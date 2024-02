Peníze na léčbu rakoviny v EU převedeny na granáty pro Ukrajinu. Stačilo, vzkazuje Konečná

reklama

Paní poslankyně, během debaty europoslanců na CNN Prima News jste vyzvala vládu, aby se zeptala lidí, co si myslí o euru a vypsala referendum. Máte nějaké reakce na tuto vaši výzvu? A domníváte se, že to vláda udělá?

Řekla bych, že odpověď není žádná, ale teď jsem jednu odpověď vlastně zaznamenala. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová na svůj facebook napsala, že jejím cílem je přijetí eura do roku 2030. Lidí se tedy zřejmě nehodlají ptát. Je na čase této vládní přezíravosti říct STAČILO!

V souvislosti s 50 miliardami pro Ukrajinu jste zmínila, že jedna miliarda půjde z programu nákupu léků pro pacienty s rakovinou. Můžete to prosím trochu rozebrat?

Jen bych na začátek ráda upřesnila, že se jedná o 1 miliardu EUR, které jsou z programu EU4Health. Tedy peníze původně určené na nákupy léků pro vzácná onemocnění, screeningy pacientů apod. Opravdu mi vadí, že jsou schopni politici – včetně těch našich – vyměnit zdraví svých občanů za granáty pro Ukrajinu.

„Migrační pakt a tanečky kolem něj jsou ukázkovým příkladem toho, jak pětikoalice manipuluje s občany“, napsala jste na FB. Můžete prosím pro naše čtenáře vysvětlit, o co jde?

Je to ze strany vlády nefér hra s občany. Zdržení se v tomto hlasování nic neřeší. Proč se vláda nepostaví proti tomuto dokumentu? Měla by v první řadě hledat spojence pro blokační menšinu. Tak by pro mě bylo její jednání aspoň trochu věrohodné. V současnosti jen plní roli užitečných idiotů, pro státy jako je Německo, Francie, Itálie. V případě pouhého zdržení jdou náklady z migrační kvóty na vrub této vlády a nikdo, ani teď, ani v budoucnu jim to neodpáře. A věřím, že ani voliči na to nezapomenou.

V evropských zemích, jako třeba v Německu nebo ve Francii, pořádají zemědělci velké protesty. I u nás se chystají 19. února vyjet v kolonách na Prahu. Mezi jejich požadavky patří například „Stop drahým energiím, stop vyděračským obchodním praktikám, stop posilování evropských kompetencí na úkor národních…“ Co na to říkáte? A měl by je zbytek společnosti třeba nějak více podpořit?

Uskupení STAČILO! plně podporuje chystané protesty zemědělců plánované na pondělí 19. února 2024. Dlouhodobě poukazujeme na neutěšený stav českého zemědělství, nekompetentnost současné vlády, nemravné marže obchodníků a nereálnost tzv. Green Dealu, který žene Českou republiku a další země EU do hospodářské katastrofy a stupňujících se sociálních bouří.

I tato vláda, obdobně jako vlády minulé, provádí politiku, která směřuje k likvidaci českého průmyslu a zemědělství. Bohužel na kritiku těchto věcí neslyší, a dál bezohledně a plánovitě vede hospodářství České republiky k plné podřízenosti a závislosti na zahraničních dovozech. Proto vyzývám širokou veřejnost, aby se protestů zemědělců zúčastnila a byla s nimi solidární. I když jim to možná bude komplikovat jejich program. Jde o vyjádření občanského odporu proti stávající pětikoaliční vládě.

Velkou diskusi vyvolalo to, co se děje kolem přihlášek na střední školy, tedy to, že systém elektronického přihlášení na začátku nefungoval, byl spuštěn později a objevily se i další problémy. Jak toto komentovat?

Jako další selhání a diletantismus ve vedení ministerstva školství. I ministr Bartoš od toho dává ruce pryč, jako by se nejednalo o tolik proklamovanou digitalizaci. To se bude donekonečna omlouvat neschopnost? A zase to zaplatí občané ze svých daní? Ať už si to tato vláda konečně uvědomí, že je zaměstnancem občanů této země!

Americký politický komentátor Tucker Carlson udělal rozhovor s ruským prezidentem Putinem. Je to dobře? Ze strany některých médií a politiků čelí velké kritice…

Proč by nemohl státník poskytnout rozhovor novináři? To už se opravdu ti, kteří to kritizují, úplně odrhli od reality? To se tak bojí jiného názoru? Anebo toho, že by se na veřejnosti objevily skutečnosti, o kterých se podle nich nemá hovořit? Někteří novináři a akademici, kteří tento rozhovor komentovali, aniž by ho viděli nebo slyšeli, jsou asi ti správní kritikové a morální etalony dnešní doby. To by jen potvrzovalo to, o čem se rozhovor také vedl. A to je vliv amerických médii na ovlivňování názorů obyvatel Evropy.

Ukrajinský web označil některé české politiky za „bakterie ruského světa“. Vedle A. Babiše nebo J. Paroubka jste prý na seznamu i vy. Co k takovému seznamu říci? A měla by naše vláda nějak výrazněji reagovat?

Pokud říkáte „naše“, tak snad je lépe použít označení Fialova vláda. Od této vlády, která se nezajímá o své občany, která je nechala napospas spekulantům s energiemi. Která devastuje celoživotní úspory svých seniorů neskutečnou inflací. Nezajímá se o osud klíčových odvětví hospodářství, ani o ekonomickou transformací postižené regiony. Tak od této vlády opravdu nečekám, že se bude vyjadřovat proti ukrajinské propagandě.

A pokud bych na takovém seznamu byla, byla bych ve společnosti lidí, kteří se nebojí vyjádřit vlastní názor. A jak takový seznam komentovat? Asi mi to za žádný komentář nestojí.

