Programátor Cimbál: Šabatová, to byla pohroma. Tohle vše má na krku. Ani se neptejte, kolik to stálo...

Zemřel předseda Senátu Jaroslav Kubera. O co podle vás přichází česká politika s jeho odchodem?

Kubera byl tím lepším, co v současné ODS zbylo. Byl to politik starého střihu. Nemuseli jste s ním ve všem souhlasit, ale ctil osobní svobodu a právo říkat vlastní názor. Jak pro sebe, tak pro ostatní. Bývalo to ještě tak před deseti lety normální. Ale dnešní politika se dost posunula. Nálepkování a pokusy někoho umlčet nebo vyloučit z veřejné diskuze vidíme dnes a denně. Do politického života se zapojuje generace, která dobu nesvobody nezažila, a skutečného demokrata, aby mezi nimi pohledal. Nekritickým přejímáním mainstreamových postojů a nenávistí k těm, co je nesdílí, by rádi vybudovali lepší společnost. Rebelují konformitou. Demokracie odchází a nastupuje liberální demokracie.

Navzdory názorové a politické odlišnosti se napříč spektrem objevují pochvalné a uctivé komentáře k jeho osobě. Zaslouží si je? A zaslouží si státní pohřeb?

V případě Jaroslava Kubery je to zdánlivý paradox. Člověk, který byl pověstný vyprávěním vtípků, smyslem pro nadsázku a politickou nekorektností, je váženým politikem. A dostává se mu úcty, o které si morální majáky naší uvědomělé europolitiky mohou nechat jen zdát. Asi dělal v té politice něco přece jen trošku jinak... Už jen proto ho bude škoda.

Které jeho názory vám byly blízké a které nikoliv?

Měl jsem rád jeho smysl pro osobní svobodu a nadsázku. Korektnost si nechával pro svůj politický styl, nekorektnost pro své názory. Trošku mi vadilo, že se vyhýbal rázným postojům k některým tématům, která hýbou současnou Evropou. Zda je na stole v restauraci popelník, nepovažuji za stejně důležité, jako právě probíhající demografické změny ve starých eurounijních státech. A jsou to právě Teplice, působiště Jaroslava Kubery, které mají k tomuto procesu nakročeno asi nejblíže. A nějak jsem si nevšiml, že by si Tepličtí odhlasovali, aby se z jejich města stalo arabské letovisko a z parku okupovaná pikniková zóna. Problémy s tím spojené tehdy pan Kubera příliš neřešil, pokud si vzpomínám.

„My obrátíme vztah občana a státu zpátky z hlavy na nohy. Stát je tu pro občana, a ne občan pro stát jako položka EET,“ řekl znovuzvolený předseda ODS Petr Fiala. Zvládnou to občanští demokraté? Mají k tomu nakročeno?

Poslouchá se to krásně, ale zrovna ODS měla ze všech politických stran v minulosti největší možnost své sliby uskutečnit. Ale zeštíhlovat stát není totéž, co jej tunelovat. ODS se neočistila ani za Petra Nečase, který na tom stavěl svůj politický kredit, a tak nějak nemám důvod věřit, že nyní by to bylo jinak. Zázraky se nedějí, a pokud ano, pak ne v politice. A už vůbec ne v té naší. Pokud na své minulé vládní angažmá zapomínají politici, je to pochopitelné. Ale volič by jim to měl vždy včas připomenout.

A dokáže to v čele s Petrem Fialou? Je tím pravým?

Ani omylem. Nevýrazný, nudný. Kromě prázdných frází a pochybného čištění strany od nedostatečně pokrokových politiků typu Václava Klause mladšího, nenabízí tento člověk nic. Po dvou letech vlády ČSSD by musela mít ODS preference někam ke třiceti procentům, ale Petr Fiala to nedokázal. Mají dvakrát méně. Tady není moc co řešit.

Jednou z nejvýraznějších osob kongresu ODS byl řeporyjský starosta Pavel Novotný. Svoji ostrou výřečnost nenechal za dveřmi ani tentokrát a vyčetl kolegům, že na sebe neumějí dostatečně upozornit. Má pravdu? Nebo je jeho chování už za hranou? Dostáváme se doby, kdy se politik má chovat tímto způsobem?

Mne ten Novotného projev docela bavil. Divadelně vzato to bylo povedené stand-upové vystoupení. Obávám se ale, že kdyby na sebe všichni politici upozorňovali, jak jim kladl na srdce, zrovna Novotného stylem, bylo by to na emigraci. On jen využívá toho, že i negativní popularita je popularitou, ale nic konkrétního nenabízí. Žádný plán, žádnou vizi, jen stále dokola zdůrazňuje, jak to má u předsedy dobré a jak Fialu poslechne na slovo. Pardon, na SMSku. Být ovládán SMSkami není pro politika moc dobrou vizitkou. Pokud se to, co provádí Novotný, děje s tichým svolením nevýrazného Fialy a je to součástí nějakého podivného politického marketingu, pak potěš koště. No a jsme u toho: koště, jitrnice, zabijeme Bartošovou, oběsíme Lavrova, Ondráček, Řepka, Kristelová, Vít, holá zadnice a mezinárodní ostuda... Tohle je teď vážně politika ODS? Klause mladšího vyhodili za jediné lehce kontroverzní přirovnání. O důvod víc si případnou podporu této strany dobře rozmyslet.

Psali jsme: VIDEO: „Běžte pryč!“ Macron seřval Izraelce. Někam mu totiž vlezli Praha 6: Pirátská šaráda kolem Areálu Dračky končí, policie případ odložila Cheb: Starosta iniciuje setkání s podnikateli pravidelně Podvedení klienti: ČNB selhává v oblasti investičního životního pojištění

Další, kdo potvrdil svoji pozici v čele strany, je pirát Ivan Bartoš.

Piráti jsou stranou minulosti. Dostihla je vlastní rozhádanost a mocichtivost. A dostihla je v pravý čas a na pravém místě. Pokud ukázali pražským městským liberálním voličům, jak si tu pirátskou politiku v reálu představují, je to jedině dobře. V jiných zemích má tato evropská pidistrana svou politickou derniéru už dávno za sebou. U nás bohužel kanibalizovala zbytky elektorátu Zelených, čímž svůj odchod zpomalila, ale v zásadě nemá co nabídnout. V reálné politice tápe, z pozice města se snaží likvidovat mezinárodní politické vztahy, aniž by za ně měla náhradu. Své kompetence nezvládají a do cizích se svévolně pletou. Tohle chování slona v porcelánu nezachrání ani sliby o digitalizaci státní správy ani Bartošovy dready.

Ministr vnitra Jan Hamáček v televizi Prima uvedl, že Česko nepřijme dětské uprchlíky z řeckých táborů. Atény totiž podle něj nedodají požadovaný seznam čtyřiceti sirotků – navrhované mladíky označil za riziko v bezpečnosti. Souhlasíte s tím?

Když je politická strana jednou nohou z Parlamentu, občas si vzpomene i na své někdejší voliče. A v pudu sebezáchovy zkusí prosadit i něco, co si přejí. To pokrytectví s dětskými uprchlíky bylo od počátku zjevné. V Řecku se žádné nedoprovázené děti v pravém slova smyslu nenachází. Natož aby byly ze Sýrie, arabské rodiny jsou chápány v širším smyslu, a ještě strýc strýce je tam stále relativně blízký příbuzný. A ti se o osiřelé děti starají. Tak tamní společnost funguje. Nebo jak si poslankyně Michaela Šojdrová představovala, že se takové dítě v Řecku samo od sebe objeví? To, že se z dětí nakonec vyklubou afghánští, pákistánští či afričtí mladíci, bylo nabíledni. Dětmi jsou jen na základě toho, co o sobě uvedli, aby zvýšili své šance na přednostní přijetí do zemí Evropské unie. Pokud chce poslankyně Šojdrová páchat dobro doopravdy, má dost možností jinde. Třeba v oblasti lichvářských půjček. A nepůjde o děti řecké, leč o její vlastní…

Pořad Týden s prezidentem na TV Barrandov, kde podnikatel Jaromír Soukup zpovídal hlavu státu, zanikl. Mluvčí Hradu napsal vysvětlující dopis, že vyčerpal svůj potenciál. Mluví se o konfliktech mezi týmy, ale také o komentářích Soukupa dotýkající se Miloše Zemana. Bude vám pořad chybět? A očekáváte, že se prezident objeví jinde, třeba na televizi NOVA?

Byl jsem vždy spíš zvědavý na názory Miloše Zemana než na postoje Jaromíra Soukupa. Poslední dobou se navíc Soukup znatelně posunul směrem k liberálům – v tom novodobém slova smyslu. Nepotřebuji poslouchat z TV Barrandov totéž, co se na nás valí pořád dokola z veřejnoprávna a mainstreamu. Miloš Zeman je osobnost, která si své místo v mediálním prostoru najde vždy. U Jaromíra Soukupa bych o tom dost pochyboval, nebýt faktu, že jeden takový prostor přímo vlastní a provozuje. Týden s prezidentem byl jeden z mála pořadů, který na TV Barrandov stál za zhlédnutí, ale pokud ani jedna ze stran nemá zájem o jeho pokračování, nechme se překvapit, kam se prezident Zeman přesune.

A naopak, co podle vás ztráta pořadu znamená pro Soukupa, který má evidentně finanční problémy?

To ví jen Jaromír Soukup. K jeho hysterické reakci na kauzu článku Heleny Válkové, předpokládám, že ho nikdo nenutil, spíš to bylo jakési hledání zástupného důvodu pro prásknutí dveřmi. Tak s nimi práskl a nechť pokračuje bez Zemana, pokud si myslí, že si tím pomohl.

Helena Válková, Stanislav Křeček. Na oba se po nominacích na ombudsmana objevily kompromitující materiály z minulého režimu. U Válkové Josef Urválek, u Křečka text oslavující socialismus a navíc kritika k jeho věku. Jak vnímáte celé dění kolem českého ombudsmana? A je funkce v republice potřebná, jak zapochyboval poslanec ANO Jaroslav Bžoch?

Po Anně Šabatové, která úřad zneužívala pro vlastní politický aktivismus a podporu nátlaku různých neziskovek, už to sotva bude horší. Stanislav Křeček její svévoli aktivně brzdil, třeba v šátkové kauze, což je i důvod, proč nyní jeho nominaci kritizuje. Úřad sám má na kontě kauzu Kuřim a falešnou Aničku z Brd, pochybnou Somálku Ahmednuurovou s několika identitami a šikanu ředitelky Kohoutové, ale úspěchy si nějak nevybavuji. Potřebujeme takovou instituci? Bohužel ano, byla zřízena na základě rezoluce Výboru ministrů členských států Rady Evropy. Takže problém vzniknul podstatně dříve a výše. Ale záleží i na osobnosti ombudsmana. Proti Otakaru Motejlovi byla ovšem agenda Anny Šabatová doslova pohromou.

Anna Šabatová čelí široké kritice, vyjádřil jste ji nyní i vy. Jakou tedy byla pro vás ombudsmankou?

Aktivistickou, umanutou, často ignorující fakta, reálie i právní podstatu. Ten úřad pracoval zaujatě, často přímo proti společenskému zájmu, a někdy byl doslova výkladní skříní justiční zvůle, ač byl zřízen za naprosto protichůdným účelem. Kauzu údajné Somálky Ahmednuurové doporučuji nastudovat, je to ukázkový příklad, jak v zájmu multikultury kriminalizovat ředitelku Kohoutovou, co jednala v souladu se zákonem, a neřešit, jak je možné, že se o studium české zdravotní střední školy uchází osoba, která nedoložila ani svou identitu, ale zato získala osvědčení o absolvování základního vzdělání v České republice, aniž by uměla slovo česky… Ani se neptejte, na kolik daňového poplatníka celá tato kauza, počínaje Somálčiným zadržením v tranzitním prostoru letiště Ruzyně, až do jejího záhadného zmizení kdesi v zahraničí, přišla. O tom, čemu musela čelit ředitelka Kohoutová, ani nemluvím. Na jejím místě byste být asi nechtěli, vyznamenání od Zemana byla jen taková malá náplast na to, čím si prošla.

Ještě ze zahraniční politiky. V Rusku se chystají změny. Končí tamní vláda i premiér Medvěděv. Putin slíbil biliony rublů na sociální programy, chystá změny v ústavě, chce zvýšit moc parlamentu a oslabit roli prezidenta. V posledním proslovu Putin přislíbil lidem i další změny včetně zvýšení peněz pro narozené děti do chudých rodin a podobně. Je to příprava na roli premiéra? Někteří politologové vidí přípravy na předání moci. Nebo jak tyto události čtete?

To je zatím předčasné, možné je vše. Ale přiznám se, že z vlivu neblahého vývoje v Rusku na situaci v České republice nemám tak velké obavy, jako z neblahého dopadu bruselských rozhodnutí. Bližší košile než kabát. A tahle košile mi začíná připadat už trošku těsná. Pro vstup do Evropské unie jsem kdysi hlasoval, ale najednou se dozvídám, že referendum v opačném smyslu je nepřípustné, nežádoucí, že lidé nejsou schopní se správně rozhodnout, budoucnost bez Evropské unie je pro nás nemyslitelná… No, cosi mi tu nevoní. Takže Britům přeji hodně štěstí, jsou důkazem, že to půjde, a nám zvýšenou ostražitost jak před Putinem, tak před novou Evropskou komisí.

