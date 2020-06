Poche-cheche. Maláčová? Ne. Foldyna? Ano. Maříková? Ano. Promlouvá poslanec SPD, voják. Razantně

ROZHOVOR „Jaroslav Foldyna je člověk jasných a dlouhodobě konzistentních názorů. On se nezměnil. Změnila se ČSSD. Lidé jako Maláčová, Poche, Petříček a další jsou probruselští, nehájí zájmy našich občanů. Pokud někdo prosadí mzdy zahraničních pracovníků na 1,2 násobku mezd našich občanů, tak to hovoří samo za sebe. Obdivoval jsem ho, jak vůbec ještě v ČSSD může vydržet,“ hovoří poslanec SPD Radovan Vích o kandidatuře Jaroslava Foldyny.

reklama

Hnutí SPD bude kandidovat v blížících se volbách ve všech krajích, při jakém výsledku budete hovořit o úspěchu?

Při minulých krajských volbách jsme jako tehdy začínající a neznámé hnutí uspěli v deseti krajích. Předpokládám, že nyní uspějeme ve všech krajích. V některých krajích dokonce považuji za reálný dvouciferný výsledek a tam potom můžeme být i součástí krajských koalic. Máme proto všechny předpoklady, tedy kvalitní program, úspěšné komunální politiky na předních místech kandidátek, a hlavně velkou členskou základnu. Naši lidé jsou připraveni na kontaktní kampaň, kde budeme oslovovat voliče naším programem a budou se moci osobně seznámit s našimi kandidáty a jejich názory.

Jako lídry nasadíte ve čtyřech krajích své poslance, konkrétně půjde o Radima Fialu, Radka Rozvorala, Jana Hrnčíře a Karlu Maříkovou. Myslíte si, že jsou v případě úspěchu připraveni zvládat obě dvě funkce?

Samozřejmě že jsou to schopni zvládnout. Jsou to zkušení komunální a krajští zastupitelé a zároveň i poslanci. Jejich výhodou je i znalost problémů samospráv, které mohou následně řešit jako zákonodárci, například v rámci změn parametrů zákona o rozpočtovém určení daní (RUD) ve smyslu sdílených daní pro kraje. Těch možností je samozřejmě více a i dnes jsou ve sněmovně krajští zastupitelé z více stran a hnutí, včetně hejtmanů. Právě v otázce hejtmanů ale zastávám názor, že obě funkce na plný úvazek se zvládají obtížně.

Anketa Existuje v České republice rasová či národnostní diskriminace? Ano 10% Ne 90% hlasovalo: 1020 lidí

Například v Karlovarském kraji bude lídrem poslankyně Karla Maříková, která měla být na žádost policie vydána trestnímu stíhání za výroky, kterými nesouhlasila s nelegální migrací a islamizací Evropy. Nakonec se za ni postavila Sněmovna a vydána nebyla. Co si Vy myslíte o celé této situaci?

Poslankyně Karla Maříková je úspěšná poslankyně a krajská zastupitelka. V této souvislosti zastávám názor, že pouze vyjádřila svobodně svůj názor na invazivní druhy, které se navážejí do států EU. Takže zatímco stejné texty byly publikovány různými novináři v minulosti, tak se jim nic nestalo, ale v případě poslankyně SPD je to podle pana Hamáčka (ČSSD) důvod k trestnímu stíhání. Kdyby se jednalo o řadovou zdravotní sestru, tak to problém není, ale že se jedná o poslankyni SPD, tak to problém byl. Odmítám tyto způsoby politické kriminalizace a Sněmovna svým hlasováním rozhodla jasně, tedy že Karla Maříková vydána nebude.

Jaroslav Foldyna na konci února vystoupil ze sociální demokracie a nyní se chystá kandidovat v krajských volbách v Ústeckém kraji, kde se bude o místo ucházet ze třetí pozice vaší kandidátky, jak podle Vás uspěje?

Předpokládám, že v Ústeckém kraji dosáhneme dvou ciferný výsledek a při kampani využijeme i jeho znalostí a zkušeností s místní problematikou. Určitě je v osobě Jaroslava Foldyny přínos a předpokládám, že zde bude výsledek SPD jedním z nejlepších. Je mezi lidmi a našimi členy velmi oblíbený.

Čeho si na Foldynovi politicky nejvíce vážíte?

Jaroslav Foldyna je člověk jasných a dlouhodobě konzistentních názorů. On se nezměnil. Změnila se ČSSD. Lidé jako Maláčová, Poche, Petříček a další jsou probruselští, nehájí zájmy našich občanů. Pokud někdo prosadí mzdy zahraničních pracovníků na 1,2 násobku mezd našich občanů, tak to hovoří samo za sebe. Obdivoval jsem ho, jak vůbec ještě v ČSSD může vydržet a on vstoupil do našeho Poslaneckého klubu jako nezařazený poslanec. Bylo to z jeho strany a ze strany předsednictva SPD určitě správné rozhodnutí.

Obecně platí, že politické strany zvyšují svoji aktivitu až těsně před volbami, bude to platit i u Vás?

My jsme již kampaň začali a bude se postupně zvyšovat. Samozřejmě, že doba se mění a zaplněná náměstí s projevy politiků jsou minulostí. Nerad bych prozrazoval detaily, ale máme své průzkumy a víme kde jsou naše cílové skupiny voličů a kam směřovat v rámci kampaně větší úsilí.

Anketa Prospívá České republice účast ČSSD na vládě? Prospívá 12% Neprospívá 88% hlasovalo: 8192 lidí

Podle slov Tomia Okamury se před volbami chystá takzvaně kontaktní kampaň, co si pod tím máme představit?

Máme volební štáby na celostatní i krajských úrovních. Jsou v nich naši zkušení členové, kteří již absolvují v pořadí páté volby. My jsme již kampaň začali a bude se postupně zvyšovat. Bude nás vidět nejen v ulicích většiny obcí a měst ale i na sociálních sítích, ve veřejných debatách a na petičních stáncích. Samozřejmostí je, že nás Tomio Okamura přijede do krajů také podpořit, pokud to bude možné. Vše bude vrcholit až do posledního dne. Věřím, že naším programem oslovíme mnohem větší skupinu voličů, než při minulých krajských volbách. SPD za pět let prokázala, že má na rozdíl od ostatních malých stran a hnutí, možnosti svůj program prosadit jak ve sněmovně, tak i na krajské úrovni. V nastoupené cestě budeme pokračovat i nadále prosazováním našeho programu při těchto krajských volbách. Česká republika na 1. místě!

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.