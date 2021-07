Poslanec ČSSD Veselý: Máme skvělý program. Babiš prý dokáže skvěle zametat průšvihy pod koberec

„Miloš Zeman level 2021 je úplně jiný člověk, než Miloš Zeman level 1999,“ říká s tím, že ho prezidentův záměr volit ANO ani příliš nepřekvapil, poslanec za ČSSD Ondřej Veselý. V rozhovoru také popsal, proč podle něj ČSSD dlouhodobě u voličů ztrácí. To, co plánuje Velká Británie ohledně rozvolnění protiepidemických opatření označuje za obrovský hazard a „házení přes palubu ohrožené skupiny obyvatel“. Vyjádřil se i k očkování. Řekl, proč podle něj preference Pirátů dle výzkumů klesají, kde naopak vidí výhodu ANO a prozradil také svůj „tip“ na příští vládu.

Podle posledního předvolebního průzkumu by ČSSD dostalo pouze 5,5 procenta hlasů. Čím si vysvětlujete, že ČSSD už dlouhodobě takto ztrácí? Kdo za to může? Jak moc pohled voličů na sociální demokracii podle vás ovlivnila pandemie?

Obrovské penzum voličů jsme ztratili kvůli smyšlené kauze lithium a nedaří se nám je získat zpět. Navíc jsme v době soumraku tradičních stran, a to zejména levicových. Lidé dnes věří více senzačním řešením (prodávaným populisty), než reálné seriózní práci. Určitě nám taky nepomáhá spoluvláda s hnutím ANO.

Už v březnu jste v souvislosti s pandemií uvedl, že premiérovo řízení je chaotické a sráží důvěru občanů ve vládu. Jak to vidíte dnes?

Vidím to stále stejně.

Prezident Zeman ale uvedl, že „přece jen, při vší úctě k ČSSD, ANO jen odvedlo při potlačování pandemie více práce“. ANO podle něj zabránilo tomu, aby se česká ekonomika zhroutila. Co vy na to?

To je naprostý nesmysl. ANO svým daňovým balíčkem, který si prohlasovalo s ODS a SPD, rozdalo peníze bohatým a připravilo veřejné rozpočty o 130 mld. každý rok. Takže ekonomicky zcela selhalo. Stejně tak programy pro podporu subjektů zasažených pandemií v resortech řízených ANO byly takřka nefunkční. Naopak jediný program, který fungoval, vypsalo naše MPSV, tedy program Antivirus, díky kterému se podařilo zachránit více než milion pracovních míst.

A překvapilo vás vyjádření prezidenta, někdejšího dlouholetého předního člena ČSSD, že bude volit právě hnutí ANO?

Vlastně ani ne. Miloš Zeman level 2021 je úplně jiný člověk, než Miloš Zeman level 1999.

Řada států začala před létem proticovidová opatření rozvolňovat, případy nakažených ale opět narůstají. Neděláme podobnou chybu jako vloni v létě? Jaký nás podle vás čeká podzim?

Výhoda proti loňskému roku je řada očkovaných lidí. To ale neznamená, že máme vyhráno. Situaci je nutné stále sledovat a v případě výrazného zhoršování opět přijmout opatření jako brzdu šíření nemoci. Jinak opět přivedeme zdravotní systém na hranici kolapsu.

Británie zahazuje roušky, populace je proočkovaná a promořená. Dá se mluvit o „hlasu rozumu“ nebo naopak o obrovském hazardu? Čekáte, že se někdo v EU tímto inspiruje?

Podle mého názoru jde o obrovský hazard, který v podstatě háže přes palubu ohrožené skupiny obyvatel, tedy zejména seniory a chronicky nemocné.

Stále se diskutuje o očkování, zejména u dětí. Jak na to pohlížíte vy?

Doma jsme se dohodli, že necháme očkovat i našeho -náctiletého syna, jakmile to bude možné. Sami již očkovaní jsme. Považuji to za zodpovědný přístup. Nicméně jsem přesvědčen, že by nikdo k očkování neměl být nucen. Na druhou stranu nemohou ti, co se rozhodnou se neočkovat, očekávat, že kvůli nim budou nuceni očkovaní dodržovat stejná omezující opatření. Mám na mysli například covid pasy.

Když se od covidu vrátíme k předvolebním průzkumům. Domníváte se, že se do voleb může ještě situace pro sociální demokraty změnit k lepšímu? Co pro to udělat?

Věřím, že do voleb jdeme se skvělým programem a pro levicové, demokratické a přemýšlející voliče jsme jedinou stranou. Samozřejmě bude nutné vést dobrou kampaň.

ANO se podle zmíněného průzkumu vrací do čela. Získalo by 26 procent hlasů. Piráti + STAN jsou na druhém místě, na třetím pak koalice SPOLU. Co podle vás stojí za návratem ANO do čela?

ANO má výhodu v tom, že dokáže neuvěřitelně rychle zamést pod koberec nekompetentní kroky premiéra v průběhu pandemie, zvláště ve chvíli, kdy se rozvolňuje.

Piráti ztrácí. Kde hledat příčiny?

Podle mého názoru jim nenahrává to, jak se zhostili prvé velké výzvy, tedy řízení Prahy. To, že je pražský primátor druhý nejméně oblíbený lídr kraje (je stavěn na úroveň hejtmanů), není náhoda. A i z pohledu člověka, který Prahu pouze požívá a nebydlí v ní trvale, jde v Praze od posledních voleb vše od desíti k pěti.

Robert Šlachta se zvedá, podle posledního průzkumu překročil pět procent. O čem svědčí to, že zcela nové hnutí bývalého policisty hned od začátku atakuje Sněmovnu a nechává za sebou některé zavedené značky?

Jak už jsem říkal, lidé dnes hledají spíše populistická uskupení s rychlými pravdami. Co mě překvapuje, že stále věří novým tvářím s protikorupční rétorikou. A to i přesto, že všechny předchozí podobné projekty (VV, ANO, Piráti) v této oblasti naprosto selhaly.

Kdybychom nyní tipovali, kdo bude po volbách sestavovat vládu a s kým?

Podle mého názoru půjde o vládu ANO a ODS s podporou SPD, bez účasti A. Babiše. V případě, že se do Sněmovny dostane i Přísaha, pak i s ní.

