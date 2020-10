Petr Žantovský: Proti neziskovkám, přiblížit czexit. Můj plán do Senátu

reklama

Jaké jsou Vaše dojmy pár kroků před finišem?

Mám za sebou dva měsíce velmi častého pobytu v Polabí, což je mimořádně příjemný a vlídný kraj. A také různorodý. Je tady jedno víceméně velkoměsto – Kolín, vykazující víceméně velkoměstské způsoby a názory, vedle toho řada menších městeček a obcí, jejichž zájmy a starosti mají velmi málo společného s problémy, s nimiž se potýká samotný Kolín. Z toho je jasné, že bylo dost těžké vyhmátnout nějaká společná témata, která by nebyla až tak přísně spjata s regionálními otázkami a mohla by rezonovat jaksi napříč.

A to jsou?

To je prosté a do značné míry to vychází z programových priorit SPD, na jejíž kandidátce jsem jako nestraník působil. Ochrana národních zájmů před agresivním působením nadnárodních institucí (zejména EU), a to včetně postupného se přibližování k odchodu z této byrokratické mašinérie (czexit). Ochrana tradiční rodiny před devastujícími a destrukčními aktivitami různých menšinových lobby a tzv. neziskových organizací (NGO), placených většinou z veřejných zdrojů, tedy z našich daní. Ochrana soukromého vlastnictví, jehož nedotknutelnost obsahuje i Ústava. Nejde o to chránit velkozloděje a šíbry, kteří namnoze rozbili naši ekonomiku v řadě minulých let, nýbrž o ochranu majetku těch, kteří jej nabyli poctivou prací. Už zase vidíme různé snahy zasahovat do práv na soukromí, omezování svobody slova, shromažďování, ale i podnikání a vlastnictví. A je jedno, zda je záminkou covid nebo inženýrská politika socialistů skrytých pod hábity různých stran. Nebezpečí je to velké a aktuální. A konečně svoboda slova, což, jak mnozí vědí, je moje doména, kterou se zabývám dlouhá léta. Tato svoboda se stále zužuje, je postulována jednotná povolená „pravda“ a nositelé odlišných názorů jsou ostrakizováni a vylučováni z veřejného prostoru. Tomu se musíme bránit.

Co říkáte tomu, že proti vám stojí na Kolínsku kandidátka Trikolóry učitelka Ivanka Kohoutová?

To nijak zvlášť nekomentuji. Mohu jen litovat, že se zde střetnou dvě hnutí s některými podobnými prioritami a dva kandidáti s některými podobnými názory. Tím vzniká situace, kdy se může smát někdo třetí. Nicméně, jak jsem nedávno řekl v jakémsi interview, mně by se líbilo, kdybychom ve druhém kole stáli proti sobě my dva s paní Kohoutovou. Pak by výsledek byl plus mínus pro každého dobrý. Ale skromně říkám, že bych si na sebe docela vsadil.

Co byste udělal v případě úspěchu jako první?

Pokusil bych se propojit se senátory obdobných názorů, ať jsou napříč stranami kdekoli, a vím, že tam takoví jsou, a není jich málo. S těmi si pojmenovat priority, na nichž se vzájemně shodneme, a na jejich prosazování pak společně pracovat. To pro začátek určitě není malý úkol. Už i proto, že to je jedna z mála cest, ne-li jediná, jak vrátit Senátu jeho dnes poněkud pošramocenou pověst.

