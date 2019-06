Paní Geislerová, i lidé mimo Prahu naladí ČT! Tajtrlíci z pódií. Publicistu Vyorala hereččina péče o „vesničany“ nadzvedla ze židle

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA „Ať si paní Geislerová zajede mimo Prahu, můžu jí garantovat, že je tam rovněž signál České televize a na internetu tam taky chytají Bakalova ‚správná‘ média,“ říká komentátor Tomáš Vyoral k výroku herečky Ani Geislerové, která se domnívá, že lidé mimo hlavní město trpí jistou informační bariérou. „Uvažování paní Geislerové krásně ilustruje základní rys takzvaných lepších lidí, podle nichž ti, co mají jiný názor, volí nebo smýšlejí jinak a ‚neuvědoměle‘, jsou neinformovaní, frustrovaní, nevzdělaní, zaostalí, ustrašení a nevím co ještě,“ nešetřil herečku Vyoral.

„Vezměme si naši zemi zpátky,“ vyzval Václav Klaus ml. Hesly nového hnutí Trikolóra jsou „Žijeme v České republice“, „Bohatství vzniká z práce“ a „Braňme normální svět“. Kopíruje Klaus ml. tak trochu rétoriku Donalda Trumpa? Myslíte podle prvních signálů, že nové hnutí bude spíše pravicové, nebo se bude snažit zaujmout konzervativce nejen napravo?

Ač některá prohlášení mohou vyznít velmi podobně, tak si nemyslím, že by Klaus ml. kopíroval rétoriku Donalda Trumpa. Václav Klaus ml. jen konzistentně pokračuje v rétorice, kterou od něj slyšíme už léta. Podle prvních signálů i podle toho, jakými názory je Klaus ml. znám, se bude jednat zcela jistě o pravicové hnutí. Nicméně v současné politické a světové situaci pravo-levé vidění světa ustupuje na druhou kolej za konzervativně-liberální, respektive národně-vlastenecké vs. globalisticko-prounijní. A prounijní zde myslím v tom takřka EUrohujerském smyslu. Z tohoto pohledu pak může zcela určitě mladý Klaus posbírat nějaké hlasy i od levicověji smýšlejících konzervativců. Kolik jich ale bude, to si netroufám ani odhadovat.

Anketa Jaký volební výsledek může ve sněmovních volbách dostat Klausovo hnutí Trikolora? Pod 3 procenta 5% 3 až 5 procent 6% 5 až 7 procent 5% 7 až 10 procent 13% Nad 10 procent 71% hlasovalo: 14727 lidí

Má v dnešním českém politickém klimatu Klaus ml. šanci uspět? Má se bát třeba ODS? Její předseda Petr Fiala komentoval Klausovo snažení poznámkou, že podobných projektů už bylo více, a poukázal na to, že nedopadly zrovna dobře.

Klausovo hnutí má dle mého dokonce velkou šanci uspět, protože na politické scéně je pro skutečně konzervativní pravicovou stranu místo. Že je pan Fiala analytik i politolog na baterky, vidí zřejmě už i nejoddanější z voličů, kteří ODS stále volí i v její současné liberálně-středové, tedy populistické podobě. Jelikož v politice střed není nic jiného než populismus. Nicméně ODS se ani tak nemusí bát úbytku voličů v souvislosti s Klausovým hnutím, jako spíše konkurence. Protože sice řada voličů byla pro ODS „jen“ kvůli Klausovi, obdobné množství voličů zase ODS kvůli Klausovi naopak nevolilo. Takže v tomhle ohledu by to mohlo dopadnout pro ODS plus minus autobus. Větší problém už vidím v konkurenci mezi ODS, TOP 09, Starosty a taky do určité míry Piráty, kteří se sice čím dál více odkopávají, ale stále umí klamat rameny.

Odchodem Klause mladšího a Zuzany Majerové Zahradníkové je ODS ideologicky a názorově právě na úrovni většiny těchto stran. Jinak nejvíce by se dle mého úbytku voličů ve prospěch Klausova hnutí měla bát z povahy věci SPD a dost možná i ANO, vzhledem k tomu, jak je Babišovo hnutí široce rozkročeno, jaké množství lidí ho volí a jak velkou část možná stále i „protestních“ hlasů pobírá. A dost možná Klausovo hnutí dá hřebíček do rakve v minimálních procentech se pohybujícím Svobodným, Realistům a podobným menším subjektům. Pokud se mladý Klaus udrží na uzdě a neudělají s hnutím nějaké velké přešlapy – například co se personálního obsazení týká – pak má dle mého v příštích parlamentních volbách potenciál na 10–15 procent.

Chybí Klausovi program? Není to náhodou tak, že většina opozice v současné době zná pouze heslo „Antibabiš“?

Klausovo hnutí zatím kompletní program nepředstavilo, nicméně řadu programových bodů, které spadají právě pod tři výše zmíněné pilíře, má uvedeno na svém webu. Takže bych vůbec neřekl, že nemá program. Že většina opozice, zejména pak samozvaně demokratické strany z tehdejšího „demokratického bloku“, má hlavní program „Antibabiš“ vidíme a slyšíme už dlouho. Jen nerozumím tomu, že si ještě po takové době nevšimly, jak je to kontraproduktivní a jak jim samým to u voličů škodí. Typickým příkladem je opět zřejmě nejslabší politolog u nás, Petr Fiala, který ačkoliv své proklamace prokládá vždy marketéry vykoumanými slovíčky jako „alternativa“ nebo „rozum“, tak na Andreje Babiše a ANO nezapomene prakticky v každé druhé větě.

Premiér Babiš to koneckonců sám nemá lehké. Nově se do něj opřela i herečka Aňa Geislerová: „Takovej ten názor, že když někdo vyhrál volby, tak si máme všichni dřepnout do koutka a přetrpět těch pár let, než to bude všechno překopaný, s tím já nemůžu souhlasit,“ uvedla. Je podle vás takový přístup oprávněný?

Ale samozřejmě, že není dobré jenom sedět v koutě a čtyři roky jen nečinně přihlížet, co politici dělají, nebo nedělají. Ale když týden co týden na náměstích s prominutím tajtrlíkují a proklamují pořád ty stejné uvědomělé obličeje s tím, že hlavní téma „antibabiš“ a „antizeman“ se prolíná prakticky léta a jen operativně mění téma vedlejší – které však prohlašují za hlavní (ať už je to Fajt, Benešová nebo kdokoliv) – tak už je zkrátka nemalá část lidí, možná většinová nebere vůbec vážně. Organizace ze stran pochybných politických neziskovek a opět pouze téma „antibabiš“ bez jakéhokoliv konstruktivního řešení jim také nepřidává.

Geislerová má také starost o informovanost občanů. „Dokážu si představit jejich frustraci, s čím jakoby oni zápolej a s tím, že jejich přísun informací, asi, nebo informovanost není tak velká jako naše, možná je to ani nezajímá, nebo jsou třeba pod nějakým cíleným dezinformačním tlakem, to všechno tam figuruje,“ uvedla herečka k rozdílu mezi hlavním městem a zbytkem země. Existuje podle vás v ČR jakási informační bariéra? A jsou čeští občané ovlivněni dezinformacemi?

Já myslím, že informační bariéra je především v mozku paní Geislerové a celé té skupiny tajtrlíků z pražských pódií. Ať si paní Geislerová zajede mimo Prahu, můžu ji garantovat, že je tam rovněž signál České televize a na internetu tam taky chytají Bakalova „správná“ média. Ale taky tam zůstalo, alespoň dle mého, o kousek více selského rozumu a názorové bubliny, v nichž se v rámci většinové umělecké defakto sekty pohybuje třeba paní Geislerová, jsou méně výrazné.

Anketa Měl by být prezident Zeman sesazen z úřadu? Ano 10% Ne 90% hlasovalo: 23147 lidí

Uvažování paní Geislerové krásně ilustruje základní rys takzvaných lepších lidí, podle nichž ti, co mají jiný názor, volí nebo smýšlejí jinak a „neuvědoměle“, jsou neinformovaní, frustrovaní, nevzdělaní, zaostalí, ustrašení a nevím co ještě. Poradil bych paní Geislerové, až bude příště zase stát na náměstí, ať si zkontroluje nohy a kdyžtak ustoupí trošku doleva, protože evidentně si většinou stojí na vedení.

Jak vnímáte to, že dnes herci poměrně výrazně promlouvají do politického dění nejen u nás, ale i ve světě? Jsou to známé tváře, mají tedy možnost více lidí přesvědčit? Do demonstrací proti Andreji Babišovi se zapojil například Jiří Mádl, u kterého nejde o první politický počin, Ivan Trojan či Jitka Čvančarová.

Herci a další umělci byli, jsou a vždycky budou hlásnou troubou každého režimu. Ne všichni, ale velká část z nich. Jsou veřejně známí, kvůli své obživě potřebují být s režimem většinou zadobře a většina z nich uvažuje spíše emocemi než rozumem a se vší úctou ne zas nějak bystře. Sám Miloš Kopecký – bezpochyby herecká legenda – například řekl, že „inteligentní člověk si přece večer nenasadí nos a nejde předstírat, že je někdo jiný“. Nebo jsem zrovna minulý týden zaslechl ve starším rozhovoru s bývalou dětskou hereckou hvězdou Romanem Čadou: „Upřímně řečeno ani jsem od těch herců nikdy nic moc chytrýho neslyšel. Mně přišlo, že potom celou tu jejich osobnost tvoří ty jejich role. Když se nemůže vzít do role, tak v principu mi to přišlo, že řada těch lidí byla velmi prázdný osobnosti.“ Co se týká přesvědčení ostatních, myslím, že více si to oni sami a nejrůznější PRisté myslí, než jaká je realita.

Fotogalerie: - Bureši za katr

Moderátorka ČT Nora Fridrichová se opět dostala pod palbu kritiky, pro svůj tweet o letenkách pro lidi nad 40 let. V rozhovoru pro DVTV pak vyjádřila přesvědčení, že moderátor nemá být jen mluvící hlavou, to by potom prý bylo, jako v Severní Korei. Podle ní je v pořádku, když novinář na osobním profilu na sociální síti píše krátké glosy, či jinak komentuje politické dění. Máte také takový názor? Musí novinář veřejnoprávního média za každou cenu a za každých okolností dodržovat striktní neutralitu? A lze to vůbec?

V onom rozhovoru paní Fridrichová mimo jiné také uvedla, že novinář by neměl být aktivista, že mezi novináři a aktivisty vnímá zeď a že ona je novinářkou. Co si o ní ale máme myslet, když se před volbami do Evropského parlamentu fotí s odznáčkem politické neziskovky Pulse of Europe vedené nechvalně známým aktivistou Peszynskim? Zcela evidentně – a vidíme to na příkladu paní Fridrichové nebo pana Wollnera – veřejnoprávní novináři striktní neutralitu dodržovat nemusí, ale dle mého názoru by měli – při výkonu povolání, což vyplývá z povahy veřejnoprávního média, které by mělo být co nejvyváženější a v rámci možností objektivní. Což není. A není i z toho titulu, že řada veřejnoprávních novinářů zkrátka nedokáže své názory, sympatie a antipatie udržet v rámci výkonu povolání na uzdě.

Co se týká sociálních sítí, já nemám problém s jejich krátkými glosami nebo komentováním politického dění, ale myslím si, že by mělo mít určité meze a mělo by být z povahy jejich veřejnoprávní práce vyvážené – padni komu padni. Jinak v očích široké veřejnosti – nikoliv jejich mediální a názorové bubliny – ztrácejí kredit. Ale to je jejich osobní věc.

Hustopečská mandlovice se kvůli novému nařízení z Bruselu bude muset přejmenovat, nesplňuje totiž unijní podmínky, neboť pochopitelně nejde o pálenku z mandlí. Rodinná firma se tak bude muset přizpůsobit. Jde podle vás ještě o ochranu zákazníka?

Samozřejmě, že nejde. Jde o další byrokratickou zbytečnost, kterou tamní štědře placení úředníčci vykazují svou činnost. Hlavně, že malicherné problémy, jako jsou třeba ochrana vnějších hranic a řízená migrační invaze, mají soudruzi v Bruselu vyřešeny. A počkejte, až si všimnou, že svíčková není ze svíček, utopenci nejsou z utonulých, španělský ptáček není ptáček a ani španělský nebo že cikánská pečeně není z cikánů, to bude teprve v politbyru pozdvižení!

Česká armáda se chystá přezbrojovat. Náčelník generálního štábu Aleš Opata v akčním videu AČR oznamuje občanům, že současná bojová vozidla pěchoty ruského původu již nevyhovují. Potřebu nových strojů označuje za akutní. Měla by veřejnost tento nákup podporovat? Koneckonců, v případě, že by výběrové řízení vyhrála některá z českých firem, mohlo by jít o důležitou podporu domácího průmyslu…

Osobně na přezbrojení nevidím nic špatného. Je-li to podloženo reálným stavem. Vzhledem k historii armádních zakázek bych však prosil, aby na celý proces příslušné orgány řádně dohlížely. Pokud toho jsme ještě schopni, alespoň částečně, tak bych určitě upřednostňoval české výrobce.

Psali jsme: Ty ku*ndo, ty pí*o, kup si zrcátka. A vohol si ji! Vysokou političku Pirátů slovně napadl motorkář. Máme neskutečný policejní záznam incidentu „My rozhodujeme, co se bude vysílat!“ Vadim Petrov o minulosti a budoucnosti České televize, která od vás chce víc peněz VÍME PRVNÍ Dopravní podnik v Praze chystá audit smlouvy s firmou Siemens. Může prý jít o rizikovou spolupráci Foldyna udeřil na akademiky: Argument, který překoná i Miloše Jakeše

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Marek Korejs