty Řeporyjí a poplivání Felixe Slováčka“.

„STAČILO nerudností, hlouposti, zášti a závislosti. STAČILO lží,“ říká kandidátka uskupení STAČILO!, vystudovaná zootechnička a právnička Jarmila Dubravská. Ta úzce spolupracuje s jedním z nejvýznamnějších českých potravinářů Zdeňkem Jandejskem, aktuálně vede zpracovatelský podnik, který vyrábí výrobky z masa kupovaného výhradně od českých farmářů a ptá se: „Je vám jedno, že nebudeme mít na jídlo, bydlení, na studia pro děti? Je vám jedno, že budete pracovat do konce života a možná se nedožijete důchodu, protože se hranice bude posouvat? Je vám jedno, že světlý zítřejšek nahradí tmavá budoucnost plná omezení? Budeme žít v chudobě, vrátíme se do středověku, budeme bojovat o žvanec, světlo a kousek tepla?“ ptá se a rovnou odpovídá.

Lživé obvinění zemědělce Jandejska, hulvátské vyjádření starosty Řeporyjí…

„Mně to není jedno, a proto říkám STAČILO! Každý z nás by měl něco dobré zanechat na tomto světě. Nikdy nevíme, kdy nastane naše poslední minuta, proto neodkládejme zásadní rozhodnutí. Chcete být na straně vítězů? Tak ukažme, že máme toho dost, pojďme k volbám! Neposlouchejte ty žvanily, kteří tvrdí, že se nic nedá změnit. Slyšeli jste o povodních? A víte, co je základem každé řeky, každého jezera, každé záplavové vlny? Obyčejná kapka vody, malá, miniaturní… jenomže jsou jich miliony, a tak dokážou roztrhnout hráz, vyplavit města, zničit domy, udělat si cestu,“ vysvětluje a vypočítává:

„Jestli jste spokojeni s vysokými daněmi, se zvýšením DPH (vládnoucí koalice přislíbila v říjnu 2022 ústy pana premiéra dle programového prohlášení, že nebude zvedat daně ani DPH, protože to není správná politika), jestli jste plně spokojeni se svojí finanční situaci, s tím, že budete odcházet do důchodu v tom lepším případě v 66 letech (když jste padesátník) nebo pak v 68 letech (když vám je dnes 34), a nevadí vám, že politici si přidávají pro sebe a na vás myslí jenom jako na kuře, které se dá škubat, pak jste odsouzen k pětikolce,“ krčí rameny a pokračuje. „Pak fandíte Vondrovi, který nezná ruštinu (přesto, že z ní měl na svém vysvědčení známky), lživě obvinil zemědělce Jandejska, neřeší hulvátské vyjádření starosty Řeporyjí, který nadává všem, kteří se mu znelíbí, nemá žádnou úctu, poplival Felixe Slováčka, kterého nám závidí celý svět, vyhrožoval, …pak taky fandíte Danuši Nerudové, která předvádí svá moudra v diskusích nejen v televizi, ale i na výjezdech za voliči, kteří dávají jasně najevo svůj nesouhlas s kandidátkou na eurokomisařku a europoslankyni a ptají se, jak mohla získat tolik titulů a vést univerzitu… Jestli ale chcete něco změnit a zároveň nechcete, aby propadnul váš hlas, tak vám zůstává jediná relevantní opozice – STAČILO! Proč? Protože je to koalice vyvážená, v jejím seznamu jsou odborníci a zkušení lidé, kteří se nedají ‚opít rohlíkem‘. A přes všechny útoky pod pás na zemědělce a šéfku koalice, jedou dál.“

STAČILO bramborám z Turecka, masu ze Španělska a cibuli z Filipín…

„Přátelé, možná právě sedíte u kafe nebo svačíte oblíbenou bagetu se sýrem a salátem. Víte odkud pochází pšenice v bagetě? A odkud je ten sýr nebo šunka?“ ptá se a upozorňuje: „Už dávno nejsme soběstační v tvrdých sýrech, víc než polovinu z nich dovážíme, u masa je situace ještě horší, tam dovážíme téměř tři čtvrtiny vepřového masa. Nebo jíte řízek a brambory, také s vysokou pravděpodobností z dovozu. A že to není zdarma, vidíte vždy, když platíte kartou nebo hotovostí,“ vysvětluje.

„Řekněme STAČILO vysokým cenám raných brambor za 26,90 Kč/kg, STAČILO bramborám z Turecka, Maroka a dalších zemí. Měli bychom cestovat my do zahraničí za zážitky, objevovat nová zákoutí a na dovolenou, neměli by k nám cestovat brambory z Turecka, maso ze Španělska, cibule z Filipín a hovězí z Argentiny nebo Namibie,“ nabádá a ptá se:

„Kde je ochrana životního prostředí, kde je ochrana zvířat, požadavek na dodržení dobrých životních podmínek pro zvířata, kde je kvalitní péče, přísná kontrola krmiv, kontrola používaných léčiv, kde je dodržení všech pravidel pro bezpečnost potravin, pro vysledovatelnost původu zvířete? V EU má každá kráva, každý býk pas. Jsou tam všechny informace od narození až po porážku, dohledáme všechno včetně léčení a podávaných léčiv. Přátelé, kde je ochrana každého z nás, spotřebitele, který kupuje potraviny a věří, že je všechno v pořádku? Není to v pořádku, přátelé. Maso s antibiotiky, hormony, obilí s plísní a chemií, která se u nás již léta letoucí nesmí používat, potraviny s těžkými kovy… proč se to ale dostalo všechno k nám? Proč nás nebránil Vondra, Tošenovský, Zahradil, Zdechovský, Šojdrová, Polčák, Niedermayer, Pospíšil, Vrecionová, Kolaja, Peksa, Gregorová, Maxová? Kde byli všichni tito odvážlivci, když se schvalovaly podmínky Zeleného údělu (Green Dealu), když se řešil dovoz ukrajinské pšenice, migrace?“

Na závěr pak vzkazuje: „Mně STAČILO! A věřím, že i vám. Dejte hlas tomu, kdo vám bude naslouchat a pracovat pro vás. Dejte hlas tam, kde ho slyší. Dejte hlas těm, pro které není cílem křeslo v europarlamentu, ale je to závazek pracovat pro vás.“

Ing. Mgr. Jarmila Dubravská, PhD., vystudovaná zootechnička, právnička, aktuálně vede zpracovatelský podnik, který vyrábí výrobky z masa kupovaného výhradně od českých farmářů, podnik s cca 200 zaměstnanci a 50letou historií, Slovenka, spolupracující se Zdeňkem Jandejskem (kandidát na stejné kandidátce pod číslem 21), kandidátka do Evropského parlamentu za Českou republiku, v koalici STAČILO!

