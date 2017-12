Ovčáček hodil bombu do „pražské kavárny“. Slovní lejna, ďáblův Halík, lži, telefon z pekla, „dáme ti přes držku“... Drsná silvestrovská pomsta za všechny útoky na Zemana

Začneme od konce roku. O Vánocích známý komentátor Bohumil Pečinka napsal, že prezident Zeman je „sráč“, protože odmítá jít do předvolební debaty se svými protikandidáty. Když odhlédneme od expresivního výrazu – má prezident strach? A co vůbec vyvolává tak vulgární reakce?

Mezi „liberálními“ komentátory, politickými neziskovkáři a zaprášenými fíkusy se šíří panika, zděšení a strach. Jméno Zeman v nich vyvolává hrůzu. A představa dalších pěti let na Hradě je pro ně tak strašlivá, že se v nich probouzí zvířecká nenávist. Není to tedy pan prezident, kdo má strach. Už 10. března pan prezident veřejnosti slíbil, že do předvolebních debat nebude chodit. Slovo se má dodržovat!

Martin Fendrych, prominentní komentátor webu Aktuálně.cz ze stáje miliardáře Zdeňka Bakaly s pestrou minulostí v politice vyjádřil názor, že dnešní poselství Miloše Zemana národu je, že chovat se jako extremista je správné. Posmíval se navíc, že prezident nemá rád kritická média a místo nich si vybírá Jaromíra Soukupa, kterého „drbe pod bradou“. Co říkáte na tyto jeho názory?

Anketa Bude Andrej Babiš dobrý premiér? Ano 83% Ne 17% hlasovalo: 10411 lidí

Extremisty dnes vidíme v neziskovkách, které lidem vnucují „dobro“ a snaží se nám diktovat, jak máme žít. To je obrovské nebezpečí pro svobodu a demokracii. Bakalova média tyto neziskovky mocně podporují, stejně jako se v uplynulých letech fakticky chovala jako takřka oficiální hlásná trouba dnes už naštěstí expremiéra Bohuslava Sobotky a jeho „pokorné“ skupiny. Nezapomeňme, že když chtěl pan Sobotka zaútočit na pana prezidenta, vždy tak činil prostřednictvím Bakalových médií. Suma sumárum, co se píše v Bakalových médiích, slušné lidi nezajímá.

Z uměleckého světa se útoky na prezidenta ozývají tak nějak tradičně. Z letošních bych vybral třeba režiséra Davida Drábka, který na DVTV řekl, že prezident je zlý člověk a patří do kanálu. Proč se, podle vás, právě umělecký svět vyžívá v takto expresivních útocích na prezidenta?

Umělci jsou jako ptáci. Jejich politická přízeň je mimořádně přelétavá. Mnoho z nich ve skutečnosti pohrdá lidmi, vlastními diváky nebo třeba čtenáři. Oni totiž občané neposlouchají a volí si své zástupce bez ohledu na apely tvůrců. Z toho vyvěrá frustrace některých umělců, která končí až vulgaritou a hrubostí. Pamatujme si, že být umělcem nerovná se být demokratem. Připomeňme si zapojení některých do hnusu druhé republiky v letech 1938-39 nebo halasné nadšení četných umělců v únoru 1948.

Prakticky po celý rok jel na adresu prezidenta velké „bomby“ teolog Tomáš Halík. Již v lednu psal papeži Františkovi, aby za žádnou cenu nejezdil do ČR a nelegitimizoval její současnou hlavu, ale počkal si na slušnějšího prezidenta, v květnu doporučoval „vyvětrat Hrad od kořalky, nikotinu, lží a hulvátství“. V červnu pak rovnou řekl, že mu prezident svým chováním připomíná alkoholiky, se kterými se setkával v protialkoholické léčebně, kde pracoval před rokem 1989. Co byste mu naopak vzkázal vy?

Jsem přesvědčen o tom, že ústy pátera Halíka promlouvá ďábel. Jinak to prostě nemůže ani být. Nepřetržitě slyšíme jen slova pýchy, pohrdání, urážky, nenávist a zlobu. To vše zabaleno do frází o pravdě a lásce. Pekelník Lucius z Hrátek s čertem je oproti páteru Halíkovi žabař. Vždy, když čtu Halíkova zlostná vyjádření, na mysli mi vytane, že na jeho psacím stole opět zazvonil telefon z pekla...

Silvestrovské rozhovory s Jiřím Ovčáčkem z let 2015 a 2016: Když člověk vidí ten ksicht… Jiří Ovčáček odpálil první petardy. Do oken cenzurního úřadu, TOP 09, umělecké kavárny a mnohých dalších

Čůrák, zmrd, pobleje, chlastá... Silvestrovská pomsta Jiřího Ovčáčka těm, kteří letos urazili Zemana. Ať nečte Šiklová, Putna, Janda, Filipovská, Rejžek, Dienstbier a další

Mimochodem, Tomáš Halík letos obdržel nabídku pustit se přímo do praktické politiky. Přišla od miliardáře Dalibora Dědka, kandidáta-nekandidáta STAN a sponzora prezidentské kampaně Jiřího Drahoše. Kromě toho můžeme občas slýchat, že by Halík měl vystřídat Karla Schwarzenberga v pozici „panovníka království pravdy a lásky“. Myslíte si, že se někdy dočkáme třeba jeho prezidentské kandidatury?

Tomáš Halík je všechno, jen ne kněz. Je ambiciózní, zlý, touží po slávě, oceněních a chvalozpěvech. Takže se dle mého názoru s velkou pravděpodobností jeho prezidentské kandidatury dočkáme. Miliardáři a servilní novináři jsou už připraveni sloužit. Pokud bude páter Halík v roce 2023 kandidovat, nenechám to bez odezvy. Slibuji. Ďábel na Hrad nepatří!

Tomáš Halík nebyl jediným, kdo se letos vehementně vyjadřoval k prezidentovu zdravotnímu stavu. Komentátor John Bok již na začátku roku 2017 řekl, že prezident Zeman je již natolik dementní, že je rizikem pro stát. A doporučil, aby mu vláda nesdělovala všechny informace. V dubnu pak vyjádřil názor, že prezident už si „ani neutře hubu“. Vy se kolem prezidenta pohybujete dnes a denně, jak to tedy je?

Když si ta vyjádření přečtete, zjistíte, že jsou prostě primitivní. Protože zloba je výrazem primitivismu. Myslím, že čtenáře nemusím přesvědčovat o tom, že John Bok jen zlostně lže. Každý měl možnost vidět a slyšet skvělé Vánoční poselství pana prezidenta. To byla skutečně ta nejlepší odpověď na neustále šířené dezinformace o zdraví pana prezidenta.

Do prezidentské volby jde náš, skutečně český prezident, který žije s námi všemi, nebojí se nás bránit a nebojí se otevřeně říkat pravdu. Věřím, že mu v lednu společně pomůžeme porazit nenávist!

Kdo však letos šel do prezidenta nejostřeji, to byl bulvárník Pavel Novotný. Ten se zaskvěl výrokem, že „Zemanovi jdou z pusy hovna“. Prezidenta stabilně nazývá „Miloš jitrnice“ a jeho voliče doporučuje shazovat z útesu. Pan prezident se po dotazu na jedné z debat s občany překvapeně ptal, kdo je to ten Pavel Novotný. Kdyby úkol představit panu prezidentovi tuto osobu připadl vám, co byste mu o Pavlu Novotném řekl?

To je ten pán, který je tuze moc nešťastný, protože si ho lidé moc nevšímají. Aby upoutal pozornost, metá kolem sebe slovní lejna jako hladová veverka.

SLEDUJTE VIDEO Sestřih nejsledovanějších videí na PL:

V předvolební nervozitě se ale letos občas nechali unést i politici. Třeba Miroslavu Kalouskovi povolily nervy, když prezident Zeman kritizoval práci redaktorů České televize, a vyjádřil se, že prezident se chová jako čuně. Co k tomu dodat, zejména v kontextu zjištění týmu doktora Křečka z FSV UK, že Česká televize před volbami nadržovala právě Kalouskovi a jeho TOP 09?

Česká televize je k TOP 09 mimořádně laskavá, jak bezpochyby dokázala zmíněná analýza. Někdy to vypadá, že na Kavčích horách mají početnou závodní organizaci TOP 09, která navazuje na předchozí „tradice“. Nelze se potom divit, že se Mirek Kalousek rozčílí, když se někdo o jeho milované České televizi kriticky vyjádří. To nezná bratra ani sestru!

Perlil také Kalouskův juniorní sekundant Dominik Feri, který se prezidentovi posmíval, že je na státní návštěvě Číny „vyndanej jak chleba z tašky“, a i vám posílal přes sociální sítě rady jako „když se vyleješ rejžovým vínem, neměl bys psát na internet“. Co vy na to?

Dominik Feri je příkladem toho, jak politik dopadne, když žije v sociální bublině. To se pak místo službě veřejnosti věnuje honbě za lajky na sociálních sítích. Reálně sice pro občany neudělá nic, ale novináři jsou u vytržení. Nebudu se oplátkou Dominiku Ferimu posmívat, ale dovolím si vyslovit varování, že pokud bude nadále politickou kariéru zakládat na výkřicích na sociálních sítích, vyhoří jako prskavka.

Tradičně na hlavu státu útočí aktivista Janda z lobbistické neziskovky Evropské hodnoty. Posledním jeho výtvorem je výrok, že je „vychlastaná odcházející troska“. Přitom jde o člověka, kterého berou vážně některá média, a spolupracoval s mnohými ministerstvy. Ujíždějí mu nervy, že volí tak ostrá slova? Mimochodem, jak podle vás k takovým politickým neziskovkám bude přistupovat nová vláda?

Přesně tak, ujíždějí mu nervy. Z posledních vyjádření přímo čiší mimořádná hysterie a panika. Svědčí to o tom, že celý ten spolek je hrubě neprofesionální a neměl by proto získávat finanční subvence z EU nebo od spojeneckých ambasád. Myslím, že na takovou ostudu by naši zahraniční přátelé opravdu neměli přispívat. Věřím přitom, že si těchto faktů je vědoma nová vláda a vztah k tomuto obskurnímu spolku přehodnotí. Jsou jistě jiné, seriózní názorové platformy, které stojí za to podporovat a debatovat s nimi.

I vy osobně jste terčem mnoha útoků. Slavný byl před několika měsíci vzkaz novináře Jana Dražana z týdeníku Echo: „Bude to takhle, Jirko. Jednoho dne se potkáme na ulici. Buď si sundáš brýle, nebo ne. Pak přiletí facka. Nic víc, nic míň.“ Prozraďte, už k setkání na ulici došlo? A pokud ano, učinil slibované?

Dražan plně vyjádřil způsob myšlení „pražské kavárny“. Kdo s námi nesouhlasí, tomu dáme přes držku!

Na závěr, pokud byste se octil před pomyslným „shromážděním pražské kavárny“ a měl možnost cokoli říct, jak by váš vzkaz spolu s přáním do nového roku zněl?

Takové shromáždění by jistojistě připomínalo Státní soud. Redakce a umělci by zasílali rozhořčené telegramy, žádajíce trest nejpřísnější. Vzkázal bych jediné: Neodvolám!

Čtenářům ParlamentníListy.cz, jakož i všem občanům, bych do nového roku 2018 popřál hlavně pevné zdraví, špetku životního štěstí a radost v srdci.

Naší krásné republice přeji, aby zůstala hrdá a suverénní. Rozhodne leden!

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Jste prachsprostý lhář. Novinový vydavatel se pustil do prezidenta, od Ovčáčka se následně dozvěděl pravdu Pročpak má pan Drahoš takový strach? Kvůli debatě u Soukupa se spustila přestřelka na síti Kniha rozhovorů s ParlamentnímiListy.cz je kampaň nezapočítaná do limitu, naznačuje Zemanovi kontrolní úřad Pukne kavárna? Informace o nové knize Miloše Zemana. A „pěkný“ vzkaz přímo od prezidenta

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Radim Panenka, Jakub Vosáhlo