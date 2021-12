Putin se odkopal a oslabil. V partii s EU ztrácí střelce, prorokuje europoslanec Zdechovský

reklama

Když se ohlédnete za letošním rokem, jak byste ho shrnul?

Myslím, že byl pro všechny velmi náročný. Mnoha lidem během tohoto roku odešel někdo ze známých a příbuzných a bohužel doba byla těžká pro všechny - především z toho důvodu, že byl covid stále přítomen a byla zde řada omezení, která se dotýkala většiny naší společnosti.

A pokud se na rok 2021 podíváme z pohledu Evropské unie, jaký byl pro ni a jaký pro členské státy? A co ukázala o mezinárodních vztazích?

Řada věcí se povedla. Povedlo se dojednat řadu smluv a řadu důležitých vyjednávání, které jsme měli i se třetími zeměmi. Evropská unie posílila vztahy s řadou státu především v Africe a Asii. Začala dále rozšiřovat spolupráci se Spojenými státy, Kanadou a dalšími partnery. Z hlediska Evropské unie a mezinárodní otázky to nebylo špatné. Pořád je dlouhodobý problém vztahů s Ruskem, Běloruskem, Čínou a dalšími zeměmi, ale tento problém tady bude stále, nezmizí ze dne na den, a dokud se nezmění politické vedení v těchto státech, nezmění se ani agresívní politika těchto států vůči Evropské unii. Evropská unie proto bude muset zaujmout postoj, jaký nyní zaujímá.

Rok 2021 byl pro Evropskou unii bohatý na různé události a problémy, i kdybychom koronavirus pominuli. Začněme například New Green Dealem a celkově energetikou. Co o ekologických plánech jako je Zelená dohoda letošek ukázal? A co následná energetická krize? O čem to svědčí a jak se poučit?

Svědčí to o tom, že ideologie nikdy nemůže převážit praktické hledisko. O tom, že se řada lidí bohužel neřídí pravidly fyziky a ekonomie, ale chtějí vytvářet řešení, která se v praxi ukážou jako utopistická. Myslím, že Green Deal a celkově ekologizace Evropy nebo světa je krok správným směrem, ale je potřebo to udělat rozumným způsobem a je potřeba o tom víc přemýšlet.

Evropská unie o tom jedná skrze různé své orgány ať už Evropskou komisi, Parlament a další. Objevují se různé návrhy na dotační formu pomoci. Francie naopak usiluje, aby jádro bylo zařazeno mezi bezemisní zdroje, k tomu se chce připojit i Česká republika. Očekáváte po letošním roce nějaké změny v přístupu Evropské unie?

Rozhodně očekávám, že nový premiér a nová vláda prosadí jádro mezi bezemisní zdroje, a že český premiér přinese více racionalistický pohled do Evropské unie a jeho zákulisí. Bude argumentovat, jak je zvyklý - jako vědec a profesor na vysoké škole opravdu daty a fakty - oproti tomu, jak se dříve argumentovalo za Andreje Babiše, tedy více pocity a emocemi než něčím, co mělo hlavu a patu. Myslím, že díky tomu může zvrátit řadu opatření a řadu nesmyslů, které tam vymýšlí někteří lidé a přicházejí s nimi. Nejde jen o Evropskou komisi, ale i členské státy. Typickým příkladem v poslední době je snaha omezit pronajímání bytů, které nesplňují ekologické normy a zásady soukromého vlastnictví. To jsou přesně věci, kterým bychom měli zpátky vrátit formu logiky a formu zdravého rozumu.

Domníváte se, že by to mohlo vést ke změně přístupu Evropské unie jako takové?

Rozhodně. Do té doby, než jsme přišli s odhalením, že zákony nebo předpisy Evropské unie píšou lobbisté třeba ekologických skupin, tak se v Evropské unii vůbec nediskutovalo o zákazu olova. Zákaz olova je dnes tématem více vnímaném vědecky a více se v něm odráží argumentace a logika, se kterou přicházeli třeba vodohospodáři, lesníci nebo specialisté na nerostné suroviny. Domnívá se, že je potřeba takto pokračovat. Klasický přístup je, že nějací aktivisté, kteří se dostanou do Evropské komise, navrhnou zakázat užívání v evropských institucích slovo Vánoce a další věci. To je přeci úplně nesmyslné, jako kdybyste v muslimském světě zakázali užívat slovo Ramadán, abyste neurazili křesťany, kteří tam žijí. To přeci nikdo nechce a většina lidí, se kterými jsem mluvil a hlavně ze zahraničí, to považuje za naprosté blbosti. Je potřeba proti nim bojovat. Je potřeba posílat do Evropské unie politiky, kteří jsou pracovití a kteří něco změní. Ne ty, kteří to tam prospí.

I na nápad zakázat slovo Vánoce jsem se vás chtěl zeptat, protože se ozývaly hlasy, jak je možné, že v dobách několikanásobné krize mají lidé v Bruselu čas řešit takové věci…

Já jsem mluvil s řadou kolegů a byly to desítky kolegů napříč politickým spektrem a označily nápad eurokomisařky Heleny Dalliové jako nápad z Marsu a vesmíru a doporučili jí, aby si opravdu během vánočních svátků trochu odpočinula, protože to vypadá, že jí úřadování v Bruselu začíná lézt trochu na mozek. Tento návrh, pod kterým byla podepsána a napsala k němu předmluvu, je totální nesmysl a většina lidí, kteří ten návrh viděli, ho považují za opravdu hloupý a smutný ze strany Evropské komise.

Podstatná témata čekají Českou republiku během předsednictví v Evropské unii. Co by měla česká vláda a čeští politici udělat proto, aby prosadili co nejvíce věcí pro obyčejné české obyvatele? Aby i Češi, kteří lavírují s důvěryhodností Evropské unie, měli pocit, že se stará o jejich zájmy?

Měli bychom udělat reformu Evropské unie. Opravdu není potřeba mít 27 komisařů, pak dáváme posty komisařů lidem, kteří tam vymýšlejí totální blbosti, a Evropská unie se sama znevěrohodňuje. Člena v komisi, tedy komisaře by měly mít jenom největší státy a u ostatních by se měl udělat rotační systém. Jsem připraven o tomto nápadu diskutovat. Je potřeba popřemýšlet, jak změnit Evropské instituce, protože řada institucí dubluje svoji činnost a je neefektivní. Prostě je nutné vést seriózní debatu o reformě Evropské unie, aby se stala světovým tygrem a vrátila se do tendencí ve světě diktovat tep doby místo, aby v současné době spíše hájila zájmy kdekoho a neměla nějakou vizi a směr.

Evropská unie by se měla vrátit ke kořenům, měla by popřemýšlet, jak udělat prevenci války, jak se znovu stát tygrem v diplomacii, jak ekonomicky dohnat Spojené státy a Čínu a méně prorokovat nařízení, zákazy, omezení. Řada věcí vychází spíše z nějakého nepochopení vývoje a je potřeba začít okamžitě něco dělat.

Co tedy celkově mezinárodní vztahy? A co Visegrádská čtyřka, ukázala se její soudržnost, nebo naopak?

Jestli Visegrádská čtyřka ukázala soudržnost, o tom nejsem přesvědčen. Spíše Viktor Orbán využil třeba Andreje Babiše a jeho neschopnosti, že si ho během tohoto roku začal vodit jako loutku. A kdyby nějaká soudržnost v rámci Visegrádské čtyřky byla, tak bychom dávno vyřešili věci jako spor o důl Turów, ale bohužel jsme nic nevyřešili. Je spousta témat, která by mohla Visegrádská čtyřka nastolovat, ať už energetický mix, změna na bezpečnostní paradigma Evropské unie, mohli bychom dělat právě reformu evropských úřadů… A bohužel Visegrádská čtyřka byla příliš zaměřena na řešení problémů některých premiérů a některých politiků v rámci jejího směřování a méně se orientovala na to, co má, tedy na tvorbu nějakých politik. A to by se mohlo nyní změnit.

Proč si myslíte, že by se to mohlo změnit?

Příchod Petra Fialy je přechod politika, který tu nebude hájit a řešit kraviny typu Andrej Babiš, které jsou v Evropské unii marginální a třeba tolik neovlivňují ceny energií jako je obchod s povolenkami, ale bude řešit třeba prosazení jádra. Využije páku Visegrádské čtyřky a diplomatická jednání, která je potřeba připravit před jednáním Rady. Bohužel současný premiér nebyl kvůli svému střetu zájmů schopen ovlivnit vůbec nic.

A co se ukázalo o vztazích mezi Ruskem a Evropskou unii? Vladimir Putin žádá záruky, že se spolu se Severoatlantickou alianci nebude dále rozšiřovat na východ, proti Rusku stále platí sankce…

Vladimir Putin ukázal jednu věc světu a ukázal svoji slabost pomocí Arménii v boji proti Náhornímu Karabachu. Tehdy došlo řadě států z bývalého sovětského svazu, že Vladimir Putin není schopen dodržet závazků, které má vůči svým přátelům a dlouhodobým chráněncům, což Arméni v jeho pojetí prostě byli. Trochu se odkopal a oslabil. Jeho snaha přes Bělorusko oslabit Evropskou unii nevyšla. Snaha vyslat techniku a postrašit sta tisíci vojáky nevyšla. Proti tomu je už dnes připravena nějaká obrana za pomoci tureckých bezpilotních letadel a další kroky.

Ukazuje se, že v šachovém prostoru, ve kterém Putin hraje, začíná ztrácet střelce a brzy ztratí věže a výhodu tahů, které měl před Evropskou unií třeba v době získání Krymu. Opravdu není schopen vydržet ten závod, protože Rusko žádným způsobem nepostoupilo, nemodernizuje, nedělá žádné opatření, které by ho dostalo mezi ekonomické tygry. Jenom harašením Evropy si výrazným způsobem nepomůže. On bude ztrácet.

V tomto smyslu se mluví o dlouho prohlubované spolupráci s Čínou, ale nyní mi jde o situaci z pohledu Evropské unie. Jaký by ona měla zaujmout postoj vůči Rusku?

Myslím, že Evropská unie bude zaujímat pragmatický postoj k Rusku, a že bude s Ruskem dlouhodobě jednat. I Česká republika hledá způsob, jak mít s Ruskem pragmatické vztahy, takže se hledá, jak obnovit a vylepšit vztahy po té, co bylo zjištěno, co Rusové stojí za podílem na atentátu na muniční sklady ve Vrběticích.

Jistě si spousta Čechů i letos objednala mnoho dárků z Číny. Měla by Evropa nebo Česko více vyrábět a pracovat rukama, nebo se ubírat jiným směrem?

Měli bychom robotizovat. Co vidím v českých firmách, tak jsou konkurenceschopné čínským firmám, ale jen na základě rychlejší robotizace. Příkladem může být jedna dřevařská, nábytkářská firma z Krucemburku, která se díky robotizaci dostala na ceny, za které v Číně nejsou schopni vyrábět. Produktivita práce stoupla desetinásobně, a to je cesta. Chceme porazit Číňany? Tak to nestavme na levné práci, ale stavme na tom, že budeme technologicky nejvyspělejší zemí světa. To je jediný způsob.

Jaké poučení největší plyne z roku 2021?

Největším poučením je, že nejsme páni lidstva. Pořád si hrajeme, že jsme schopni všechno ovlivnit a nejsme. Měli bychom se vrátit zpátky k pokoře a o přemýšlení o smyslu života. A smyslem života není nahromadit množství peněz, ale najít krásu vztahů a lidí a přírody kolem nás. Já osobě si myslím, že po té, co jsem tento rok prožil na různých covidových jednotkách a pomocí lidem s covidem, tak se znovu vracím k zamyšlení nad tím, kdo jsem, kam jdu a co je můj úkol v České republice. A zda je mým úkolem být v politice nebo dělat cokoliv jiného, kde je člověk potřebný.

Máte tedy nějaké předsevzetí do dalšího roku?

Ano. Budu asi méně cestovat a více se věnovat věcem v České republice.

Kdybyste měl českým politikům popřát či něco vzkázat do roku 2022, co by to bylo?

Aby četli méně Twitter a více se věnovali svým voličům. Je to o tom, že problémy lidí jsou úplně jiné, než v nějakých mediálních bublinách, ve kterých se většina politiků utápí. Je čas, aby znovu lidi začali více přemýšlet o věcech, které jsou kolem nich.

