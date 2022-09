Půjde Babiš do prezidentské volby, nebo ne? Tento hlas hodně napoví

„Demonstrace byla podle mě mohutným projevem přání, nenávisti a nechuti lidí k současné vládě. Není to však právní způsob, jakým se vláda odvolává,“ říká novinář, spisovatel a bývalý politik hnutí ANO Martin Komárek. Současně by zatím nepřeceňoval rostoucí popularitu protestních stran.

Společnost SANEP uvedla, že strana PRO Jindřicha Rajchla by získala 5,3 procent a dostala by se tak do Sněmovny. Avšak Komárek je v hodnocení opatrný: „V tuto chvíli bych byl ještě opatrný a zásadní význam bych tomu nepřikládal. Hodně záleží, jak budou lidé srozumění se zastropováním cen, se kterým přišla vláda. Radikální nálady se mohou otupit, ale také nemusí. Jednomu průzkumu bych ještě význam nepřikládal,“ řekl.

Demonstrace, jejíž účast je odhadována kolem 70 tisíc, byla podle něj mohutným projevem přání, nenávisti a nechuti lidí k současné vládě. „Na druhou stranu bych chtěl připomenout, že se v roce 2019 před covidem sešlo proti Babišovi na 250 tisíc lidí a Andrej Babiš neodstoupil a dovládl celkem v klidu. Demonstrace je v našem demokratickém systému právo, je zásadní a je dodržováno. Politici ho nijak neomezují, což je dobře. Neomezoval ho Babiš a neomezuje ho ani Fiala,“ uvedl spisovatel a novinář. Podotkl však, že demonstrace není obyčejně právní způsob, jakým se vláda odvolává. K tomu slouží jiný nástroj – volby.

Z nálepkování se stává spirála hrubostí a neurvalostí

Komárek také po demonstraci v komentáři uvedl, že by vládní pětikoalice měla brát protesty vážně. Je to tím, že sám býval členem hnutí ANO, kdy zažil výše zmíněné protesty proti vládě? „Ne, to tak vůbec není. Já si myslím, že v zemi, jakou je Česká republika, je svoboda názoru posvátná. Pokud jsou názory hlásány v souladu se zákonem, nevyzývají k násilí nebo nejsou xenofobní či rasisticky zaměřené vůči jiným lidem, jsou pořádku. Pro mě lidé, kteří mají jiný výklad války, nejsou nepřátelé, ale názoroví oponenti. Jejich důvody chápu, pokud nejsou fanatici, a měli bychom s nimi diskutovat, nikoliv je paušálně známkovat,“ doporučil.

Právě zastropování energií, které vláda dříve odmítala, vidí jako jeden z důsledků demonstrace. Politika je z jeho vlastní zkušenosti navíc velmi chaotická, a aby se politici dokázali rychle na něčem shodnout, potřebují většinou silný impuls. „A tím impulsem byla ta demonstrace. Ale musím vytknout před závorku, že se jedná o mé mínění, nevidím Fialovi do hlavy a nemám interní zprávu, že tomu tak bylo. Vláda uvažovala o celém vějíři možností, co s cenami energií dělat a zastropování není v souladu s přesvědčením většiny vlády. Jde o státní zásah a oni nejsou pro řízení státem, ale rozhodli se, že jiná možnost nezbývala a zjistili, že cenový skok plynu a elektřiny by skutečně v zimě mohl firmy i domácnosti položit,“ vysvětlil.

Ruský plyn není otázkou morálky, ale bezpečnosti

Jak je možné, že novináři slýchají stejné věty od současné opozice (minulé vlády), jako slýchali od bývalé opozice (současné vlády)? Pozdní opatření, nefunkční, nedostatečná, korupce, střet zájmů… Jde o klasickou politickou rétoriku? „Je to politická rétorika už od devadesátých let, kdy Miloš Zeman přišel s tím, že půjde vládě Klause po krku a řekl, že je to vláda tunelářů, zlodějů a prostitutek. Zahájil spirálu z mého pohledu nepřijatelnou v rétorice politika, a ta se opakuje dodnes a bude se opakovat dále. Současná vláda spílala před rokem do estébáků, a teď to Babiš uplatňuje na tuto vládu,“ uvedl Komárek s tím, že volič se v tom vyznat nemůže. Měl by proto číst mnohé zdroje, nikoliv jen jeden a dělat si vlastní obrázek z toho, co mu předkládají média, co zažívá v okolí a rozhodně se neřídit permanentní politickou kampaní a rétorikou.

Oproštění od ruského plynu není dle jeho názoru otázkou morálky, ale zásadní bezpečnosti. Jestliže je Evropa závislá na plynovodu a ropovodu z Ruské federace a tamní prezident Vladimir Putin se rozhodne je vypnout, nastane zima a rozvrat společnosti. „Obchod není morální, Amerika také obchoduje se Saúdskou Arábií,“ připomněl s tím, že protiruské sankce nejsou sice tak účinné, jak by si Evropa přála, ale jde o jedinou možnost, jak vyjádřit rozhořčení a nesouhlas s agresí proti druhému, a z tohoto pohledu jsou správné. Domnívá se, že kdyby Evropa nereagovala na agresi Ruska proti Ukrajině, zcela by popřela hodnoty, na kterých stojí.

Babišovi je lépe v premiérském křesle

Martin Komárek také odpověděl na otázku redakce, zda je inflace, zdražování energií a vše, co s tím souvisí, českou daní za pomoc Ukrajině. „Já to vidím tak, že když 150kilový člověk mlátí 12leté dítě, budu ho bránit, i když mohu přijít k úhoně, protože tak je to správné. Jasně, že je to ruská protiakce a Evropu bolí, ale kdybychom mlčeli k nezaviněné agresi, tak de facto pomáháme spolupachateli. Je správné ho podpořit, dodávat zbraně a nesouhlasit s jakoukoliv agresí. Nejde o Rusko, jde o čirý agresivní akt jednoho státu proti druhému. K válce nebyl žádný důvod,“ řekl.

Nakonec okomentoval právě probíhající soud s bývalým premiérem a šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem, a to kvůli manipulaci s veřejnou zakázkou. Sám si chce počkat na rozhodnutí soudu dlouho vyšetřovaného případu. Zdůraznil však, že celé obvinění, ani soud a dokonce ani případný výrok o vině, nemá vliv na popularitu Andreje Babiše. Jeho popularita je stálá a mírně roste. Jemu naklonění lidé nevěří, že něco udělal, ale věří, že jde o politické spiknutí nepřátel. Zapochyboval rovněž, že by Babiš nakonec kandidoval na prezidenta. „Andrej Babiš má vždy řadu možností, rozhoduje se mezi nimi na poslední chvíli, ale určitě by mu bylo lépe v premiérském křesle, než v prezidentském. A jak to tak vypadá, má velmi slušnou šanci vyhrát, i když se za tři roky může stát spousta věcí,“ dodal Martin Komárek.

