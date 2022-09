Pravda o SPOLU a Pirátech. A o Síkelovi. Holec za kulisy voleb

reklama

Opozice chtěla udělat z místních a senátních voleb referendum o vládě. Podařilo se jí to?

Určitě. Premiér a šéf ODS Petr Fiala to sice jako vždycky zkusil otočit a prohlásit se vítězem zmíněného referenda o vládě, celkový obraz je ale každému celkem jasný. To ostatně přiznal i šéf vládních Pirátů Ivan Bartoš, který ještě nemá Fialův profesorský grif na otáčení výsledků voleb. K místním a senátním volbám obvykle nechodí voliči ANO, jenže hnutí expremiéra Andreje Babiše vyhrálo většinu krajských měst. A v některých, jako třeba ve své volební baště Ostravě, ještě posílilo, zatímco ODS v rámci koalice SPOLU utrhla ve „své“ Praze celkem bídných 25 procent hlasů. Přitom počítala i se čtyřiceti procenty, kterými se v metropoli opila v loňských sněmovních volbách. Navíc i v Praze ANO posílilo a skončilo druhé. A poprvé metropoli dobyla i SPD, která má teď zastoupení ve všech krajských městech. Stejný obraz ale ukazují i senátní volby. Jejich první kolo vyhrálo ANO před stranami SPOLU, které Senát už delší dobu ovládají. A mimochodem, i do finále senátních voleb stejně jako do Prahy poprvé pronikla SPD. I hlasy pro Senát proto ukazují, že opozice skutečně udělala z voleb referendum o vládě, které Fialova vláda fakt nevyhrála. Samozřejmě kromě sekretariátu ODS, kde i černá může být bílá, když chcete.

Ono to vlastně není zas tak velké překvapení, protože pro opozici slušně maká i vláda. Ta až do voleb v podstatě neřešila energetickou krizi a kašlala na pomoc firmám i lidem ohroženým vysokou inflací. Největší mobilizaci ale za vydatné pomoci vládních voličů i médií předvedl šéf ANO, který v obytňáku od jara projel celé Česko a volební preference ANO znovu vytáhl nad třicet procent, zatímco vládní strany stagnují. Nebo případně jako ODS výrazně oslabují. Babiš se prostě politicky znovu nakopl a ve volbách si v praxi ověřil, že čísla z průzkumů nelžou. A taky, že ho voliči ANO pořád chtějí v čele. Ne náhodou proto krátce před volbami řekl, že možná změní své rozhodnutí a bude znovu kandidovat na šéfa ANO. Jeho mise je jasná: chce své hnutí prostě vrátit do vlády a po Fialově vládě proto půjde hůř, než po ní jde ministr průmyslu a obchodu za STAN Jozef Síkela svou neschopností!

Zmínil jste Prahu, kde chce vítězná koalice SPOLU obejít druhé ANO a udělat koalici se STANem a s Piráty, s nimiž ale před volbami vládu odmítala.

Tohle je asi největší „podvod“! Samozřejmě, že má v Praze SPOLU politicky i lidsky blíž k ANO než k Pirátům. S nimi zkusili poslední čtyři roky vládnout jménem Spojených sil pro Prahu lidovci a TOP 09, kteří teď společně s ODS tvoří SPOLU, aby volebních koalic náhodou nebylo málo. A nakonec celé čtyři roky nedělali nic jiného, než že se permanentně distancovali od vlastní koalice v čele s pirátem Zdeňkem Hřibem. Pragmatičtí lidovci i STAN navíc s ANO v Praze už vládli, a jestli teď někdo tlačí na koalici s ANO místo Pirátů, pak Jiří Pospíšil z TOP 09. Jemu totiž pražská čtyřletka s Piráty v podstatě rozbila zastupitelský klub i pražskou buňku, jaký to byl masakr.

A teď by to určitě nebylo jiné, Piráti jsou prostě Piráti: jsou zvyklí brát si i to, co není jejich. I proto vůbec nepochopili, že ve volbách prohráli, a dál pořád trvají na funkci primátora. K vítězné koalici SPOLU přistupují jako vítězové. Navíc jejich nově zvolení zastupitelé jsou v očích politiků SPOLU ještě horší: zatímco první várka byli političtí autisti, teď přicházejí i ostřílení technologové moci. Přesto s nimi ale ve SPOLU chtějí v rámci hry na „antibabiše“ uplácat pražskou vládu. Koalici s ANO totiž nechce šéf ODS a premiér Petr Fiala a radost by určitě neudělala ani šéfce TOP 09 Markétě Pekarové Adamové. Bohužel tak můžeme říct, že si SPOLU kvůli „antibabišovi“ klidně vezme celou Prahu jako rukojmí, jen aby i v metropoli udržela vládní partajní půdorys.

Zmíněný Síkela se znovu činil hned po volbách, když oznámil, že vláda zastropovala ceny plynu a elektřiny jen do určité spotřeby. Záhy ale jako obvykle popřel sám sebe.

Já už Síkelu vážně podezřívám, že ve skutečnosti pracuje v přestrojení pro opozici. Už jsme zažili spoustu ministrů, Síkela ale jasně diktuje! Ten člověk má snad větší destrukční potenciál než semtex a svou bezradností klidně zničí celý náš průmysl! Nejlepší na tom je, že on si nejspíš řekl, že už je po volbách a může proto lidem říct pravdu. Pak mu ale zřejmě z vlády zavolali, že senátní volby mají dvě kola, takže zase jako vždycky popřel, co řekl. A domácnostem, tedy voličům, vzkázal, ať se nebojí topit a svítit, protože prý na vládě navrhne, aby se zastropování týkalo celé spotřeby. I z těchto jeho slov, kterým bych se ovšem neodvážil věřit, nicméně plyne, že to ještě není hotová věc. Takže všechno třeba bude zase jinak, až se ve vládě podívají na stále větší díru v rozpočtu. Já už se jen bojím, co nám Síkela řekne po druhém kole senátních voleb. Možná, že ruší veškeré zastropování cen energií a že to celé byla jen volební kampaň.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.