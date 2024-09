Podnikatel a sociální demokrat Joch: SOCDEM je evropská levice, žádní Putinovští trollové

Pan inženýre, vy jste dlouholetým členem sociální demokracie, dlouholetým krajským radním, a i nyní kandidujete v krajských volbách na jihu Čech. Čím tady chce SOCDEM voliče oslovit?

Máme jasné priority. Jedna z hlavních priorit je otevřít otázku podpory získání bydlení pro mladé. V dnešní době si mladí nemohou ani omylem za průměrný plat, který je v Jihočeském kraji přibližně 42 000 korun hrubého, pořídit vlastní bydlení. Prostě na hypotéku nedosáhnou. Rádi bychom, jako sociální demokraté, hned po krajských volbách prosadili zřízení krajského hypotečního fondu, což je revoluční řešení, které jsem zaznamenal ve Švýcarsku. Tam stát za mladé rodiny, které si pořizují vlastní bydlení, nějakou dobu platí – třeba tři roky – úroky z hypotéky. Což je velká pomoc. Protože přeneseno na české podmínky, to může činit třeba 6000 korun měsíčně, a to je již pro mladou rodinu, kdy jeden z partnerů je na mateřské, velká pomoc. Tento model, když nefunguje stát, bychom chtěli přenést na úroveň kraje.

Kdybychom takto chtěli pomoci třeba tisícovce Jihočechů ročně, tak by to stálo Jihočeský kraj první rok 100 milionů korun. Druhý rok 200 milionů a třetí rok 300 milionů korun – po třech letech by se kruh uzavřel. Kouzlo tohoto projektu, který funguje ve Švýcarsku spoustu let, je, že nejenom pomůžete mladým k získání vlastního bydlení, ale ty mladé si ukotvíte v jihočeském kraji, budou zde pracovat, žít, prostě budou se účastnit aktivního ekonomického života. Tento impulz má ještě jiný další smysl, a to ohromný impulz do ekonomiky. Zjednodušeně řečeno, když tímto krokem podpoříme výstavbu tisícovky nových bytů ročně v Jihočeském kraji průměrně za 5 milionů korun, tak naším hypotečním fondem dáme impulz do stavebnictví za 5 miliard korun ročně, dáme práci místním firmám, živnostníkům, řemeslníkům a dalším obchodníkům. Jsme přesvědčení, že investicí kraje ve výši 300 milionů korun ročně, pomůžeme tisícovce mladých rodin získat bydlení, a ještě dáme impulz do ekonomiky ve výši 5 miliard korun. A to za to stojí přece. Švýcaři to dělají mnoho let a funguje to.

Toto je pouze jeden pilíř. Druhý pilíř, který chceme prosadit, je podpora regulovaného nájemného bydlení. Pozor, zdůrazňuji regulovaného nájemného bydlení. To je druhý model, který dobře funguje například v Rakousku. Chceme podpořit města a obce, aby opravovaly, rekonstruovaly, budovaly nebo stavěly nové obecní byty. Kraj jim na tyto investice přispěje, ale podmínka je, že v těchto bytech bude fungovat obecní regulované nájemné. Uvědomujeme si, že ne každý mladý člověk na hypotéku, aby si pořídil své vlastní bydlení, může dosáhnout, ale můžeme mu zajistit důstojné nájemní bydlení v obecních bytech. U nás totiž funguje nehorázný trh s bydlením, kdy bohatí si kupují další a další byty jako investici a pak to pronajímají za nesmyslné částky lidem, kteří pak chodí a stát to dotuje příspěvky na bydlení. Takže stát nepřímo podporuje obchodování s nájemními byty.

Zmínil jste Rakousko. Můžete to prosím trochu rozebrat?

V Rakousku to funguje. Například ve Vídni si pořídíte nájemní byt levněji než v Českých Budějovicích, protože buď město, nebo i soukromí vlastníci pronajímají byt za regulované nájemné, což je nájemné, které zajistí udržitelnost bytu a náklady na opravy, ale nikdo z toho nedělá výdělečný kšeft.

Vlastníci, kteří mají dva a více bytů, které pronajímají, tak mají na výběr. Buď pronajímají za regulované nájemné a platí snížené daně z nemovitosti, nebo se rozhodnou pronajímat za tržní nájemné, ale druhá, třetí a další nemovitost jsou zatíženy zvýšenou sazbou daně z nemovitosti. Mně to takto přijde správné a fér, každý se může rozhodnout, jak to chce a co je pro něj zajímavé. To je rakouský model. V Česku je trh s byty zatím hodně divoký západ a mladí lidé mají opravdu problém a dostávají se do existenční pasti.

Sociální demokracie v Jihočeském kraji to cítí jako obrovský problém, a proto jdeme do voleb s prioritou, že s bydlením a jeho podporou chceme okamžitě začít něco dělat a řešení máme. Pro podporu získání vlastního bydlení zřízením krajského hypotečního fondu a pro mladé, kteří nemají možnost, alespoň prostřednictvím obcí a měst, kde žijí, podpořit budování nájemního bydlení, kde bude regulované nájemné.

Pojďme se ještě více podívat na současnou sociální demokracii. Jak celkově vidíte její vývoj? Strana, která má velkou tradici, v poslední době u voličů úspěch příliš neměla. Čím si to vysvětlujete a co udělat, aby se sociální demokracie vrátila za rok opět do Poslanecké sněmovny?

Sociální demokracie zaspala dobu, byla dlouho na výsluní a nechala si ujet vlak. Přišli noví a draví politici, kteří se velmi rychle zorientovali a zacílili na tradiční voličské jádro sociálních demokratů a prostě si je populisticky koupili.

Někteří vrcholní politici sociální demokracie udělali mnoho chyb, ale v jádru jsme vždy dělali politiku pro lidi a pro dobro České republiky, jen jsme to neuměli důrazně obhájit a prodat. Nyní sociální demokracie bojuje o přežití.

V řadách sociální demokracie ti, co udělali nejvíce přešlapů a problémů, tak již nejsou a vidíme je pod jinými značkami politických subjektů a hnutí. V sociální demokracii zůstali lidé, kteří zůstávají věrní myšlenkám sociální demokracie. Snažíme se nabízet nové mladé lidi, mladé politiky, nové tváře, kteří se snaží hájit sociálně demokratické myšlenky. Sociální demokracie na politickou mapu patří, jako demokratická protiváha politickým subjektům jako je ODS, TOP 09, KDU, Starostové, ale i protiváha extrémistům tipu SPD.

Co v tomto směru říci na to, co z některých stran zaznívá a sice, že SOCDEM, bývalá ČSSD tedy, nemá už tak blízko k lidem jako dříve. Že už to prostě není ta levicová strana, která stála za střední třídou i sociálně slabšími lidmi… Jak to tedy je?

Sociální demokracie SOCDEM má k obyčejným lidem blíže, než jakákoliv jiná strana – sociální demokracie je strana lidí a strana pro lidi.

Až si říkám, že proti sociální demokracii byla a je vedená kampaň, aby úplně zmizela z politické mapy. I v této krajské kampani jsme zaznamenali zlobu a nenávist, která je pro nás nepochopitelná. Jihočeský kraj byl 12 let pod správou sociálně demokratických hejtmanů. I nyní jsme byli součástí koalice a Jihočeský kraj je bez dluhů, má na účtech miliardy korun rezervy, máme opravené silnici, nejvíce v celé republice, máme moderní veřejnou dopravní infrastrukturu, máme nejlepší nemocnice v republice, a to je přece práce sociální demokracie.

Nerozumíme té brutální kampani, která se proti sociální demokracii vede. Sociální demokracie, jako strana, která je například tady na jihu Čech součástí současné koalice, má tři radní a jednoho náměstka, nebyla pozvána ani do předvolební debaty v České televizi. Co na to říci, stále někomu hodně vadíme. Ale věříme, že lidé naši práci vidí a zůstanou nám věrní a v pátek a v sobotu nám své hlasy dají, abychom zůstali na politické mapě. Na kandidátce máme, lékaře, primáře, právníky, podnikatele, státní zaměstnance. Všechno to jsou vzdělaní pracovití lidé, kteří věří, že sociální demokracie je správná politická strana pro obyčejné lidi.

V poslední době se hodně mluvilo o potřebě sloučit českou levici. Přišel s tím například bývalý premiér Jiří Paroubek. Byla, nebo nebyla by to dobrá cesta? Jak by podle vás takové sloučení levice mohlo vypadat? S kým ano a s kým ne?

Ano, sloučit českou levici a přišel s tím Jiří Paroubek, bývalý předseda sociální demokracie, který s paní Wolfovou ukradl značku ČSSD a parazituje na ní. To jsou přesně ti, kteří sociální demokracii škodí, kudy chodí. Tito lidé nechtějí slučovat levici, chtějí se zase dostat k politické moci.

Sociální demokracie se nechce spojovat s komunisty. Sociální demokracie je evropská levicová strana, která vždy stála na straně střední třídy, důchodců a sociálně potřebných. Sociální demokracie není a nebude součástí hrátek proruské komunistické paní Konečné a dalších proruských Putinovských trollů.

Fotogalerie: - Sjezd ČSSD se Zemanem

Když jsme spolu mluvili naposledy, rozebírali jsme ceny energií, které pro vás v té době, jako pro podnikatele ve strojírenství, který zaměstnává desítky lidí, byly dost problematické. Jaká je situace dnes? Jak je nebo není složité v dnešní době v České republice podnikat?

Ceny energií se proti poslednímu rozhovoru ustálily. Ale pozor! Ceny energií v Česku jsou jedny z nejvyšších v Evropě. Co dodat... Pravicová vláda v čele s ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Starosty a Piráty, se rozhodli, že půjdou na ruku výrobním a distributorským firmám. Vše odnášejí obyčejní lidé, domácnosti a firmy ztrácejí konkurenceschopnost. Tak zpět k odpověďi na vaši otázku. Situace se zklidnila, ale to v celé Evropě, jen naše současná pětikoalice kope lidi a firmy do kotníků. Za svou firmu – minulý týden jsem jednal s dlouholetým zákazníkem o kontraktu na dalších 5 let a při rozboru kalkulace jsme se dostali i na cenu energie za 1 kilowat hodinu. Zákazník byl z Německa a pouze kroutil hlavou.

Co říci na tolik diskutovaný Green Deal? Jak ho podle Vvs nejen podnikatelé, ale i české domácnosti zvládnou?

Nejsem ekoterorista ani ekoblázen, ale vidíme, co se s planetou děje a ač se mi to nelíbí, tak zelená cesta je asi jediná možná. Jen čeho je moc, toho je příliš.

Teď nás zasáhly povodně, úplně si neumím představit, jak budou záchranné jednotky zachraňovat při povodni v elektroautech.

Premiér Petr Fiala na agrosalonu Země živitelka nedávno uvedl, že „ceny potravin v Česku nyní meziročně klesly zhruba o 3,8 procenta a snížily se nejvíc ze všech zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj“. Je tedy v tomto směru důvod k radosti? Jaké máte pocity, když zajdete do některého ze supermarketů v ČR nakoupit? Tuším, že jste na fb před časem srovnával ceny u nás a v Rakousku…

To snad ani nechci komentovat, stejně jak jsem to uvedl s byty, v Česku je divoký západ, opravdu si tady dělá každý, co chce. Kvalita potravin je ve srovnání s produkty z Rakouska a Německa hrozná a za tu hrůzu ještě obchodní řetězce zkoušejí ceny vyšší, než jsou u našich západních sousedů. Jednoho dne bych si přál, aby vznikla řízená iniciativa, kdy by si uměl celý národ říci, tento týden nebudeme kupovat pivo Plzeň, příští týden si povíme, že nebudeme kupovat máslo, další týden nebudeme kupovat uzeniny. Obchodní řetězce prostě sázejí na to, že lidé jsou ovce a že vždy bude někdo, kdo si ten košík naplní, a to zboží koupí. Stát může pouze kontrolovat kvalitu potravin! A stát může sledovat nekalé praktiky týkající se akcí na jednotlivé produkty. Dokud to budou lidé kupovat, tak do té doby budeme mít podřadné potraviny za nesmyslné ceny.

A co jako sociální demokrat říkáte na novinky ohledně zákoníku práce?

Chápu, proč to stát udělal, ale odnesli to studenti. Nikdo nechce zaměstnávat na letní brigádu studenta, aby ho přihlašoval na 14 dní na sociální zdravotní, a řešil nárok na dovolenou. Prostě chtěli zamezit úniku daňových peněz u skupin například některých živnostníků, opakuji některých, a potrestali studenty.

Tato vláda je vládou velkých šikuláků, zruší registrační pokladny a všude čteme Only Casch – takže jasný únik do šedé zóny ekonomiky a pak potrestáme studenty, které nechce nikdo zaměstnat.