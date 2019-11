Plesl: Generále Pavle, řeknete pravdu o svém otci? ČT, Nora Fridrichová, Havel...

30 LET OD LISTOPADU „Je mi jen líto těch televizních daňových poplatníků, kteří to musí platit, aniž by si mysleli, že tu má vládnout TOP 09 a že prezidentem má být ten, na koho ukáže Nora Fridrichová,“ říká v rozhovoru k příležitosti výročí sametové revoluce šéfredaktor MF DNES Jaroslav Plesl o současné podobě České televize. Nastínil též, jak se dívá na naše čelné politické představitele včetně prezidenta, Češi prý potřebují osobu, jako je Zeman. Generál Petr Pavel by prý ve volbách neobstál, například proto, že neumí přiznat barvu ohledně působení svého otce. A co se týče našeho prvního polistopadového prezidenta Václava Havla, tak z toho se dle něj postupem času stává takový „trhací kalendář“.

Letos slavíme 30 let od listopadu 1989. Kam se za tu dobu naše společnost posunula?

Jsme fungující liberální demokracie s fungující tržní ekonomikou.

Co pro vás znamená svoboda? Změnila se v Česku za posledních deset let její úroveň?

Svoboda je především nazasahovat do práv ostatních a sám si moci užívat, že do mých svobod nezasahují jiní. Pro mě osobně je pak největší konkrétní projev svobody volnost v projevu a cestovní pas.

Když jsme u té svobody, velkým tématem jsou média a jejich nezávislost. Ohrožení nezávislosti České televize je ohrožením demokracie, ozývá se. Je tomu skutečně tak?

Žádné ohrožení nezávislosti České televize neexistuje. Česká televize totiž není nezávislá. Když mluvíme o zpravodajství ČT, pak je zcela evidentní, že ČT je plně závislá na politických postojích svých klíčových funkcionářů. Ale i s tím se dá žít a za ohrožení demokracie to nepovažuji. Pořád je tu dost konkurence, která má možnost na to upozorňovat. Tím je zaručena vyváženost. Je mi jen líto těch televizních daňových poplatníků, kteří to musí platit, aniž by si mysleli, že tu má vládnout TOP 09 a prezidentem má být ten, na koho ukáže Nora Fridrichová.

Takové Forum24 má v hlavičce na webu napsáno „Názorový internetový deník pro obranu liberální demokracie“. Je snad liberální demokracie ohrožena? Kým, případně čím? A kdo další se pasuje do role jejího ochránce?

Liberální demokracie je systém, v němž občané s rovným volebním právem vybírají své reprezentanty ve svobodném souboji politických stran. Nevšiml jsem si, že by tento souboj byl jakkoli omezován, nebo bylo občanům bráněno ve svobodné volbě. To si může myslet jen úplný hňup nebo ten, kdo chce na šíření této evidentní lži vydělávat peníze.

Nejbohatší Čech Petr Kellner koupil společnost CME a s ní i TV Nova. Někteří varují, že se tím dále média dostávají do područí českých miliardářů, kteří skrze ně chtějí ovlivňovat voliče, jiní zase říkají, že lepší Kellner, než někdo z ciziny. Který postoj je vám bližší? Završuje se Kellnerovou akvizicí jakýsi porevoluční proces, ve kterém postupně česká média ovládli domácí miliardáři?

Petr Kellner si koupil jednu českou televizi. Jednu. Největší, ale jen jednu. Přitom jich už dnes máme desítky a bude jich mnohem víc. Ať mu to ti, kdo chtějí bránit demokracii, zakážou. Ať omezí svobodný trh, ať zlikvidují další svobody klíčové pro fungování liberální demokracie. Ať se sami usvědčí z toho, že jejich skutečným cílem je boj proti svobodné společnosti a svobodnému trhu. Ať se připíšou na seznam ke komunistům a k fašistům.

Tomáš Halík, Michael Žantovský, Michael Kocáb a jiní. To jsou ti, kteří se hlásí k odkazu Václava Havla. Je o Havlovi s odstupem času referováno spravedlivě a objektivně? A nesou zmínění jeho odkaz důstojně? A co jeho žena Dagmar?

Havel měl v různých dobách mnoho různých názorů, často protichůdných. Vzpomeňme jen, jak chtěl rozpouštět NATO, které později podpořil při intervenci v bývalé Jugoslávii. To je jen příklad, na němž se dá ilustrovat, že z Havla si každý může vybrat, co chce. Postupem času se z něj stává takový trhací kalendář, z nějž si každý urve nějaký list a přikryje si s ním své aktuální politické cíle. Dobré na tom je, že to mohou dělat pravičáci, levičáci, zastánci politického středu, prostě kdokoli. Ale Havlova hodnota je v tom, že se stal symbolem, podobně jako Masaryk. Je symbolem svobodné země a na tom nic nezmění žádný parazit, i kdyby si za každý list z Havlova kalendáře účtoval třicet milionů dolarů, nebo s ním chtěl přikrýt privatizaci hornických bytů ve Slezsku.

A co současný prezident Miloš Zeman? Jak byste zhodnotil jednotlivé fáze jeho politické činnosti?

Miloš Zeman byl vždy korektorem politického vývoje. Když se kyvadlo v 90. letech vychýlilo hodně vpravo, byl to Zeman, kdo upozornil, že je v Česku dost lidí, kteří ze svobodného trhu těžit nedokážou, a naopak je těženo z nich. Proto se stal premiérem. Později se odmlčel a před první přímou prezidentskou volbou v podstatě udělal to samé, co v 90. letech. Ale v půli 90. let proti němu stál Václav Klaus a symbolem byl Viktor Kožený, o dvacet let později byl jeho soupeřem Miroslav Kalousek a symbolem Zdeněk Bakala. Uvidíme, kdo a jak dokáže v budoucnu převzít jeho roli, protože dvojí úspěch v prezidentské volbě jasně ukazuje, jak moc Češi takovou osobu potřebují.

Již delší dobu se spekuluje nad tím, kdo nahradí Miloše Zemana v roli prezidenta. Z opozice již zaznívají první jména, v některých médiích se objevují první rozhovory, testující nálady voličů. Zatím je s kandidaturou spojováno například jméno generála Petra Pavla. Je on tím kandidátem, který může přinést liberálním voličům opět výhru? A jde o důstojného pokračovatele odkazu Václava Havla?

Pochybuji. Pan generál nemá žádné znaky vůdce. To Češi nechtějí. Problém je v tom, že jako komunista sloužil v Československé lidové armádě a pevným krokem se zbraní v ruce kráčel k obraně socialistické vlasti, zatímco po pádu komunismu vložil svou loajalitu plně do služeb Severoatlantické aliance. Obávám se, že Češi na něj budou nahlížet jako na etalon oportunisty. Navíc ani není schopen nám na rovinu říct, zda jeho otec, též voják Československé lidové armády, podporoval či nepodporoval vstup Varšavské smlouvy do ČSSR v roce 1968. To je – vojenským slovníkem – velmi nečestné jednání.

Dnešní Česko jde do určité míry rozdělit na Prahu a zbytek země. Hlavní město volí jinak, mají zde úspěch myšlenky, které jsou zejména v chudších částech země marginalizovány. Kdyby volila prezidenta pouze Praha, je jím jednoznačně Jiří Drahoš. Ten se později stal v Praze alespoň senátorem. Čím to podle vás je? Jsou Pražané moudřejší než zbytek republiky? Nedávno zazněl názor, že tzv. „pražská kavárna“ se začala formovat již před sametovou revolucí. Souhlasíte?

Pražané v uplynulých komunálních volbách volili tak, že jim dnes vládnou političtí amatéři s podporou Karla Schwarzenberga. Jsou podle vás moudřejší? Dostali primátora, který bojuje proti koloběžkám, plyšovým medvědům a vyvěšuje vlajky neexistujícího státu. Pražská doprava kolabuje, ale na Nový rok bude pokrokový videomapping místo ohňostroje. Tomu říkám moudrost pražské kavárny!

Na 16. listopadu se v Praze chystá demonstrace Milionu chvilek pro demokracii. Aktivisté zveřejnili na sociálních sítích videoklip, v jehož textu zaznívá: „Chcem, aby Zeman odstoupil a Babiš podal demisi, buďte rádi, že to neřešíme jako kdysi.“ Myslíte, že tento vzkaz vyjadřuje názor a vůli většiny těch, kteří se na Letné objeví? Spatřujete v tom nějakou výhrůžku?

Spatřuji v tom především frustraci z toho, že vládne někdo jiný, než by si organizátoři demonstrace přáli. Nic víc v tom není.

Milion chvilek pro demokracii – co pro vás toto hnutí symbolizuje?

Je to pro mě Simona Babčáková a její esoterický projev na pražské Letné.

Dramatik, scenárista a herec Zdeněk Svěrák se vyjádřil, že před třiceti lety netušil, že na nás padne pohroma, jakou dnes prožíváme. Demokratické instituce dle Svěráka nefungují a technologie se zneužívají k matení myslí milionů lidí. „Je to především Putinova úspěšná kybernetická válka,“ uvedl v rozhovoru pro Deník N. Naději vkládá do studentů a mladých lidí. Padla na nás po třiceti letech od „sametu“ pohroma? A můžou nás zachránit jen mladí lidé? Jak?

To je takový evergreen starých lidí, kteří podléhají apokalyptickým myšlenkám. Logicky, protože si idealizují své mládí. Já vidím jen dva typy: jedni říkají, že svět se řítí do záhuby a nic nás nezachrání, druzí zas razí názor, že mladí všechno změní. To jsou ti, kdo mají rádi obdiv mladých, kteří si také logicky myslí, že všechno změní. Jenže lidský druh se změnit nedá. Všechno tu probíhá zhruba stejně minimálně tisíce let a my vlastně ani nevíme proč. Tak daleko je naše poznání. Třeba nacisté vkládali velké naděje do „nového člověka“ a spoustu času věnovali ideologické masáži mládeže. To samé dělali komunisté. A jak to dopadlo? Nakonec zvítězila stará dobrá liberální demokracie a svobodný trh. Nic lepšího nemáme a mít nebudeme.

