Paroubek se neudržel: Vládní mimoňové. V zimě poznáme ty lži, jak to mají zajištěné. A senilní Kalousek...

„Vládou zatřese především výsledek voleb. Jestli budou volit Ferdu Mravence, tak to je lepší, než kdyby volili Kalousky, Pekarové, Jurečky…. a podobná individua,“ vzkazuje bývalý premiér Jiří Paroubek. Řekl, co si myslí o zastropování energií i jak vnímá demonstrace. Opřel se nejen do vlády, ale i do Miroslava Kalouska. Přišla i rada pro ty, kteří nechtějí používat ruský plyn. V souvislosti se soudem s Andrejem Babišem zmínil Švejka.

Vláda zastropovala ceny elektřiny a plynu. A názory na její konání jsou opět různé. Někteří ji chválí, že „konečně“ něco dělá, další upozorňují, že zastropování je příliš vysoké, navíc, že opatření přišlo zbytečně pozdě. Co vy na to říkáte?

Myslím, že pravdu mají všichni. Je potřeba ocenit vládu, že se konečně vzpamatovala, po skoro tři čtvrtě roce. Jiná věc je, že v okolních zemích, třeba na Slovensku, které je plně srovnatelné s námi, kupní silou obyvatelstva, je ten strop čtvrtinový, takže pro ty lidi to bude samozřejmě lepší.

A upřímně, i ty dnešní ceny zafixované u ČEZu jsou asi o dvě pětiny nižší než toto cenové maximum. Takže se ukáže, jak to bude fungovat v praxi. Ale je to jako všechno, co tato vláda dělá. Nedostatečné, pozdě, špatně. Už dnes je obrovské pnutí ve společnosti, a to zatím máme jen předpisy těch nákladů na energie. Uvidíme, co bude na podzim.

A co říci na to, že ten strop je o něco vyšší, než navrhla den poté EU?

Já tomu prostě nerozumím. Protože EU samozřejmě vychází i z kupní síly států, která je vyšší, než máme my. Prostě, ta naše vláda je zcela neschopná, když bych to měl shrnout.

Už minulý týden v pátek na jednání unijních ministrů nepadla shoda ohledně návrhu na zastropování ceny ruského plynu. Čekal jste, že to tak dopadne? A může se to ještě změnit?

Očekávat, že tolik zemí zvolí jednotný přístup, jednotnou strategii, je obtížné. Každá ta země má jiné zájmy, jiné možnosti.

Podle průzkumu agentury Kantar si 43 % lidí myslí, že by se Česko mělo zcela odstřihnout od Ruska i za cenu, že mu zdraží energie – zatímco 49 % říká, že bychom s Ruskem měli vyjednávat. Překvapuje vás tento výsledek? A měla by k tomu vláda přihlížet?

Podívejte, já si navíc myslím, jak znám připosraženost českých lidí, že řada z nich neřekla, co si skutečně myslí. Takže bych reálnou podporu myšlenky přímého jednání s Rusy viděl někde mezi 55 až 60 procenty. I s ohledem na ty oficiální výsledky by vláda k tomu ale měla přihlédnout. Ale jsou to prostě političtí mimoňové, takže se obávám, že teprve v průběhu zimy poznáme všechny lži, které nám říkají, jak to mají zajištěné.

Pokud vyprovokují Rusy k tomu, a obávám se, že k tomu dříve či později dojde, aby zastavili dodávky plynu a ropy, no tak to dopadne na Českou republiku velice tíživě. Může se zastavit i průmysl. A samozřejmě budeme mít zimu v domácnostech.

Co by podle vás vládu k takovému jednání vedlo?

Myslím, že je to jednak neschopnost – a pak také zájem vycházet vstříc našim americkým přátelům. Pro ty je zajímavé sem dodávat jak zbraně, tak zkapalněný plyn, který je tak 4× až 5× dražší než je plyn, který šel až do nedávné doby, tedy bez jakýchkoliv problémů, do Evropy z Ruska. Takže jsou to byznysové zájmy a ta vláda se nechová jako ochránce českých národních zájmů, ale respektuje národní zájmy USA.

Podle Miroslava Kalouska je po kroku vlády ohledně stropu na ceny energií jasné, za co se bude demonstrovat 28. září. „Demonstrace budou za proruskou a protizápadní orientaci státu,“ řekl. Co na jeho slova říkáte?

Anketa Kdo po vládním zastropování cen bude demonstrovat, bude demonstrovat jen za proruskou orientaci, tvrdí Kalousek. Má pravdu? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 19675 lidí

To, že se v průzkumech objevuje, že většina lidí chce jednat s Ruskem o dodávkách plynu a o cenách, vidím jako úplně logické. Jestli někdo nechce mít ruský plyn, no tak ať si ho vypne a používá, já nevím jaká paliva. Jestli si bude ohřívat věci na petroleji nebo na lihu? To si pamatuji ještě z dětství, že byly lihové ohřívače. Ale měl by tedy většinu společnosti respektovat. Protože tohle je hrozné.

Myslím, že bychom se měli vydat maďarskou cestou, která je realistická. A k tomu je také potřeba ukončit konflikt na Ukrajině, ne tam dodávat zbraně. Ne se tvářit jako válčící strana, kterou ve skutečnosti nejsme. Takže ukončit válku na Ukrajině, což by vedlo jednak ke snížení napětí, jednak ke snížení cen komodit, možná velmi rychle a možná až na předkrizovou úroveň.

To je to, co bychom potřebovali, abychom vyloučili dodavatele drahého plynu do Evropy. Protože drahý plyn do Evropy znamená také vyšší ceny. Tak nevím, co budou lidé říkat, když budou platit pětinásobně vyšší ceny, než platí teď?

Mimochodem, co říci na to, že před týdnem v debatě na CNN Prima News předsedkyně KSČM Kateřina Konečná, co se týče divácké podpory, získala přes 50 % a na celé čáře tak vyhrála například nad předsedkyní Sněmovny Pekarovou? Co to vypovídá o náladě v této zemi?

Tak, je to anketa. Komunisté mají báječně ukázněné jádro členů, kteří hlasují v takovýchto anketách. Ale porazit Pekarovou Adamovou není zase tak žádné velké umění.

Organizátoři demonstrace z 3. 9. vyzývají vládu, aby do 25. 9. podala demisi – jinak se bude prý protestovat 28. září po celé republice. Další protesty pak chystají na říjen odbory. Myslíte si, že to má na vládu nějaký účinek? Domníváte se, že třeba i to zastropování je určitým výsledkem té demonstrace z 3. 9.?

Vládou zatřese především výsledek voleb. Je potřeba, aby lidé šli nejenom na demonstrace, ale aby šli také k volbám. A aby nevolili podle možnosti žádnou z vládních stran. Jestli budou volit Ferdu Mravence, tak to je lepší, než kdyby volili Kalousky, Pekarové, Jurečky... a podobná individua. Myslím, že je dobře, že organizátoři uspořádají ty demonstrace de facto celostátní, toho 28. září. Zřejmě čekají i na výsledky voleb.

Ale já bych nepodceňoval schopnost těch voličů pravice, kteří jsou velmi agresivní, vyhecovaní většinou mainstreamových médií a k těm volbám se prostě dostaví. Jde o to, aby prohráli, zejména senátní volby, na celé čáře. A také v naprosté většině velkých měst. A pak ta vláda změkne, protože ty jednotlivé strany budou hrát o svoji další existenci.

Fotogalerie: - Fialenko, idi na chuj!

Ve svém blogu na webu Vasevec.cz jste se vyjádřil k soudu s Andrejem Babišem. Přirovnal jste ho k procesu se Švejkem. Proč?

Připomíná mi to ten pokus o proces se Švejkem kvůli jeho údajné dezerci, když se oblékl do ruské uniformy, aby si ji jen tak z plezíru zkusil. Jeden ze soudních úředníků vojenského soudu požádal závodčího, aby přivedl Švejka do soudní síně, slovy: „Přiveďte odsouzeného, co to říkám... obžalovaného...“ Takže obávám se, že je to něco podobného. Je to politický proces. Protože ve slušné zemi by takovýto proces proběhl třeba za měsíc.

Nebyl jsem voličem Andreje Babiše v těch posledních sněmovních volbách. Myslím si ale, že jeho vláda byla o třídu nebo možná o dvě výš, než je ta současná. A myslím, že tímto ta česká justice a zejména vrchní státní zastupitelství kleslo na úroveň prokuratury někde v rozvojové zemi.

Fotogalerie: - Babiš před soudem

Na závěr ještě odbočíme. Co říkáte na aktuální situaci kolem nelegálních migrantů? Mluvím o migrační cestě z Turecka. Jen za minulý víkend jich policisté pouze na Moravě údajně zadrželi kolem sedmi stovek. Mluví se o tom, že čísla ohledně nelegální migrace jsou vyšší než v roce 2015, tedy v době tzv. migrační krize. Co na to říkáte?

Něco zřejmě nefunguje na hranicích EU. Takže je potřeba s tou migrací do Evropy – možná přímo řízenou, nevím, jestli z Turecka nebo odněkud odjinud, která může pomoci rozvrátit křehké sociální struktury, jež v současné krizi prostě křehké budou – něco dělat. A to by měla dělat EU.

Tak jak si myslím, že to zastropování cen energií, ten přístup k tomu, jak pomoci lidem, je věcí jednotlivých států – tak tady, ohledně migrace, si myslím, že to vyžaduje akci Evropské unie.

