Putin už zvítězil. Západ ale úplně ztracený ještě není, věří profesor Tomský

Přeložil jste knihu Jak zachránit západní civilizaci amerického konzervativního komentátora Bena Shapira? Podle něj jsme potomci dvojdomé civilizace odkazující k rozumu, tedy Athénám, a duchovnu či víře, tedy k Jeruzalému. Jelikož velká část Západu na duchovno zapomíná, směřuje k „sebevraždě". Opravdu je to tak jednoduché?

Filosofie dějin rozhodně jednoduchá není. Civilizaci a zejména tu evropskou (západní) tvoří nejen náboženství, řecké myšlení, římské právo a církev, ale i mnoho odlišných národů. Není statická, rozvíjí se (nebo upadá) a působí na ni mnoho vlivů i nečekaných dějinných událostí. Každý filosof dějin tedy nutně zjednodušuje. Některé civilizační objevy jsou ale natolik závažné, že určují ideovou kostru a tu lze definovat v porovnání s jinými civilizacemi, které ji nemají.

Řecká věda, řecké umění a politické myšlení spolu s židovsko-křesťanským etickým monoteismem odlišilo Západ od civilizace hinduistické, čínské a islámské a dokonce i pravoslavné ruské. Pro obyvatele těchto kulturních okruhů, jsou Zápaďané navzdory sekularizaci, čili ztrátě víry, stále ještě rozpoznatelnou křesťanskou kulturou. Naše historická ideová hnutí, zejména osvícenství, liberalismus, humanismus a pokusy o alternativní politická náboženství (komunismus, nacismus) se totiž skládají z prvků a zásad tisícileté křesťanské kultury - ta se začíná lámat v 15. století (krize papežství), ale teprve v 18. století je církev vytlačena z veřejného dění.

Shapiro je přesvědčen, že ztráta víry znamená ztrátu základních stavebních kamenů civilizace, což jsou sekulární vláda a odluka církve a státu, rozlišení rozumu a víry, státu a společnosti, omezená moc státu, individuální svoboda pod vládou zákona, jistá základní občanská práva, zejména právo na osobní vlastnictví, svobodné podnikání, autonomní rodina a tak dále. Je toho poměrně hodně, a to všechno v plné míře (ani Desatero) žádná jiná civilizace neposkytuje. Zdá se, že je morálka jen jedna a pokusy o alternativu, ať už sekulární nebo náboženské, ztroskotaly.

Ostatně i jeho definice štěstí, které má prý čtyři stavební kameny, tedy individuální morální cíl, způsobilost se mu věnovat, kolektivní morálku společenství a podporu obce, se mi zdá přitažená za vlasy. Vám ne?

Angličtina možná vlivem Američanů užívá slovo štěstí poněkud inflačně, často jde pouze o spokojenost a životní pohodu. Podle všech sociologických průzkumů stojí soudržné náboženské obce na nejvyšší příčce životní spokojenosti, zdraví i věku dožití, včetně chudých sekt jako jsou mennonité v USA nebo chasidé (charedim) v Izraeli či New Yorku, kteří mají v průměru porodnost 6,2 děti na ženu. To samozřejmě neznamená, že neexistují relativně šťastní lidé, kteří mají dobré přátele, zajímavé zaměstnání, nebo nějaký životní cíl, který je naplňuje.

Přesto je statistika neúprosná, sekulární společnost vykazuje mnoho patologických jevů - rozbitá manželství, deprese mladistvých, mentální problémy, sebevraždy a zločiny, jež postihují církve v naprosto zanedbatelné míře. Druhou stranou mince je ovšem náboženský fanatismus zejména islámský - proto má náboženství na Západě špatné jméno. Křesťanství dnes fanatické sekty prakticky nevytváří a ty minulé - puritáni, kalvíni, nebo presbyteriáni svůj někdejší zápal ztratily.

Ve snaze dokázat, jak jsme ztratili Boha, dělá autor z části knihy jakousi encyklopedii filosofie. Bylo to nutné, to takhle rozvádět?

Shapirova knížka je taková malá příručka pro ty, kteří chtějí znát filosoficko-náboženskou podstatu západní civilizace. Možná je poněkud didaktická, to je typický americký nešvar. Má ovšem také výhodu, objasňuje možná polopaticky některé zapomenuté samozřejmosti. Dějiny jsou totiž takovou rvačkou nejrůznějších zásad, principů a idejí. Filosofii se nelze vyhnout. Ptáme se - co to je člověk, je-li svou podstatou duchovní i biologické zvíře zároveň. Jak poznáme dobro a zlo? Jaký smysl má život a vesmír? Dějiny dokazují nesmysl materialismu, je evidentní, že jsou hájemství duše a i ateismus je víra. Každý člověk v něco musí věřit.

Napsal jste, že Katar, jelikož Katar je Hamás, posílá miliardy americkým univerzitám a podporuje tamní aktivisty hnutí za bojkot Izraele. Nemyslíte, že jde o mnohem větší plán, protože americké univerzity jsou líhní levičáků a hnutí woke, tedy o šíření chaosu a ideové narušování moci většinou křesťanského západu?

Máte pravdu. Katar představuje teroristický islamismus a nejde mu pouze o zničení Izraele, nýbrž o likvidaci západního racionálního myšlení. Tu líheň nenávistných progresivistů, takzvaných probuzených, vytvořila patologická ideologie opět na půdorysu marxistické nenávisti vůči západní civilizaci. Jde o absolutní rovnostářství, multikulturalismus, morální relativismus, pohlavní genderismus, hnutí za zrušení západní filosofické tradice (Aristotelés, Akvinský + Kant a osvícenci). Toto hnutí napadá rozum a vede k myšlenkovému chaosu. Naštěstí už snad má svůj zenit za sebou.

V jednom z komentářů jste napsal, že nás čeká krutý svět zločinných mocností. Skoro to vypadá, jako byste přemýšlel o budoucnosti, kdy si velké země rozparcelují kvůli novému „lebensraumu" zbytek světa...

Jeden čas to tak vypadalo. Čína zavedla imperiální hospodářskou politiku, ovládá suroviny v Afghánistánu, expanduje - Hedvábná stezka, Afrika, Sibiř. Také Turecko se stává regionální mocností, ale Írán své šíitské impérium (Jemen, Hizballáh, Hamás, Sýrie) nyní díky Izraeli a Trumpovi ztrácí. Budoucnost neznáme.

Jedno je jisté - demografický vývoj. Za nějakých 30 až 40 let bude mít Čína polovinu svých obyvatel a notně zestárne. Způsobila si to sama politikou jednoho dítěte. Zato islám - dnes miliarda - bude mít možná za tu dobu dvojnásobek. Západ včetně Ruska klesne zhruba na polovinu. Severní Amerika vzroste o polovinu na nějakých 600 milionů obyvatel za předpokladu, že si udrží dnešní vysokou životní úroveň, která přitahuje imigraci.

Podle vás Západ mohl imperátora, myšleno Putina, zastavit jedině přijetím Ukrajiny do NATO. Opravdu si myslíte, že by to pomohlo, když i ministryně obrany Jana Černochová přiznává, že pátý článek smlouvy Severoatlanitické aliance je spíše závazek pomoci a Američané si stěžují, jak nikdo neplní alianční závazky?

Ano, Západ mohl Putina zastrašit, udělal však pravý opak. Po anexi Krymu mohl proti Rusku zavést zničující sankce, postihnout obchodní partnery Ruska, nastavit proti němu bankovní systém. Ta dnešní opatření jsou pouze poloviční, stále oklikou konzumujeme ruskou ropu i plyn a některé suroviny.

Biden ukázal slabost, když zrušil sankce na rusko-německý plynovod. A chaotický ústup z Afghánistánu, připomínající Vietnam, jistě Putina povzbudil. Ukrajinu Západ dostatečně nevyzbrojil, bál se, že rakety středního doletu vyvolají eskalaci konfliktu. Nechtěl vyprovokovat válku s nukleární mocností. Z formálního hlediska Ukrajinu sice přijmout do NATO nešlo - vždyť válčila v Donbasu, ale kdyby Západ Rusko nepodcenil, zastrašit Putina členstvím Ukrajiny mohl. Američtí konzervativci jsou přesvědčení, že za vlády nevypočitatelného Trumpa by k válce nedošlo.

V jiném komentáři jste napsal, že byste si Donalda Trumpa za kamaráda sice nevybral a máte výhrady k jeho mírně „narušené“ osobnosti, ale patříte k jeho konzervativním politickým příznivcům. Bude schopen vypořádat se v rozpolcené americké společnosti s veškerými zločiny progresivismu?

Máte pravdu, že mají ideologie, čili politická náboženství, tuhý život jako každá víra. Z univerzit pronikla i do škol a nakazila učitelstvo. A navíc tu jsou obchodní zájmy (potratové a genderové kliniky), nafouklé progresivistické byrokracie univerzit, nadace a neziskovky.

Existovalo povinné školení v antirasismu. Nebude to snadné všechno zlikvidovat a prezident na to má pouze čtyři roky. Na druhé straně je progresivismus velmi zranitelný, protože odporuje zdravému rozumu a Američané mají výhodu brutálně jednoduchého jazyka. Více než dvě pohlaví už nikdy na americké pasy nikdo nevrátí. Americké hospodářství je téměř soběstačné, proto zavádí Trump cla, aby snížil deficit obchodní bilance. Pokud nezpůsobí výrazný pokles životní úrovně, vyhrají trumpisté (Vance) příští volby.

V jeho jednání se Zelenským spatřujete nejistotu. Nejistý státník je ale pro Rusko, které podle mnohých rozumí jen síle, zjevná ukázka slabosti…

Jistě. Putin už zvítězil. Žádá kapitulaci Ukrajiny. Žádný ukrajinský národ podle něj neexistuje, jak prohlásil ve svém slavném eseji těsně před invazí. Nedávno za velezradu odsoudil na desetiletí zajaté ukrajinské vojáky z divize Azov. Trumpovi Kongres výdaje na podporu války neschválí. Nemám ponětí, co jednáním s Putinem zamýšlel.

Zlí jazykové v Americe tvrdí, že mu je zločinec Putin sympatický. Radikální konzervativci (říkalo se jim paleo) na okraji hnutí MAGA, tedy „Make America Great Again,“ česky „Udělejme Ameriku znovu skvělou“, sympatizují s diktátorem, neboť údajně chrání západní civilizaci před islámem, homosexualitou a celým tím bezuzdným liberalismem.

Podle mě se mýlí, kdyby četli Huntingtona, věděli by, že Rusko není Západ, nevyznává jedinou ze zásad naší civilizace, jak jsme o nich právě mluvili. Nezná politickou svobodu ani právo na majetek. Ruština ani nemá sloveso vlastnit, pouze - u meňja, právo na vlastnictví má pouze stát.

Je ještě vůbec možné zachránit západní civilizaci, když některé její destrukční mechanismy jsou tak hluboko zakořeněny a působí dlouhodobě?

Úplně ztracený Západ ještě není. Možná by ještě měla naději střední Evropa, kdyby tolik lidí neemigrovalo na Západ. Do Polska se někteří vracejí. Porodnost Evropanů je opravdu bídná (1,3). Mám deset dětí a pouze pět vnuků. Mí tři mladší sourozenci v Německu měli osm dětí a mají pouze dva vnuky, snad ještě ty dvě nejmladší ratolesti založí rodinu. Islám už ovlivňuje západní politiku. A hranice jsou stále otevřené. Nadchází chudoba. Generace Zet (1996 až 2010) se prý proti wokismu bouří, a kdyby nastala renesance křesťanství... Zatím to na velký obrat nevypadá.

V Shapirově knize se píše, že náš blahobytný způsob života není vzdálen od propasti ve skutečnosti víc než jednu generaci. Není to přece jen moc temná prognóza?

To nevím, ale v době, kdy knihu psal, firmy v Americe z obavy před kritikou nabíraly méně kvalitní zaměstnance, aby prokázaly inkluzi. Levicová vláda Baracka Obamy rozhazovala miliardy na ideologické akce neziskovek a co teprve Bidenův bilionový program dobročinných cílů, včetně nulových emisí! O ekonomii se posledních deset let vůbec nemluví. Jakoby problém rozpočtového deficitu a inflace zanikl. Přestavba na zelenou energetiku je přece sebevražedná a Němci ani Angličané neustupují. Zatím.