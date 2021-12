Plán na likvidaci střední třídy za pomoci elit v EU. Zelený-Atapana zcela otevřeně, kdo za ním stojí

SVĚT KRIZE A NADĚJE Politici v Evropě a v Severní Americe plní roli užitečných idiotů a nadbíhají nadnárodním korporacím na cestě k tomu, jak zničit střední vrstvy podnikatelů a soukromníků. V tom jim pomáhají i prosťáčci, co mají být tou poslušnou masou, která se nechá zaprodat tzv. pohodlím a konzumem třeba borůvek v lednu. Při ohlédnutí za končícím rokem na to v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz upozorňuje etnolog, spisovatel a publicista Mnislav Zelený, který byl při svém pobytu mezi indiány adoptován do kmene Jawalapiti a získal indiánské jméno Atapana. Právě jim vzdal hold svou celoživotní prací, kterou dokončil během dvou koronavirových let.

Už druhý rok po sobě sužoval naši zemi i skoro celý svět koronavirus. Dá se vzhledem ke všem možným přijatým opatřením a zákazům mluvit o ztracených či promarněných dvou rocích pro část populace a především pro děti, které zavírání škol a distanční výuka připravily podle některých politiků o kus dětství? Jak dětem a studentům usnadnit jejich další životní cestu, aby nebyli předešlými dvěma roky postiženi?

Moje babička říkala, a říkám to i já, že něco zlé je pro něco dobré. To je totiž takový skrytý optimismus, že se ze všeho umíme nakonec vyštrachat, ale trvá to. A hodně to i stojí. To je život.

Za druhé: děti jsou, díky bohu, velmi tvárné a jsou daleko životaschopnější a přizpůsobivější než my dospělí a starší. Vždy mě opětovně překvapí při velkých haváriích, leteckých katastrofách a zemětřeseních, když už skončily všechny předpoklady, že ještě někdo přežil, tak se nakonec ze sutin vyhrabe malé nemluvně přežívající řady dnů bez jídla a bez pití, o pohodlí ani nemluvě.

Jak tedy naši společnost ty dva roky poznamenaly? Cítíte se o něco za tu dobu ochuzen? Co vám chybělo? Cestování?

Zvykli jsme si na blahobyt a stále jej vyžadujeme, chceme se mít dokonce stále líp a radostněji – a nechápeme, že vždy a všude byla období blahobytu a nedostatku. A ta se dokonce pravidelně střídala. My chceme, abychom s naším blahobytem neustále stoupali vzhůru, což je velký nesmysl, ba přímo blbost. Indiáni přirozeně přijímají období nedostatku s klidem, protože vědí, že zas přijdou lepší období. Takzvaně netlačí na pilu a nehudrají. A tak to mají po tisíciletí. A já? Ochuzen nejsem, najdu si něco jiného! Je přece tolik lidských aktivit a možností.

Čím si vysvětlujete, že se Česko rozdělilo na dva nesmiřitelné tábory zastánců a odpůrců očkování, a jejich agresivita na jedné straně drtí lékaře a zdravotní sestry, na straně druhé vede k hlasům o vylučování z Lékařské komory?

Vždy budou nějaké dva tábory, nikdy není společnost jednotná. Je to přirozené.

Není na vině i zklamání z toho, že nám byla slibována tečka za covidem, ale ukazuje se, že bude nutná třetí nebo i čtvrtá dávka? Máme se cítit podvedeni? Nebo i přes krátkou dobu účinnosti vakcín proti nemoci covid-19 mělo a má očkování svůj význam?

A k tomu jim nadbíhají politici v Evropě a v Severní Americe, kteří plní roli užitečných idiotů. A – bohužel – i prosťáčci, co mají být tou poslušnou masou, která se nechá zaprodat tzv. pohodlím a konzumem třeba borůvek v lednu. A tak se zaserou zemské oceány a nebe miliardami kontejnerů a cargo letadel vozících z jedné strany Země na druhou výrobky a produkty, které by se mohly a měly vyrábět tam, kde se spotřebovávají. Tak jako to vždy bylo. Oceány a nebe by pak byly mnohem čistší. A my spokojení s borůvkami v létě.

Nejsem vakcinolog, ale mám dojem, že na skutečnou vakcínu na covid si ještě budeme muset počkat.

Nový ministr zdravotnictví Vlastimil Válek vyzval občany, aby svátky včetně oslav Silvestra trávili jen s rodinou. Restauracím doporučil nepořádat večírky, protože by to vedlo ke zhoršení situace v lednu a k následným velmi tvrdým opatřením. Věří, že ho lidé vyslyší. „Komu jinému bych měl věřit než Moravanům, Slezanům a Čechům? Těm, co tady žijí. Vždyť jsou to moji bratři a sestry,“ prohlásil. Dopadne to dobře, jak tvrdí, a je víra v bratry a sestry lepší cestou než všechna ta covidová nařízení a zákazy předchozí vládní garnitury?

Netušil jsem, že nový ministr zdravotnictví se považuje za duchovního vůdce. V zemi s vlažným postojem k duchovním principům je to na pováženou. U indiánů by uspěl, ale musel by mít charisma šamanů, a to šaman nezískává nějakými volbami. Natož volbami bezvěrců.

Říjnovými volbami skončila vládní éra Andreje Babiše. K moci se díky milionu propadlých voličských hlasů dostala pětikoalice, která má historicky nejmenší voličskou podporu, když dostala jen 43 procent odevzdaných hlasů. Má nový premiér Petr Fiala i tak na to, aby si „získal“ srdce i té většiny, která pro pět vládních stran nehlasovala? A jak by měla vypadat změna, o níž Petr Fiala před volbami často hovořil? Co je třeba především změnit?

Žádná změna nebude. Je to jen volební bublina, která navíc vůbec není unikátní. S tou změnou přicházejí do voleb všichni noví politici ve všech volbách na světě. Všichni všude mluví o změně, aby nalákali na lepší časy.

Indiáni nikdy ve svých volbách nelákají na změnu. Tam vítězové vítězí svým charismatem, svými schopnostmi, které již v životě prokázali jako schopní jedinci.

Covid. Inflace. Energetická krize. Tři bezprostřední a významné hrozby pro život v Česku. Dokážeme se s nimi vyrovnat?

Ano, hrozby hrozí. Je konečně nutno přepřahat. V mnoha svých přednáškách a článcích varuji před naší nabubřelostí a snahou být stále bohatší, což je mlýn na chamtivost korporátů, které vše ženou ke zkáze. Je nutné přepřahat na skromnější kočár a místo šestispřeží mít jen pár koní, možná i pár volů. Skromnost nám snad pomůže k přežití. Jenže mnozí z nás stále zapřahají šest koní a někteří nabubřenci klidně i osmispřeží, aby si ještě užili a ukázali se.

Elity EU tvrdí, že omezení se ve spotřebě energií, masa a příklon k dražší elektromobilitě jsou nutné k tomu, aby byla planeta zachráněna. Bude taková linie v naší zemi příští rok obhajitelná? Začneme si odříkat něco z toho, co pro nás až dosud bylo samozřejmé? Stanou se časem pro část populace automobily, ale dokonce i elektrická energie, luxusem?

Je to zase jen snaha a cesta korporátů za pomoci elit Evropské unie zlikvidovat střední vrstvy. Výroba elektřiny Zemi stejně ničí, zrovna tak jako výroba benzínu či čehokoliv, co vyrábíme. Jakákoliv naše lidská činnost tuto Zemi nějak ničí, protože naše činnosti neodpovídají činnostem přírodním.

My samozřejmě vyrábíme podle předpisů a zákonů, které jsme si my, lidé, vymysleli. A tyto zákony jen málokdy odpovídají přírodním zákonům. Ano, rolník, který obhospodařuje svou roli jako dřív, půdu neznásilňuje. My, abychom všechny uživili a lacino, půdu, Zemi, znásilňujeme. Indiáni se chovají podle přírodních zákonů a Zemi neznásilňují. A proto zůstávají tzv. chudí, chudí na majetky, ale bohatí na duchu. A proto také přežijí – když je necháme na pokoji –, ale my ne.

V úvodu jste se svěřil, že se za ty dva roky necítíte o nic ochuzen, že jste si našel něco jiného. Vím, že jste během té doby napsal a sestavil Atlas indiánů Jižní Ameriky, který čerstvě vyšel. Co na nich považujete za nejpodivuhodnější, případně i inspirativní pro nás, a proč jste k názvu knihy přidal zrovna podtitul Život, sex i smrt jihoamerických indiánů? Má sex i smrt v atlase tak významné místo?

Opravdu jsem ty dva roky finišoval s mou celoživotní prací, Atlasem indiánů Jižní Ameriky. Materiál jsem k němu sbíral přes 50 let. Napsal jsem jej hlavně jako hold indiánům. Jim, kteří se nezpronevěřovali a někde se stále nezpronevěřují přírodním zákonům, které, jedině ony, diktují zákony přežití na této Zemi.

Zákon číslo jedna: Neberou víc, než potřebují! To je na nich to nejinspirativnější pro nás, ale zároveň říkám, že je to námi zcela nepřijatelné. My jsme na zcela opačném pólu. Stále chceme víc a víc. Ano, mnozí odpovědí, že je to ten správný tah, který na Zemi mnohé dokázal, vymyslel, vybudoval, dosáhl. Ano, je obdivuhodné, co jsme vybudovali, co umíme, jaké krásy umění vznikly, ale vše je to na úkor něčeho. Na úkor Země a jejích zdrojů. K čemu nám budou mrakodrapy trčící do nebe a mnohými z nás obdivované? K čemu nám budou supersonická letadla, auta, rakety, které obdivujeme? A tak je to se vším. Ale až všechny zdroje vyrabujeme a pokácíme poslední strom, pak zjistíme, že je nám všechno to bohatství nanic. Mrakodrapy ani peníze nejsou k jídlu.

A tak i podtitul Atlasu o tom všem vypovídá. O životě indiánů, jak správně žijí. O sexu, který nade vše milují ve všech možných variantách, o kterých se nám ani nezdá. O smrti, o které se od dětství učí ji přijmout a připravit se na ni, protože je součást života. Žít naplno, ale na smrt být připraven.

