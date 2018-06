Podpořil okamurovce, čelí křiku a nadávkám. Václav Krása říká: Jestli si myslíte, že SPD je fašistická...

ROZHOVOR Podpořil program hnutí SPD, protože chtěl prosadit změny pro zdravotně postižené. Pokud ho politici požádají, snaží se vyjednávat a začlenit potřeby hendikepovaných do volebních programů i zákonů a dělává to běžně. Václava Krásu, předsedu Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky, překvapily neadekvátní reakce veřejnosti, v nichž se objevují obvinění ze spolupráce s „partou fašoidních nácků“, jak například zaznělo na adresu hnutí Tomia Okamury na sociální síti. Václav Krása v tom viděl pragmatismus, nyní čelí více či méně urážlivým obviněním.

Podpořil jste program SPD Tomia Okamury, spolupracoval jste s hnutím na jeho znění a veřejně jste program podpořil. Vyvolalo to znatelné reakce u veřejnosti. Vysvětlete čtenářům, proč jste podpořil program SPD…

Především to není podpora Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky hnutí SPD. Je to moje soukromá iniciativa, o které moji spolupracovníci věděli. Pražský manažer za mnou přišel, jestli bych jim nepomohl do pražského volebního programu doplnit věci, které se týkají lidí se zdravotním postižením, protože oni tu problematiku tolik neznají. Řekl jsem, že mi to připadá normální, protože se vždy snažíme do volebních programů jiných stran, když nás osloví, dát věci, které se týkají problematiky zdravotního postižení. Udělali jsme to například před parlamentními volbami, kdy jsme oslovili všechny kandidující strany a nikdo se nad tím nerozčiloval.

Poté, když jsem tedy doplnil jednotlivé body, například zvýšení počtu bezplatných parkovacích míst před úřady, poliklinikami, před nemocnicemi – takové a podobné připomínky jsem jim dával, tak mě Jan Čížek (vydavatel a podnikatel, který na podzim kandiduje v komunálních volbách za SPD, pozn. red.) požádal, jestli bych nepodpořil jejich program, nikoliv stranu. A protože jsem na tom programu sám dělal, řekl jsem si: proč ne? Nepředpokládal jsem, že to vzbudí takové emoce, kterým nerozumím, protože já jsem dodal pouze témata, která se týkají problematiky zdravotního postižení, a vůbec jsem o tom nepřemýšlel. Pak jejich volební materiály vyšly veřejně a strhla se mela. Navíc jde pouze o pražskou politiku, nikoliv celostátní.

Jak hodnotíte ostré reakce, ke kterým došlo?

Reakce jsou neadekvátní, protože to standardně děláme a já standardně spolupracuji i s dalšími politickými stranami, které jsou v Parlamentu. Samozřejmě musíme jednat s politiky, když chceme prosadit změny zákonů, tak aby nám některé věci vyhovovaly, jak potřebujeme. To prostě bez politiků nelze udělat. Jsme parlamentní demokracie. Jestli má někdo podezření, že SPD je fašistickou stranou a propaguje fašismus, měl by podat trestní oznámení, protože je to u nás trestný čin. Připadá mi docela zbabělé, že mně nadávají a nekonají. A je to nešťastné. Kdybych to věděl, asi bych to nedělal.

Už jste byl někdy v bulletinu nějaké politické strany, tedy kromě ODS a Unie svobody, za něž jste byl v Parlamentu?

Ano, byl jsem na bulletinu KDU-ČSL, dokonce jsem za ně kandidoval. Všichni to věděli a nic se kolem toho vůbec nedělo. Znovu říkám, to, že tam je napsáno: předseda Národní rady osob se zdravotním postižením, je, jako by napsali, že někdo dělá herce nebo jiné zaměstnání. To neznamená, že

mluvím za celou radu. Pojmenovali mě pracovním titulem, který mám a jak se to běžně dělává.

Řekl jste pro Echo24: „Mně je to úplně jedno, kolem každé strany je občas nějaká kontroverze, kolem ANO je, kolem ODS byla, každý má nějakou kontroverzi.“ Jak vnímáte to, že se kolem hnutí SPD děje takový rozruch? Je označováno za extremistickou a fašistickou stranu, jak říkáte, a vyvolá značnou vlnu nevole, když člověk vašeho postavení podpoří program SPD?

Hnutí SPD bych nevolil. Mně spíše šlo prosazení našich věcí, ale jak říkám, když přijde jiná strana, tak jim pomohu také a budu rád, když naše věci do programu zahrnou. To je skutečně můj pragmatismus, abychom mohli prosazovat změny. Praha je velká aglomerace, je zde hodně lidí se zdravotním postižením a bylo by dobré, aby se některé věci navrhovaly a realizovaly.

Česká republika je už osm měsíců bez vlády. Momentálně je problémem jméno europoslance Miroslava Pocheho. Komentátoři tvrdí, že Miloš Zeman by neměl jeho jméno blokovat, jiní chtějí prezidenta žalovat nebo navrhují jeho odvolání. Jak hodnotíte celé sestavování vlády?

Abych se přiznal, europoslance Pocheho vůbec neznám, ani jsme se nesetkali a k tomu nemohu nic říci. Vidím, že vláda stále není, což je špatné i pro nás, protože se nedají prosazovat systémové změny, které bychom potřebovali, ale to je věc opravdu špiček politiky a my nemáme vůbec ambici do toho nějak vstupovat. Vnímám to jako nějaké problémy, ale že bych to uměl komentovat, určitě ne. Plně se zabývám problematikou zdravotně postižených. Nejsem členem žádné politické strany.

Čím to podle vás je, že dochází k odumírání politických tradičních stran a na scénu nastupují takové, jako je hnutí SPD Tomia Okamury? Upadá ať už levice, či pravice. Mohou za to sami svojí problematickou historií, nebo čím to je?

To je způsobeno celkovým úpadkem naší civilizace, že jsme opustili tradiční vzory. Já jsem velmi konzervativní člověk, což je o mně obecně známo, a některé věci mi opravdu vadí: jak opouštíme tradiční postoje a někdy až přehnaná korektnost svědčí o úpadku. Někdy mi to přijde, že jsme ve čtvrtém století Říma.

Proč?

Naše civilizace prostě nemá sílu bránit svoje hodnoty. Přesně tak to bylo v Římě a já si myslím, že celkový úpadek, to, že se hraje v Brně podivná divadelní hra, k níž jsem se osobně vyjádřil a odsoudil jsem ji, svědčí o hluboké krizi západních hodnot naší západní civilizace.

Jak zabránit tomu, abychom o ty hodnoty přicházeli?

Nevím, ten proud je poměrně bohužel silný, nerozumím tomu. Snad jedině uvědoměním lidí, kteří pak budou trvat na dodržování určitých zásad, budou aktivně vystupovat proti těm dekadentním věcem, jako já jsem vystoupil proti tomu divadlu. A nijak se za to nestydím, protože takové věci jsou až přes určitou hranici, a to už není svoboda umění, ale je to spíše urážení těch lidí, kteří mají nějaké cítění.

Mluvíte o přehnané korektnosti a ztrátě hodnot, jistě to souvisí s děním kolem migrace. Co říkáte na tlaky Evropské unie a některých politiků, abychom je přijímali povinně?

Myslím si, že žádný stát nemůže být nucen, aby přijímal cizí příslušníky. Musí to být jeho rozhodnutí.



autor: Zuzana Koulová