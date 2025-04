Petr Drulák představil PL plán na „změnu režimu“

Spolek Svatopluk vedený bývalým diplomatem Petrem Drulákem připravuje koncepci změn v politickém systému, kterou provokativně nazývá „změna režimu“. Autoři argumentují tím, že stávající aranžmá neumožňuje provádět důkladné změny, protože programy a sliby stran se vždy nakonec rozmělní v nesourodých koalicích stran s protichůdnými postoji na zásadní politická témata.

Na téma změny režimu se chystá konference s účastí zástupců několika politických stran, což bylo námětem několika mediálních výstupů. Profesor Drulák celou problematiku vysvětluje ve studiu ParlamentníchListů.cz, neboť se nemá jednat o žádnou revoluci nebo převrat, ale demokratickou změnu systému.

„Chápu, že změna režimu je provokativní slogan, ale trochu to vyjadřuje současnou situaci, ve které se nacházíme. Nestačí už veřejné záležitosti trochu opravit a říci, že když zvolíme tu správnou stranu, bude všechno v pořádku. Musíme změnit určité základní parametry toho, jak zde politika funguje. Od začátku říkáme, že mluvíme o změně demokratické a o změně k větší demokracii. To je základní rámec. Nemá to nic společného s návraty do minulosti. Není to žádná nostalgická změna. Jde o změnu, která má odpovídat na potřeby našeho národa, naší země a našich občanů,“ konstatuje Drulák v pořadu Rozhovory PL.

Potvrzuje, že se nenechá odradit žádnou mediální kritikou a už vůbec ne ze strany těch, kteří jsou za své útoky na odpůrce současného vládního režimu placeni. „Jejich štěkot mě neznepokojuje. Naopak je to možná znamení, že svou práci děláme dobře a že současný režim možná cítí určité ohrožení nebo je minimálně znepokojen. Je důležité hrát tuhle roli a věřím, že budeme silnější,“ sděluje předseda spolku Svatopluk.

Co si pod změnou režimu představit? Kromě řady systémových změn v uspořádání státní správy a samosprávy jde na prvním místě o změnu systému na poloprezidentský. „Velkou inspirací je pro nás změna systému, kterou provedl generál de Gaulle se svými ústavními experty. Jde nám jednak o to, že politická odpovědnost má své jasné místo a není rozptýlena mezi několik koaličních stran a rádoby nezávislých úřadů. Existuje jedno mocenské centrum v podobě prezidenta s jasnou demokratickou kontrolou a také pomocí přímé demokracie v podobě referend. To jsou hlavní stavební kameny,“ vysvětluje Drulák.

„Nebojím se říci, že jde o koncentraci moci (do rukou prezidenta, pozn. red.), ale z druhé strany je nastavený systém přísné kontroly jak pomocí zastupitelské demokracie, tak občany přímou demokracií,“ dodává s tím, že v takovém systému bude jasné, kdo co udělal, nebo neudělal a nebude možné se vymlouvat.

Výmluvy na to, proč něco udělat nejde, podle jeho slov v současné době patří k českému politickému folkoru. „Strana má někdy i dobře formulovaný volební program, dostane od voličů silný mandát až ke 40 procentům a pak se to rozmělní menšími koaličními partnery. V případě Fialovy vládní koalice je pravda, že ty strany mají mnohdy odlišné programy, ale ve skutečnosti nejsou podstatné, protože tuto koalici tmelí lokajství. Naprosto ignorují české národní zájmy a dívají se do Bruselu a Washingtonu a podle nich opisují,“ je přesvědčen bývalý elitní diplomat.

„My naši zemi připravujeme na situaci, kdy budeme skutečně suverénní a bude to mnohem složitější, protože nebude od koho opisovat. Žádné opisování nebude a čeští představitelé budou muset hledat česká řešení, což bude v posledních 35 letech něco nového,“ říká Petr Drulák.

Nevidí žádný problém v tom, že by Česká republika dělala svou vlastní suverénní zahraniční politiku a nemusela se ohlížet na cizí zájmy. „Předpokládáme, že nás čeká těžká doba. V současné době je tu jakýsi krunýř euroatlantických struktur, který nás možná před lecčíms chrání, ale také nás zneprávňuje a jeho ochrana je stále problematičtější. Tyto euroatlantické struktury směřují do hluboké krize. Už dnes vidíme poměrně velkou krizi v NATO mezi Spojenými státy a západoevropskými spojenci. Nevyhnutelně nás čeká obrovská krize EU způsobená odtržeností Bruselu od reálných problémů. Předpokládáme, že změna režimu začne být aktuální ve chvíli, kdy se tyto věci dají do pohybu. Začne se rozpadat NATO i EU a my budeme mít krátké okno historické příležitosti chopit se vlastních záležitostí, podobně jako v roce 1990,“ sděluje autor myšlenky změny režimu.

„Vycházíme z toho, že Evropa nebude mít silné struktury a budeme nuceni hledat různé cesty a kompromisy s mocenskými centry na západě, na východě i na jihu. Součástí našich představ je potřeba vytvoření jakési středoevropské konfederace, v jejímž rámci bychom byli schopni na světovém jevišti působit, protože na to nemůžeme být sami,“ popisuje představu o budoucím uspořádání.

Díky změně uspořádání sil ve světě a existenci multipolárního světa bude mít podle Druláka naše země šanci dělat daleko suverénnější politiku, než dnes. „Multipolarita je dnes faktem a oficiálně to řekl už i americký ministr zahraničí. V tom není o čem diskutovat. Zato je třeba diskutovat o tom, co z toho vyplývá pro Evropu, která stále žije v unipolárních 90. letech, kdy odezírala ze rtů Washingtonu a ve svých zemích si plnila domácí úkoly. Až multipolarita zavítá do Evropy, půjde o obrovskou příležitost, ale zároveň o obrovskou hrozbu. Vůbec to pro nás nemusí dopadnout dobře. Umím si představit, že zde budou vlivné síly, které budou říkat, že když je svět v rozvratu, měli bychom si přestat hrát na nezávislost a připojit se k někomu,“ varuje diplomat.

„Objeví se tu hlasy volající po připojení k Spolkové republice Německo a stejně tak hlasy říkající, abychom přemluvili Američany, že jde o jejich oporu. Další budou chválit Rusko, že by to nebylo tak špatné. My chceme předem říct, že toto není naše cesta. Musíme svou svrchovanost hájit ve společenství s podobně postavenými státy ve střední Evropě a na to je nutné se připravovat. Jestliže budeme nepřipraveni, převáží zde jedna ze jmenovaných kolaborantských skupin a v žoldu cizí velmoci zde pro ni bude naši zemi spravovat,“ je přesvědčen profesor Drulák.