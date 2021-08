Proč vidí Piráti za každým rohem fašistu? Profesor Keller nabízí vysvětlení. S Bartošem si do voleb užijeme ještě spoustu „Krpálků“

Co si o něm myslet? Známý sociolog, profesor Jan Keller analyzuje slova pirátského europoslance. „Vhodné by bylo, aby na protest proti pronikání fašistických prvků do bruselských institucí rezignoval na svůj post místopředsedy Evropského parlamentu,“ doporučuje. Keller vysvětluje, proč by bylo škoda, aby předseda Ivan Bartoš skončil jako pouhý premiér a komentuje, jak dělá z voličů „pomalu obyvatele rozvojových zemí“. Ovšem hlavně nikoho neurazit. „Předseda Bartoš klidně odpřisáhne, že když plaval přes La Manche s Františkem Venclovským, býval Golfský proud mnohem silnější. Z toho už se Babiš nevykroutí,“ vzkazuje k údajnému deficitu varovných vyjádření premiéra v souvislosti se zdrcující klimatickou krizí. A jestli může dojít znovu k protestům typu Žluté vesty? „Nepochybně ano.“

Pirátský europoslanec Mikuláš Peksa se opřel do frakce ECR, že prý je podle něj „fašistická“, protože má převahu europoslanců z polské PiS a italských Bratří Itálie. „Pokud se někdo prezentuje krajně pravicovými názory a do politiky tahá Mussoliniho příbuzné, aby to podpořil, proč bych mu neměl říkat fašista?“ trval na svém pak v diskusi poté, co se zvedla kritika, že napadl i ODS. Co na to říkáte?

Pokud myslí europoslanec Peksa svá slova skutečně vážně, měl by začít okamžitě jednat. Vhodné by bylo, aby na protest proti pronikání fašistických prvků do bruselských institucí rezignoval na svůj post místopředsedy Evropského parlamentu. Pokud to neudělá, vystavuje se podezření, že kvůli vysoce lukrativní funkci toleruje nástup hnědého moru. Co si o takovém politikovi myslet?



Jak hodnotíte vy frakci ECR?

Evropský parlament se liší od národních parlamentů mimo jiné v tom, že v něm není místo pro opozici. Lidovci, socialisté, Zelení a liberálové vytvářejí nepřiznanou koalici, která má tolik hlasů, že je schopna prosadit jakékoliv usnesení. Nesouhlas s touto čtyřjedinou stranou je považován za zradu těch nejvyšších evropských hodnot. Evropští konzervativci a reformisté (ECR) mají odvahu tyto poměry kritizovat. Proto je politici, kteří chápou demokracii jako povinný a jednolitý souhlas všech s čímkoliv, čas od času obviňují z fašistických tendencí. Ke zdaleka nejmilitantnějším frakcím přitom v EP patří frakce Zelených, jejíž součástí jsou naši Piráti.

Také poslanec Ondřej Profant použil podobný výraz jako Peksa. V diskusi o stejnopohlavním manželství řekl, že Poslanecká sněmovna je „plná konzervativních bílých páprdů a velká část inklinuje k fašismu“. Pane profesore, jak si vysvětlujete tato slova pirátského poslance?

Krajní (takzvaná progresivistická) levice už od konce 60. let 20. století obviňuje každého, kdo si dovolí s ní vyslovit nesouhlas, z fašistických tendencí. Mezi prvními to tehdy schytal Charles de Gaulle. Přestože se významně podílel na osvobození Francie od fašismu, přikreslovali mu na fotografiích tehdejší kolegové Ondřeje Profanta hitlerovský knírek. Je to hloupé, neomalené a hodně neprozřetelné. Pokud někdo označuje své demokratické soupeře za fašisty, prakticky tím nebezpečí fašismu bagatelizuje. Proč by měl být fašismus něco hrozného, napadne člověka, když i takový Charles de Gaulle byl přece jen obyčejným fašistou?



Piráti sami nejsou spokojení s vlastní předvolební kampaní. Někteří by rádi situaci řešili ještě předtím, než dojde k volbám, pražský pirát Adam Jaroš navrhuje odvolat vedoucího mediálního odboru Mikuláše Ferjenčíka. Ten už reagoval s tím, že pokud Piráti volby nevyhrají, odstoupí. Pomohlo by Pirátům, kdyby změnili vedoucího mediálního odboru raději hned?

Problém Pirátů je v něčem jiném. Rozhodli se fungovat před volbami jako „catch all party“. Nadbíhají všem a jejich program je natolik mlhavý, že každý si v něm může najít, co právě chce. Například v otázce migrace Piráti tvrdí, že jsou proti kvótám, ale zároveň požadují podřídit národní strategii plánům Bruselu, ve kterém převažují stoupenci kvót. Krajní účelovost je zřejmá také z jejich předvolebního nadbíhání seniorům. Potřebují získat jejich hlasy, proto se budou až do začátku října tvářit jako strana, která za skutečného Piráta nepovažuje nikoho, komu není nejmíň šedesát. Hned po spočtení hlasů je tato úcta ke stáří přejde a začnou zase vystupovat jako strana mladých a ještě mladších.

Piráti se po měsících, kdy vedli průzkumy, dostávají až na třetí pozici. Kritici jim vyčítají, že kampaň necílí na pirátské jádro. A také že se Piráti snaží při kampani nikoho neurazit. Jak to vidíte vy?

Strana, která chce mít po volbách premiéra, může říct voličům, co si o nich myslí, teprve až po volbách. Tak to holt v průhledné politice funguje. Piráti nejsou rozhodně jediná strana, která tuto taktiku zvolila.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš je lídrem kandidátky v Ústeckém kraji. Už si stihl některé voliče naštvat. „Český severozápad je bohužel v Evropě synonymem chudoby a začal zaostávat i za Rumunskem. Peníze, které má kraj dostávat, často nedostává, a když už, tak se rozkradou,“ uvedl s tím, že právě on situaci vyřeší. Myslíte si, že srovnání s Rumunskem bylo vhodné?

Je to hezký příklad toho, jak vážně Piráti chápou tvrzení, že nechtějí nikoho urazit. Myslím, že od předsedy Bartoše se během příštích týdnů dozvíme ještě spoustu dalších zajímavých věcí. Už prozradil, že kdysi cvičil judo s letošním olympijským vítězem. Možná se dozvíme, jak ve finále maratónu předběhnul Emila Zátopka a pak si šel zabruslit s Ondrejem Nepelou. Byla by škoda, pokud by takový talent nakonec skončil jako pouhý premiér.





Právě v Ústeckém kraji kandiduje premiér Andrej Babiš, který využil slova Bartoše. „Urazil všechny zdejší občany a ještě lže!“ uvedl. Myslíte si, že bylo vyjádření Bartoše opravdu urážející?

Je to podobné jako s Peksou. Ten dává lidem s odlišným názorem nálepku fašistů, Bartoš zase dělá ze svých voličů pomalu obyvatele rozvojových zemí. Přitom všichni tvrdí, že nechtějí nikoho urazit. Co z nich asi vyleze, až začnou chtít někoho skutečně urážet?



Česká pirátská strana se vyjádřila ke zprávě mezivládního panelu pro změnu klimatu, v níž odborníci potvrzují, že klimatickou změnu působí člověk svou činností, a ovlivňuje tak celou planetu. Podle Pirátů jsou emise skleníkových plynů hrozbou, premiérovi Andreji Babišovi vyčítají, že ANO na toto téma mlčí. Jakou roli si myslíte, že v české kampani může hrát otázka klimatické změny?

Pokud se prokáže, že Golfský proud doopravdy ochabuje, obviní z toho Piráti nepochybně Andreje Babiše. Nechtěl bych být v takovém případě v Babišově kůži. Dovedete si představit, že do voleb stihne předložit důkazy o tom, že Golfský proud skutečně neochromil on? Předseda Bartoš klidně odpřisáhne, že když plaval přes La Manche s Františkem Venclovským, býval Golfský proud mnohem silnější. Z toho už se Babiš nevykroutí.



Hnutí ANO také odstartovalo kampaň. Nejen v Průhonicích, ale i v Teplicích čekalo na premiéra nepříjemné překvapení, když na něj vyrukoval občan s hadicí a hasičskou helmou, který šel „vyplachovat špínu“. Po nedávném incidentu s vejci byla ochranka ve střehu a muže odvedla, policie pak zjistila jeho totožnost. Další odpůrci na jeho knihu malovali rudé hvězdy, kříže či zkratku StB. Myslíte si, že incidenty mohou gradovat?

Exhibicionistů je v každé zemi dost a dost, nejsme v tom žádnou výjimkou. Podobná vystoupení přimějí s vysokou pravděpodobností část voličů, aby hodili lístek Babišovi, i když to původně ani neměli v úmyslu. Jen doufám, že si onoho dobrovolného hasiče Babišův tým za tímto účelem pro podobná estrádní vystoupení nenajal.

Koalice SPOLU zásadně vylučuje povolební spolupráci s hnutím ANO. Není ale tajemství, že například jihočeský hejtman Kuba si neumí představit spolupráci s Piráty. Myslíte si, že by mohlo po volbách dojít na koalici ANO s ODS?

Nedovedu si představit jen koalici ANO s Piráty. Všechny ostatní možnosti zůstávají otevřeny. Tato situace přihodí Andreji Babišovi několik procent hlasů, protože je poměrně hodně lidí, kteří považují za největší hrozbu vstup Pirátů do vlády a hlas dají Babišovi, jehož jinak nemusí, jen z toho důvodu, že ANO je jako jediná ze stran schopna Piráty do vlády nepustit.



V minulém rozhovoru pro PL jste hovořil o zeleném balíčku. Na toto téma ještě jedna otázka. Hnutí Žlutých vest ve Francii vzniklo kvůli zvyšujícím se cenám bydlení a pohonných hmot. Myslíte si, že v souvislosti se současnou vlnou zdražování a vidinou budoucnosti obohacenou o zdražování klimatické, může dojít k obnovení takových protestů v rámci Evropy?

Nepochybně ano. Evropská unie přichází s bombastickými návrhy na „zelenou revoluci“. Dopady přechodu k uhlíkově neutrální ekonomice na jednotlivé sociální vrstvy však spočteny nejsou. Bylo by proti nejvyšším evropským hodnotám, pokud by náklady měla nést majetková elita, která má nejvíce peněz. Kvůli něčemu takovému přece politická elita sjednocenou Evropu nebuduje.





