Pravda se dnes nenosí, protože „Rusko je fuj“. Poslanec Vích z branného výboru o Černochové i Rakušanovi

Jak hodnotíte rozpočtovou kapitolu Obrana v rozpočtu na příští rok, plánované nákupy a další akvizice?

S kapitolním sešitem ministerstva obrany (MO) se teprve seznamuji. Zatím si koalice pouze odsouhlasila celkový obecný rámec a jednotlivé kapitoly, přičemž MO má plánovaný rozpočet cca 112 mld. Kč, což je velice ambiciózní a bude složité v rámci rozpočtu tyto finance vyčerpat, resp. zprocesovat jednotlivé projekty tak, aby byly vysoutěženy a odsouhlaseny včas. Pokud nikoliv, tak se potom tyto prostředky nevyčerpají a potom jsou tyto ambice zbytečné.

Vláda hovoří o válečném a krizovém rozpočtu. To ale není pravda, protože Česká republika v žádné válce není a doufejme, že nás do ní současná válečnická vláda nezatáhne. Zatím pro to dělá hodně. Ve skutečnosti ale vládní ODS se snaží urychleně dohnat to, co zanedbala, když zde byly vlády Mirka Topolánka a Petra Nečase a byla období ekonomické konjunktury. Tehdy to neudělali a armádě tak chybí stovky miliard na průběžných modernizacích, které prostě neproběhly, protože tehdy na armádu všichni kašlali.

A nyní honem nakupovat, když je obrovská poptávka po výzbroji, což samozřejmě žene její ceny do astronomických výšek, protože je poptávka všude – a kdo je ochoten to zaplatit, ten to dostane. Ovšem za ceny úplně jiné, než by to bylo možné před pár lety. Takže za tyto vysoké ceny mohou vlády ODS a ANO.

Jak z vašeho pohledu ministryně obrany Jana Černochová (ODS) komunikuje s poslaneckým výborem pro obranu?

Výbor zasedá tak, jak to vyhovuje paní ministryni. Proti všem zvyklostem nikoliv ve středu, jako v předcházejícím volebním období a jak bylo nepsaným právem, ale v úterý nebo ve čtvrtek. Jak komunikuje s předsedou výboru nevím, ale na posledním jednání výboru nebyla přítomna.

Co říkáte tomu, že agenda bezpečnosti je čím dál více spojována s omezením svobody slova?

Každý má právo na svobodu projevu. Toto právo zahrnuje svobodu zastávat názory a přijímat a rozšiřovat informace nebo myšlenky bez zasahování veřejné moci a bez ohledu na hranice. Svoboda a pluralita sdělovacích prostředků musí být respektována.

Kromě potlačování odlišných názorů podléhá právo na svobodu projevu v demokratických státech určitým omezením z důvodu ochrany národní bezpečnosti, zamezením projevům rasové, náboženské či jiné nenávisti, ochrany práv druhých osob nebo veřejného zdraví a morálky. Na to ale musí být patřičný zákon, ale nikoliv jako vláda Petra Fialy, která nemůže jen tak vypínat weby a blokovat stránky fyzických a právnických osob, bez odpovídající opory v zákoně.

Na ministerstvu vnitra je již nyní CTHH a nedávno zde také vznikl tajemný tým s názvem KRIT. Bojovat má proti dezinformacím i radikalizaci ve společnosti. Má čtyři členy a vydává doporučení pro vládu. V jednom z posledních varuje před rostoucí frustrací zaměstnanců ve státní a veřejné sféře. To vše jsou velmi znepokojující informace proti kterým je potřeba se jasně ohradit a vymezit.

Jsou vyjádření lidí opravdu takovým rizikem?

Samozřejmě, že nikoliv. Je to pouze o tom, aby byla respektována svoboda slova a pluralita názorů – a každý nechť si udělá zdravý úsudek, které informace jsou pravdivé, a které nikoliv. To ale samozřejmě současné vládní garnituře vadí, protože potřebují slyšet pouze jejich pravdu – a tu hlásí Brusel a Washington – a nic jiného. Názor musí být jednotný, jediný a správný.

Z tohoto důvodu vůbec veřejnoprávní média nesleduji a dělám si celkový obrázek z alternativních zdrojů. Musím říci, že tyto informace jsou objektivní a většinou pravdivé, což se o našich veřejnoprávních médiích říci nedá. Stačí pouze konflikt na Ukrajině. Jakmile zazní kritika vlády za přístup a řešení Ukrajiny, je jimi každý ihned nazýván populistou, pravicovým extremistou anebo proruským trollem. Přitom pravda je jiná, ale to se teď nenosí, protože „Rusko je fuj“.

Náleží vůbec vnitru to, co proti tomu teď dělá?

Jsem přesvědčen, že nikoliv. Svoboda projevu a svoboda slova je svoboda vyjadřovat se bez cenzury. Práva na svobodu projevu jsou také zakotvena ve Všeobecné deklaraci lidských práv a v Mezinárodním paktu o občanských a politických právech, které definují práva na názory bez překážek. A to by mělo přece být nadřazeno našemu ministerstvu vnitra. A pokud nikoliv, tak se můžeme bavit o omezování svobody slova tak, jak se tomu děje v autoritářských režimech.