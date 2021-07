Pirát, nejmladší poslanec: Chci být s dětmi na rodičovské. Oplzlé kecy a osahávání? Špatně

reklama

Cenu Genderman 2020 od sdružení Otevřená společnost dostal nedávno nejmladší poslanec ve Sněmovně František Kopřiva z Pirátské strany. Cenu dostávají ti, kteří se nějakým způsobem zasazují o propagaci rovnosti žen a mužů. PL.cz se ho tedy zeptaly, zda si myslí, že jsou ženy v České republice nějak znevýhodněny. „Jsou znevýhodněny – jak ukazují čísla – například rozdílným platem muže a ženy ve stejné pozici, v čemž jsme jedni z nejhorších v Evropské unii. Velkou roli samozřejmě hraje mateřská a rodičovská dovolená,“ upozornil. „Chtěli bychom proto motivovat muže, aby mohli jít také na rodičovskou. Já sám, až budeme mít děti, bych s nimi také chtěl nějaký čas takto strávit. Může to být výhodné pro oba rodiče. Podpora zkrácených úvazků, dětských skupin ve firmách či státní správě. Toto je správná cesta, rozhodně lepší než nějaké kvóty,“ vysvětlil poslanec České pirátské strany.

Snažím se kopat za lidi, kteří chtějí mít kariéru i rodinu

„Co se týče práv žen a mužů, ty jsou v České republice už vyrovnané. Nicméně když se opět podíváme na čísla, kolik žen je ve vedoucích pozicích, ať už ve firmách, nebo v politice, tak tam převažují muži. Vnímám to za sebe jako běh na dlouhou trať a potřebu kultivovat prostředí v politice, aby to nebyl drsný klub pro verbálně nejsilnější, ale prostředí, kde se vede dialog a ženy se v něm budou cítit příjemně,“ uvedl Kopřiva. „A také když se rozhodnou mít dítě, aby zakládání rodiny nebylo vyloženě překážkou pro nějakou kariéru. Aby se pracovní a rodinný život dal co nejlépe skloubit. Je to samozřejmě na každém, na každé ženě i muži, aby si vybrali. Když budou chtít být s dítětem déle, je to jejich volba. Nebo naopak když děti nechtějí a věnují se jen kariéře. Ale já se snažím kopat za lidi, kteří chtějí mít kariéru i rodinu a nějakým způsobem je skloubit,“ zdůraznil.

Jak si však vysvětlit, co se týče zastoupení žen v politice ve vedoucích pozicích, že když Piráti a STAN představovali lídry do voleb, ukázalo se, že mají na prvním místě kandidátky ženu jedinou – Olgu Richterovou (a stejně je na tom například koalice Spolu). Čím to je? „Je to tak a vnímáme to jako náš problém. Když budu mluvit za Piráty, tak my nemáme pozitivní stanovisko ke kvótám. Máme otevřené primární volby, do kterých se můžou přihlásit všichni a pak o nich všichni členové otevřeně hlasují. Jsou tam ale nějaká úzká hrdla. Například to, že když je málo žen v té straně, málo se jich přihlásí a málo je jich pak zvolených,“ vysvětlil. Piráti si podle něj dělali statistiku. „Vyplynulo z ní, že když už se Pirátka přihlásila na nějakou volitelnou čelnou pozici na kandidátce, s velkou pravděpodobností byla na toto volitelné místo zvolená. Nicméně přihlásilo se jich málo, což souvisí s tím, že jich je málo ve straně. Snažíme se s tím pracovat,“ konstatoval.

Tento problém je podle něj vidět už při náboru nových členů. „Když jsem byl v předsednictvu našeho středočeského krajského sdružení, často se stalo, že jsme měli akci někde v hospodě. Přišli tam lidé zhruba v mém věku či lehce starší, jako partneři. A ten kluk si podal přihlášku do strany a holka ne. Nebyl to ojedinělý příklad. Divil jsem se už tehdy. Pak to skončí takhle, že jich je málo v členské základně,“ vypozoroval. A proč ženy přihlášku nepodaly? „Říkaly, že politika není pro ně, kluci byli víc odhodlaní, což souvisí s celkovým obrázkem politiky. Vnímám to kriticky vůči nám i ostatním, je to nadstranický problém. Všude je to podobné. Pracovat by na tom měli všichni, aby politika byla co nejotevřenější. Politika bude vždy o konfliktech názorů a třeba i ostré slovní výměně názorů. Ale je potřeba, aby se tam hrálo fér v rámci politických stran uvnitř i na tom kolbišti, aby měly ženy co nejmenší bariéry se tam dostat,“ uvedl František Kopřiva.

Sexuální násilí, znásilnění – velký problém

V posledním období se objevilo v souvislosti s případem Dominika Feriho téma sexuálních predátorů vůči ženám. Jak velký problém je v České republice sexuální násilí až znásilnění? „Problém to v Česku je. Mluví se o tom určitě více než před sto lety, ale pořád je to poměrně tabu, hlavně když se to té oběti stane. Podle kvalifikovaných odhadů je nahlášeno jen pět procent těchto trestných činů. Což je strašně málo. Je to trestný čin, kdy vzniká újma i psychická, která oběť může bohužel poznamenat i na celý život,“ připomněl. „Jeden problém tedy je, že se toto nenahlašuje. Nahlásí se pět set znásilnění ročně, a přitom reálně jich proběhne kolem dvanácti tisíc. Důvod, proč to oběti nenahlašují, je vnímáním společnosti a také tím, že nedůvěřují orgánům v trestním řízení,“ vysvětlil. „Proto jsem interpeloval paní ministryni Benešovou, jak se vzdělávají státní zástupci a soudci, policisti, jak s oběťmi komunikují. Máme zákon na ochranu obětí trestných činů, kde některým obětem se může dát zvláštní status, že u soudu se nemusí vidět s tím útočníkem, nebo nemusí u výslechu třikrát opakovat totéž, vše se nahraje napoprvé. To se ale právě u těch znásilnění většinou neděje,“ povšiml si.

„Dohromady to potom vyskládá skládačku, když potom okolí začne zpochybňovat oběť, proč to nahlásila tak pozdě, jestli si to nevymyslela. A pokud orgány v trestním řízení k tomu mají takovýto přístup, ne úplně citlivý a empatický, tak se pak nedivím, že se oběti zdráhají toto hlásit. A je to dost systémový a společenský problém, na kterém by se mělo pracovat. Když se něco takového stane, aby oběť měla co nejmenší překážky, aby cítila podporu systému, že se to skutečně prošetří,“ objasnil.

Problém podle něj v České republice také je, že polovina pachatelů, kdy k něčemu takovému došlo, vyvázne jako nevinní. Jak je to možné? „Současná definice znásilnění v Česku nepočítá vůbec s případy, kdy oběť neklade aktivní odpor. Což se člověku, který s tím nemá zkušenosti, může zdát zvláštní, jak to, že když na mě někdo útočí, že se nebráním. Je to však lékařský popsaný fakt. Říká se tomu stupor, je to takové zamrznutí z šoku, že oběť nevydá hlásku, nedokáže se pohnout. Když k činu dojde a oběť se aktivně nebránila, tak podle současné definice se to jako znásilnění nedá kvalifikovat i když oběť toto viditelně nechtěla, třeba plakala, říkala pachateli ne, ale prostě se fyzicky nebránila,“ vysvětlil poslanec. „I proto jsme se s kolegyněmi a kolegy rozhodli svolat do Poslanecké sněmovny seminář za účasti advokátů, státních zástupců a soudců, abychom promysleli co nejvhodněji upravit tu definici tak, aby tam, kde skutečně dojde k nekonsenzuálnímu pohlavnímu styku – kdy jeden člověk s tím nesouhlasí – aby se to dalo kvalifikovat jako znásilnění, pokud se to prokáže,“ upřesnil.

Co si myslí mladý poslanec o tom, že chování Dominika Feriho omlouvali jak Karel Schwarzenberg, tak i Miloš Zeman, kteří se jinak neshodnou téměř na ničem. Je to generační záležitost v pohlížení na tyto záležitosti? „Asi to bude generační záležitost, kdy dříve toto bylo ještě větší tabu. Je to na každém z nás, na mužích a ženách, abychom se dokázali domluvit v partnerství. Nebo když spolu dva lidé flirtují a chtějí mít spolu sex, tak se to dá udělat – samozřejmě bez nějakého písemného souhlasu, to nikde na světě nefunguje a nikdo ho nepožaduje, to je zcela absurdní – na základě nějaké vzájemné komunikace, ta by probíhat vždycky měla. Průměrně inteligentní člověk dokáže poznat – když zapojí trochu empatie – jestli ten druhý člověk chce něco dělat,“ domníval se. „Co se týče dvou zmíněných pánů si myslím, že se k tomu vyjadřují bez znalosti té problematiky. Mě by také ještě před nějakým časem nenapadlo, jak to může mít oběť složité. Pak jsem si ale vyslechl advokáty, výzkumníky, co se tím zabývají. Když s tím člověk nemá osobní zkušenost ani ze svého okolí, tak je to hodně neznámé a udělá si rychle obrázek od stolu,“ myslel si.

Je špatně, když cizí člověk na ulici na mě píská nebo na mě sahá

Je fakt, že Dominika Feriho se zastali pouze politici muži, nikoliv však ženy. „To souvisí s tím, co jsem říkal na začátku. Že skoro každá žena se setkala s nějakým nepříjemným chováním, kdy to možná chlap považoval za OK, ale pro tu holku to bylo za hranou. Podobně jako u znásilnění, které se málo hlásí, je to podobné u těchto sexuálních nátlaků či obtěžování. Což vždy nemusí být trestný čin a nikdo nechce někoho zavírat do vězení, když plácne holku po zadku, nebo má oplzlé kecy, ale měli bychom si říci, že je špatně, když cizí člověk na ulici na mě píská nebo na mě sahá. Já bych to taky nechtěl, byť bych se z toho nezhroutil. Ale kdyby se mi to dělo každý den, bylo by mi to sakra nepříjemné. A nechci, aby to někdo dělal mé přítelkyni či mé sestře. Jak hovoří statistiky – teď nemám u sebe přesné číslo – zhruba osmdesát procent žen se s tímto setká. Potom to ženy neberou na lehkou váhu,“ vysvětlil František Kopřiva.

Dalším problémem, který se u nás objevuje, je domácí násilí, které není jen na ženách, ale určitě nejčastěji na nich. Je toto v České republice dostatečně dobře řešeno? „Přiznám se, že domácím násilím se vyloženě nezabývám. Máme k tomu u Pirátů pracovní skupinu, kterou vede Magdalena Opletalová. Je to samozřejmě problém, který má širokou škálu. Domácí násilí je pácháno nejčastěji na ženách kvůli fyzické konstituci mužů a žen, že muži jsou silnější. Může však jít i o psychické násilí, citové vydírání. Toho se můžou dopouštět muži i ženy vyrovnaně. Ty nejjemnější případy lze řešit mezilidskou komunikací, kdy mají být lidé vedení k tomu, aby spolu jako partneři mluvili o tom, co se jim nelíbí a řešit problémy a nedorozumění v klidu. Když už jeden z nich má násilnickou povahu a děje se tak dlouhodobě tvrdé domácí násilí, tak to je samozřejmě trestný čin. Míra toho nahlašování také není vysoká, i když vyšší než u znásilnění,“ konstatoval.

„Máme jako český stát rezervy v ochraně obětí. Často to říkají i saniťáci, že přijedou do domácnosti, vidí, že žena má zranění, která jsou typická pro fyzické násilí a ona řekne, že spadla ze schodů. Medici s tím nemohou nic udělat. Je to i na vzdělávání těchto různých terénních pracovníků. Četl a slyšel jsem příběhy, že dají aspoň nenápadně ženě vizitku, aby se obrátila o pomoc. Ale zase si musíme představit, že když žena žije roky v takovémto násilnickém vztahu, ještě třeba s dětmi, a nemá příbuzné nebo kamarádky, kde by mohla najít útočiště, pak je strašně těžké udělat první krok. Tady si myslím, že stát by měl nabízet pomoc. Jsou neziskovky, které zajišťují té ženě nocleh, když se rozhodne třeba uprostřed noci odejít. Takovéto organizace by měly mít větší státní podporu, aby byly schopné mít více míst po Česku,“ uvedl.

Když se dva lidé rozhodnou spolu dlouhodobě žít, měli by mít práva a povinnosti vůči sobě, vůči státu, vůči dětem

Jak je to se sexuálními menšinami? Jsou u nás nějak diskriminovány ve srovnání s jinými kouty této planety? „Na planetě je to zase velká škála. Někde je to mnohem lepší, co se týče legislativy, nebo přijetí většinovou společností. Nebo samozřejmě také horší,“ myslel si. „Někde za to hrozí dokonce trest smrti, jinde se zase tváří, jako by sexuální menšiny neexistovaly. Ten maďarský zákon mi přijde nejen jako útočný vůči této komunitě, ale že je také cenzurní. Že se tam řekne, nebudeme dětem do 18 let vůbec zmiňovat, že existují nějací gayové a lesby a budeme dělat, že neexistují. Což je špatně pro ty gaye a lesby, kteří když vyrůstají, nemají o tom informace a nevědí, co jsou zač. Když procházejí nějakou krizí, tak jsou pak mnohem více náchylnější na sebevraždu. Jsem přesvědčen, že ani většinové společnosti to neprospívá, když se svět kolem nich v učebnicích normalizuje, že se neukazuje, jaký je,“ domníval se.

„Když se budu bavit o euroatlantickém prostoru, tak Česko je poměrně tolerantní společnost, vyplývá to i z různých průzkumů. Máme tu i patnáct let registrované partnerství. Což je takový mezistupeň. Bohužel z registrovaného partnerství nevyplývají skoro žádná práva a povinnosti jako z manželství, takže je to spíše taková formalita. Což je i důvod, proč jsme navrhovali a budeme navrhovat v Poslanecké sněmovně manželství pro všechny, které v symbolické rovině přestává dělit svazky na dva druhy podle sexuální orientace, ale hlavně v manželství poskytuje všechny práva a povinnosti. A to i ochranu od státu té dvojici či rodině, kterou si myslím, že by měli mít, když se rozhodnou spolu žít,“ vysvětlil.

„Pokud se dva lidé rozhodnou spolu dlouhodobě žít, měli by mít práva a povinnosti vůči sobě, vůči státu, vůči dětem. Duhové rodiny v Česku existují. Jsou tu gayové a lesby, které vychovávají děti. Většinou je to dítě jednoho z nich, nebo osvojené. V takovém případě by zákon měl reflektovat realitu, jaká je a nesnažit se nastavovat nějakou dělicí linii. Zvláště když nikomu by ten zákon právo nesebral, jen by ho rozšířil na všechny,“ uzavřel František Kopřiva.

