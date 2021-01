Opozice jen kritizuje a nemá řešení? Gazdík odhalil, co vláda udělala s jejími návrhy na řešení koronakrize

reklama

Jak byste shrnul rok 2020?

Byl to velmi zvláštní rok, rok ohrožení, možná rok, ve kterém jsme si mohli uvědomit, že mnoho věcí prostě není samozřejmých. Mohli jsme si vyzkoušet, jak naše země funguje v době krize. Byl to rok, který nám vzal spoustu sociálních kontaktů a mnohé lidi doslova izoloval.

Je jasné, že koronavirus SARS-CoV2 byl a ještě chvíli bude jedním z hlavních témat. Co podle vás ukázal o české politice?

Ukázal, že máme vládu zmatkářů, která umí vládnout zemi zalité sluníčkem, ale krize moc nezvládá. Abychom si rozuměli: Koronakrizi nikdo nemohl předvídat a stěží jsme na ni mohli být dobře připraveni, ale zmatená nařízení, úpravy kritérií a podobně zapříčinily, že mnoho lidí ztratilo důvěru v to, že nařízení jsou smysluplná a mají význam. Tato ztráta důvěry je v časech krize nebezpečná.

Změnila se nebo změní se česká společnost po koronavirové krizi? Nastane nějaká změna myšlení, přehodnocení žebříčku hodnot, přístup k něčemu?

To bude velmi individuální. Určitě nám ukázala naši křehkost – ale z toho nesmíme vyvodit strach a paniku z budoucnosti. Co se týče správy země, ukázala, že digitalizace by v lecčems pomohla. Možná zmodernizuje české školství. Ale nic z toho není samospasitelné.

A nastala nějaká změna u vás? Jak koronavirus změnil váš život?

Vždy jsem říkal, že žijeme hlavně z krásných vztahů. Po této krizi si jich budu vážit zase o něco víc.

Co bychom si tedy po letošním roce měli uvědomit? Čeho bychom si měli více vážit?

Nakolik se život po zklidnění pandemie vrátí do starých kolejí?

Nadějí je vakcína a produkování společnosti – to by mohlo znamenat uklidnění lidí. Ekonomika se bude vzpamatovávat delší dobu. A je otázka, co to všechno udělá s naší psychikou. Takže říkat, že do tolika a tolika měsíců bude dobře, si fakt netroufám.

Bojíte se o narušení soukromí (elektronická data), práv a svobod člověka kvůli krizi, kterou procházíme?

To hrozí s každou krizí. Vzpomínám si, jak intenzivně se o tom mluvilo po 11. září: Nakolik je důležité naše soukromí a nakolik se ho můžeme vzdát v zájmu bezpečnosti před terorismem. Pak, snad, převážil názor, že pokud se vzdáme svého soukromí a necháme se dobrovolně šmírovat, tak by teroristé vyhráli i bez bomb. Teď ta diskuse může být podobná – tentokrát v zájmu zdraví všech. Strach je mocný, a pokud se jím necháme ovládnout, ztratili jsme svobodu tak jako tak.

Rok 2021 začal pro většinu podnikatelů na horách, včetně vlekařů – stejně jako pro podnikatele v gastronomii a cestovním ruchu – dost špatně. Po horách vozili rakev, do níž lidé mohli symbolicky zatlouci hřebík jako poslední hřebíček do rakve horskému podnikání. Vánoční svátky a silvestr pro ně často tvoří zásadní část příjmů. Jak toto opatření hodnotíte vy?

Všichni jsme se museli něčeho vzdát. Ale pokud něco zakazujeme, musí přijít včasná pomoc. Tady vidím v politice vlády a v tom, co prosadila, dost rezervy.

Česká republika vstupuje do dalšího roku s deficitem rozpočtu, který je mnohem vyšší, než vláda na počátku roku předpokládala. I pro rok 2021 se nyní reálně mluví už o dalším půl bilionu korun. Byly a budou tyto finance podle vás využity správným směrem?

Za mě je ten schodek příliš veliký. A uvítal bych, kdyby tyto dluhy, kterými dnešní vláda zatížila naše děti a zřejmě i vnuky, šly teď na investice – do regionů a obcí, které by měly větší možnost investovat samy a účinněji pomoci malým a středním firmám, které krize postihla nejvíc. Velké firmy včetně firem pana premiéra jsou na tom líp.

Velmi často od politiků koaliční vlády v rozhovorech slýchám, že opozice pouze kritizuje, ale nepředkládá žádná použitelná řešení. Co k tomu jako člen opoziční strany můžete říci, abyste toto tvrzení vyvrátil?

Předložili jsme spoustu návrhů. Vláda a její většina ve Sněmovně je zčásti hodila pod stůl, zčásti odmítla a pak je předložila jako svůj nápad. Takže kritizujeme, kde si vláda z našeho pohledu kritiku zaslouží, ale také hledáme řešení – o tom vláda mlčí. A jen chci připomenout, že na jaře, když krize vypukla, měla vláda nebývalou podporu z řad opozice a téměř nulovou kritiku. To se po pár měsících zmatečných vládních rozhodnutí pochopitelně změnilo.

Pojmem, který je stále více používaným, se stalo slovo autocenzura, která vzniká obavami říct svůj názor kvůli reakcím okolí. Nakolik koronavirová krize ukázala či neukázala schopnost Čechů vyslyšet a respektovat odlišný názor a neodsuzovat druhé za jiný pohled na věc?

Stačí se podívat na sociální sítě – málo argumentů, zato nebývalé množství nenávistných výlevů. Jen si nejsem jistý, jestli to až tak souvisí s koronakrizí.

„Demokracie je nesmírně silná v tom, že do rozhodování zatahuje každého voliče. Ale ten volič musí chtít a musí chtít se orientovat v tom, co tato země potřebuje, ale i to, co jemu samotnému ta či ona strana, ten či onen politik nabízejí. A do toho vždy přijde i špína, nefér argumenty, lži,“ řekl jste mi v minulé rekapitulaci roku 2019. Nastala v tomto směru nějaká změna k lepšímu?

Tady se bojím, že u velké části obyvatel spíš letos převládl strach – a touha, aby nás někdo zachránil. To jsou chvíle, kdy je na jedné straně pokušení vlády posílit svoji moc a na straně druhé ochota vzdát se svých svobod nejsilnější. Doufám, že toto nebezpečí v příštím roce zeslábne.

Minule jste popřál českým politikům do roku 2020 rozvahu a moudrost. Co jim popřejte do roku 2021?

Rozvahu, moudrost, nadhled a odvahu.

Máte nějaké novoroční předsevzetí, pokud nějaké?

Víc pěstovat své krásné vztahy. Nikdy nevíme, co přijde.



