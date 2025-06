Piráti utvořili koalici. Rudé jádro, zelený obal, píší někteří

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib informoval: „V době, kdy se napříč Evropou spojují síly populismu a nenávisti, my se rozhodujeme jít opačnou cestou – spojit síly s těmi, kdo sdílejí naše hodnoty svobody, demokracie a udržitelnosti. Právě proto jsme dnes podepsali memorandum o spolupráci. Chceme nabídnout skutečně liberální, otevřenou a férovou alternativu – vám, voličům. Piráti kandidují se samostatnou kandidátní listinou, kterou posilují odborníci ze Strany zelených a nezávislí experti. Společně máme odvahu i kompetence postavit se těm, kteří by naši zemi rádi vrátili zpátky do minulosti.“

V době, kdy se napříč Evropou spojují síly populismu a nenávisti, my se rozhodujeme jít opačnou cestou – spojit síly s těmi, kdo sdílejí naše hodnoty svobody, demokracie a udržitelnosti.



??‍?????? Právě proto jsme dnes podepsali memorandum o spolupráci @PiratskaStrana a @zeleni_cz… pic.twitter.com/tgpD4rcqsl — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) June 23, 2025

Cílem Pirátů a Zelených podle Hřiba je rozhýbat českou ekonomiku, snížit daně většině rodin, zajistit dostupné bydlení a hájit právní stát.

Bohatý sponzor v pozadí zvedne sluchátko

Zelení mají velmi vyhraněné názory na českou politickou scénu. „V dnešních politických stranách to často funguje tak, že nějaký bohatý sponzor někde v pozadí zvedne sluchátko, zavolá několika lidem z různých politických stran a řekne jim: ‚Dohodněte se, rozdělte si republiku, rozdělte si lídrovské pozice.‘ A pak to dopadá tak, že nám skutečně vládne několik velmi mocných a velmi vlivných lidí,“ řekl na tiskové konferenci spolupředseda Zelených Matěj Pomahač.

Daniel Hůle, vedoucí programu Dluhové poradenství organizace Člověk v tísni, se jeho výroku podivil: „Podle spolupředsedy Zelených dnes politika funguje tak, že vlivný sponzor v pozadí zvedne sluchátko a zavolá do jednotlivých stran, aby se dohodly a rozdělily si republiku, aby mohl vládnout… Opravdu tomuto Piráti věří? To už trochu zavání třídním bojem…“

Podle spolupředsedy Zelených dnes politika funguje tak, že vlivný sponzor v pozadí zvedne sluchátko a zavolá do jednotlivých stran, aby se dohodly a rozdělily si republiku, aby mohl vládnout...



Opravdu tomuto Piráti věří? To už trochu zavání třídním bojem... pic.twitter.com/DHWjyi0ua4 — daniel hule ?? (@DanielHule) June 23, 2025

Jsou jako melouny

„,Zelení jsou jako melouny. Stačí rozkrojit a uprostřed je rudé jádro. Komunistická frakce vás už jednou zařízla a vy se sčuchnete s komunisty v zeleném kabátku. Když jednou uděláte chybu, je to politováníhodné, ale je to lekce. Když uděláte tu samou chybu podruhé, je to volba,“ varoval Hřiba Ondřej Šebestík.

Zelení jsou jako melouny.

Stačí rozkrojit a uprostřed je rudé jádro.

Komunistická frakce vás už jednou zařízla a vy se sčuchnete s komunisty v zeleném kabátku. ??

Když jednou uděláte chybu, je to politováníhodné, ale je to lekce.

Když uděláte tu samou chybu podruhé, je to volba. pic.twitter.com/v2mrJVu9mZ — ????Ondřej Šebestík???? (@OndrejSebestik) June 23, 2025

V parodickém duchu se nese další příspěvek na síti X. „Terorismus v ČR kvete dál. Piráti a Zelení se spojují,“ napsal Tomáš Stejskal.

Terorismus v ČR kvete dál. Piráti a Zelení se spojují. ?? pic.twitter.com/fTRJOT4gEN — Tomáš Stejskal ???? ???? (@Stejsi_CZ) June 23, 2025

Adam Šenk se přidal: „Že to bude zrovna Zdeněk Hřibidi, který překlene příkop vykopán sloganem ‚Ekologie bez ideologie‘ a přivede na pirátskou kandidátku Zelené, jsem na bingo kartičce neměl. Ale to je na té politice hezké, že má nekonečné množství vrstev, které se míchají někdy dost nečekaně.“

Že to bude zrovna Zdeněk Hřibidi, který překlene příkop vykopán sloganem "Ekologie bez ideologie" a přivede na pirátskou kandidátku Zelené jsem na bingo kartičce neměl. Ale to je na té politice hezké, že má nekonečné množství vrstev, které se míchají někdy dost nečekaně. pic.twitter.com/lJeudpscne — Adam Šenk (@senkadam) June 23, 2025

Spolupředseda Zelených Pomahač si před časem postěžoval, že v Česku je „nereformovaná zemědělská politika podporující produkci nerentabilních komodit či velkochovy – s vyčerpanou půdou a krajinou, oligopolním trhem ovládaným několika hráči a špatnými ekonomickými vyhlídkami“.

Piráti mají aktuálně kolem šesti procent podpory veřejnosti, podle zatím posledního průzkumu společnosti STEM by jim dalo hlas 7,2 % voličů. Zelení samostatně se pohybují okolo jednoho až dvou procent. Podle nejnovějšího volebního modelu by Zelení dostali 2,2 % hlasů. Spolupráce obou stran by tak mohla být vnímána jako posílení pro liberální a ekologicky orientované voliče, ale stále Piráti a Zelení čelí těžké konkurenci ze strany STAN a koalice SPOLU.

Psali jsme: Svárovská (Zelení): Finské vzdělávací sci-fi Zelení: Příroda potřebuje ochranu, ne další odklady Hřib (Piráti): Ročně se ze státní kasy ztrácí půl bilionu Hřib (Piráti): Konkrétní plán, jak Česko nakopnout