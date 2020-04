Okamura po šoku ve Sněmovně: Vystupme z EU! Je správný čas! Vykašlou se na nás

reklama

Navrhl jste na jednání Poslanecké sněmovny zařadit bod „vyhlášení referenda o vystoupení z Evropské unie“. 93 poslanců bylo proti, 28 pro a 69 poslanců se zdrželo. Co to, podle vás, znamená?

Určitě je hlasování mimořádně pozoruhodné, protože po našem čtrnáctém pokusu SPD, kdy jsme Sněmovně navrhli referendum o vystoupení z Evropské unie, došlo k situaci, že většina poslanců Sněmovny nebyla proti referendu. Když jsem to ve Sněmovně navrhoval před třemi lety poprvé, média tehdy napsala, že se poslanci Okamurovi smáli. A skutečně v sále zazníval od poslanců ostatních stran hlasitý smích. Tenkrát jsem všechny upozorňoval, že to ještě nevidí, co se blíží, ale blíží se velké problémy a toto téma je potřeba včas diskutovat, než bude pozdě. Je to neustálý boj a chce to velkou trpělivost a skutečně tedy došlo k tomu, že většina poslanců nebyla proti.

Ti, kteří se zdrželi, už si nejsou jistí. Blíží se volby do Poslanecké sněmovny, které budou už příští rok. Čtu to tak i při znalosti atmosféry ve Sněmovně, nejsou si jistí, co bude příští rok, a proto už se raději zdržují. Vidí, že Okamurův návrh je skutečně opodstatněný. Anketa Přispěla parlamentní opozice pozitivně k řešení koronavirové krize v ČR? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 11763 lidí

Část poslanců se podle svých vyjádření zdržela proto, aby k diskusi o vystoupení z Evropské unie došlo. Nikoliv však, protože by se jejich názor měnil, ale aby došlo ke střetu názorů s vaší osobou, aby došlo na samotné argumenty. Je možné, že se někteří zdrželi kvůli tomu? Tedy kvůli otevření diskuse, spíše než že by byli pro referendum?

Možné to je a u některých poslanců to bude pravda. A právě v tom vidíme posun v jejich uvažování. Když jsme to navrhli poprvé, podruhé, potřetí, tak byli v podstatě všichni proti a ještě se smáli. Dnes už poslanci některých stran chtějí diskutovat a slyšet argumenty, protože sami pochopili, že co se týká vystoupení z Evropské unie, nejsme v SPD osamocení a zasluhuje si to diskusi. To je posun a jsem rád, že k posunu dochází. Jsme pro diskusi, rádi tu diskusi vítáme a těšíme se na ni.

Co říkáte na názor, že jde z vaší strany o populismus, a že na podobné návrhy není správný čas, protože bychom se měli zaměřit na pomoc lidem v období pandemie? Tedy, že využíváte koronavirus ke kritice Evropské unie?

To je plácání eurohujerů, lidí přisátých na evropské dotace a na různé evropské projekty, protože už jsem to navrhl počtrnácté. A navrhujeme to nehledě na ostatní záležitosti. Je pravdou, že v současné době přece Evropská unie znovu ukázala, že to není žádný populismus, ale odpověď na velkou nespokojenost značné části občanů České republiky na jednání Evropské unie.

V Itálii už si polovina lidí přeje vystoupení z Evropské unie a pálí její vlajky, protože Italové jsou zklamáni, že je Unie nechala ve štychu. Místo pomoci s ochrannými pomůckami zavřeli hranice, Italové si pomůcky museli nechat dovézt z Číny a pomáhají jim ruští vojenští lékaři.

Ano, my, protože máme v názvu svobodu a přímou demokracii, víme, že se to nedemokratům ve Sněmovně nelíbí, když SPD odpovídá svými činy na žádosti značné části občanů. A značná část občanů v České republice je v současné době vrcholně nespokojena s přístupem Evropské unie k České republice. Nejdříve nás předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová zkritizovala za to, že jsme zavřeli hranice, abychom chránili zdraví a životy vlastních občanů. Následující týden nás Soudní dvůr Evropské unie odsoudil za to, že odmítáme kvóty pro migranty, a další týden Evropská unie vyzvala občany, aby se do června vyjádřili k návrhům na uhlíkovou neutralitu. Když tohle slyší v době pandemie koronaviru občané, jaké jsou priority Evropské unie, která nepomůže, škodí a ještě nás peskuje, tak nejenom, že nejde o populismus, ale lidé jsou právem nespokojeni. Myslím, že právě teď je správný čas ve spojení s pandemií koronaviru, protože Evropská unie je nepotřebná a nedokáže nám pomoci. V potřebě pomoci se na nás vykašle a nejen na nás, ale i na Itálii, ale i na Řecko, které čelí agresivitě Turků.

Náš návrh je tedy zcela namístě. Je to vysoce demokratický návrh. Já vím, že se i rádoby demokratičtí politici bojí referenda, bojí se nechat rozhodnout občany o budoucnosti ve své zemi. Případné referendum by stejně bylo vyhlášeno například v horizontu jednoho roku, protože je potřeba přípravit i zákon, který musí projít. Zástupné argumenty odpůrců demokracie ve Sněmovně, kteří jakýkoliv demokratický návrh označují za populismus, jsou už směšné. Občané by se, stejně jako tomu bylo při vstupu do Evropské unie, mohli vyjádřit, zda máme pokračovat v členství v Evropské unii.

Německý velvyslanec Christoph Israng české hlasování označil za impuls: „Výsledek hlasování Sněmovny k referendu o vystoupení ČR z EU musí být impulsem, abychom své české partnery a přátele získali ještě více pro Evropu. Aktivní ČR v srdci Evropy je ku prospěchu nás všech,“ uvedl. Co vy na to?

Zaprvé, velvyslanec asi nemá dostatečné informace o historii těch čtrnácti návrhů SPD o referendu, protože kdyby viděl vývoj hlasování, věděl by, že znejistění činností Evropské unie mezi poslanci naopak stoupá. A že ten návrh SPD naopak získává čím dál větší podporu, což je vidět právě na vývoji hlasování. Hodnotil asi jen jedno poslední hlasování.

Za druhé, co má jiného říct? A říká to správně. Odpovědí z pohledu Bruselu na velmi znepokojivý výsledek hlasování, kdy většina poslanců nebyla proti návrhu SPD, a nic jiného jim nezbývá, než aby apelovali a aby zaznívala pozitivní slova. Cokoliv negativního by celou situaci jen zhoršilo. Anketa Měla by vláda v létě otevřít hranice alespoň do některých zemí, pokud to půjde? Ano 17% Ne 83% hlasovalo: 31122 lidí

Zastánci Evropské unie tvrdí, že ti, kdo jsou pro vystoupení z Evropské unie, nemají promyšlené, jak například zajistit volný obchod mezi státy a celkové dopady? Nakolik hnutí SPD zkoumá dopady vystoupení z Evropské unie?

V případě, že bychom vystoupili z Evropské unie – a rádi bychom to koordinovali, abychom zároveň posilovali Visegrádskou čtyřku – by bylo optimální právě posílit Visegrádskou čtyřku formou V4 plus, tedy o Itálii, Rakousko, Slovinsko, protože Evropská unie se bortí. Kromě toho se samozřejmě můžeme stát členem EFTA (Evropské sdružení volného obchodu, pozn. red.). Signatáři EFTA už mimochodem jsme.

Takže se stanoví jednotná pravidla pro země, které se mezi sebou mají dohodnout...

Ano, co se týká obchodní spolupráce, můžeme být ihned členem EFTA, a dále říkáme, že se chceme vrátit k tomu modelu EHS (Evropské hospodářské společenství, předchůdce Evropské unie, pozn. red.), tedy ke čtyřem základním svobodám – volný pohyb osob, kapitálu a zboží. Volný pohyb osob ovšem neznamená, že není možnost si kontrolovat hranice. To už je suverénní záležitostí každé země, ale čtyři základní svobody ponechme. A největší eurohujer nám chce namluvit, že pokud vystoupíme, tak by od nás německé firmy odcházely, i když tady mají nainvestovány miliardy, k takové situaci absolutně nedojde. Vše by fungovalo dál a nemá smysl strašit.



