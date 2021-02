Okamura popsal špínu předcházející neschválení nouzového stavu

reklama

V médiích se psalo, že dohoda vlády a opozice na prodloužení nouzového stavu byla prý ve čtvrtek dopoledne na světě, vidle do ní prý hodila SPD…

Bylo to ve skutečnosti tak, že se Piráti, ODS, STAN, KDU-ČSL a TOP09 dohodli s premiérem Babišem, že podpoří prodloužení nouzového stavu, ale báli se hlasovat jen sami za sebe bez SPD a chtěli se za SPD schovat, takže na jednání s premiérem Babišem požadovali jednotné hlasování celé opozice pro podporu prodloužení.

No, a já, když jsem se až přímo na čtvrtečním jednání o této jejich dohodě dozvěděl a byl jsem tázán, tak jsem řekl, že nechápu, proč by mělo SPD najednou měnit stanovisko, a že přeci Piráti, ODS, STAN, KDU-ČSL a TOP09 mají sami dostatek hlasů na to, aby si spolu s vládou prodloužení nouzového stavu prohlasovali. Oni se ale sami bez SPD báli zvednout pro prodloužení ruce, takže po mém odmítavém stanovisku, následně cukli.

Když dochází na lámání chleba, nechtějí ostatní opoziční strany jednat za sebe, ale musí se bázlivě opírat o SPD. A tyto strany mají ambici po říjnových volbách vládnout, když se před veřejností bojí stát za svým názorem? To je děsivá představa... Přitom mohli podpořit prodloužení nouzového stavu i bez SPD, když to tedy chtěli udělat, a prodloužení by tak bez problémů jejich hlasy prošlo.

Je to neuvěřitelný alibismus. Evidentně si mysleli, že Okamura má ohebnou páteř, ale zmýlili se. No, a teď výše uvedené strany rozjíždějí špinavou kampaň, že za neprodloužení nouzového stavu prý může SPD a my prý budeme mít odpovědnost. To je z jejich strany tak zoufalé a slabošské. Hnutí SPD má odvahu říkat pravdu a stát si za svými názory. I v otázce referenda, přímé demokracie, vystoupení z EU, boji proti praktikám exekutorů, migraci, islamizaci a tak dále. Anketa Chcete, aby vláda Andreje Babiše dovládla do voleb? Ano 85% Ano, ale s personálními změnami 5% Ne 8% Je to jedno 2% hlasovalo: 17291 lidí

Jednání s premiérem Babišem bylo svoláno ve formátu, že jsme se tam účastnili předsedové všech devíti politických stran, které jsou v Poslanecké sněmovně. A jak jsem uvedl, všechny politické strany kromě SPD, navrhly prodloužení plošného nouzového stavu, chtěly jednat o prodloužení nouzového stavu. Navrhly to všechny politické strany kromě SPD. Ale tyto ostatní opoziční strany, kterých je tady pět, nebo ten takzvaný demoblok, to znamená Piráti, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a ODS, měly podmínku, že s prodloužením musí souhlasit všechny politické strany včetně SPD, protože se samy bojí. To znamená buď všichni, nebo tyto politické strany nebudou pro jednání o prodloužení nouzového stavu.

Já jsem za hnutí SPD jako jediný toto odmítl, protože SPD má konzistentní stanovisko a říkáme, že nebudeme pro prodloužení nouzového stavu a zároveň navrhujeme pozitivní alternativní řešení a navrhujeme ho již od loňského jara. Hnutí SPD má jasné a pevné názory a neděláme politiku stylem – kam vítr, tam plášť.

Vážně nebyla ale možnost dohody?

Možnost dohody na nějakém řešení je od začátku, jelikož SPD se vždy snaží přistupovat k jednáním konstruktivně ve prospěch slušných občanů. Stačí, aby koaliční vláda hnutí ANO a ČSSD s námi diskutovala naše návrhy. Vždyť sám ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) minulý týden veřejně přiznal, že vládní opatření přestala fungovat a že si neví rady. Tak proč vláda tvrdošíjně trvá na něčem, o čem sama prohlašuje, že to nefunguje?

Hnutí SPD konzistentně opakuje, že prodloužení nouzového stavu nepodpoří, jelikož zároveň již od loňského jara navrhujeme konstruktivní pozitivní alternativní řešení situace, a to změnu zákona o ochraně veřejného zdraví, který by umožnil ochranu rizikových skupin a udržení zdravotního systému bez plošného nouzového stavu. Nechceme anarchii, chaos a destrukci. Máme jasné a reálné alternativní řešení.

Vláda si musí uvědomit, že dosavadní nekoncepční přístup způsobil doslova tisíce mrtvých lidí, kteří vůbec neměli covid, jelikož se jim nedostávalo zdravotní péče, krachy mnoha firem, nezaměstnanost, zadlužení a další důsledky. Je nutné vidět situaci komplexně, ve všech souvislostech.

Co tedy navrhoval takzvaný demoblok?

Žádné konkrétní řešení jsem z jejich strany nezaznamenal. Návrh šéfa ODS Petra Fialy jménem Pirátů, ODS, STAN, KDU-ČSL a TOP09 zněl: „Opozice je ochotna pro prodloužení zvednout ruku, ale pouze na týden, maximálně čtrnáct dnů, nikoli na celý měsíc, a to za podmínky, že bude postoj opozice jednotný.“ A jak to dopadlo a co za tím bylo, to jsem již popsal na začátku tohoto rozhovoru.

A jaké je tedy řešení, když nouzový stav skončí?

My v hnutí SPD jsme situaci nikdy nebagatelizovali a jak jsem již zmínil, od počátku navrhujeme konkrétní konstruktivní řešení situace. Opakovaně vládě již od loňského jara navrhujeme, aby provedla novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, aby bylo možné zajistit ochranu ohrožených skupin občanů a fungování zdravotního systému bez nutnosti plošného vyhlašování nouzového stavu. Spolu s tím je třeba novelizovat další dva zákony, aby Správa státních hmotných rezerv mohla nakupovat zdravotnický materiál a vojáci mohli pomáhat i ve zdravotních a sociálních zařízeních. Příslušné námi navrhované novely zákonů lze ve stavu legislativní nouze přijmout v podstatě během jediného dne.

Premiér Babiš i ministr vnitra Hamáček (ČSSD) o našich návrzích ví. Je to ale, jako když hrách na zeď hází. Vláda je jako hluchá a slepá a raději vyhlašuje nekonečný plošný lockdown. A nakonec i pan ministr zdravotnictví Blatný minulý týden veřejně přiznal, že vládou aplikovaný způsob opatření „přestal fungovat“. Nebo že by bylo důvodem tohoto vládního přístupu to, že v nouzovém stavu mohou ministři dělat veřejné zakázky bez výběrového řízení? Anketa Který z lídrů sněmovních stran ve vás vzbuzuje největší důvěru? Babiš 36% Fiala 1% Bartoš 1% Okamura 47% Jurečka 5% Filip 3% Hamáček 1% Rakušan 0% Pekarová-Adamová 0% Klaus ml. 6% hlasovalo: 19212 lidí

Za hnutí SPD znovu opakujeme a vyzýváme vládu, aby se soustředila na ochranu ohrožených skupin obyvatel, kterých je v naší populaci kolem 20 procent – a tu většinu občanů, tedy cca 80 procent, kteří nejsou ohroženi, nechme žít a pracovat jen při základních opatřeních. A zdůrazňuji, že ochrana ohrožených občanů neznamená izolace, to jsem nikdy neřekl, ale někdo se mi to občas snaží záměrně podsouvat.

Hnutí SPD také požaduje co nejrychlejší návrat žáků do škol, neboť škody, které zanechává absence prezenční výuky na našich dětech, jsou obrovské. Dlouhodobé distanční vzdělávání nemůže nahradit vztah učitel-žák-spolužáci a zároveň dochází k celkovému snížení úrovně vzdělání. Je potřeba také odlehčit rodičům, kteří jsou s dětmi již dlouhodobě doma. Pokud budou před nástupem do škol na žácích prováděny testy na covid-19, trváme za SPD na tom, že tyto testy musí být dobrovolné. A zároveň musí být zvolena taková neinvazivní metoda, aby dětem odběry nezpůsobovaly trauma a bolest; a zároveň, aby testy byly státem plně hrazeny. Takových testů je dnes na trhu již celá řada. Je třeba, aby takové testy byly na dobrovolné bázi k dispozici i pro občany, aby nemuseli podstupovat bolestivé testy.

Žádáme také otevření skiareálů, protože naopak pobyt na čerstvém vzduchu zvyšuje imunitu. Dále je možno i na těch vlecích, když je to dvousedačka, tak tam může jet jenom jeden člověk, když je čtyřsedačka, na každé straně jeden – lze dodržet i vzdálenosti.

Měly by se otevřít i menší prodejny, vždyť tam si pracovníci ohlídají mnohem lépe počet zákazníků a dodržování opatření, než ve velkém hypermarketu.

Takže nouzový stav nefunguje?

Myslím, že už většina lidí tady vidí, že takto vládou pojatý nouzový stav, plošná opatření a vládní omezování svobod občanů a firem fakticky nepřináší viditelné výsledky. Čísla jsou stále stejná, řešení je v nedohlednu. Situace kolem covidu znovu poukázala na to, že nemocnice trpí nedostatkem personálu dlouhodobě, nikoliv jen kvůli covidu.

Vládní zákazy a nařízení pouze některé problémy prohloubily, oslabily imunitu obyvatel, oslabily ekonomiku a ožebračují velkou část nejzranitelnější živnostenské a zaměstnanecké sféry a přímo přispěly ke smrti minimálně pěti a půl tisíce lidí, kteří neměli covid, ale omezení jim omezila přístup ke zdravotní péči. A to je velmi střízlivý odhad, kdy v něm jsou započítaná pouze ta úmrtí, která nezpůsobil covid, a 10 procent těch, kteří umřeli takzvaně s covidem, a u nich Ministerstvo zdravotnictví přiznalo, že určitě neumřeli vlivem covidu.

Jak je to tedy s těmi úmrtími na covid?

V roce chřipkové epidemie 2018 u nás zemřelo zhruba 113.000 lidí. Podle předběžných údajů loni zemřelo 129.100 lidí, to je o 16.000 lidí více. S covidem zemřelo údajně něco okolo 12.000 lidí. Pan ministr zdravotnictví Blatný říká, že na covid zemřela jen třetina lidí vedených ve statistice mrtvých na covid. Zkusme být vstřícnější vůči koronačíslům a řekněme, že na covid zemřela polovina, tedy 6000. Co to znamená? Že oproti roku 2018 u nás zemřelo 10.000 lidí navíc, avšak nikoliv na covid. Oproti loňsku to je dokonce o 11.000 lidí více.

Co ty lidi tedy zabilo, když se ukazuje, že to nebyl covid?

Odborníci, kteří se nebojí být nekorektní a nepopulární, to říkají zcela jasně. Zabila je panika z covidu a restriktivní opatření. Statistika je neúprosná. Omezování svobod a hysterie vraždí daleko více než virus. Když omezíte lidem pohyb, radikálně jim zamezíte přístup k čerstvému vzduchu, a naopak je denně stresujete jak hysterií a strachem z covidu, tak ekonomickými restrikcemi a strachem ze sociálních problémů, tak zcela jednoznačně likvidujete přirozenou lidskou obranyschopnost, která si s koronavirem umí všeobecně poradit nejlépe. Pochopitelně se tím zhoršuje průběh jakékoliv nemoci včetně nákazy koronavirem. To nejhorší je, že čím víc lidí vláda oslabí a dostane do nemocnic, tím je to pro vládu lepší argument, aby likvidovala ještě více svobody a přirozené imunity. A nerostou jen úmrtí nezpůsobené covidem, ale také ostatní běžná onemocnění, jelikož jsou lidé nuceni odkládat zdravotní péči. Raketově na trojnásobek vzrostl také počet psychických obtíží.

Od počátku vládních opatření kolem koronaviru jsme žádali vládu a ministry zdravotnictví o analýzu stavu, kdo na co umírá, kdo je ohrožený, abychom poté uměli rozhodnout, jaká opatření a kde jsou nejlepší, a to tak, abychom neudělali více škod než užitku. Na naše slova došlo až po mnoha měsících a není to dobrá zpráva. Místo, aby vláda cílila na ochranu ohrožených a rizikových skupin, což je přibližně 20 procent obyvatel, tak dělá již téměř rok plošná opatření a výsledkem je několik tisíc mrtvých lidí nikoliv na covid, kteří vůbec nemuseli zemřít, statisíce ožebračených, zadlužená země o stovky miliard, likvidace školství, kultury a dalších velmi důležitých oblastí našich životů.

Situace ve společnosti dospěla do situace, že média pronásledují a ostrakizují občany za covidové prohřešky a vystrašení lidé udávají ze zoufalství své sousedy, že chodí bez roušky, nebo že někde pijí společně pivo. Je tohle země, je tohle stát, který chceme? Dodnes nemáme analýzy, které by nám řekly, koho vir ohrožuje nejvíce. A to je přece zásadní, aby se sami ohrožení na podnět a pod dohledem lékařů mohli aktivně chránit, případně, aby potřebný stupeň ochrany nastavila sociální a zdravotní zařízení.

Ukazuje se totiž, že ne všichni staří lidé jsou ohrožení, a dokonce ani ne všichni takzvaní polymorbidní, ale naopak umírají i lidé ve středním věku zdánlivě zdraví, u kterých se teprve při pitvě prokázal pokročilý stupeň diabetes. Osobně vím o případu pacienta, který byl na preventivní prohlídce, která konstatovala, že je údajně zdravý, následně byl infikovaný koronavirem a zemřel. Pitva pak prokázala zanedbanou smrtící fázi cukrovky. Tohoto pána nezachránily ani roušky, ani zákaz vycházení, ale fakticky ho zabilo to, že preventivní prohlídka neodhalila smrtící nemoc, která jej v kombinaci s virovou nákazou zabila. A to je přesně jeden z problémů.

Lidé jsou v této době v situaci, kdy se zanedbávají důkladná vyšetření a prevence a vláda také pořád ani po téměř roce nemá data a analýzu, do jaké míry restrikce a jaké pomáhají a od jaké míry už naopak škodí. Analýza přínosů a rizik to je přece základ každého manažerského rozhodování. Myslím, že vláda, média a my všichni bychom si měli nalít čistého vína. Každý den, kdy vláda zamyká občany a firmy, každý den, kdy média a někteří politici šíří strach, každý takový den zabíjí. Řešení je jediné - vrátit zemi do normálu a současně klást důraz na ochranu ohrožených skupin obyvatel. Proč například vláda již dávno nezařídila, aby ohrožení lidé dostávali alespoň to nutné minimum, tedy na recept zdarma respirátory, dezinfekci a vitamíny? Mnoho měsíců k tomu hnutí SPD vládu vyzývá a nic se neděje.

Co otázka očkování?

Hnutí SPD trvá na dobrovolnosti a odmítáme diskriminaci těch, kteří se nechtějí nechat očkovat. Ale pro ty občany, kteří se chtějí nechat dobrovolně očkovat, by měla vláda zajistit rychlou možnost a výběr bezpečné vakcíny. Už dnes se ukazuje, že vládou řízené očkování pod taktovkou planých slibů z Bruselu nezvládne ani za mnoho měsíců proočkovat ani ty občany, kteří se chtějí nechat dobrovolně očkovat. V té době, za rok, nejpozději za dva, tu ale budou naprosto jiné mutace virů, na které už stávající vakcíny nebudou stačit, takže se při stávajícím přístupu vlády kolečko rozběhne zase od začátku.

Beze sporu je moudré, když konečně po našem dlouhém volání začala vláda zvažovat nákupy jiných vakcín než těch, které milostivě povolil, ale nezajistil Brusel. Máme tady také ze strany vlády nevyřešenou otázku, kdo z těch, kteří se chtějí nechat dobrovolně očkovat, by měl být naočkován první. Nejstarší lidé, nebo ti, kteří se o ně starají, zdravotníci, nebo také lidé z takzvané kritické infrastruktury, kde nejde jen o hasiče, ale nikdo se neobejde bez tepla, vody a světla. Lidé, kteří se nám o základní infrastrukturu starají, jsou také naprosto nezbytní. Když nebude elektřina, nebo voda, tak republika nebude fungovat.

