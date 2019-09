Ostravský hejtman Vondrák: Klima je důležité téma. Každý by se měl na své návyky podívat aspoň trošku sebekriticky

Letos si připomínáme 30. výročí sametové revoluce, ale zatím tento rok příliš slavnostně nevypadá. Od dubna tato země čelí vlně demonstrací a vládní nestability. Čím to je?

Třicet let od pádu totalitního režimu je bezesporu velmi významné výročí. Je stále důležité si uvědomovat význam událostí devětaosmdesátého roku a vážit si svobody, kterou jsme si tehdy vybojovali. Lidé mají právo s něčím nesouhlasit a dávat najevo své názory. A demonstrace, kterých jsme svědky, jsou důkazem toho, že jsme svobodná, demokratická země, a rozhodně nesouhlasím s tvrzením opačným.

Anketa Chcete, aby šel Andrej Babiš do vězení? Ať už za cokoliv. Chci 13% Nechci 87% hlasovalo: 11199 lidí

Od dubna jsme několik týdnů sledovali demonstrace organizované spolkem Milion chvilek. Masy občanů protestovaly proti premiéru Babišovi, ale i prezidentu Zemanovi. Co tahle kampaň vlastně znamená, co se nám tu objevilo?

Úplně všechny kampaně, které hlasitě dávají najevo názor a postoj, jsou důkazem, že žijeme v zemi, kde svoboda slova není prázdnou frází. Prezident republiky i premiér jsou velmi výrazné osobnosti, které ve společnosti vyvolávají velkou polarizaci. Tyto hlasy ještě navíc umocňují média a sociální sítě, které jsou plné nejen nadšenců, ale i jejich odpůrců. Jsem toho názoru, že pokud lidé dávají najevo svůj názor na určité úrovni a s respektem ke slušnému chování, je všechno v pořádku.

V celém západním světě včetně Česka sledujeme vlnu protestů mládeže za řešení tzv. klimatické krize. Jde o zneužití dětí pro politický aktivismus, nebo o naši ostudu, že tak vážný problém musejí brát do rukou dospívající?

Já bych se na tuto kauzu podíval ještě z jiné strany. Změna klimatu je prostě důležité téma, před kterým nesmíme zavírat oči. Klimatická krize je problém, který nevyřeší ani demonstrace školáků a studentů, ani armáda politiků. Je to především o smýšlení a postoji celé společnosti, kterou s největší pravděpodobností čekají kroky ven z komfortní zóny. Můžeme každý začít sám u sebe. Jsme ale ochotní si připustit, že například nebudeme mít u domů napuštěné bazény? Že nebude mít každý člen rodiny vlastní auto? Že si pro malý nákup zajdeme pěšky? Spotřeba energie je stále větší, i když se snažíme využívat alternativní zdroje nebo moderní technologie jako například elektromobily.

Situaci je potřeba do budoucna řešit. Například Moravskoslezský kraj je jediným v republice, který má vlastní analýzu zranitelnosti vůči dopadům změny klimatu. Připravujeme jako první adaptační strategii pro naše území, která nám ukáže, co můžeme udělat pro účinnější boj se suchem nebo jak zlepšovat prostředí ve městech, ve kterých se lidé v letním období skoro pečou zaživa. Klima se mění, můžeme si za to sami a teď bychom se měli všichni k tomuto problému postavit čelem. A je jedno, jestli na to upozorňuje mladá studentka, tým vědců nebo nějaký významný politik, protože konstatují zjevný fakt.

Bylo letošní horké počasí argumentem pro to, abychom čistili náš průmysl od uhlíkové stopy a omezovali sami sebe, třeba i ve spotřebě masa? Jak se v této souvislosti díváte na to, že některá města či městské čtvrti vyhlašují stav klimatické nouze? Jak je na tom váš kraj?

Moravskoslezský kraj je proti klimatické změně poměrně dobře odolný, máme několik přehrad, Beskydy patří mezi srážkově nejbohatší oblasti v republice a jsou územím s největší hustotou toků. Náš kraj tedy v úplné nouzi není, přesto jsme letošní sucho samozřejmě pocítili také. A vracím se k zodpovědnosti každého z nás, k ochotě vnímat hodnotu vody a podívat se na své návyky alespoň trošku sebekriticky. Snižování uhlíkové stopy vidíme v přechodu na novou energetiku. Útlum těžby a využití uhlí k energetickým účelům chceme nahradit spalováním komunálního odpadu, orientací na vodík a nahrazením současné energetiky vhodným energetickým mixem.

Příští rok nás čekají mimo jiné také krajské volby. Připravujete se už na ně nějak? Co nabídnete občanům jako svůj plán na příští volební období?

Od začátku tohoto volebního období máme naši Vizi 2024, tedy souhrn priorit a plánů, které krok za krokem naplňujeme. Za naší původní vizí si stojíme, nemáme důvod tvořit jiný plán. Už tři roky pracujeme v kontextu cílů, které jsme si ve Vizi 2024 nadefinovali. Tlačíme na změnu image kraje, snažíme se lidem, kteří v regionu žijí, vytvářet příjemné prostředí, kde budou mít zajímavou práci i možnosti odpočinku. Chceme být regionem podnikání a inovací. Krajem, který je dynamický, vstřícný a dobrý k životu. Takto to máme nastavené od začátku a věřím, že budeme moci v naší práci pokračovat.

Jak hodnotíte svoje dosavadní působení na hejtmanství, co se dá ještě do konce volebního období stihnout?

Jsem přesvědčený, že je za současným vedením kraje vidět kus práce. Moravskoslezský kraj se proměňuje, lidé jej začínají vnímat jako místo, které má sebevědomí a šmrnc. Je fascinující sledovat proces, kterým náš kraj prochází, proces „od těžby uhlí k těžbě dat“. Jsme pyšní na otevření Moravskoslezského inovačního centra, které podporou nových technologií a inovativních postupů napomáhá dynamičtějšímu rozvoji kraje a firem, které v něm působí. Inovační centrum přispívá ke změně celkového vnímání kraje.

Naší snahou je udělat náš region atraktivnější pro život, a to působením na mladší generaci. Systém duálního vzdělávání, věřím, napomůže tomu, že se mladí lidé rozhodnou na severní Moravě nebo ve Slezsku zůstat. Když se výuka na školách propojí s konkrétními firmami, získají mladí lidé nejen důležitou možnost si své poznatky vyzkoušet v provozu, ale otevírá se jim i možnost si ještě v průběhu studia najít pracovní místo.

Když mám jmenovat další úspěchy: kraj dobře hospodaří, zhodnocuje svůj majetek, přitom investuje a snižuje své dluhy. Dokončili jsme transformaci sociálních služeb, kotlíkové dotace čerpáme nejefektivněji v České republice, každoročně navyšujeme podporu kultury, opravujeme cesty, staráme se o to, aby se v našich krajských nemocnicích dostalo pacientům kvalitní péče, a máme další plány, které souzní s naší Vizí 2024, o které jsem již hovořil. Mám-li být konkrétní: do konce volebního období chceme udržet tempo rozvoje našeho kraje, a to ve všech oblastech. Věřím, že se nám například podaří začít s výstavbou Moravskoslezské vědecké knihovny. Takzvaná Černá kostka bude moderním informačním, komunikačním a technologickým střediskem. Nabídne nejen off-line média, ale i on-line média, bude jedním z uzlových bodů znalostních sítí, stane se místem pro setkávání a komunikaci. A taky třeba věřím, že budeme jezdit po prodloužené Rudné.

V čem je podle vás váš kraj lepší než ostatní a v čem by měl být vzorem pro ostatní?

Moravskoslezský kraj je výjimečný svou houževnatostí a vytrvalostí. Náš kout republiky se ještě stále vyrovnává s důsledky těžkého průmyslu, ale taky s předsudky, které vůči němu má zbytek republiky. Dynamické nastartování změn, které tu spolu probíráme, lze naštěstí vidět. Měníme se a lidé to začínají vnímat. Stáváme se regionem inovací, zapojujeme chytré technologie do běžného života, tak aby se lidé v našem regionu cítili pohodlněji a bezpečněji. Ve využívání chytrých technologií jsme, dá se říci, průkopníkem a jsem přesvědčen, že budeme inspirovat i další kraje v republice. Když se propojí organizace v kraji takzvanou chytrou sítí, budou efektivnější a rychlejší nejen zásahy integrovaných bezpečnostních služeb, ale i záležitosti běžného života.

Jedním z konkrétních případů je telemedicínský projekt „Šance pro srdce“, jehož je Moravskoslezský kraj významným partnerem. Díky dálkovému přenosu zdravotních informací od pacientů k lékaři budou mít lidé se srdečně-cévními potížemi šanci na lepší zdraví. Moderní telekomunikační a informační technologie tak budou hrát důležitou úlohu v lékařské péči. V této oblasti jsme v rámci republiky na úplné špici. Dokonce bych řekl, že jsme jediným krajem, který telemedicínu takto intenzivně podporuje. Jsem si jistý, že se ostatní části republiky od nás mají co učit. Rád bych ale upozornil, že kraj s 1,2 milionu obyvatel se nemůže změnit lusknutím prstu. Pouhé čtyři roky na to nestačí, dokonce i osm let je málo. Je to ale nesmírně vzrušující a zajímavá práce a já doufám, že v ní budeme moci i po volbách pokračovat.

autor: Barbora Richterová