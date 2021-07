Proč komunisté spolupracovali s Babišem? Blíží se volby, tak to Jiří Dolejš řekl

PŮLNOČNÍ ROZHOVOR Na důchody, covidová opatření a očkování, či o podzimních sněmovních volbách si ParlamentníListy.cz povídaly s poslancem KSČM Jiřím Dolejšem. Jaké má šance levice? „V českém parlamentu měla levice majoritu pouze po roce 2002, jinak byla většinou menšinová. Situaci ještě zhoršil odchod části voličů levice zejména ke hnutí ANO. Spolupráce levice s ANO byla proto svého druhu paradoxem, ale neměli jsme příliš na výběr. Buď pravicový chaos, a nebo kompromis na bázi menšího zla. Letošní volby ovlivní, do jaké míry volič pochopí, že bez tlaku na Babiše zleva by nebylo ani to málo, co se v poslední době prosadilo. Aktuální potenciál levicových stran možná není na to převálcovat politickou scénu, ale levice může posílit oproti roku 2017,“ myslí si.

Objevil se návrh předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky, který chce, aby se seniorům nezapočítával důchod za dobu, kdy pracovali třeba jako členové předlistopadových vlád, ÚV KSČ nebo StB. Vy jste proti. Proč?

Vnímám to především jako pokus o osobní kampaň Mariana Jurečky. Dost nešťastný, protože je politicky zneužita problematika důchodů k řešení vztahu k minulosti. Nehájím žádného z minulých papalášů, ale pokud mají být trestáni, tak od toho jsou soudy, a ne institut penzijního pojištění. Nota bene po 32 letech, když většina z těch, o koho může jít, už dávno v důchodu je a sebrat jim část řádně vyměřeného důchodu je retroaktivní opatření.

Podivný je i způsob této „kádrové pomsty“, protože seznamy lidí s kráceným důchodem má ověřovat Ústav pro studium totalitních režimů. Tohle je krok, který vypořádání s minulostí nepomůže a je to i precedens, který může vyvolat nové nespravedlnosti. Chápu to jako problematické z pohledu právního státu, protože penzijní zabezpečení by nemělo pouze z politických důvodů kohokoliv diskriminovat.

Také by se měly valorizovat důchody. Jak to s tímto vypadá?

Na červencové schůzi Poslanecké sněmovny bychom měli zvládnout finální hlasování v této věci. Podstatou je, že nad rámec zákonné valorizace má být penzistům přidáno. Vláda navrhuje 300 Kč, KSČM 500 Kč. Je to reakce na růst životních nákladů důchodcovských domácností, odpovídá to požadavkům seniorských organizací, protože reálná kupní síla penzistů je stále nízká. Navíc to může být na dlouhou dobu naposledy. Zdrojově je tento krok zajištěn.

Teď jde jen o to, aby nedošlo k zbytečným prodlevám a ti důchodci se dočkali, protože na konci volebního období je času málo. Problém zvyšování zejména nízkých důchodů musí být v budoucnu řešen systémově (solidárním zvýšením základního důchodů). Bohužel k reformě penzijního systému v tomto volebním období zjevně nedojde. Přitom udržitelná budoucnost penzí je pro příští volební období naprosto zásadní a neodkladná záležitost.

Na červencové schůzi sněmovny v tomto týdnu na sebe opět upoutal pozornost poslanec Volný, ale také jeho příznivci demonstrující před sněmovnou. Co si myslíte o tom?

Vy sám jste covid měl, dokonce jste byl hospitalizován v nemocnici, takže předpokládám, že jste zastáncem očkování?

Pandemie bohužel občas přicházejí a péče státu o imunitu populace je zásadní. A tzv. očkování je jedno ze zásadních opatření, jak příslušnou ochrannou imunitní reakci vyvolat. Dávám slovo očkování do uvozovek, protože se nejedná o tradiční očkování, jak ho známe z velkých očkovacích programů minulého století. Věda pokročila a dnešní vakcíny jsou v podstatě terapií speciálními uměle vytvořenými látkami. Ale jsou účinné, i když u některých jednotlivců může dojít k problematické imunitní reakci a u některých mutací viru účinnost klesá (vzniká možnost potřeby přeočkování). Vakcinace je prostě naprosto zásadní nástroj boje s pandemií, který snižuje riziko silného, až smrtelného průběhu nemoci zejména u rizikových skupin populace jako jsou senioři a polymorbidní pacienti.

Nicméně, co říkáte na opatření, které zavedlo Slovensko, že zavedlo zátarasy na česko slovenských hranicích, což je pro nás dost citlivá záležitost, navíc na Slovensku se epidemiologická situace stále zlepšuje...

Každá země nějak chrání své území před nákazou, to je její právo. Pokud se ovšem přes noc objeví na hranici betonové zábrany, lidé jsou zaskočeni a reagují i odporem. Dochází k situacím, kdy jsou od sebe oddělené na sebe navazující obce a lidem se znemožňuje či velmi prodlužuje například cesta do zaměstnání. Slovenská vláda proto naštěstí v příštích dnech znovu otevře přechody, které se uzavřely. A místo nich bude provádět intenzivní namátkové kontroly, jež se zaměřují na dodržování karanténních povinností po vstupu do země.

Na svůj facebookový profil si dáváte i předvolební průzkumy, dříve jste pracoval v Ústavu pro prognózování. Jak je tedy čtete? Vypadalo to na jasné vítězství dvou středopravicových koalic a porážku ANO. Je to tak jasné?

Sociologické průzkumy jsou jisté vodítko chování a uvažování voličů, nic víc. Je dobré vnímat trendy a případné zvraty. Ale při relativně stabilním rozvrstvení názorů a vyrovnanosti sil volební výsledek ovlivní nerozhodnutí. A ti bývají ovlivněni průběhem posledních týdnů kampaně. Během posledních let se potvrdil základní fakt, a to, že ANO sice už nemá moc kam růst, ale ani trvale neklesá. Jde jen o výkyvy. Velmi významné by v tomto smyslu například bylo, kdyby se na konci léta vrátila opět nákaza. Souboj na špici bude vyrovnaný a možná i proto se stal Babišovým přímluvcem prezident Zeman, který naznačuje, že by pro vytvoření vlády dal přednost v případě vítězství volební koalice raději Babišovu hnutí.

Jak vidíte šance stran levicových?

Co říkáte na Přísahu Roberta Šlachty?

Pro část zklamaných voličů se čas od času vytvoří prostor pro nové tváře v politice, pro nové a neznámé a nevyhraněné strany. Dříve to byly například Věci veřejné, nyní se objevila zmíněná Přísaha. Lidé vlastně netuší, co volí, ale chtějí zkusit změnu. Jaká změna by to byla, by se teprve ukázalo. Asi kromě Roberta Šlachty lidé nikoho dalšího moc neznají a i ten byl znám zejména z doby pokusu o protikorupční akci z roku 2013, která klientelistické poměry v české politice nezměnila. Nabídla nakonec hlavně trapnou šarádu kolem kabelek jedné snaživé dámy na Úřadu vlády. O boji s korupcí mluvil i Andrej Babiš, který se pak sám stal objektem různých obvinění. A šéf ANO zřejmě s šéfem Přísahy jsou nyní v režimu neútočení. Protikorupční rétorika mnohdy končí pouhým agitačním kýčem. To je riziko, které musí zvážit ten, kdo o volbě Přísahy uvažuje.

