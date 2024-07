Pavel v roce 1989 na stejné pozici jako Putin. Válka na Ukrajině se ale blíží konci. To nám řekl Josef Mašín

V Česku prošla korespondenční volba. V USA s ní máte jisté zkušenosti. Jak tuhle volbu vnímáte?

Korespondenční volby, jak vedené zde v Americe, obzvláště ve státech jako Kalifornie, Wisconsin, Georgie, Michigan, Pensylvánie, Illinois, ale i v dalších, byly hlavním zdrojem volebních podvodů, které šly do statisíců, možná milionů hlasů. Americké soudy v obavách z rasových a politických nepokojů spojených se žhářstvím a rabováním, ke kterým v Americe došlo, k 754 pouze od začátku roku 2020 vedeným Black Lives Matter a Antifou, tedy před volbami, odmítly podané žaloby projednávat.

Vzdáleně sledujete dění v Česku, co si o něm myslíte?

Příležitost k obnově této země byla promarněna v roce 1989. Indoktrinace trvající čtyřicet let zlomila charakterovou páteř většiny občanů, kteří se dnes cítí šťastnějšími, když jsou něčími vazaly, než sebevědomými občany své země.

Český prezident Petr Pavel vysvětlil, že mu ve vašem vyznamenání brání část vašeho příběhu. Velmi zkráceně jde o to, že „v září 1951 se odbojáři vloupali do policejních stanic, aby získali zbraně. Zabili při tom dva policisty, které ale před tím odzbrojili. V srpnu 1952 přepadli auto, které vezlo výplaty. Při tom zemřel pokladník, který peníze hlídal a byl ozbrojen“. Co vy na to?

Debata o našem vyznamenání je pro mě pouze měřítkem toho, kde se dnes většina občanů této země, kteří si volí své vůdce, nachází. Ten první, Havel, kterého si komunisté zvolili sami, bezcharakterní alkoholik, jehož jméno vítá návštěvníky republiky již na pražském letišti, vhodně reprezentuje své voliče na obrázku s pochcanými kalhotami ve společnosti se svou, též obdivovanou přítelkyní a „soul mate“ Mařenou Albrightovou.

Klaus, organizátor „privatizace“ rozkradených majetků, kterážto by se bývala mohla odehrát i v Nigérii, spolupracoval na rozbití Československa. Zeman je alkoholik, bývalý komunista a doživotní marxista.

A Pavel? Chápu prezidenta Pavla. Jeho rodinné kořeny a životní cesta jsou jiné, než ta mého bratra a má. Petr Pavel byl od svého mládí veden svým otcem v duchu komunistické strany a věrnosti k Sovětskému svazu, k čemuž složil přísahu a přislíbil chránit zločinný stát, který nemilosrdně vraždil své občany. Stát, který zavraždil mého strýce, mé přátele a mou matku. Ti, kteří byli komunistickými katy zavražděni, byli při plném vědomí se svázanýma rukama za zády pověšeni a trvalo jim až patnáct minut, než strastiplně zemřeli. Za prezidenta Havla dostali někteří ještě patnáctileté zbytkové tresty. On přísahal věrnost Sovětskému svazu v boji proti kapitalistickému NATO, které bylo asi jiné, než NATO dnešní. Nevím, zda svou přísahu odvolal. V roce 1989 byl při zhroucení světového komunismu Petr Pavel na stejném místě a ve stejné pozici, jako jeho nynější ruský prezidentský protějšek Vladimir Putin.

Jednou jste obchodoval se stíhačkami. Jak vnímáte český nákup čtyřiadvaceti letounů F-35 Českem?

Neznám strategický koncept České republiky. F-35 je to nejlepší, co zde létá. Systém daleko přesahující požadavky zemí bez globálních ambicí buď útoku, anebo obrany s výjimkou Izraele. Ten jich plánuje koupit padesát. Majitelé jsou a budou dlouhodobě totálně závislí na Americe, kterážto dnes se svým prezidentem není tím spojencem, na kterého je možno se spoléhat. Podívejte se právě na Izrael. Tomu Bidenova Amerika odmítá dodávat zbraně, které potřebuje k ochraně své země.

Neschopné velení obranných složek pod Joem Bidenem a rasistou a neomarxistou Lloydem Austinem, pod jehož velením za Obamy bylo za šest set milionů dolarů vycvičeno osm syrských „bojovníků“, kteří měli bojovat ve velkých jednotkách proti Bašáru al-Asadovi, je toho důkazem. I těchto osm „bojovníků“ po ukončení výcviku beze stopy zmizelo. Austin, lobbista pro Raytheon Company (Bývalá nadnárodní korporace se sídlem v americkém státu Massachusetts a jeden z největších dodavatelů zbraní a vojenské techniky na světě. Pozn. red.), spolu s vlastizrádcem, který, ne-li na šibenici, tak by měl trávit svůj čas ve Fort Leavenworthu, generálem Markem Milleym, byli zodpovědni za americké fiasko v Afghánistánu.

Milley v několika případech, jako například v Sýrii, neuposlechl prezidentské instrukce o nasazení amerických jednotek. Před prezidentskými volbami kontaktoval svůj protějšek v Číně, kterému sdělil, že bude-li Amerika kdykoliv připravovat preventivní obranný útok proti Číně, bude on ten první, který se o tom od Milleyho dozví. Před událostmi v Kapitolu instruoval Trump Milleyho, aby připravil možné nasazení Národní gardy proti možným tamním výtržnostem 6. ledna 2020. Tyto instrukce Milley po dva dny úmyslně ignoroval.

Austin, spolu se svým novým šéfem generálního štábu amerických obranných složek, generálem Charlesem Brownem, rasistou, který je pyšný na to, že při svém jmenování do této pozice – možná nejvyšší velitelské pozice amerických branných složek, které by nedosáhl, kdyby nebyl černoch, řekl svému dospívajícímu synovi, že žije v zemi, kde jsou černoši diskriminováni, kde marxistické hnutí Black Lives Matter bojuje za jejich práva, vymysleli plovoucí ponton, kterým chtěli zásobovat zločinecký Hamás v Gaze. Ponton stál 320 milionů dolarů a za tři dny se potopil.

Dodávka prvních letadel se má uskutečnit v roce 2031. Pro bojeschopnou jednotku čtyřiadvaceti letadel je nutno mít minimálně šestatřicet pilotů schopných okamžitého nasazení s dalšími patnácti až dvaceti ve výcviku. Nasazený schopný pilot, nepočítaje v to hodiny v simulátoru, musí při nejmenším nalétat 130 hodin ročně v letadle stejného typu. Každá hodina F-35 ve vzduchu stojí 42 až 46 tisíc v dnešních dolarech. Příslušná nutná infrastruktura a nutné modifikace během služby systému zrovna tak jako příslušné zbraně a munice – specifické pro toto letadlo – nejsou započítány.

Bude záležet na následujících vládách, zda tento závazek dodrží, nebo zůstane-li pouhým gestem kvůli šoku z ruské invaze. Konflikt na Ukrajině se stal špatným snem každého logistika. Zbraně a vojenské harampádí, které mají někteří členové NATO ve snaze předstírat, že jsou ozbrojeni, postrádají základní pravidla kompatibility a účelnosti. Je otázkou, zda následující vlády budou ochotny dodržet tento dlouhodobý závazek a zda se NATO stane tím, čím od konce studené války není.

Kdybych musel do války proti Rusku, co byste mi poradil?

Sbalit kufry a zmizet tak, jak to dělají Rusáci i Ukrajinci.

Díval jsem se na záběry z Hirošimy a Nagasaki. Neobáváte se, že tak skončíme všichni?

Po napadení Ukrajiny 24. února 2022 bylo Ukrajině okamžitě jasné, že i přes své počáteční úspěchy tuto válku nemůže vyhrát. Pomocí Erdogana Ukrajina vstoupila v březnu 2022 do vyjednávání o míru s Ruskem, které, přestože se blížilo k úspěšnému konci, bylo sabotováno Borisem Jonsonem, který přijel na Ukrajinu. A o něco málo později i Bidenem. To oni přislíbili Ukrajině neomezenou pomoc až do nedefinovaného konečného vítězství. EU a NATO se k válečnému pokřiku přidaly, aniž by EU přestala pokračovat v podpoře Putina nákupem plynu a ropy. Ten putoval pod botami ukrajinských vojáků. Ti jsou posíláni na smrt kulkami zaplacenými EU a také Čechy.

Hirošima ani Nagasaki se tentokráte opakovat nebudou. Válka se blíží ke konci. Putin dosáhl svého cíle zrovna tak jako investoři a oligarchové na Západě, kteří budou radostně investovat peníze, opět hlavně amerických daňových poplatníků v poměru 1:10. Za jeden dolar investovaný do války, deset za novou výstavbu. Ukrajina ztratila na válečném poli a emigrací více než třetinu obyvatel, kteří se tam již nikdy nevrátí. Konflikt skončí dohodou u diplomatického stolu. Obě země zůstanou tím, čím byly a jsou. Zkorumpovanými oligarchiemi. Ukrajina s novou generací oligarchů vzešlých z bohatých příspěvků USA, zhruba 200 miliard, a EU, asi 100 miliard dolarů. Každý den prodloužení tohoto konfliktu však znamená tisíce zmařených životů.