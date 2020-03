Pane premiére, pozor! Odborník radí: Nechat dodržování karantény na osobní odpovědnosti Čechů? Ne! Zavést striktní pravidla, jinak...

ROZHOVOR „Pan Hamáček by měl být z titulu ministra vnitra vedoucím krizového štábu a krizový štáb by měl řídit tým expertů z řad lékařů, virologů a biochemiků,“ říká k současné krizové situaci podnikatel, mentor strategie a marketingu Petr Viktorýn. Domnívá se, že líbivý politický marketing by nikdy neměl být nadřazován nad zdraví občanů a ukazuje přitom na osobu Andreje Babiše. Uznává ovšem, že Babiš je obdivuhodně pracovitý, jen by měl některé záležitosti delegovat. „Evropská unie je vždy aktivní v příkazech a omezeních, nikdy však ve faktických řešeních vzniklého stavu,“ varuje Viktorýn a kvituje vládní opatření, která se nelíbí Ursule von der Leyen. Řeč přišla i na budoucnost EU, či hnutí Milion chvilek. Ještě nás podle všeho čekají turbulentní dny plné změn...

Vláda s platností od 16. března vyhlásila kvůli dalšímu šíření nového typu koronaviru „karanténu“ pro celou Českou republiku, jak oznámil premiér Andrej Babiš (ANO). Je to podle vás v situaci, kdy se počet nakažených den za dnem navyšuje cca o čtvrtinu, namístě?

Pan premiér velice bázlivě a po malých kapkách víceméně podsouval občanům s určitou mírou omluvy, že zřejmě bude muset takto rozhodnout. No samozřejmě, že v této situaci je to naprosto v pořádku. Co naopak není v pořádku je, že až nyní byl aktivován expertní krizový štáb organizující způsobilé experty pro efektivní kroky.

Silný moment měl ministr vnitra Jan Hamáček. Toho rozčílil závěrečný dotaz nedělní tiskové konference. Redaktorka TV Prima se jej ptala, co lidem hrozí při porušování zákazu. „Lidem hrozí to, že někoho nakazí a on pak umře a jim to bude celý život líto. To je to, co jim hrozí,“ byl rozčílený Hamáček. Chce, aby lidé uvažovali hlavou a varoval před tím, že můžeme skončit jako Itálie. Je pro nás skutečně velkým nebezpečím nezodpovědnost jednotlivců?

„Lidé by měli zapojit selský rozum, že když to pár dní vydržíme, je šance virus zastavit,“ zdůrazňoval Hamáček. Apeloval tak na chování lidí. „Nechceme nikoho šikanovat,“ sdělil. Vítáte tento přístup? A bude to podle vás skutečně proveditelné v tak uvolněných mezích?

Krizové řízení státu nelze stavět na selském rozumu, který neprojevují ani představitelé vlády. Krizové řízení je o expertech a okamžitých krocích. Pokud se nám vraceli Češi z epicentra nákazy, tak tři infotabule na hranicích na tom nic nezmění, stejně jako vyhnat děti ze škol do nákupních center a pak je dát prarodičům (nejrizikovější skupině) na hlídání postrádá logiku.

Slovo „šikanovat“ se v této souvislosti vůbec nehodí. Měl byt aktivován „krizový režim“, jsme de facto ve válečném stavu. Pokud bychom, pro mnohé stále ještě imaginární virus, nahradili fyzickými hrdlořezy, také by necourali po ulicích a nevyhledávali skupinové kratochvíle mimo domov.

Většinová společnost se zatím shoduje, že Babišem uvalená opatření na omezení pohybu jsou v tuto chvíli dobrá, zároveň ale panuje rozčarování nad tím, že stát nedisponuje rouškami a respirátory ani v takovém množství, aby alespoň ochránil zdravotníky v první linii. Nemoc se bude rozšiřovat, hrozí, že zdravotníci budou postupně kvůli své vlastní nákaze vyřazeni ze hry a zdravotní systém zkolabuje?

Každopádně nezajistit ochrannými prostředky lékařský personál, který je vystaven nákaze, je velkým manažerským selháním týmu, který tyto kroky zajišťoval. Vyřadit ty, kteří nyní mají být v pohotovosti, by mohlo být ohrožením všech potenciálních pacientů, kteří jsou na jejich pomoc odkázáni.

Podcenil Andrej Babiš situaci, když neobjednal ochranné pomůcky dříve? Z dostupných informací přicházela první varování o jejich nedostatku už koncem loňského roku. Může tento konkrétní problém, pokud jej premiér urychleně nevyřeší, položit vládu?

Andrej Babiš v pozici předsedy vlády není tím, kdo by měl všechno řešit osobně. Je to obdivuhodně pracovitý chlap, který je v pohybu od rána do večera. Takové pracovní tempo má na vládě (a v politice) málokdo. A možná právě proto by měl premiér svolit, že všechno nemusí fyzicky projít jeho rukama a u každé krabice s rouškami jej nemusí natáčet televizní štáby. Vládu to jistě nepoloží, protože nekonstruktivní opozice hlasitě mlčí, místo aby navrhla lepší okamžitá řešení vzniklé situace. Zvládnutí celé korona-krize bude náročné a vybrat si dílčí chyby jako důvod k destabilizaci vlády, by nebylo moudré, ani etické rozhodnutí. Přešlapování na místě a fabulování připravenosti je za námi, situaci má v rukou prof. Prymula, který bude postupovat expertně.

Andreji Babišovi se nelíbí kritika ze strany šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové, podle níž není správné, aby jednotlivé státy EU uzavíraly kvůli koronaviru hranice. Andrej Babiš je přesvědčen, že pokud není efektivní akce schopna EU jako celek, musí to v rámci zachování zdraví obyvatel řešit jednotlivě členské státy. Souhlasíte s tím, že bylo nutné vzít věci do vlastních rukou?

V tomto kroku s panem premiérem plně souhlasím. Evropská unie je vždy aktivní v příkazech a omezeních, nikdy však ve faktických řešeních vzniklého stavu. Nelze se v těchto krizových situacích ohlížet na bruselské instituce, které mají dlouhodobě změněný způsob myšlení s ohledem na hysterickou touhu po naordinování unijní jednoty.

„Považuji drakonická česká opatření za krajně nebezpečná pro demokracii. Místo zakazování cest má vláda sehnat pomůcky ochrany a zvýšit zdravotní kontroly. Zastávám stejný názor jako Ursula von der Leyenová. Cestování patří k základnímu občanskému právu,“ míní šéfredaktor Fora24 Pavel Šafr na svém twitterovém účtu. Lze s tímto úhlem pohledu souhlasit?

Pan Šafr to nemyslí vážně. On si tímto švejkováním udržuje skupinu svých fanoušků a ač by možná někdy chtěl i mlčet, tak nemůže, protože touží po obsazení mediálního prostoru, což je jeho profesní prioritou. Já mám jiný názor, nicméně respektuji jeho touhu, že by se třeba s gelem a respirátorem rád vydal do Val di Sole. Zřejmě by ale i tam zjistil, že na turistu Šafra nikdo nečeká, protože jsou na tom ještě hůře, bez ohledu na jeho lidskoprávní postoje.

Jak se díváte na to, že některé evropské státy, například Velká Británie, prakticky žádná opatření neřeší? Donedávna tam dokonce uvažovali o tom, že Britové si s virem poradí tzv. „kolektivní imunitou“ poté, co se nákaza významně rozšíří v celé společnosti.

Čím později aktivujete krizový plán, tím horší se situace může stát. Samozřejmě se najdou hlasy, že bez vystoupení z EU by se Británii vše zvládalo lépe, nicméně Boris Johnson bude muset znovu zabojovat, aby vše důstojně zvládl. Mám ale pocit, že v Británii úplně nečinní nejsou, protože prosakují informace o možné čtyřměsíční karanténě pro seniory a dalších režimových krocích.

Některé země, jako Švýcarsko, Rakousko, nebo Slovensko, se dostaly do problémů s Německem. To jim prý zabavilo již zaplacený zdravotnický materiál, včetně důležitých respirátorů a roušek. Přestáváme v EU táhnout za jeden provaz? Očekáváte, že tato událost bude mít nějakou dohru?

Německo si ohýbá pravidla podle sebe, a to i ve věcech „solidarity“. My to bez roušek z Německa jistě zvládneme, pouze nás to zpomalí. Otázkou zůstává, kdo si s takovým partnerem v budoucnu sedne ke stolu při řešení jiných důležitých rozhodnutí. Partnery vždy prověří až krize a jeden ze světových politiků v podobných situacích rád používá větu „budeme se chovat symetricky“. Německo si tímto krokem v sousedských vztazích určitě nepomohlo.

Co říká současná pandemie o akceschopnosti Evropské unie?

Dlouhodobě kritizuji EU a EK jako zbytečnost, jejíž práci zastane rada ministrů jednotlivých členských zemí. Z mého pohledu je EU nejen neschopná akce, ale ve chvíli, kdy jednotlivé státy hrají o čas, je EU už i naprosto ignorovanou institucí. Z mého pohledu členské státy dostaly příležitost demonstrovat, že to jde i bez EU.

Silná kritika se snesla na hlavu principála Divadla Na Jezerce Jana Hrušínského za jeho výroky. Ten totiž opatření proti šíření koronaviru označil za cílenou likvidaci jeho divadla. Hrušínský se za své výroky později omluvil a zdůvodnil je starostí o zaměstnance divadla a o jejich materiální zabezpečení. Věříte mu omluvu? Jak to podle vás myslel?

Kultura je trh jako každý jiný. Některé divadelní scény nyní okamžitě přicházejí s on-line přenosy představení a s možností placení přes mobil. I já na YouTube kanálech koukám na divadla z opačného konce republiky, tzn. někdo tuto situaci využívá k aplikaci nových technologií a posílení vlastní konkurenční výhody, někdo zůstal u natahování ruky. Podobné výkřiky proto nemůžeme soudit, o dopadu vyřčeného rozhodne trh a diváci. A omluva? …jaká omluva. Je snad příčetný.

Kvůli nařízením vlády za účelem zastavení šíření koronaviru zůstaly zavřené veřejné instituce. Zejména divadelní herci, kteří jsou tak říkajíc na volné noze, teď nevědí, co si počít. „Děláte si pr*el?! A co budeme žrát?“ napsal ve vzteku muzikálový herec Ondřej Bábor. Je to adekvátní reakce?

Neznám osobně pana Bábora, proto nevím, co je u něj adekvátní reakcí. Krátkodobá ztráta práce trápí určitě více zaměstnanců, ne jen herců. Samozřejmě ti, kteří dostanou mediální prostor pro sdělení svých pocitů, jsou holt více slyšet. Dlouhodobě navrhuji na ZŠ předmět „finanční gramotnost“, aby se podobné situace všem lépe zvládaly.

Než toto všechno začalo, tak jsme řešili demonstrace Milionu chvilek pro demokracii, problémy premiéra Babiše v Bruselu, uprchlíky na turecko-řecké hranici a jejich utrpení, novou zelenou dohodu Evropské komise – to vše nyní ustoupilo do pozadí. Až se dnešní problémy rozplynou, očekáváte, že se tato témata opět objeví ve stejné formě a budou určovat podobu veřejné debaty, nebo ustoupí do pozadí?

Milion chvilek je politickým, nebo spíše aktivistickým projektem a jako takový se snaží získat popularitu a sympatizanty komunikováním, pro tuto skupinu, „velkých“ kauz.

Někoho to nadchne, někoho i vtáhne do děje, někoho znudí a někomu je to od počátku divné, kdo a s jakým cílem to financuje. Angažovaná mládež tu byla vždycky, stejně jako zde byli různým režimům poplatní umělci. S tím nic nenaděláme.

Republika po korona-opatření ovšem bude jiná. Mnoha lidem se změní priority. Budeme zřejmě svědky mnoha tragédií a příběhů, které nás zasáhnou a přivedou každého k redefinici vlastních priorit. Zažijeme propad spotřeby, navazující krizi pracovního trhu, výprodeje, ale také tvorbu nových příležitostí a stimulaci příštího hospodářského růstu.

Politika částečně ustoupí osobním prioritám. Lidé budou pokornější, vstřícnější a jistě i zodpovědnější, pokud si uvědomí, že péče o vlastní zdraví, pohybový aparát, skladbu potravin nebo o obezitu je může v budoucnu vyčlenit z případné rizikové skupiny, pokud by se opakovala nějaká pandemie. V tu chvíli bude pro každého důležitější chránit to blízké a neřešit to vzdálené.

Češi budou více řešit vlastní rodinu a kondici vlastní země, než demonstrace s globálními chimérami či s dávno vyčpělými dotačními kauzami. Budeme hrdí na to, co máme a budeme méně ochotní demonstrovat za něco dalšího, co bychom ještě mohli mít, protože jsme si prošli obdobím, kdy jsme také o všechno mohli přijít.

Jako člověk zabývající se marketingem, strategií a krizovým řízením, očekávám zásadní vnitřní ozdravení dnešní konzumní společnosti. Více než politická příslušnost bude vítězit odborná zdatnost a osobní odhodlání udělat nezištně cokoliv prospěšného pro stát a pro občany. Současná „krize“ nám možná ukáže ještě úplně jiné lídry a jiné cíle, než nabízí Milion chvilek pro demokracii.

