Piráti jsou nebezpečím. Zástupci Bruselu v České republice

„Evropská unie se svým vlastním obrovským deficitem demokracie opakovaně naváží do rozhodnutí svobodně a demokraticky zvolených parlamentů,“ nechápe Zuzana Majerová Zahradníková výstupy EU proti Polsku a Maďarsku. Tím více ji děsí, co v Bruselu předvádějí čeští Piráti, kteří na svou zemi otevřeně žalují a sní o evropském superstátu.

Rozhodnutí vlády Viktora Orbána, že v maďarských školách bude platit zákaz vzdělávání o sexuálních menšinách, spustil širokou debatu napříč EU. Nizozemský premiér Mark Rutte v reakci na to dokonce uvedl, že pokud Maďarsko zákon nezruší, mělo by opustit EU. Je takové vyjádření v pořádku?

Nizozemský předseda vlády si nevidí do úst. Tohle jsou přesně ty výroky, které občany postkomunistických zemí utvrzují v opatrnosti vůči našim západním partnerům. Jim totiž chybí naše zkušenost s totalitním systémem. A právě tahle zkušenost nám velí, že jsme velmi citliví na jakékoli potlačování jiných názorů. Teď to vidíme prakticky v přímém přenosu, když se Evropská unie se svým vlastním obrovským deficitem demokracie opakovaně naváží do rozhodnutí svobodně a demokraticky zvolených parlamentů Maďarska a Polska.

Téma sexuálních menšin je v posledních dnech velmi aktuální. Prezident Miloš Zeman o trans lidech uvedl, že jsou mu odporní. Někdo mu vyčítal, že to bylo zbytečně tvrdé a zraňující. Vy jako Trikolóra zdůrazňujete, že rodinu tvoří maminka, tatínek a děti, nepřijde vám ale takto ostré tvrzení přece jen necitlivé?

Souhlasím s vámi. Já bych podobný výrok nikdy nepoužila. To, že Trikolóra brání normální svět, tedy klasickou rodinu, manželství jako svazek muže a ženy či existenci pouze dvou pohlaví, ještě neznamená, že máme cokoli proti našim spoluobčanům, kteří to mají jinak. Ono totiž normální je také být tolerantní.

Viktor Orbán vyrukoval také se sedmerem programových bodů „o budoucnosti EU“, které nechal otisknout ve velkých denících napříč celou EU. To vzbudilo diskusi napříč unijními politickými špičkami. Orbán například navrhuje posílit roli národních parlamentů, chce, aby se členem EU stalo Srbsko, a apeluje na to, aby v EU politická rozhodnutí přijímali volení zástupci, a nikoli mezinárodní nevládní organizace. Jsou takové návrhy v pořádku?

Všechno, co Orbán říká, podepisuji v plném rozsahu. Ve všem má pravdu. Opravdu všem doporučuji, aby si vyhledali a přečetli jeho naprosto zásadní červnový projev. Zopakuji jeho nejdůležitější poselství: měli bychom mít dostatek intelektuální a politické odvahy připustit, že doba se změnila. Před třiceti lety jsme věřili, že Evropa je naší budoucností, ale dnes již vidíme, že naopak my jsme budoucností Evropy. Mějme odvahu být demokraty a bojovníky za svobodu také v Bruselu, protože to je jediný způsob, který může vést k nové evropské renesanci.

Čeští Piráti naopak v EU chtějí posilovat Evropský parlament a zrušit právo veta při hlasování o daních a zahraniční politice. Shodli se na tom jejich stranický předák Ivan Bartoš a europoslanec Marcel Kolaja. V Radě by tak chtěli odblokovat situace, kdy se proti nějakému návrhu postaví třeba jen několik zemí, nebo dokonce jediná. Je toto prohlášení a uvažování od českého politika v pořádku?

Piráti nejsou zástupci České republiky v Bruselu, ale zástupci Bruselu v České republice. Takhle bychom k nim měli přistupovat. Piráti nehájí české zájmy, ale zájmy někoho úplně jiného. Je to nebezpečná politická strana.

Pokud by se takové změny prosadily, byla by to zásadní změna podmínek fungování Unie. Jak by v takovém případě měla reagovat Česká republika?

Trikolóra Svobodní Soukromníci máme v téhle věci naprosto jasno. Odcituji vám kousek našeho programu: do Evropské unie jsme v květnu 2004 vstoupili na základě výsledků referenda z roku 2003. V dalších letech se však podmínky našeho členství i celá Evropská unie zásadním způsobem změnily.

Jsme nyní členy úplně jiné Unie, než o které se hlasovalo v roce 2003. Proto je nutné, a hlavně poctivé, dát občanům prostor a šanci, aby se k našemu členství v EU znovu vyjádřili. Podpoříme proto vypsání referenda o setrvání, respektive vystoupení České republiky z Evropské unie.

Podle europoslance Jana Zahradila se Piráti dívají na členské státy EU jako na pouhé vazalské státy „budoucí euroříše“. Pozorujete u Pirátů výraznější nechuť k národním státům?

To je správné a přesné konstatování. Co se týče Pirátů, jen bych opakovala odpověď na jednu z předchozích otázek. Nejstrašnější je, že Evropská unie měla kdysi heslo „Jednota v různosti“, ale tím, jak někteří strašně tlačí na pilu sjednocování a unifikace, celé to heslo degenerovalo do podoby „Nejednota ve stejnosti“.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš si v minulém týdnu udělal výlet do Bruselu, scházel se tam s nejrůznějšími politiky a měl činit i jiné sliby a závazky, co udělá Pirátská strana ve vládě. Není to čtyři měsíce před volbami přece jen trochu předčasné porcování medvěda?

Ano, účty se vystavují až po zavíračce. Tohle předčasné porcování medvěda ale má jistou vypovídací hodnotu. Někteří politici jsou zřejmě tak natěšení do vládních funkcí, že je opouští soudnost. Obzvláště odpudivé je, když Piráti v Bruselu bonzují a domáhají se tam unijní pomoci proti svým domácím politickým soupeřům.

