Ohromující dedukce Tlustého: Kalouskovi na 99,99 procent nejde o Hrad. A koronakrize? Nechtěl jsem tomu věřit, ale řeknu vám to...

Miroslav Kalousek se vzdal mandátu poslance. Předpokládal jste to? Vašimi slovy, je to další z jeho „zázračných kotrmelců“? Co vás nejdřív napadlo?

Může to být směs důvodů a slovo kotrmelec mě napadlo na prvním místě. Když se mě ptal jeden známý, řekl jsem mu – rošáda. Je v těžké defenzivě, jeho projekt TOP 09 je v nezáviděníhodné situaci a pokouší se o záchranu vytvořením trojkoalice.

Umím si představit, že je mu dáváno v jeho vlastní TOP 09 najevo, že je přítěží a jeho přítomnost TOP 09 spíš sráží v preferencích. Docela zajímavá věc, na kterou bych rád znal odpověď, ale neznám ji. Tohle přesvědčení uvnitř TOP 09 zjevně existuje, ale na druhou stranu je evidentní, že on je nejviditelnější a nejkvalitnější opoziční politik nejen v rámci TOP 09. Úvaha, že když zmizí z parlamentu, tak TOP 09 pomůže…Vůbec to není jisté. Ale, umím si představit, že oni si to myslí, že je pro ně těžká zátěž.

Taková situace ho nemůže bavit, takže v těžké defenzivě hledá kotrmelec, rošádu, jak se z ní dostat. Jinak by situace spěla k přirozenému odchodu z politické scény. Počkat si na příští volby, to by znamenalo podle mého názoru jeho přirozený konec. Může mít všeho i dost, nebo může jít o politický obchod, něco za něco, odchod do soukromé sféry. Důvodů může být více.

Dočkej času, jako husa klasu. Volby jsou na podzim a těsně po nich uvidíme, jaký důvod měl.

Jako důvod uvedl, že všechny letošní schůze Poslanecké sněmovny už budou probíhat v rámci volební kampaně. Dokončení mandátu mu už nedává smysl. „Považuji totiž za racionální a takticky správné, aby ve sněmovní debatě prezentovali nadále své názory poslanci, kteří se budou ve volbách ucházet o vaše hlasy.“ Není to trochu zvláštní vysvětlení? Někteří voliči mohou myslet, že poslanci nejsou ve sněmovně jen kvůli kampani.

Zmiňoval jste v jednom z rozhovorů, že Kalousek udělá všechno pro to, aby se zachránil. Myslíte si, že rezignace je pro něj záchrana?

Projekt trojkoalice je pravděpodobně opět jeho úspěšný kotrmelec. Bez něj by TOP 09 skončila v politickém propadlišti, a že se daří vyjednat v rámci trojkoalice dominantní roli právě pro TOP 09 je pro mě jako pozorovatele zvenčí naprosto šokující a nepochopitelné. Projekt trojkoalice má naprosto zjevně výnosy pro TOP 09 a náklady pro ODS. Z hlediska Kalouska a TOP 09 je trojkoalice úspěšný projekt.

Miroslav Kalousek říká, že dělá krok pro maximalizaci volebního zisku pravostředové koalice, které přeje vítězství. Slíbil, že bude dál předávat své zkušenosti a obnoví tradiční „Pivo s Mirkem“. Myslíte si, že Kalouskův odchod skutečně přispěje k většímu zisku koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09?

Takto se to traduje. Jestli nepřítomnost nejúspěšnějšího opozičního politika ve volbách ale trojkoalici pomůže, nebo ublíží, bych si neodvažoval říkat. Potřeboval bych průzkum. Nechci vkládat vlastní hypotézu. Uvnitř trojkoalice je to ale zjevně považováno za správné. To je jeden z jistých bodů. On vyhovuje převládající náladě uvnitř trojkoalice. Je mu dáváno najevo – bereš nám preference, běž do háje. Tak jde do háje. Ale jestli to tak opravdu je…

Říkáte: nejúspěšnější opoziční politik. V čem byl, podle vás, nejúspěšnější? Vy jste se v minulosti zásadně neshodli.

Teď nemluvím o žádných projektech, politických programech, myšlenkách. Přemýšlel jsem, s čím je vlastně spojen, s jakou myšlenkou, projektem. Žádný pozitivní se mi nevybavil. Jsou to věci, které jsou vnímány negativně. Je všeobecně uznáván jako mistr politických kotrmelců. Dlouhou dobu ukazuje talent pro vyhodnocování politických situací, nacházení překvapivých řešení. Politikářský mistr. Vůbec se nechci pouštět do hodnocení jeho politické kariéry, protože pravděpodobně nekončí.

Úspěšný politik, ale... co prosazoval, nechme stranou. Takto to myslíte?

Byl úspěšný, protože byl u moci. Napadá mě nejzřetelnější příklad. Poté, co začal dojednávat koalici s komunisty, což teď už lidé katastroficky nevnímají, ale tenkrát to bylo považováno za opravdovou katastrofu, ze dne na den díky tomuto nápadu skončil v roli předsedy KDU-ČSL. Byl politická mrtvola.

KDU-ČSL ho nikam nenominovala, ale on si individuálně bez nominace vlastní strany dojednal ministerské angažmá u Mirka Topolánka. Lidé asi zapomínají, ale on se tehdy stal ministrem financí, bez toho, aniž by ho tam vlastní lidová strana vyslala. To vím naprosto jasně. Byl jsem těmto situacím nablízku a mohu to odpřisáhnout. Najděte někoho jiného, kdo se stane ministrem, aniž by ho vlastní strana nominovala. Žádný jiný příklad neznám. Vedení KDU-ČSL se divilo, že se stal ministrem financí.

Pro to se ani slovo kotrmelec nehodí. Jde o nevídaný politický kousek. Schopnosti má, je schopen stále strategicky uvažovat, zorientovat se v situaci, najít východisko z bezvýchodné situace. Nepochybně důkaz jeho politikářských schopností.

Říkáte, že pan Kalousek nekončí... Nakolik jsou relevantní úvahy, že odstartoval cestu na Hrad nebo do Senátu, jak předpokládají někteří komentátoři?

Začátek prezidentské kampaně? Na 99,99 procent nesmysl. Právě proto, co jsem dosud říkal. Na rozdíl od jiných politiků není naivní. Je to inteligentní politik. Když vidí svou podporu u veřejnosti, přece není sebevrah, aby chtěl kandidovat v prezidentských volbách, kdy by mu voliči potvrdili, že není hrdinou české politické scény. Musel by být blázen nebo hlupák. Ani jedno z toho není.

Možná politiku opustí... Snad to dělá proto, aby nějak zůstal v politice přítomen. Ale motiv je – zase jsem v bezvýchodné situaci, můj vlastní projekt umírá, ještě ke všemu mě v něm nechtějí, musím něco udělat, chci-li to přežít. Tak odstupuji z poslaneckého mandátu, stejně jde v tuto chvíli o bezcennou pozici, na vývoji událostí nemůžu nic změnit. Předvádím lidem, že jsem rozumný politik a mám záložní plán.

Do hlavy mu nevidíme, nevíme, jaký má záložní plán. Uvidíme na konci roku, jaký. Také plán může selhat. V politice platí – sliby chyby. Jestli mu někdo narýsoval růžové zítřky... Nemusí být naplněny. Znovu říkám: dočkej času jako husa klasu. Jestli mu to zase klapne, nebo neklapne.

Ztrácí něco politická scéna odchodem Miroslava Kalouska z Poslanecké sněmovny? A co běžní občané?

Odpovím otázkou. Zkuste mi říct, o kom z parlamentu voliči vědí alespoň to, jak se jmenuje a čím se vyznačuje? Teď možná lidé vědí, jak se jmenuje poslanec, co se pral ve Sněmovně. Ale mě zajímá jméno a politická charakteristika. Myslím si, že jich není ani deset. Tak jeden z těch ani deseti odchází. Tak to je ztráta, ne?

V minulém rozhovoru jste hovořil o veřejných financích. Používal jste slova jako „dluhová vývrtka“. Jak hodnotit vývoj v posledních týdnech?

Odchod Mirka Kalouska ve srovnání s tím, co chci říct, je nepodstatný. Dominantní věcí je vývoj koronavirové krize, zejména chování vlády v této situaci.

Teď vám budu říkat věci, ke kterým jsem pomaličku dospíval a nechtěl jsem jim uvěřit. Pořád jsem si říkal: to přece není možné, aby to takhle bylo. Ale protože jsem právě teď dospěl k závěru, že to tak je, řeknu vám komentáře, možná pro někoho strašné.

Náhrady škod za opatření, která dělají, neposkytují záměrně. Opravdu chtějí zlikvidovat část střední třídy. Astronomické dluhy, které vytvářejí, jsou určené pro ně a jejich kamarády, aby si mohli koupit majetek těch zkrachovalých. Pod hlavičkou epidemie probíhá třídní boj. Likvidace jedněch a nabývání majetku do rukou těch, co to řídí.

Používají starou známou osvědčenou strategii. Straší lidi, chtějí dosáhnout, aby jim lidé v hrůze fandili. Důležitá okolnost je, že všechny, kteří kritizují, obviňují, že nemají úctu k nemocným, že jsou bezohlední, lhostejní k umírajícím. Taková sprostota! Způsob, jak ovládat dav. My, kritici, přeci nepopíráme vážnost nemoci, hluboce si vážíme zdravotníků, kteří situaci skutečně zachraňují – ale kvůli tomu nemůžeme přehlížet zločinnou aktivitu těch, co to řídí. To jsou dvě různé věci.

Když přemýšlím, co je potřeba dělat… Budu telefonovat svým kamarádům a budu jim říkat: chlapci, pojďte napsat speciální zákon pro vyšetřování a souzení zločinů, ke kterým dochází ve výjimečném stavu. Myslím si, že je to teď aktuální. Už není možné chodit kolem horké kaše a zavírat oči, nechat se zastrašovat propagandou, že když se nám to nelíbí, nemáme úctu k nemocným. To vůbec není pravda. Takových jako já je mnohem víc. Myslíme si, že už je toho dost. Teď už je jasné, co se tady hraje za hru.

Jak jste k takovým úvahám dospěl?

Kamínky mozaiky. Nejdřív jsem si myslel, že je to hloupost. Ale když všichni kolem nás přišli se způsobem řešení vznikajících ekonomických škod, který je jednoduchý a spravedlivý...

Vidíme situaci v Rakousku. Tamní finanční úřad od března loňského roku sleduje tržby plátců daní a posílá na účet postižených procenta z chybějících příjmů. Nepotřebují na to šestnáct programů, formuláře... Nějaké opatření něco způsobilo, nemusíme nic zkoumat, posíláme kompenzaci. Lidé dostávají 80 procent chybějících příjmů od března loňského roku. Vedle toho máte české podnikatelské subjekty, které dostaly většinou něco mezi třemi a deseti procenty ekonomických ztrát. Můžete se divit, že jsou vyřízení?

Druhý kamínek. Neustále je veřejnost krmena zemřelými na covid. Vůbec se nedozvídáme nic o tom, kolik umírá lidí kvůli odložené péči. Už o tom mluví i zdravotníci. Zdravotníci říkají, že to, že nesmí brát pacienty, znamená umírání lidí. Kde je statistika, že jsou mrtví proto, že nefunguje normální zdravotní péče? Kde jsou údaje, kolik lidí v bezvýchodné situaci spáchá sebevraždu nebo mají infarkt? Jednostranná propaganda, která zatajuje vše ostatní, aby mohlo se dít to, co jsem pojmenoval – posílání peněz kámošům a vykupování majetku těch, kteří zkrachují.

Když si skládáte kamínky do mozaiky, začne vám docházet, o čem to je. Zneužití situace. Velice často mě napadalo během dlouhých měsíců, jestli jsou tak neschopní a hloupí... Asi to také hraje roli. Kde je armáda úředníků, která by pomáhala? Jak to, že není pomoc cílená? Jak to, že nebyla opatření při vstupu do domovů důchodců? Jak to, že nejsou všichni lidé v domovech důchodců naočkovaní?

Další kamínek. Každý, kdo proti tomu vystoupí, je okamžitě označený za cynického, pohrdajícího lidskými životy. Totalitní metody. Vše vytváří obrázek, který jsem se pokusil pojmenovat.

Pokud by to, co říkám o vládě připadalo málo srozumitelné, tak nejsrozumitelnější ilustrací podstaty jejich chování je přednostní očkování vysoce postavených „vyvolených“.

