Pokud se nepodaří tuhle hrůzu zastavit, skončíme jako skanzen pro asijské turisty, říká Michal Janda

Ministerstvo pro místní rozvoj čelí v těchto dnech velké kritice za digitalizaci stavebního řízení a celý nový stavební zákon. Je podle vás tato kritika oprávněná? Nebo bylo zřejmé, že tak velké změny se neobejdou bez „porodních bolestí“?

Až na světlé výjimky, jako příkladně zřízení CzechPointů, mi slovo digitalizace přijde jen jako „buzzword“ od politiků, kteří chtějí vypadat moderně. To, co pan Bartoš předvedl, je jen jakési umožnění podání žádosti online. Digitalizací by bylo, kdyby se vše dalo řešit v online prostředí za pomoci podání výkresů v digitální formě jako CAD soubor a ten by si úředník byl poté schopen vložit do digitální mapy tak, jako tomu je příkladně v Rakousku, a na základě toho přímo komunikovat s dalšími dotčenými úřady a institucemi. Nazvěme to tedy pseudo digitalizací.

Jako hlavní chybu vidím fakt, že neexistuje žádné přechodné období, kdyby bylo možné vše vyřizovat nově i postaru. Pak by ony „porodní bolesti“ bylo možné řešit v průběhu s možností doplnění osobně. To však bohužel nejde.

Není to přece jen pořádná facka především pro Piráty, kteří si na digitalizaci státní správy vždy hodně zakládali a jejichž předseda teď čelí za digitalizaci stavebního řízení tak rozsáhlé kritice?

Jak vůbec vnímáte vládou prosazené změny ve stavební legislativně? Povedou k tolik potřebnému zrychlení a zjednodušení stavebního řízení?

Všeobecně zavádění nových zákonů v ČR je překotné a hektické a často doprovázené neexistencí prováděcích vyhlášek a patřičného proškolení úředníků. Což neustále vytváří situace, kdy úřady i po vyjití zákona ve sbírce nevědí, jak věci uvádět v praxi. Příkladně změny ve stavební legislativě pro instituce a komerční subjekty byly platné od 1. 1. 2024, ovšem až v průběhu března byli úředníci proškolováni. To dává smysl, že? A tak jsem ve své praxi realitního makléře zažil situace ze začátku roku, kdy banky, tedy instituce jakožto vedlejší účastníci prodeje nemovitosti, začali po prodávajících vyžadovat stavebně-technickou dokumentaci. U nových nemovitostí to není žádný problém, ovšem u nemovitostí ze 60. až 80. let a starších mnohdy nic neexistuje. Jen pro představu, vypracování takovéto dokumentace je v řádech desítek tisíc korun a u nemovitostí s cenou kolem jednoho milionu je to již znát. A navíc sehnat projektanta, který by tak měl čas podklady vypracovat, byl téměř nadlidský úkol. Ovšem zpět k oněm změnám. Přečetl jsem si zpracovaný výklad nového stavebního zákona a řešení žádná nevidím. Jen další papírování navíc. Řešením by bylo vše postavit na nových základech, jak jsem nastínil v předchozí odpovědi. Nelze aplikovat stejná pravidla na velká města a obce. V této věci ovšem žádné změny nevidím, a tak neočekávám žádnou zásadní změnu ve vyřizování stavebních řízení. Stále to mnohdy bude i více než dekáda na získání všech patřičných povolení.

Vládní TOP 09 zřejmě odstartovala další roztržku v kabinetu Petra Fialy, když oznámila, že bude prosazovat zavedení spotřební daně na tichá vína. Co si o tom myslíte?

Vládní TOP 09 jen dokazuje svou „pravicovost“ tím, že chce zavádět nové daně. Toto je ostatně typický „pravicový“ jev naší vlády. Daň na tichá vína kolem vinařů poletuje již skoro rok. Pokud chtějí v TOP 09 toto krásné řemeslo přesunout do šedé zóny, prosím, ať vinaře zdaní. Ovšem výběr bude záporný. Moje přítelkyně je z vinařské rodiny a je profesionální degustátorkou. Díky ní jsem tak v kontaktu jak s vinaři, tak úředníky. Mé informace tedy nejsou jen „věř mi, brácho“, ovšem vycházím z desítek rozhovorů s vinaři všech možných oblastí a velikostí firem, kontrolory z SZPI či celníky. Náklady a omezení pro vedení celních skladů odhadem odradí cca 50 % současných vinařů. Celý tento fungující systém a na něj navázané podnikání v ubytování a stravování a dalších služeb by zažil velký propad. A to je další ušlý daňový výběr. Velkohubá prohlášení o výběru daní bez patřičných studií dopadu je u nás běžná věc…

Proč by vlastně mělo tiché víno zůstat bez spotřební daně? Vždyť jde také o alkohol jako každý jiný?

Raději než namísto argumentů, že nikde ve vinařské Evropě se spotřební daň na víno neplatí a že pivaři mají také své výjimky, použiji jiný argument. Neustále slýcháme, jak jsou všude po světě daňové ráje. To ovšem znamená, že žijeme ve většině v daňových peklech. Když rovné podmínky, tak pro všechny a zrušme všechny spotřební daně. Danit zdaněné? Ani výchovný účel se na této dani neprokázal. Jakožto pravičák jsem pro co nejnižší daňovou zátěž. Nechť stát hledá úspory u sebe, nové daně jen přispívají k rozežranosti státu. Ekonomové jako paní Šichtařová dokonce vidí možnost uspořit až 30 % toho, do čeho dnes stát přispívá. Tam bych začal.

Argumentovat „výjimečností“ a „folklórem“ by však mohly také např. pivovary. Není to vůči pivu tak trochu nefér?

Jak jsem nastínil, problém nestojí jen na dani, ale na podmínkách, které by vinaři pro vedení celních skladů museli dodržovat. Každý, kdo zavítal do jakéhokoli vinařství, jistě zná i návštěvu ve sklepě. „No, tak tomu by byl konec! Do provozu může pouze pověřená osoba! Cože výrobní a reprezentační prostory jsou v jednom? Nelze, kupte si nebo postavte nové. A pane vinaři, kolik že jste toho sklidil? Máte certifikované nádoby, vedete patřičné záznamy?“ To, co každý zná jako otevřené sklepy s degustací by prostě ztratilo kouzlo oné „výjimečnosti“ a vámi zmíněný „folklór“ by také hodně utrpěl. Hody bez vína a koštů… Do vinařských oblastí by tak jezdilo méně a méně lidí, a to je jen další výpadek daní. A myslím, že bychom poté opět jen viděli v praxi Reaganův posměšný citát: „Pohled vlády na ekonomiku by se dal shrnout do několika krátkých frází: Pokud se to hýbe, zdaň to. Když se to stále hýbe, reguluj to. A když se to přestane hýbat, dotuj to.“

Přestože jste dlouhodobě aktivním politikem Svobodných, letos jste oznámil, že chcete v barvách Svobodných usilovat také o mandát senátora. Co vás k tomuto rozhodnutí motivovalo?

O politiku se zajímám opravdu od mládí. Za Klausovy a Zemanovy vlády jsem znal i jména všech ministrů. Poprvé jsem do politiky vstoupil v barvách ODS cca 20 let zpět. Tedy za vlády Topolánka jsem pochopil, že ODS přestává být pravicovou, když jsem byl jako jeden z 450 delegátů volit kandidátku ODS pro Jihomoravský kraj do Parlamentu. Ty projevy jako vystřižené z dob komunismu byly otřesné. A tak jsem jako jeden z 19 vesměs volil proti. Chvíli na to jsem z ODS odešel. Po letech jsem vstoupil do nového projektu Strana Svobodných Občanů pod vedením Petra Macha. Dokonce jsem tam tehdy potkal několik z oněch 19 delegátů ODS. S patřičným zápalem a aktivismem jsem tehdy pomohl ke zvolení pana Macha do Evropského parlamentu. Bohužel tehdejší vedení nedokázalo úspěch nikterak zopakovat a nabytých 12 milionů se prožralo na hloupostech.

Dostal jsem tedy příležitost v realitní společnosti, kde pracuji, otevřít novou pobočku. A tak trochu zklamaný jsem ze strany odešel. Po letech, kdy se nová pobočka stala dvakrát po sobě pobočkou roku, jsem ve vedení firmy měl tu možnost ochutnat, jak se mezi vánočními svátky ladí kompletně celý firemní systém, aby odpovídal novému realitnímu zákonu. Prostě takto se u nás zavádějí zákony. Na poslední chvíli „a snaž se, občane, a když to uděláš špatně, bude pokutička!“ K tomu jsem dovršil 40 let, a to tak nějak člověk bilancuje. A ve Svobodných se objevilo nové ESO! Libor Vondráček. To vše mi dalo novou energii se do politiky vrátit. A tu se zrodila myšlenka mé kandidatury na senátora.

Není to trochu boj s větrnými mlýny? Přece jen budete soupeřit s kandidáty z velkých politických stran? Na čem chcete postavit svoji odlišnost a zaujmout voliče?

Senát je více než o politické straně hlavně o osobnosti. Je to vlastně takový britský většinový systém vítěz bere vše. Dnešní politika opět stojí na prezentaci „vznešených hodnot“. Tentokrát již nezachraňujeme dělníka či rolníka před vykořisťováním kapitalistou, ale rovnou celou planetu. A navrch jsme si dali za cíl zrovnoprávnit všechny menšiny a lidská plemena. Moje kampaň tak bude ostré zrcadlo dnešní „hodnotové politice“. Miluju černý humor a satiru. To vše chci využít k upoutání pozornosti voliče a pak věcně ukázat, že je císař nahý!

Když pominu stavební a vinařskou legislativu, na které téma byste se chtěl v horní komoře dále soustředit?

Je třeba zastavit pomýlenou klimatheickou sektu soudného dne, jinak Evropa skončí v troskách. Věřím, že český občan je schopen vidět, že tato filozofie zeleného úpadku jménem Green Deal si v ničem nezadá s naší čtyřicetiletou zkušeností s budováním lepších zítřků. Nechci znít teatrálně, ovšem pokud se nepodaří tuhle hrůzu zastavit, skončíme jako skanzen pro asijské turisty. Chci tak dopomoci tomu, aby se Senát skutečně stal pojistkou demokracie.

Když mluvíme o Moravě, tak se musím zeptat, jak se díváte na téma moravské autonomie? Je toto pro vás spíš jen historickou konotací, nebo něco, o čem bychom měli i v dnešní době vážně diskutovat?

Moderní Evropa nám ukazuje, že každý Evropský stát má podobné Moravy, někdy i s vlastním jazykem a odlišnými zvyklostmi. A čím více se Evropa vše snaží jednotit, tím více jsou tyto Moravy slyšet a chtějí svou autonomii. Nebál bych se dokonce si vsadit, že pokud dojde na rozpad EU, nebude to formou jen odchodu celých států, ale právě územních celků, jako je Morava. Na rozdělení ČR na kraje mě pak mrzí, že nerespektovalo územní celky, jako je Morava, ale i Čechy a Slezsko. Jeden by se snad mohl i domnívat, že rozdělení krajů proběhlo pod taktovkou římského „divide at impera“, kdy se záměrně autonomní územní celky dělily na beztvará cosi, aby ony identity vymizely. Nemyslím si, že by v ČR byla nějaká snaha Moravanů se odtrhnout, ovšem nehledě na kraje, ten, kdo se cítí být Moravákem, vám to dá najevo. A proto bych chtěl závěrem říci: „Nešahajte nám Čihůni na vínečko, ináč sa střetnem na Moravském poli!“