Profesor Tomský: Trump kvazi císařem Evropy. Znemožní eurokomisi politiku Green Dealu

„Evropská unie nemá vůdce, neboť se stala protektorátem Spojených států, které od druhé světové války a vzniku Severoatlantické aliance (NATO) udržují v Evropě mír a bezpečnost. De facto je tak americký prezident současně vrchním velitelem evropských ozbrojených sil, jak prokázala válečná intervence aliance NATO v Srbsku. Prezident USA vlastně zastává v dnešní Evropě roli jakéhosi kvazi císaře,“ píše izraelsko-americký filozof Yoram Hazony v knize Chvála nacionalismu, kterou jste přeložil. Není to moc kruté hodnocení?

Je to bohužel drsná pravda. Evropské státy pod americkým ochranným deštníkem neustále snižovaly výdaje na zbrojení a na zahraniční politiku de facto rezignovaly, mluví o soft power a příslibu členství nebo posílají finance Palestincům a regulují zahraniční obchod. Dokonce si zavřely většinu svého zbrojního průmyslu. Vymáhat nemohou nic. Vůdce, to znamená plnohodnotnou vládu, nemá EU také proto, ne že bych si to přál, protože se nedokázala přetvořit ve federální stát a vládu. Disponuje pouze nevolenou regulační Komisí.

Pakliže bychom zůstali u takového hodnocení, tak se nyní stal „císařem“ Evropy Donald Trump. V čem je to dobrá a v čem špatná zpráva?

Je to přes všechny jeho nedostatky a chaotické chování velice dobrá zpráva, neboť znamená prozření, konec iluzí a utopie. Přišel totiž v pravou chvíli – proti šílenství genderismu, otevřeným hranicím a zelené politice už delší dobu narůstal odpor. Proto bude mít mnohem větší vliv než v době své první vlády. Je také lépe připravený. Evropané budou muset navýšit výdaje na obranu.

Anketa Závidíte Spojeným státům jejich prezidenta Donalda Trumpa? Závidím 86% Nezávidím 9% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 14927 lidí

Trump jistě zvýší produkci ropy a plynu, hodlá také dotlačit Saúdy ke zvýšení produkce ropy, což by snížilo světové ceny fosilních paliv a relativně znevýhodnilo zelenou, těžce dotovanou energetiku. V Americe už dotace zrušil. Evropská unie takzvanými emisními povolenkami neustále ceny navyšuje a míří ke krachu evropského průmyslu a životní úrovně.

Už nyní je elektřina 2,5krát levnější v Americe a čtyřikrát než v Číně. Americký prezident prakticky unijním komisařům znemožní pokračovat v politice Green Dealu, jinak by způsobili rychlý bankrot. Ten by samozřejmě přišel i bez něj, ale takhle jim snad ještě za pět minut dvanáct otevře oči – tedy mimo Německo, tam nikdy nedělají malé chyby – a tak zachrání evropské hospodářství. Ovšem ideologie, a nejen ta zelená, mívají tuhý život.

Jak moc je třeba se obávat jeho tužeb po připojení Grónska, Kanady a Panamy k USA?

Proč obávat? To s Kanadou byl jen politický vtip, možná i urychlil pád šíleného levicového premiéra. Ale Grónsko – výhledově zásobárna surovin – má v hledáčku Čína i Rusko a Panamský kanál by ráda ovládla Čína. Americká nadvláda je pro Západ nezbytná a EU do toho těžko může mluvit.

Nemyslíte si, že se nyní Evropská unie a konflikt na Ukrajině ocitnou v jakémsi stínu zájmů Ameriky, protože její hlavní plány se přesunou na vlastní kontinent a do Tichomoří?

Tak jednoduché to není. Američtí republikáni a demokraté sice považují NATO víceméně za zbytečné, ale Trump chce být mírotvorcem. Donutil Hamás k vydání zbylých rukojmí a Izrael k tragickému příměří. On nerad prohrává a prohra s Putinem by oslabila i jeho pozici vůči Číně. Nepochybně se pokusí konflikt s Ruskem nějak ukončit, ostatně to slíbil. Co ale udělá, když Putin zcela jistě bude vyžadovat kapitulaci Ukrajiny? To by znamenalo konec nezávislosti a kolaborantskou vládu. Můžeme jen spekulovat, co by mohlo suverenitu Ukrajiny garantovat – přítomnost evropských vojáků čili NATO, s čímž nebude souhlasit imperátor. Prostě nevíme. Trump zatím vyhrožuje Putinovi tvrdými sankcemi a lacinou ropou i plynem. To je ale na dlouho a Ukrajina strašlivě krvácí.

Yoram Hazony také ve zmíněné knize píše: „Velká Británie a Spojené státy se vydaly na cestu k nacionalismu. Pro většinu západních politiků a intelektuálů je něco takového naprosto nepřijatelné, za jedinou správnou a slušnou politiku považují totiž sjednocování světa.“ Jak to vy hodnotíte?

Já zastávám, tak jako Hazony, ideál globálního řádu národních států. Pokusy o vládu pravidel nadnárodních organizací, jako jsou Organizace spojených národů (OSN), Světová banka (World Bank), Mezinárodní měnový fond (IMF), mezinárodní soudy a Světová zdravotnická organizace (WHO), se neosvědčily. Ovládly je zločinné státy třetího světa. Globální vládnutí pomocí pravidel snad nějaký čas po válce fungovalo, ale teď vidíme, že už je dávno pryč a s Čínou je ani nelze vytvořit. To by bylo možné pouze imperiálním nátlakem.

Svět je už dlouho multipolární. Nezapomínejme také, že demokracie je možná výlučně za předpokladu soudržnosti a sounáležitosti občanů demokratického státu. Pouze našinci jsou svolní prohrát volby s nadějí, že vyhrají příště. Jinak funguje to okřídlené – one man, one vote, once, tedy jeden muž, jeden hlas, jednou.

Evropská unie je na štíru s demokracií, protože chybí evropský národ. Europarlament je kakofonií názorů, často ideologických, které nesouvisejí s politickou teplotou Evropy ani jednotlivých států. Pokud ovšem nastane celoevropská krize zeleného údělu a imigrace, tak se mohou všichni vzbouřit a politiku EU zlikvidovat. Normální nekrizovou politiku nevolená byrokracie demokraticky nastolit nemůže – žádný společný zájem neexistuje, stejně jako nereprezentuje dočasnou většinu. Volby korigují střety, kompromisy politické reprezentace určují dočasné směřování státu. Demokracie nemá cíl, udržuje pouze politickou rovnováhu.

Ostatně souhlasíte s tezí knihy Chvála nacionalismu, že národní státy jsou nejlepším typem lidského soužití a nacionalismus pěstuje snášenlivost a přináší prospěšnou rozmanitost světa?

Nepochybně. Nacionalismus, jak tento výraz používali Masaryk a Čapek, znamená národní stát a důraz na vlastenecké souručenství společnosti, jež žádný multikulturalismus nemůže nahradit. Může ovšem přerůst v šovinismus a zášť. Tak jako láska v žárlivou nenávist.

Nicméně nedosáhnou silné transnacionální korporace nakonec svého a nesjednotí svět?

Nikdo není dost silný na ovládnutí světa. I mezinárodní organizace musí někdo podporovat a financovat. Kdyby USA vystoupily z OSN, tak ji položí. Obchodní společnosti mají jen tolik síly, kolik jim silné státy umožní. Čína na pravidla Světové obchodní organizace (WTO) zvysoka kašle. Proto chce Trump globální ekonomiku usměrňovat ve prospěch Ameriky. Naštěstí je její zájem většinou i naším zájmem.