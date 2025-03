Právník a politik: Společnost není jen rozdělená, ale i neskutečně naštvaná

Pane doktore, co říci k náladě v české společnosti, ale i na české politické scéně jen pár měsíců před volbami?

Bohužel v dnešní době nevidím společnost pouze jako rozdělenou, ale také neskutečně naštvanou.

Jak vidíte šance SOCDEM před volbami a bylo podle vás dobře, že se strana rozhodla, že nebude spolupracovat se Stačilo?

O tom, jak do voleb půjdeme, by se mělo definitivně rozhodnout do května. Spolupráce se Stačilo! byla ukončena pro zásadní nesoulad v tom, co je pro naši zemi nejdůležitější. Zatímco pro nás jsou to levicová a sociální témata, která se pro Stačilo! ukázala být marginální, naopak otázky typu vystoupení z EU a NATO prosazované Stačilo!, jsou zcela nepřijatelné pro nás.

Čím tedy konkrétně chce Sociální demokracie voliče oslovit?

Na sobotní programové konferenci jsme vyhlásili sedm jasně levicových programových priorit. Řeší otázky příjmů za práci, rodin, bydlení, cen energií a důchodů. Jde o věci, které po třech letech asociální vlády lidi nejvíce trápí. Navíc máme kompetenci tyto problémy řešit.

Fotogalerie: - Březnová schůze sněmovny

Na svém facebookovém profilu jste zmínil bytovou krizi v ČR. Takže, proč podle vás je a jak z ní ven?

Anketa Jste pro to, aby se výdaje na obranu každý rok navyšovaly o 0,2 % HDP? Ano 2% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 12231 lidí

Zmínil jste i problém kolem příspěvků na bydlení. Můžete ho prosím i pro naše čtenáře rozebrat?

Problém je v tom, že vláda vůbec neřeší reálnou výši nájmů. Takže pronajímatel si řekne nesmyslnou částku za nájem, nájemce, který na ni nemá, běží pro příspěvek na bydlení a dostane jej. Výsledek je, že ceny nájemného prudce rostou a přibývá lidí, kteří musí dávku čerpat. Loni nás tohle vládní perpetuum mobile stálo přes 20 miliard. Pokud by ale bylo dostatek veřejných nájemních bytů, tento problém by nikdy nemohl nastat, protože by nikdo přemrštěný nájem nemusel platit.

Řada lidí si stěžuje i na ceny potravin v ČR. Co vás tak napadá, když jdete do supermarketu udělat třeba víkendový nákup? A jako právníka se vás zeptám, má nebo nemá stát nějaké možnosti, jak pomoci ceny potravin, třeba alespoň těch základních, snížit?

Příklady ze sousedních zemí ukázaly, že stát může regulovat marže obchodníků, stačí se podívat do Maďarska nebo Chorvatska. Naše vláda však vyznává pouze volný trh a o žádném takovém kroku ani neuvažuje. Další možností je stanovit na základní nákupní komodity nižší či nulovou DPH, ale ani tento krok vláda nezvažuje. Takže nejen já, ale většina občanů Česka nepřestávají zírat, kolik dneska v Česku stojí pár položek v košíku.

Psali jsme: „Sankce? Do Ruska se dováží i vyváží? Jsme za šašky.“ Zaznělo v uzavřené společnosti Jandejsek: Co by u nás Rus našel? Ekonomika rozvrácená, nerostné bohatství žádné, republika zadlužená, mládež zpovykaná Lidé neví, že v EU skrytě probíhá reforma, kterou opravdu nechceme, řekla česká expertka Kateřina Konečná vypráví. Co se dělo v Bruselu, když navrhla snížení platů

Zaznívá, a to i v rámci EU a také od USA, že je potřeba dát více peněz na obranu. Vidíte to také tak? A kde na to například u nás vzít?

Nezáleží ani tak na tom, kolik na obranu dáte, ale jak s prostředky dokážete naložit. Současná ministryně obrany je toho ostatně skvělým důkazem. Jako příklad může uvést výdaje za F-35, které však v Česku neuvidíme ještě řadu let. Pokud se budou prostředky na obranu vynakládat účelně, pak 2 % HDP na zajištění obranyschopnosti Česka bohatě postačí.

Z některých stran jdou také úvahy, zda by nebylo dobře vrátit povinnou vojenskou službu, ne třeba na dřívější dva roky, ale alespoň na pár měsíců. Bylo by to podle vás dobře?

Podle mého ne. Jsem přesvědčen, že bychom měli mít kvalitní profesionální armádu s možným doplněním o dobrovolné aktivní zálohy nebo další možnosti, které armáda nabízí těm, kdo se chtějí podílet na obraně země, jako jsou dobrovolné vojenské cvičení nebo dobrovolné předurčení. A pokud skutečně budou prostředky na obranu vynakládány účelně, bude obranyschopnost Česka zajištěna na vysoké úrovni, samozřejmě za podmínky stálého zapojení v NATO.

Možná málokdo ví, že brannou povinnost u nás mají i ženy, prostě bez rozdílu pohlaví lidé od 18 do 60 let. Je to tak podle vás dobře? Pokud vím, před rokem 1989 to tak nebylo.

V případě, že by naše země byla napadena, měl by se do obrany zapojit každý, kdo může. A věk 18-60 let tuto možnost predikuje. Nicméně bude nutné individuální posouzení schopností a možností každého zdravého občana.