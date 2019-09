Poslankyně SPD Jarošová položila ke Koněvovi květy, aby z nás smyla ostudu uvalenou Kolářem juniorem. A plánuje odstřihnout žílu politickým neziskovkám

ROZHOVOR „Z celé situace je mi opravdu smutno a trapně za ostudné jednání starosty Prahy 6. Sama jsem položila květy k tomuto pomníku, jednak nechci zapomínat na oběti sovětských vojáků, jednak jsem možná i tímto činem chtěla smýt hanbu, kterou na nás starosta Prahy 6 Kolář uvalil. Dotyčný by si měl uvědomit, že i díky maršálu Koněvovi má možnost na něho dnes kydat špínu, díky němu žije nejen on, ale i jemu podobní,“ vysvětluje v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz poslankyně SPD za Ústecký kraj Monika Jarošová. Vyjadřuje se i ke Gretě Thunbergové, Matteu Salvinimu, Erdoganovi či podzimním demonstracím.

Podzim bude spojený s demonstracemi, na Letné se chystá akce Milionu chvilek pro demokracii. Obáváte se toho? Jaký podzim nás čeká? Co demonstrace způsobí?

Podzim bude jistě bouřlivý, možná i dramatický, nic katastrofického však nepřinese. Tedy pokud někoho nenapadne použít osvědčený „majdanský“ scénář… někteří by to možná i uvítali. Věřím ale ve vyspělost našeho občana a v to, že nepodlehne populismu různých pánů Minářů a jejich „chvilek“, kterým dělá evidentně dobře ovládat masy.

Vy jste přišla, co se týče Milionu chvilek a dalších, s určitým návrhem. V čem spočívá?

Asi máte na mysli můj návrh, aby se politické neziskovky odstřihly od státního rozpočtu a tyto peníze obdrželi ti, kdo je opravdu potřebují. Ano, za tímto názorem si stojím. Chce-li se někdo takto angažovat, a já mu toto právo v žádném případě neupírám, pak by to měl dělat za své nebo za prostředky svých příznivců. Myslím si též, že by vůbec neuškodilo zavést obdobnou praxi jako v USA, kde podle zákona každý politický subjekt financovaný ze zahraničí je povinen registrovat se jako agent cizí moci, i když je mi jasné, že by se to asi panu Sorosovi a jemu podobným nelíbilo.

V posledních dnech se v Praze 6 řeší socha maršála Koněva, padají silné výroky – například ruský ministr kultury versus starosta Prahy 6. Jak tyto rozepře hodnotíte? Sama jste byla položit květiny k této soše. Proč?

Z celé situace je mi opravdu smutno a trapně za ostudné jednání starosty Prahy 6. Sama jsem položila květy k tomuto pomníku, jednak nechci zapomínat na oběti sovětských vojáků, jednak jsem možná i tímto činem chtěla smýt hanbu, kterou na nás starosta Prahy 6 Kolář uvalil. Dotyčný by si měl uvědomit, že i díky maršálu Koněvovi má možnost na něho dnes kydat špínu, díky němu žije nejen on, ale i jemu podobní. Argumentovat tím, že tento pomník je oslavou stalinistického režimu, mi přijde absurdní a považuji to za hledání berliček, kterými se má omluvit tato sprostota a neúcta k našim osvoboditelům poté, co ho značná část veřejnosti odsoudila.

Matteo Salvini, dnes již bývalý italský ministr vnitra, byl vyšachován. Co si o tom myslíte a co očekáváte od nové italské vlády?

Myslím, že tady náš partner Matteo Salvini trošku podcenil situaci. Přesněji řečeno, asi ho ani ve snu nenapadlo, že mu dokáže koaliční partner „Hnutí pěti hvězd“ tak podle vrazit dýku do týla... asi pro toto hnutí bylo důležitější udržet si „korýtka“ než svěřit svůj osud do rukou italského voliče, a riskovat tak ještě větší posílení Mattea Salviniho. Ten se jistě za čas do čela Itálie vrátí. Otázkou však zůstává, kolik škod zatím nová koalice dokáže napáchat a jak moc otevře brány Itálie nelegální migraci. Nejsem v tomto optimista.

Turecký prezident Erdogan pohrozil, že umožní milionu syrských uprchlíků odcestovat do Evropy, pokud nebude na severovýchodě Sýrie ustanovena bezpečnostní zóna. Jak velké je to nebezpečí? Co bychom měli udělat?

Nebezpečí je to veliké a jasně to dokazuje, že jakékoliv „výpalné“ je špatné. A je jedno, zda ho obdrží Al Capone, nebo rádoby nový vůdce osmanské říše Erdogan. Jediné řešení proto vidím v tom, že Evropa začne důsledně střežit svou vnější hranici a zadržené migranty vracet tam, odkud vypluli. Pokud to Evropa dělat nehodlá, pak je naší povinností hájit si tu svou. Zároveň je nutné donutit Erdogana plnit dohody, ke kterým se zavázal a které stály evropského daňového poplatníka nemalé prostředky. Jednou z možných pák mohou být i případné ekonomické sankce.

V Británii je i přes úsilí premiéra Johnsona vyvést zemi z Unie situace stále nejasná. Co bychom si z toho měli vzít jako ponaučení my?

Ponaučení z brexitu je následující: rozhodne-li se kdokoliv zpochybnit, či dokonce opustit „ráj“ zvaný Evropská unie, pak ho to musí bolet. To nám v případě brexitu EU jasně ukazuje. A ponaučení plynoucí pro nás? Pracovat a argumentovat tak, aby občané pochopili, co je EU vlastně zač, a že jedinou nadějí Evropanů je spolupráce mezi národy. Spolupráce založená na suverenitě, nezávislosti a vzájemném respektu. Těchto atributů se však v dnešní EU bohužel nedočkáme.

Jak se díváte na ekologické dění pod praporem švédské školačky Grety Thunbergové? Jde ochrana životního prostředí tím správným směrem?

Greta Thunbergová je podle mého názoru malou chudinkou a obětí lidí kolem ní, kteří ji sprostě zneužívají. Ona sama má pocit, že spasí svět, a bohužel ti, kteří by ji měli usměrnit a korigovat, ji v tom ještě podporují. Pokud by chtěla, milá Gretka, opravdu prospět naší planetě, pak by měla v prvé řadě řádně dokončit své vzdělání a případně vystudovat obor se zaměřením na ekologii. Až poté může, na základě tohoto vzdělání a praxe, používat opravdové vědecké argumenty, a ne nic neřešící, ale pro někoho možná líbivé fráze. V podstatě je mi této dívenky líto, neboť až pomine okouzlení fenoménem Gretka, a najdou si jiného „užitečného idiota“, bude to právě ona, kdo zažije největší zklamání. Mám obavu, jak to díky svému stavu zvládne.

