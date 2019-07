Poslankyně ANO Pastuchová: Veřejnoprávní média fungují skvěle a odvádějí dobrou práci

POLOČAS HORKÉHO ROKU Poslankyně hnutí ANO Jana Pastuchová nevnímá protesty, které letos sledujeme, jako nijak dramatické. Lidé podle ní mají možnost projevit svůj názor a i to je důkazem, kam až naše země došla. Nemyslí si, že by všichni mladí lidé sdíleli „generační“ postoj Jiřího Mádla a dalších o zoufalých neinformovaných starších lidech. Naopak prý má sama zkušenost, že řada seniorů bez problémů ovládá internet a dokáže se ve světě orientovat.

Letos si máme připomínat 30. výročí sametové revoluce, ale zatím tento rok příliš slavnostně nevypadá. Od dubna tato země čelí vlně demonstrací a vládní nestability. Co jsme se v kontrastu k tomuto výročí tento rok zatím dozvěděli o naší společnosti? Co nám schází, co nás trápí?

Nevidím na demonstracích nic špatného, naopak je dobré vidět, že lidem není stav společnosti a věcí veřejných lhostejný a stojí jim za to jít do ulic a říct svůj názor. Je ale samozřejmě nepříjemné a mrzí mě, že se demonstruje proti premiérovi a předsedovi strany, které jsem členkou a zvolenou poslankyní. I přes tyto kolikrát až žabomyší války ušla od roku 1989 Česká republika a česká společnost velký kus cesty. Máme se objektivně mnohem lépe, byť to tak některým nemusí vždy připadat, což bych ale přičítala idealizaci doby minulé.

Politická krize začala jmenováním ministryně spravedlnosti Benešové do funkce. Ale ministryni málokdy vidíme v médiích a požadavky demonstrujících se rozrůstají. Když se na to podíváme s odstupem: Co se to vlastně v rámci Milionu chvilek vyvalilo?

Milion chvilek demonstrovala nejprve kvůli premiérovi a předsedovi vlády a po jmenování ministryně spravedlnosti přidala i toto jméno Marie Benešové, aniž by ministryně udělala jakýkoli čin. Toto se mi nelíbí. Co se vyvalilo? Dle mého spekulace, které si právě Milion chvilek vzalo za své, aniž by zatím cokoli ministryně udělala.

„Babiše a Zemana volili zejména lidé z venkova, starší a méně vzdělaní,“ opakují jejich oponenti, třeba umělci Jiří Mádl a Anna Geislerová. Je letošní odpor proti prezidentovi a premiérovi generační věcí?

Umělci jako je Jiří Mádl a Anna Geislerová mají právo vyjádřit se tak, jako všichni ostatní lidé. Proto zde máme demokracii. Jako generační věc to neberu. Ve svém okolí se setkávám i s mladými a vzdělanými lidmi, kteří Babiše podporují. Jedná se spíše o problém oddělenosti jednotlivých názorových skupin (tzv. sociální bubliny), které ztrácí schopnost mezi sebou komunikovat, v klidu si vyměnit argumenty a pokusit se na něčem shodnout. Není to však problém jen České republiky, podívejte se na Velkou Británii, USA, Německo, ale i další státy.

I do Čech dorazila vlna protestů mládeže za řešení tzv. klimatické krize. Jde o zneužití dětí pro politický aktivismus, nebo o naši ostudu, že tak vážný problém musí brát do rukou dospívající?

Nemyslím si, že jde o zneužití dětí, je dobře, že se mladí zajímají a jsou aktivní. Samozřejmě ne všichni jsou pro ekologii tak zapálení a berou to jen jako uvolnění z dopoledního vyučování, alespoň co jsem měla možnost na Malostranském náměstí vidět :-). Myslím si, že se tomu tato vláda věnuje dostatečně. Dostatečně k tomu přistupují i města a obce svými rozhodnutími v rámci konkrétní situace.

Letos pokračuje hospodářský růst, nezaměstnanost je rekordně nízká. Čím to je, že společnost je rozhádaná a lidé nevypadají šťastní? Budou výročí 17. listopadu nadšeně oslavovat třeba i lidé v Ústeckém či Moravskoslezském kraji, senioři, samoživitelky či nízkopříjmoví?

I přes růst ekonomiky a obecně se zlepšující situace je stále velká část lidí, která má existenční problémy. Jsou zatíženi půjčkami, úvěry, někdy dokonce i exekucemi. Je pak jasné, že takoví lidé nemohou být spokojeni a slova o hospodářském růstu a rekordně nízké nezaměstnanosti jsou pro ně jen frázemi z médií, ale ne realitou. Je také pak jasné, že si názorově a hodnotově neporozumí s částí obyvatelstva, která nemusí tyto existenciální problémy řešit a která je díky uspokojivé finanční situaci více hodnotově zaměřená. I přes to doufám, že se výročí 17. listopadu bude slavit všude, byť někteří si budou dobu minulou vždy idealizovat, jak už jsem o tom ostatně mluvila.

Letošní program Poslanecké sněmovny zahrnul i komunistický požadavek na „vyšetření zločinů privatizace“. Co podle vás naši společnost tíží více: Zločiny komunismu, nebo zločiny privatizace?

Myslím si, že obojí.

Jak se naše společnost vyrovná s případným ekonomickým poklesem, nedej bože s ekonomickou krizí? Když už nyní, za ekonomického růstu, probíhají demonstrace a lidé se hádají?

Třeba to lidi semkne více dohromady. Protože mi přijde, že všichni křičí proti, ale nikdo nenabízí alternativu, jak to udělat, abychom byli všichni spokojení, zdraví, šťastní, bohatí atd. Zas bych ale z demonstrací a protestů nedělala tak velký problém, který by nepřekonatelně štěpil společnost. Ano, lidé mají rozdílné názory, ale to zde bylo vždy a naší společnosti se daří dobře.

Postupuje diskuse o tzv. dezinformacích a fake news. Komisařka EU Věra Jourová varovala před tím, aby mladší lidé nechávali seniory samotné u počítačů, protože čtou řetězové maily, které zneužívají jejich samotu a frustraci. Snaží se podle vás někdo zmást starší generaci, která přestala rozumět dnešnímu světu, či jde o urážku našich seniorů a jejich schopnosti myšlení?

Ale přeci nebudeme pochybovat o inteligenci našich seniorů….V dnešní době naopak vnímám růst vzdělanosti starší generace. Včetně používání internetu i chytrých mobilních telefonů. Je to i jejich možnost poznávat místa, kam se třeba kvůli svému handicapu již nedostanou a internet jim může vše ukázat. Pořádají se kurzy ovládání počítačů a internetů pro seniory. Můj tatínek ho sám navštěvoval ve svých 70 letech a byl z toho velice nadšený. Důležitá je podle mého osvěta. V médiích, ať rozhlasových či televizních. Ale to vlastně platí u všech možných nástrah tohoto světa a u všech generací.

Liberální osobnosti vyjadřují starost o zachování svobodných veřejnoprávních médií, čili České televize a Českého rozhlasu. Příznivci prezidenta Zemana a premiéra Babiše naopak upozorňují na jejich údajnou nevyváženost a tendenčnost. Jak by se za současného stavu rozdělení společnosti měla veřejnoprávní média chovat podle vás?

Podle mého veřejnoprávní média fungují skvěle a odvádějí dobrou práci.

autor: Jakub Vosáhlo