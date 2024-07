Okamura nad čísly: Je čas, aby se Ukrajinci začali vracet zpět

Za první čtvrtletí 2024 se v naší zemi narodilo pouze 20.299 dětí, což bylo o 2582 dětí méně než ve stejném období o rok dříve. Za celý rok 2023 se přitom narodilo pouze 91.149 dětí, což představovalo meziroční pokles o 10.150 dětí. Kde vidíte příčinu?

Fialova vláda provozuje protirodinnou politiku. S přímou podporou lidovců od 1. ledna 2024 sebrala rodinám s předškolními dětmi až 44 tisíc korun čistého ročně, když jim zcela zrušila slevu na dani v podobě tzv. školkovného a razantně jim omezila přístup ke slevě na manželku či manžela v domácnosti. Je jasné, že když se vše extrémně zdražilo a velká část národa má obrovský problém vyjít se svými příjmy, tak klesá porodnost. Jen připomenu, že současnou ekonomickou situaci v zemi podle CVVM hodnotí negativně 47 % občanů. Snižování počtu narozených dětí bude do budoucna způsobovat demografické problémy, které budou zhoršovat schopnost veřejného sektoru financovat důchodový systém a zdravotní péči.

A v Česku za poslední čtyři roky výrazně vzrostl počet lidí, podle kterých se vláda nedostatečně stará o sociální situaci rodin s dětmi. Letos na jaře si to podle CVVM myslelo 52 % Čechů, při posledním takovém průzkumu v roce 2020 to bylo 28 %. Zároveň s tím ubylo lidí, kteří považují starost vlády o sociální situaci rodin s dětmi za přiměřenou. Přiměřená je nyní jen podle 42 % lidí.

A jak to chcete řešit?

Hnutí SPD předkládá zákony, které mají výrazně ekonomicky pomoci rodinám s dětmi. Minulý týden ve Sněmovně jsme navrhli snížení přímé daňové zátěže a zvýšení čistého příjmu pro pracující rodiče a také současně zvýšení motivace pro zakládání rodin s dětmi.

Hnutí SPD například navrhuje snížení odvodů sociálního pojištění pro pracující rodiče vychovávající řádně své nezletilé děti, a to ve dvou variantách: Buď zavedením slevy na sociálním pojištění, anebo snížením jeho sazby. Řádná výchova dětí musí být zohledněna i ve výši starobního důchodu. Nechceme rušit tzv. výchovné (což Fialova vláda chce) a chceme zvýšit procentní složku starobního důchodu za každé vychované dítě. Ale to je pouze začátek. Prorodinná politika musí být mnohem širší a musí mít systémový charakter, zejména nyní, kdy dramaticky klesá porodnost.

Předložili jsme návrh na výrazné zvýšení daňových zvýhodnění na děti, zejména, co se týče třetího (a každého dalšího) dítěte v rodině, který by pracujícím rodinám s více dětmi přinesl až 100 tisíc korun ročně čistého navíc.

Stát musí převzít plnou odpovědnost za bytovou politiku a zajistit pro mladé lidi dostatečné kapacity cenově dostupného bydlení. My v SPD navíc přicházíme s projektem výhodných manželských a rodinných půjček se státní garancí a podporou se splácením hypotečních úvěrů rodinám v době, kdy jeden z partnerů pečuje v domácnosti o dítě do 3 let. Toto povede k růstu porodnosti v pracujících rodinách.

Zůstaneme u socioekonomických ukazatelů. Problém s placením energií mělo loni v Česku asi 1,3 milionu lidí, což oproti období před zdražováním daným především válkou na Ukrajině znamenalo nárůst asi o 400.000. Vyplývá to z průzkumu, který představili zástupci neziskových organizací a ministerstva práce a sociálních věcí...

Ten průzkum také uvádí, že v Česku je podle statistik zhruba 4,5 milionu domácností a energetická chudoba se podle studie týká asi 700 tisíc z nich. Odpovědnost nese Fialova vláda, jež neudělala nic zásadního s předraženými cenami energií a podporuje Green Deal EU, který naprosto uměle a záměrně zdražuje energie.

A jaké je vaše řešení?

Recept SPD na levnou elektřinu je jasný a hovoříme o něm dlouho: zastropovat ceny elektřiny přímo u jejích výrobců a následně i u dodavatelů, a to vše ve prospěch koncových zákazníků. Cestou k tomu je i stoprocentní státní vlastnictví společnosti ČEZ, která je z hlediska výroby, cenotvorby a distribuce elektřiny rozhodujícím subjektem v ČR. Je rovněž nezbytné prodávat v ČR vyrobenou elektřinu přímo, bez zahraničních prostředníků a komoditních burz, jejím českým spotřebitelům.

Současně musíme jako stát odmítnout nařízení EU v oblasti energetiky vyplývající z projektu Green Deal a ze systému emisních povolenek EU. Musíme si zachovat suverenitu v rozhodování o podobě našeho energetického mixu a urychleně rozšířit kapacity našich jaderných elektráren. To je cesta k zachování naší energetické soběstačnosti a bezpečnosti.

Prvním čtením ve Sněmovně prošla další novela zákona Lex Ukrajina. Tento zákon SPD nepodpořilo. Proč?

Protože nově má o dočasném pobytu cizinců v ČR rozhodovat Rada Evropské unie. Česká republika tak v této věci zcela přijde o svoji státní suverenitu. Cizinci z konfliktu na Ukrajině žijící v ČR také budou moci nově přejít z režimu dočasné ochrany do režimu dlouhodobého pobytu, a tím pádem vypadnou z čísel dočasné ochrany. EU nám tak bude moci přerozdělit muslimské migranty ze západní Evropy, protože statisticky migrací zasaženi již nebudeme. Pro pobyt Ukrajinců bude nastaveno automatické prodloužení pobytu každý rok.

Navíc podmínky sociální podpory a pomoci v ČR jsou v mnoha ohledech výhodnější pro cizince než pro naše občany. Podle názoru SPD není úkolem našeho státu suplovat sociální systém cizí země na úkor našich občanů. Konkrétně Ukrajinci mají od státu bydlení na rozdíl od našich důchodců zdarma a k tomu další sociální příspěvky. Přitom vláda Petra Fialy (ODS) prosazuje pro naše občany zvýšení hranice věku pro odchod do důchodu a snížení důchodů. S tím SPD nesouhlasí.



Také připomenu, že podle analýzy bratislavského nevládního Institutu pro veřejné otázky ukrajinské uprchlíky považuje za zátěž pro naši zemi 69 % českých občanů. Je čas, aby se Ukrajinci začali vracet zpět! Navíc jen 26 % Čechů je nakloněno rychlému přijetí Ukrajiny do EU. Přístup vlastní vlády k ukrajinsko-ruskému konfliktu podporuje v České republice pouze 34 % obyvatel.

Fialova vláda poslala od začátku války na Ukrajině do letošního května Ukrajině z armádních skladů vojenský materiál v hodnotě 6,75 miliardy korun, uvedlo ministerstvo obrany. Co k tomu říci?

Českým důchodcům ale vláda bude snižovat důchod! Hnutí SPD jednoznačně nesouhlasí s posíláním peněz a zbraní Ukrajině! Peníze, které Fialova vláda poskytne zkorumpovanému ukrajinskému režimu na zabíjení, mohly sloužit českým občanům. Hnutí SPD podporuje mír, ne válku. Chceme zastavit válečná jatka a prosazujeme mírová jednání! Nesouhlasíme s členstvím Ukrajiny ani v NATO, ani v EU, protože jde o zkorumpovaný režim a zatáhlo by nás to do konfliktu proti Rusku.



Navíc 54 % Čechů podle nejnovějšího průzkumu STEM nesouhlasilo s dodávkami zbraní a vojenského materiálu na Ukrajinu, v případě bojových letadel to bylo ještě o tři procentní body lidí víc. Proti vyjednávání o vstupu Ukrajiny do EU se vyslovilo 61 % dotázaných. 82 % obyvatel byla proti přímému zapojení sil NATO do bojů proti Rusku na Ukrajině.

Vy také kritizujete vládu a ministra školství Beka kvůli situaci ve školství…

Ano. Úroveň financování českého školství pod vedením ministra školství Mikuláše Beka (STAN) je velice tristní. V roce 2021 jsme se po dlouhých dvaceti letech v poměru objemu výdajů na školství k hrubému domácímu produktu dostali na hodnotu 4,3 %, ale po třech letech působení vlády pětikoalice (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN, Piráti) jsme klesli pod úroveň států EU na 4,1 % a v souvislosti s vývojem rozpočtové kapitoly ministerstva školství už příští rok klesneme dokonce pod 4 %. Ministr školství Bek se přitom neustále ohání nedostatkem finančních prostředků ve státním rozpočtu, tvrdá data však svědčí o opaku!

Hnutí SPD říká jasně, že finance do kvalitního vzdělání a školství jsou investicí do budoucnosti našeho národa! Pokud slabý ministr školství Bek ani nedokáže vybojovat rozpočtové prostředky na zvýšení tragicky a trestuhodně nízkých platů nepedagogických pracovníků ve školství (kuchařky, školníci a další), měl by okamžitě rezignovat na svou funkci. Hnutí SPD jednoznačně navrhuje zvýšení rozpočtu do školství a adekvátní finanční ohodnocení všech pracovníků ve školství. Po zveřejnění návrhu státního rozpočtu proto podáme odpovídající pozměňovací návrhy, anebo navrhneme rozpočet přepracovat.

Česko vede v počtu malých laboratoří na výrobu metamfetaminu v Evropě. Tento způsob produkce je také u nás nejčastější. Vyplývá to z výroční zprávy Národní protidrogové centrály (NPC) za rok 2023. O čem to vypovídá?

Vypovídá to o benevolentním postoji Fialovy vlády ke drogové kriminalitě. Takže Česko má nejvíce malých varen pervitinu v Evropě, přesto Fialova vláda s Piráty a s národním drogovým koordinátorem Jindřichem Vobořilem (ODS) prosazuje legalizaci některých drog a snížení trestů za drogovou kriminalitu. Vobořil dokonce navrhoval legalizaci kokainu. To vše je pro hnutí SPD naprosto nepřijatelné. S drogami je spojena další násilná a majetková trestná činnost a mají velmi negativní dopad na společnost.

Na Úřadu vlády se podle informací Novinek také chystá návrh, který počítá se snížením trestů za drogové trestné činy. Záměr má zastánce v národním drogovém koordinátorovi Jindřichu Vobořilovi, který se netají tím, že je zastáncem dekriminalizace. Kromě legalizace marihuany stát chystá velkou dekriminalizaci drogových trestných činů a zmírnění trestů, informoval iDnes.

Takže nabývám dojmu, že pan Vobořil a Fialova vláda snad lobbují za narkomafii. Fialova vláda chce, aby se z naší země stal ráj feťáků, dealerů a narkomafie?