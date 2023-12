Přání Pavla Novotného: P*tomci, táhněte. Ale Okamura bude ministr a Ukrajina nevyhraje

„Polské televizi jsem nedávno řekl, že je to zjednodušeně tak, že Petr Fiala je vzdělaný a slušný člověk, který nekrade. Porazil Babiše, sjednotil opozici, a to je přece skvělé. Úplný opak toho psychopata a komunistického agenta, který tady osm let rozkrádal státní pokladnu. Nicméně bude po dalších volbách Babiš opět premiérem a ministrem školství Okamura,“ sdělil nám Pavel Novotný v dlouhém povánočním rozhovoru. Autor se s řeporyjským starostou zná léta letoucí, jednu dobu byli téměř sousedé a žije v Řeporyjích, takže při této příležitosti kvůli autentičnosti zavrhl tradiční vykání.

Když jsi rozsvítil v Řeporyjích vánoční stromeček, všude zhaslo pouliční osvětlení. S trochou nadsázky je to celkem přiléhavá paralela zdejší situace. Zatímco pětikoalice s ODS v čele ještě svítí, celá země už zhasla. Nezdá se ti?

Hele, vláda Občanské demokratické strany (ODS) je to nejlepší, co mohlo republiku potkat. Rozumím ale tomu, že ne každý čtenář ParlamentníchListů.cz mne bude považovat za příčetného. Nicméně to tak je. Ostatně v padesátých letech tady v Řeporyjích vypadávala elektrika způsobem, že hodiny nešel proud. Je to v našich kronikách. A k dnešku? Výzdoba stromečku byla drahá, jsou tam i svítící sobi, takže výpadku proudu jsem trochu napomohl. Mohu za něj já, jako za všechno.

Osobně všude slyším, že máme nejhorší vládu v celé historii...

Můj vztah k ODS je dostatečně známý. Jestli bych něco vyčítal panu profesoru Fialovi, tak špatnou komunikaci. Nicméně pro čtenáře ParlamentníchListů.cz je třeba zopakovat, že je to pan profesor. Tedy má nejvyšší titul, který lze získat na akademické půdě. Čili sice „fialovej z**d“, ale pan profesor.





Dělá zodpovědnou politiku, což není vůbec jednoduché. Tomu vy nemůžete rozumět, protože jste klienti extremistů, kteří dělají jinou politiku. Polské televizi jsem nedávno řekl, že je to zjednodušeně tak, že Petr Fiala je vzdělaný a slušný člověk, který nekrade. Porazil Babiše, sjednotil opozici, a to je přece skvělé. Úplný opak toho psychopata a komunistického agenta, který tady osm let rozkrádal státní pokladnu. Nicméně bude po dalších volbách Babiš opět premiérem a ministrem školství Okamura.



Při volbě prezidenta proti sobě stáli dva muži, kteří se za bývalého režimu hodně činili. Mezi nimi jsi také vybíral podle partajního přikázání?



Petr Pavel ale nerozkrádal tenhle stát. Každého člověka, který porovnával ty dva komunisty, považuji za toho, kdo nastříkal sperma do obličeje České republiky. Nechápu, jak to někoho vůbec mohlo napadnout. Vždyť Babiš je evidentní psychopat a zločinec. Proto jsem tedy byl tak ostrý na voliče Babiše. Hodně jsem přemýšlel, v jaké konstelaci druhého kola prezidentských voleb bych volil Babiše? Kdo by musel být ten soupeř? Když jsem si jako jeho soupeře představil Danu Stodolovou, která zabila osm lidí, dal bych jí přednost.

Pravda, jsem jen prostý kluk z Řeporyjí a nerozumím tomu tak jako čtenáři ParlamentníchListů.cz. Ti jsou chytří. Ale třeba se mi velice líbí, jak náš prezident vystupuje v zahraničí. Když někam přijede Pavel, tak září. Od té zlé proruské zrůdy na vozíčku jsme si jednoznačně polepšili. Žijeme si tady jako v ráji.

Lidé jsou hloupí a nevědí, že extremisté a populisté jim jasně ukazují nebezpečí. Jsou to zlí lidé a podlí. A pan Babiš se rozhodl, že hlasy získá za kouždou cenu tím, že bude šířit strach. A pan Fiala místo toho, že bude trávit život tím, že bude šířit strach a vyprávět těm vašim de***ům, že za všechno můžou Ukrajinci, dělá zodpovědnou rozpočtovou politiku. Ostatně taková politika nebude nikdy populární, ale to už je osud všech pravicových vlád.





Mě vlastně sere, že se to dělá tak napůl, aby se nenaštvali úplně všichni. Povolal bych Kalouska zpět. Podle mě bychom měli šetřit ještě více, protože po volbách přijde Babiš. Petr Fiala je hrdina, slušný člověk a nekrade, což je bomba.

Jak je možné, že člověk, kterému zrovna ODS stále házela klacky pod nohy, aby jí nepřerostl přes hlavu, ji pořád takhle velebí a brání?



Je to tak a je to dobrá otázka, ale nevím, jestli odpověď pochopí vaši čtenáři. Všichni jsou naštvaní, že jsem sprostej, nicméně volitelný do Poslanecké sněmovny jsem. Ale o mě až tak nejde. Nyní jsem byl na severní Moravě, kam si mě pozvali mladí SPOLU. Tak nejdřív jsem je pochválil, že nosí triko SPOLU. Přišlo hodně lidí a mladí si dost stěžovali, že je nechtějí pustit výš. Oblast, kraj a tak dále. Říkám jim, děcka, strana je vysoce konkurenční prostředí. Kdo jste nehrál o trůny v ODS Praha, víte h***o, co to je strana. Z ODS už jsem byl párkrát oběma nohama venku, ale ta strana mě odejít nenechala. Prostě si mě zavolali a řekli, jak to bude, že nikam nejdu. Strana si totiž nemůže dovolit, abych šel dělat na Praze kampaň pro Starosty. Dělal jsem ji pro ODS a strana mi to tehdy vykompenzovala.

Sportovně uznávám, že jsem chtěl ze strany odejít ještě jednou, a to po parlamentních volbách. Poslal jsem jim e-mail s tím, že jim to nikdy neodpustím, že mě nenechali kandidovat. Nicméně vše je třeba dělat s rozvahou. ODS je se mnou silnější, ale já jsem s ODS také silnější. S jejich logem nad hlavou jsem jako starosta Řeporyjí nejsilnější. To víš, že jsem byl na ODS stokrát na***ný, ale je to jako manželství, vždyť už tam jsem jedenadvacet let.





Navíc mi vždycky vadili přeběhlíci. Když se podívám na některé ty cestovatele, tak je mi z nich špatně. Nemám předsudky vůči cigánům, ale mám předsudky vůči přeběhlíkům. Nejsem klasický konzervativec, ale spíše pravicový liberál. Je to složité manželství. Myslím si, že mě nenechají kandidovat nikdy, ale neodejdu. Jsem prostě s ODS silnější.



Nevadí ti, že ti v ODS stále zastřihují křídla, aby ses nemohl rozletět?



To je pravda. Do Poslanecké sněmovny jsem hodně chtěl. Tomu ale zase vaši čtenáři neporozumí. Kdybych předloni kandidoval ve volbách, tak se díky preferenčním hlasům do Sněmovny dostanu. Proto se mě bály Černochová, Zajíčková a další. Nicméně to ne mi řekli v předstihu a vykompenzovali. To, jak Zahradil mlel, že to není možné, protože jsem odsouzený, nebyla pravda. Neměl bych to říkat, ale ODS má stanovy napsané tak, že odsouzený může kandidovat. To je velké tajemství ODS. Stalo se, jak se stalo.



Křídla mi přistřihují, to je pravda. Ale v rámci strany mám asi nejsilnější postavení, jaké jsem kdy měl. Když byly problémy, přijel do Řeporyjí Fiala. Můžu si dělat v podstatě, co chci. Jen věří, že přežiju. Když jsem řekl o Majerové, že je koště, věděl jsem, že strana tomu v ústraní tleská, ale navenek drží hubu. Opouštěla nás velmi tvrdě. Ona je ale hloupá, já jsem chytrej. Když jsem teď řekl o Palestincích, že jsou opice, také nikdo z ODS neprotestoval.



S ministryní obrany Janou Černochovou jsi svedl mnohé půtky, ale nyní to vypadá na klid zbraní. Je to díky vaší sjednoceně vyhraněné podpoře Izraele?



Zhruba tak. S Janou Černochovou jsme měli velmi komplikovaný vztah, což není žádné tajemství. Považoval jsem ji za jednoho ze strůjců toho zákazu kandidovat, ale ono to tak úplně nebylo. Usmířili jsme se. Považuji ji za velice schopnou ministryni obrany. Ona je židovka, já také a moc se mi líbilo, jak olajkovala statut s těmi Palestinci. Napsal jsem, že jsou opice. Zůstala trvdá.



Jana je tvrdá i z toho důvodu, že jako jedna z mála viděla všechny drsné záběry z útoku Hamásu. Je jich dost, které jsme neviděli. Viděl jsem jich pár a na***lo mě to doběla. Vůči Palestincům mám taky předsudky. Jsem sice velkým bojovníkem proti předsudkům, ale kdybych měl pistoli u hlavy, tak řeknu o Albánii, že to není stát, ale organizovaný zločin uprostřed hranic, o Turcích, že nikdy nic světu nedali, jen vraždili. Jsem prostě takový.

Fotogalerie: - Společně pro Izrael



Dost se mnou otřásla i vlna antisemitismu po těch útocích. Jsem synem židovského obchodníka a mám příbuzné v Izraeli. Je to vidět i na dětech. Vysoká čela, samé jedničky, inteligence. Babička byla slovenská židovka. Udělám tvým čtenářům v něčem radost. Přehodnotil jsem svůj názor na migrační politiku Evropské unie. Asi nebylo dobře pouštět sem tolik těch uprchlíků. Šokují mě lidé, co jsou schopný odsuzovat Izrael. Přál bych jim vidět záběry, které viděla Jana Černochová. Přál bych jim válku. Češi skoro neválčili, takže nemáme představu, co je to válka. Ničeho si nevážíme.



To je hodně zjednodušený pohled na dějiny. Česko je naopak území, přes nějž se převalily oba světové konflikty. A co legionáři či Svobodova armáda?



Ano, ale prostě to tak myslím. Už jsme se spolu několikrát bavili o tom, že nemám moc valné mínění o Češích. Ale jsou horší národy, třeba Slováci jsou úplní debilové. Mám rád Polsko, přestože Češi jsou vůči Polákům plní předsudků. Pšonkové. Přitom Poláci nás mají rádi a ve vyspělosti země už nás předběhli. Jsou protiruský, silně věřící a protikomunistický, takže je mám rád. Rozdíl mezi Českem a Polskem je v tom, že kdyby nás Rusové obsadili, tak tady třetina Čechů vítá Ivany. V Polsku nejsou takoví idioti.



Omlouvám se čtenářům ParlamentníchListů.cz. Oni to možná neunesou, ale opravdu si myslím, že svět drží v rovnováze americké jaderné hlavice. Když se podíváte na Palestinu, je evidentní, že ty zabijáky cvičili v Íránu. Až zemřu, tak bych si přál, aby USA přišly o svou moc a Čechům vládli Arabové a Rusáci. Zaplať pánbůh, že jsme v NATO.



Teď mluvíš jako básník Josef Toman. Po nás potopa. Ale po tobě tady zůstanou dvě dcery...



Ale vždyť ty víš, komu bych přál svrab a neštovice. Víš, o kom mluvím. Je to těch zhruba třicet procent obyvatelstva. Poznáte je tak, že volí Babiše nebo Okamuru. Jsou to zákazníci populistů a extremistů a nejsou tak bystří jako pan Novotný. Jsou hloupější, takže mi nebudou rozumět. My máme jednu realitu, oni jich mají několik. Ta naše zní, že Západ i se všemi svými chybami je pořád skvělé místo k bytí. Nic lepšího než Evropská unie ještě nikdo nevymyslel.





Vím, že nás v roce 1938 zradily mocnosti, ale z Ruska nikdy nic dobrého nepřišlo. Pomoc vždy přišla ze západu. Já vím, že jsem pro vás debil, idiot a „fialovej hnus“, ale chtěl bych, aby všichni ti pitomci táhli do emigrace, do pr**le. Bohužel nemají kam.



Přál bych Čecháčkům, co mají pindy na profesora Fialu, aby si zašli v Americe nebo Velké Británii k doktorovi. Když tady praskla pitná voda, tak netekla tři dny. Ty uprchlice z Ukrajiny, jak bydlí na nádraží, nechápaly, co se děje. Jak je možný, že pan starosta tady několik dnů kolem toho lítá. Máme školství i zdravotnictví skoro zdarma. Žijeme v jedné z nejbezpečnějších a nejsvobodnějších zemí na světě. Omlouvám se čtenářům ParlamentníchListů.cz, ale je to tak. Kam se podíváte, je hůř. Žijeme v ráji i s Babišem.



Žijeme ale i v republice, kde máme jednu z nejvyšších inflací v Evropě. To mohl řeporyjský starosta taky zaznamenat, nebo ne?



Hele. V Řeporyjích bydlí vyšší střední třída. Milionáři a miliardáři. Jsme prostě dobrá adresa. Nicméně celá země je v cajku. Myslíš si, že by tady někdo dokázal umřít hlady? Nedokázal! Nejde to.



Za humny ale stále teče krev. I když na Ukrajině ofenziva zamrzla. Jak to tam podle tebe dopadne?



Ukrajina bohužel nevyhraje. Nicméně pravdu má profesor Fiala, který nás nabádá být nápomocní Ukrajině, protože to jediné dává smysl. Nechápu, jak může někdo uvažovat jinak. Ostatně z visegrádské čtyřky bych ihned vystoupil. Rusové budou brzo na Slovensku a my jsme neválčili snad čtyři sta let. Možná malilinkatá válka by nám prospěla. Naše civilní obyvatelstvo by si potřebovalo zvykat na život ve skromnosti.



Jaký bys byl voják?



Velmi špatný, ale nejspíš statečný. Já jsem na rozdíl od řady lidí, která si na to jen hraje, vlastenec. Oba dědové byli vojáci, ale doufám, že bych díky své inteligenci skončil někde na štábu a nebyl v první linii. Bál bych se smrti.





Mnohokrát jsem přemýšlel nad tím, jak bych se choval, kdybych žil za protektorátu. Odbojáře nesmírně obdivuji. Nevím, jestli bych byl schopen v posledním okamžiku sníst jed. Možná bych se za nacismu bál být v nějaké odbojové organizaci. Bál bych se o život. Nevím, jestli bych třeba dokázal ukrývat parašutisty. Asi bych byl takový obyčejný Čech, který se nechce do ničeho namočit, ale nejspíš bych na rozdíl od řady jiných nekolaboroval.



Ostatně za ta léta jsem se stal velkým odborníkem na anonymy. Jako bulvární novinář i starosta s nimi jsem pořád. Sestra je z toho dost v šoku. Možná o tom napíšu diplomku. Za covidu jsem si všiml, jak si v krizových dobách začnou lidé ještě více ubližovat. Běžně se udávají, ale za covidu se to zintenzivnilo. V Řeporyjích se třeba udávaly všechny hospody navzájem. Proto jsem se podíval do archivu na to, co se tady dělo za války. Za***ný řeporyjští udavači! Na druhou stranu musím říct, že jako bulvární novinář jsem z udavačů žil. I teď mám síť konfidentů, od nichž dostávám echa.



Ve svém povídání se často obracíš speciálně na čtenáře ParlamentníchListů.cz. Co bys jim popřál do nového roku?



Kdyby tady místo tebe seděl Ježíšek a zeptal se mě, co má dobrého udělat pro čtenáře ParlamentníchListů.cz, kterým se pořád směju, urážím je, stříkám jim mr*ku do ksichtu, dělám z nich podlidi, tak co bych mu poradil?



Přesně tak...



Požádal bych ho, aby jim nadělil kritické myšlení. Takže čtenářům ParlamentníchListů.cz přeji kritické myšlení, byť je to prakticky nedosažitelné přání. Museli by začít pochybovat, s čímž nicméně souvisí inteligence. Voliči Andreje Babiše jsou oběti marketingové kampaně, voliči Tomia Okamury jsou jen de****vé. Jen hloupý člověk nepozná, když mu někdo dlouho lže do ksichtu.

