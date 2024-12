Okamura: V příští vládě budeme prosazovat odstoupení od klimatické dohody a okamžité ukončení emisních povolenek

Anketa Jak hodnotíte opatření, která v době nejhoršího covidu přijímala vláda České republiky? Přehnaná 58% Přiměřená 39% Nedostatečná 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 7807 lidí

Vy jste oznámili, že prosazujete odstoupení od Pařížské klimatické dohody a okamžité vystoupení ze systému obchodování s emisními povolenkami. Z jakého důvodu?

Jde o náš dlouhodobý postoj a chceme ho prosazovat v příští vládě. Fanatická klimatická politika a Green Deal EU obrovsky zdražují energie a likvidují průmysl i životní úroveň občanů. Aktuálně například Teplárenské sdružení ČR informovalo o tom, že dálkové teplo pro české odběratele se zdraží až o 10 %, což zvýší celkové výdaje odběratelů na vytápění a ohřev vody až o pětinu. Situace se dále významně zhorší po roce 2027, kdy začne být účinný systém obchodování s emisemi paliv (EU-ETS II), pro jehož přijetí v roce 2023 hlasoval v Radě EU i zástupce Fialovy vlády. Jde o nové emisní daně EU a nové emisní povolenky na topení uhlím a plynem, na benzín a na naftu.

Jde i o negativní důsledky toho, že nemůžeme využívat naše levné domácí uhlí pro výrobu elektřiny např. minimálně do roku 2049, jak si v orgánech EU vyjednali Poláci. Uzavření našich uhelných elektráren do roku 2033, které plánuje Fialova vláda, je ekonomická a energetická sebevražda, protože za ně nemáme adekvátní náhradu. Nemáme náhradu za elektřinu ani za vytápění z uhlí.

Stejně tak je pro ČR likvidační současný systém emisních povolenek (EU-ETS I), který zdražuje výrobu elektřiny z uhlí, což likviduje energetickou soběstačnost a bezpečnost ČR. Souhrn těchto regulací ohrožuje budoucnost českého průmyslu, naši budoucí prosperitu, zaměstnanost a životní úroveň českých občanů.

Proto jasně říkáme, že klíčovou prioritou příští české vlády, které chce být SPD součástí, musí být odstoupení od tzv. Pařížské klimatické dohody (stejně tak, jak to učiní USA po nástupu prezidenta Trumpa do úřadu), která nařizuje signatářským státům dodržovat nesmyslné limity snižování emisí CO2. Další prioritou musí být okamžité vystoupení ze systému obchodování s emisními povolenkami. Zároveň nová česká vláda musí jasně deklarovat, že nepřistoupí k plnění závazků a regulací EU v oblasti klimatu, energetiky a omezování automobilového průmyslu.

Ve sněmovně se hlasovalo také o kryptoměnách. Můžete k tomu říci více?

Mám dobrou zprávu, že jsme podpořili zákon, který má za úkol regulovat trh s kryptoaktivy pod dohledem České národní banky tak, abychom posílili ochranu spotřebitelů v této oblasti a zároveň srovnali podmínky pro obchodování kryptoaktiv s ostatními finančními instrumenty, včetně tříletého časového testu při zdanění.

Státní rozpočet byl tento týden schválen a zákon čeká na podpis prezidenta. Myslíte si, že ho prezident Pavel podepíše?

Myslím si, že ano. Bude dělat trochu drahoty, protože navenek se snaží dělat, že je nadstranický a že není přímo provládním prezidentem, ale všichni víme, že je prezidentem vládnoucí koalice. Jenom samotná obsluha státního dluhu bude stát v příštím roce české daňové poplatníky 100 miliard korun. Vezměte si, co vše by se za to dalo pořídit. Rozpočet je nezodpovědný a zčásti dokonce vylhaný. To uznávají i ekonomové. Proto jsme pro něj nemohli hlasovat. Předložili jsme k němu několik desítek pozměňovacích návrhů, které by alespoň přesměrovaly mnohé zbytečné vládní výdaje ve prospěch českých občanů a firem. Nic z toho bohužel neprošlo. Fialova vláda totiž na české občany kašle a radši podporuje Ukrajinu a Ukrajince, Spojené státy a Evropskou unii s jejím Green Dealem.

Senát Parlamentu ČR ve středu schválil takzvanou důchodovou reformu. Takže jste svůj boj prohráli?

Očekávám, že prezident důchodovou deformu, která zvyšuje věk odchodu do důchodu a snižuje důchody, podepíše. Možná jsme prohráli bitvu, ale za české občany budeme bojovat dál a pokud budeme v příští vládě, na což jsme připraveni, důchodovou deformu, tuto zrůdnost Fialovy vlády, zrušíme.

Proběhla další mimořádná sněmovní schůze, na níž se vám nepodařilo zmrazit platy politiků…

Je vidět, co je prioritou pětikoalice; a záměrně říkám pětikoalice, protože Piráti zvýšení platů politiků podporují taky. O mém návrhu na zmrazení platů politiků se ale ještě bude v blízké době hlasovat. Navrhuji to již popáté za poslední roky. Zvyšování platů politiků Fialovou vládou je projevem naprosté arogance a drzosti a zmrazení jsme navrhli již poněkolikáté. SPD odmítá takto nemravné a skokové zvyšování platů politiků v době, kdy většině českých pracujících občanů reálné příjmy dlouhodobě klesají, stejně tak jako klesá jejich životní úroveň.

A jak byste platy politiků řešili vy?

SPD navrhuje jasné, rychlé a proveditelné řešení současné situace: pětileté skutečné zmrazení platů politiků na úrovni současné platové základny. Do budoucna je pak podle mého názoru nutné pevně a trvale navázat výši platů politiků na průměrnou mzdu v ČR.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Stejně tak neprošlo ani odvolání Markéty Pekarové Adamové z předsednického postu Polanecké sněmovny, které jste prosazovali…

Spolu s Petrem Fialou je hlavním symbolem arogance a škodlivosti Fialovy vlády a vládní koalice. Chtěli jsme aspoň upozornit na její drzé a arogantní jednání. Připomenu její vyjádření, aby si lidé, co nemají peníze na to, aby si pořádně zatopili, vzali dva svetry, nebo další její výrok, že se vláda nemá starat o lidi. Navíc si ze Sněmovny udělala svou cestovní kancelář. Ani neměla odvahu poslechnout si své kritiky. Ona se rozčilovala, že ji chceme odvolat; přitom v minulém volební období chtěli odvolat z vedení Sněmovny mě na základě vylhaných obvinění.

V Poslanecké sněmovně se projednává novela veterinárního zákona, která by umožnila islámské halal porážky i pro vývoz masa do zahraničí.

My odmítáme týrání zvířat, které navrhl ministr zemědělství Výborný z KDU-ČSL ve spolupráci s poslanci koalice a ANO. Hnutí SPD je jedinou stranou v Parlamentu ČR, která je proti zavádění islámských porážek halal bez omráčení v České republice. Tento návrh nesmí projít. Prosím veřejnost o podporu SPD. Odmítáme jakékoli porážky halal a odmítáme, aby v naší zemi začaly platit islámské zákony šaría.

Psali jsme: „Ostuda.“ Okamuru pustili do ČT mluvit o Pekarové. Nebylo to hezké Za Fialy energie ještě zdraží. Půlka lidí zchudla za jediný rok. Stát musí zasáhnout, říká Okamura Okamura zuří: Ukrajinci že přinesli miliardy? Jurečka započítal i jejich útraty za chlast Okamura soptil: Ukrajinci bojují v pražských ulicích. Dezertéři. Lidé se bojí. A Fiala? Neuvěřitelná odpověď

Vy se stavíte proti zákonu lex Ukrajina.

Ano. Odmítáme, aby o pobytu Ukrajinců na našem území rozhodovala Evropská unie a aby to prodlužovala, jak se jí zlíbí. My navíc navrhujeme, že ten, kdo zde páchá kriminalitu, má být vyhoštěn. Kriminalita cizinců a zvláště Ukrajinců na našem území stoupá.

Administrativa amerického prezidenta Joea Bidena naléhá na Ukrajinu, aby urychleně zvýšila počet svých ozbrojených sil, mimo jiné přepracováním mobilizačních zákonů tak, aby umožňovaly odvod vojáků ve věku 18 let, a ne od 25 let, jak je tomu nyní…

Prezident Biden chce posílat do mlejnku na maso osmnáctileté ukrajinské mladíky a chce bojovat proti Rusku do posledního Ukrajince. SPD chce mír, ne válku! Je vidět, že ukrajinské armádě docházeí vojáci. SPD chce ukončit toto válečné šílenství, které vede jenom k dalším tisícům mrtvých.

Navíc už ani Ukrajinci nechtějí bojovat a umírat a hromadně dezertují. Proč bychom na zabíjení na Ukrajině měli platit my? Za prvních deset měsíců tohoto roku dezertovalo více ukrajinských vojáků než v předchozích dvou letech války. Podle listu The Financial Times zahájili vojenští prokurátoři za letošek 60 tisíc řízení s vojáky, kteří opustili pozice. To je téměř dvojnásobek toho, co za první dva roky války. Podle hnutí SPD by se měli ukrajinští uprchlíci vrátit domů a měla by se zahájit mírová jednání. Vyzýváme Fialovu vládu, aby přestala dodávat zbraně Ukrajině a aby podpořila mírová jednání.

Fotogalerie: - Odvolávání Pekarové

Spojené státy varují Rumunsko před „vážnými negativními dopady“, pokud se Rumunsko odvrátí od Západu. Vzkaz amerického ministerstva zahraničí přišel poté, co první kolo prezidentských voleb vyhrál proruský kritik NATO Calin Georgescu, který se ve druhém kole 8. prosince měl utkat se šéfkou středopravého opozičního uskupení Zachraňte Rumunsko Elenou Lasconiovou…

Vidíme, že Spojené státy naprosto skandálně zasahují do prezidentských voleb v Rumunsku, vyhrožují mu a porušují jeho suverenitu. Je vidět, že USA považují své spojence za své vazaly. Hnutí SPD naprosto odmítá, aby se jakékoli cizí státy pletly do voleb a porušovaly svrchovanost suverénních států. Rumuni mají právo si zvolit, koho chtějí, bez zasahování zvnějšku.

Evropský parlament minulý týden schválil složení nové Evropské komise, kterou opět povede Němka Ursula von der Leyenová. Jaký k tomu máte komentář?

Novou komisi podpořili i europoslanci ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Pirátů. Europoslanec SPD David hlasoval proti. Je jasné, že nová Evropská komise bude pokračovat ve zhoubné politice Green Dealu EU, masové imigrace a podpory války na Ukrajině. Hnutí SPD odmítá jak politiku nové Evropské komise, tak i rozsáhlé pravomoci a samotnou existenci tohoto orgánu. Evropa v našem podání musí být založena na rovnocenné spolupráci vlád suverénních národních států, na jednomyslnosti a právu veta.