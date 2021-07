Piráti se bojí. Pro koho jsou „lidi z fabriky“ póvl? Miroslava Němcová zalapá po dechu. Matěj Stropnický velmi otevřeně

„Hlídat dodržování zákoníku práce je teror podnikatelů? Blbost. Kde jsou najednou kecy o demokracii a právním státě? Zákony mají platit pro všechny, a když neplatí pro statisíce zaměstnanců ve fabrikách, to já beru jako mnohem větší ohrožení demokracie než ty nanicovatosti, co vždycky vytáhne Milion chvilek. ODS a pravice se vždycky prsí, když jde o to, hájit lidská práva někde v Tibetu nebo na Kubě. To se zabalujou do vlajek. Ale na práva českejch zaměstnanců ODS třicet let dlabe,“ konstatuje Matěj Stropnický, který v letošních volbách kandiduje v oranžových barvách ČSSD.

reklama

V Krupce jste se zúčastnil spolu s ministryní Janou Maláčovou kontroly inspekce práce v jedné z firem v Krupce. Na Facebooku píšete, že na práva zaměstnanců nejen ve fabrikách se v této zemi kašle jako na máloco. Jak konkrétně?

Tak půlka téhle země jede na schwarz systém. To je věc, o které všichni vědí, ale nikdo o tom už dávno ani nemluví. Řetězí se dohody, často zprostředkované pracovními agenturami, ale ty připravují zaměstnance o většinu práv a benefitů, a samozřejmě také o mzdu. No a jde i o krácení na daních. To jsme se rozhodli změnit. Asi nikdy dosud neprobíhala v Česku tak masivní kontrolní akce zaměřená na ochranu zaměstnanců jako ta, kterou Inspektorát práce zahájil teď na začátku léta z naší iniciativy. Jde o kontroly systémových problémů, ne dílčích pochybení jako obvykle. Anketa Roman Janoušek se přibelhal do vězení. Myslíte, že je na tom zdravotně opravdu tak zle? Ano, má podlomené zdraví 2% Ne, simuluje 92% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 1911 lidí

Co je cílem vašich kontrol, které podle slov Jany Maláčové budou pokračovat?

Cílem je jednoduchá, a přitom zásadní věc: začít pořádně a systematicky hájit práva zaměstnanců. Na mysli mám zaznamenávání a dodržování délky standardní pracovní doby, protože od té se odvíjí mzda, volný čas na rodinu, domácnost nebo koníčky, a také přesčasy a příplatky za ně. Stručně, jak to říká Werich: od kdy do kdy a za co to. A pak jde také o kontrolu nelegálů, kteří nemají vůbec žádná práva a agentury s nimi jednají jako s naprostými onucemi. Nelegálně zaměstnaní lidé podkopávají situaci těch ostatních, protože každý je najednou nahraditelný.

Zástupce kontrolované firmy však uvedl, že jste našli prd. Je to pravda?

My dva s Janou Maláčovou jsme ale nebyli na místě proto, abychom něco našli. To je úplně naivní představa, nejsme žádní detektivové. To je práce inspektorů, ta za naší účasti teprve začala a potrvá – pokud se bavíme o čase do uzavření protokolu o kontrole – několik týdnů. My dva jsme chtěli vidět, jak kontroly v praxi vypadají, prostě když rozhodujete o něčem od stolu, je to obvykle na pytel. Je potřeba to vidět na vlastní oči. Budeme proto v návštěvách pokračovat.

Vaše kontrola také rozčílila některé senátory, zvláště tedy senátorku Miroslavu Němcovou z ODS, prý jde o teror podnikatelů a takhle si podle ní počíná gang, mafie. Co na tuto reakci říkáte?

Hlídat dodržování zákoníku práce je teror podnikatelů? Blbost. Kde jsou najednou kecy o demokracii a právním státě? Já to řeknu takhle: zákony mají platit pro všechny, a když neplatí pro statisíce zaměstnanců ve fabrikách, to já beru jako mnohem větší ohrožení demokracie než ty nanicovatosti, co vždycky vytáhne Milion chvilek. ODS a pravice se vždycky prsí, když jde o to hájit lidská práva někde v Tibetu nebo na Kubě. To se zabalujou do vlajek. Ale na práva českejch zaměstnanců ODS třicet let dlabe, to není žádná novinka.

Situace statisíců lidí ve fabrikách je ODS ukradená, co řeší, je, že Inspektorát práce dělá svoji práci. Jenomže pokud má stát fungovat, musí si na nepoctivý byznys došlápnout, jinak není ve státě žádná spravedlnost – což je ostatně názor většiny lidí, se kterými se bavím. Chceme lidi přesvědčit, že práva mají, že tady jsou i politici, kterým jde o to, aby měli dobrou mzdu a férovou práci, která taky někdy končí – a pak začíná volný čas, který je jenom jejich. A že se jich stát umí zastat. K čemu jinak stát je, než aby vymáhal dodržování zákonů?

Psali jsme: Senátor Žaloudík: Ve zdravotnictví by struktura zákonů měla vypadat jinak Ministr Vojtěch: Prodloužení věkové hranice pro úhradu umělého oplodnění z 39 na 40 let „Nemůže dál žít na malém českém písečku.“ Petříček volá zpět Sobotku. A přidal: Narcistický jájínek Babiš! Pokud Babiš nezačne hned teď, prohraje volby! Džamila Stehlíková burcuje. Velké téma

Bydlel jste na Žižkově, byl předsedou Strany zelených. V těchto zeměpisných šířkách se vyskytuje nadprůměrné množství městských liberálů. Co oni říkají na vaše dnešní názory, nekritizují vás někteří z nich podobně jako Miroslava Němcová? A co jim odpovídáte?

Anketa Vnímáte sudetské Němce jako své krajany? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 3963 lidí

Proto jsem také po delším zvažování kývl a kandiduji za sociální demokracii. Není to dokonalá strana, má problémy, ale v těchto otázkách má jasno: hájí zájmy zaměstnanců, bojuje s vykořisťováním, za vyšší mzdy a za férové zacházení. Jana Maláčová vybojovala zvýšení minimální mzdy v končícím volebním období třikrát, takže je teď dvojnásobná oproti stavu před deseti lety. To je ale pořád ještě málo, furt je čtvrtá nejnižší v EU. Minimální mzdu tady bere sto padesát tisíc lidí, ale její zvyšování zvyšuje i mzdy obecně, i ty vyšší. To je dobře, kdo pracuje, musí se svojí prací přece uživit, a ne chodit do tří prací, jako tady na venkově běžně vidím okolo sebe.

V čem dělají městští liberálové největší chyby?

Jsou dobře zajištění, zaměstnaní u těch korporací, které odvádějí zisky z Česka do zahraničí, a myslí si, že tak to má bejt. A kdo nemá ty správné liberální a individualistické názory na svět, nebo kdo třeba nevidí v globalizaci jenom splněnej sen, ale spíš problém, tak je nácek nebo přinejmenším kobliha.

Byl jsem upozorněn na názor Víta Kučíka z organizace českých elfů, který napsal, že Matěj Stropnický není sociální demokrat, ale kandidát členství v SPD. Co si myslíte o takovýchto úchylných názorech a jejich autorech?

Mně je to jedno. Chci hájit obyčejný lidi a jejich zájmy, a to se teď snažím i dělat, protože mezi nima žiju, poslouchám, co říkaj, a jednám podle toho.

Proč volit vás, a ne Piráty?

Piráti se kromě otázky počtu pohlaví všeho leknou. Jeden den říkají to a druhý zase něco jiného. A to ještě naštěstí ani nejsou ve vládě, tam by vycouvali i z toho zbytku. Francouzština má hezký obrat „ami de tout le monde“ – za dobře se všemi. To většinou vede jenom k tomu, že vám nevěří nikdo, protože všem se člověk nezavděčí nikdy, zájmy lidí jsou různé. Hlavní je se nepotentočkovat. A Piráti se zoufale bojej. Víte, když jdete do kontrol velkýho byznysu, počítáte s odporem, a dobře organizovaným. Média jsou propojená s byznysem a ten zase s politikou. Takže je mi jasný, že naše akce Férová práce, čili ty kontroly a snaha o nápravu situace zaměstnanců ve fabrikách, vyvolává hejty. Sem s nima, už mi to chybělo.

Psali jsme: Komu slouží ČT, komu nadbíhá? To řešme první, pak finance. Čunek bouchl v Senátu do stolu Je to tu! Na Maláčovou a Stropnického letí trestní oznámení. Podepsán stínový ministr spravedlnosti Ministryně Maláčová: V kontrolách budu pokračovat. Zaměstnanci nejsou onuce Senátorka Němcová: Maláčová vyhlásila akci Férová práce, marketingový tah, nevím, kdo jim to nakukal

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.