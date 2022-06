Posr*nkové. Šašci z ČT. Po konfliktu na Primě odhalil Petr Štěpánek mnohé

Jak z vašeho pohledu hodnotíte fakt, že soukromá televize CNN Prima News vyhověla požadavku ministrů Mariana Jurečky a Martina Kupky, kteří odmítli během superdebaty čelit dotazům některých hostů včetně ekonomického experta Trikolory Miroslava Ševčíka?

Ve svých komentářích často kritizujete Českou televizi za její postoj k současné vládě. Znamená to, že tento trend budou následovat i komerční televize?

V zásadě to platí, byť s jistými výjimkami, viz odpověď na předchozí otázku. TV Seznam je ztracený případ a TV Barrandov „one man show“, řídící se aktuálními politicko-podnikatelskými zájmy svého majitele Jaromíra Soukupa.

V čem je podle vás zakopán pes? To má současná vláda takový vliv do médií? Nebo je to slabost současných médií čelit tlaku vládních politiků? Nebo je příčina tohoto stavu úplně někde jinde?

V knížce Válka o Novu mám kapitolu, která se jmenuje Sedmá velmoc, nebo pátá kolona? Ten otazník patří k názvu té kapitoly, ale zrovna si můžeme odpovědět. Ty časy, kdy žurnalisté byli nějakou velmocí, jsou dávno pryč. Nejen u nás. Dnes je podstatná část novinářů, a hlavně těch z mediálního mainstreamu, v něčích službách. A je jedno, zda byznysových, aktivistických či politických. Takže není sporu o to, že i u nás fungují jako posluha mocných. Přidejme k tomu jistou stádovitost, kdy i jedinci, kteří osobně třeba mají na věc jiný názor, sami sebe autocenzurují a raději drží tu „správnou“ linii, a je vymalováno.

I přes to, že incident na CNN Prima News ihned velmi ostře kritizovala nejen Trikolora, ale také další „umlčené“ strany, další média případu nevěnovala žádnou pozornost. Není to podle vás přece jen zarážející?

Ano, to je přesně to, o čem mluvím. Vrána vráně oči nevyklove. Jedou v tom všichni. Nebo takřka všichni. Proto také tak moc vadí alternativní média. Proto má mediální Goliáš, rozuměj obrovská České televize, potřebu navážet se i do maličkých Davidů, a je jedno, zda jednotlivců, tedy soukromých osob, či nezávislých webů, kteří něco píšou či říkají na internetu. Proto dnes také tak moc překáží ústavou garantovaná svoboda projevu. Ale je docela snadné identifikovat novodobé totalitáře. Jsou jimi všichni politici, kteří z úst vypouštějí tuhle větu: „Jsem pro svobodu slova, ale…! To jejich ‚ale‘ je přímo definiční. Svoboda slova prostě buď je, anebo není. Žádné ale! Je to stejné jako s těhotenstvím. Žádná žena také nemůže být těhotná jen trochu.

Není tento stav podle vás nebezpečný pro vlastní demokracii v naší zemi? Média přece jen vždy mají hrát ve svobodné zemi funkci příznačného „hlídajícího psa“.

Samozřejmě že je to nebezpečné, ba dokonce pro skutečnou demokracii smrtící. Média v téhle podobě nejsou „hlídacím psem“ demokracie, nýbrž „služebním psím plemenem“ nahánějícím neposlušné ovce do stáda. Čest všem výjimkám.

Údajní dezinformátoři byli opět předmětem kritiky Nory Fridrichové v jejím pořadu 168 hodin. Co si o tom myslíte?

Takhle jsem to okomentoval na facebooku: Není nic směšnějšího, než když Česká (dezinformační) televize vysílá agitky proti údajným dezinformátorům, rozuměj soukromým osobám, které po internetu vypouštějí nějaký obsah, a pohoršuje se nad tím, že někteří lidé jim na to dobrovolně posílají peníze. A ještě ti šašci z Kavčích hor mají tu drzost nahánět banky a plísnit je, že těmto osobám vedou účet. Naposledy v neděli v dezinformační agitce 168 hodin dezinformátorské agitátorky Nory Fridrichové. Já opravdu nesleduju paní Peterkovou, jakéhosi pana Netíka či exposlance Luboše Volného, ale jestli tak někdo činí, a ještě jim dobrovolně na účet posílá nějakou tu korunu, je mi to na rozdíl od České (dezinformační) televize opravdu šumafuk, neb ti lidé tak činí zcela dobrovolně. Mám naopak problém s Českou (dezinformační) televizí, kterou si nedobrovolně vydržujeme povinným výpalným a která nás za od nás občanů a televizních poplatníků zkasírované miliardy namísto seriózních, vyvážených, objektivních a pluralitních informací, jak jí to předepisuje zákon, dennodenně zásobuje agitkami, fejky, polopravdami, lžemi a často i naprostými pitomostmi. Suma sumárum: Problémem této země není jakási paní Peterková, ale sama dezinformační veřejnoprávní televize.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.